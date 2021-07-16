Diego Perotti'den "11 numara" tepkisi

Fenerbahçe'de geçen sezon 11 numaralı formayı terleten Diego Perotti, Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrasında kişisel sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan ve bu sebeple beklentileri karşılayamayan Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı hazırlık maçının ardından ilginç bir paylaşım yaptı.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon giydiği formanın fotoğrafını paylaştı ve manidar emojiler ekledi.

Genoa istiyor

İtalyan medyasından Sky Sport'un haberine göre İtalya Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genoa, sarı-lacivertlilerle yaptığı müzakerelerde önemli aşama kaydetti.

İşte o paylaşım: