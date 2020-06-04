Diego Costa'ya vergi kaçırmaktan 6 ay hapis cezası

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen, Brezilya ve İspanya vatandaşlıkları bulunan futbolcu Diego Costa, vergi kaçırma suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı.

İspanya Maliyesi tarafından, 2014 yılında Atletico Madrid’den İngiltere’nin Chelsea kulübüne transfer olduğu dönemde, reklam gelirleriyle bağlantılı vergilerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Costa, Madrid Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme, 1,1 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Costa’ya 6 ay hapis cezası verirken, futbolcunun mahkumiyetinin günlük 100 Euro'dan 12 ayda toplam 36 bin Euro olarak para cezasına çevrildiği bildirildi.

Costa, söz konusu suçlamaların ardından birkaç ay önce 1 milyon 142 bin 888 Euro'luk vergi borcunu ödemişti.

İspanyol basını, Costa’nın, Atletico Madrid’den Chelsea’ye transfer olduğu dönemde ikâmetini Madrid’den aldırdığı ve dolayısıyla İspanya’da vergi yükümlülüğü olmadığı yönünde savunma yaptığını yazdı.