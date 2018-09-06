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Didim'de 5 hektar makilik alan yandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde çıkan yangında, 5 hektar makilik alan zarar gördü

06 Eylül 2018 19:52

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde çıkan yangında, 5 hektar makilik alan zarar gördü.
Didim\'in Yalıköy Mahallesi Patanaş Deresi mevkiindeki makilik alanda, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri, bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgar nedeniyle güçlükle söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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