Diego Costa'nın menajeri İstanbul'da

Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın menajerinin, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Costa'nın menajeri Dino Pasalic, "Beşiktaş dahil birçok takımdan teklif aldık. Diego Costa Türkiye’deki futbol heyecanını biliyor ve izliyor. Beşiktaş’ta Pepe, Guti, Ricardo Quaresma gibi oyuncuların oynadığını biliyor. Diego, taraftar heyecanını özlediğini belirtti ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor" dedi.

Haberde ayrıca Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ta daha önce Mario Mandzukic (35), Dries Mertens (34) ve Edin Dzeko’nun (35) isimlerinin gündeme geldiği, Roma’da Jose Mourinho’nun Dzeko’yu takımda görmek istediğini açıklamasının ardından Bosnalı oyuncunun adaylar arasından çıktığı da ifade edildi.

32 yaşındaki Diego Costa diğer adaylara oranla daha genç bir isim olarak dikkat çekerken Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro + 1.5 milyon Euro imza parası önerdiği yıldız oyuncunun garanti ücret olarak 3.5 milyon Euro’da direttiği ileri sürüldü.