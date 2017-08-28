Dicle Nehri'nde boğuldu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'ndeki Fiskaya semti yakınlarındaki Dicle Nehri’ne arkadaşlarıyla serinlemek için giren 16 yaşındaki Ebubekir Ülkaç, boğularak öldü.

Dicle Nehri\'ne arkadaşlarıyla giren Ebubekir Ülkaç, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sevk edilen polisler durumu sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sualtı arama ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler tam teçhizatlı olarak geniş alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu Ülkaç\'ın cesedine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkarılan Ülkaç\'ın cesedi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ülkaç\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.