Bu doğum kontrol ilacına dikkat!

Fransa İlaç Denetleme Kurulu (ANSM), doktorlara “Diane 35” adlı ilacın olası yan etkileri nedeniyle doğum kontrol amaçlı verilmemesi uyarısında bulundu.

Kurul Başkanı Dominique Maraninchi, ilacın doğum kontrol amaçlı kullanılmaması gerektiğini söylerken, akne tedavisinde kullanılırken de fayda-risk analizinin iyi yapılması gerektiğini ifade etti. Fransa'da dört ölüm vakası ile ilişkilendirilen ilaç ile ilgili bu hafta içerisinde başka kararlar da alacağı duyrulurken, kadınlarda tromboza yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

İlacı üreten Bayer şirketi konuya ilişkin açıklamasında, Diane 35'in yalnızca akne tedavisinde hastalara reçeteli verilmesi gerektiğini, doğum kontrol hapı olarak tavsiye edilmediğini duyurdu. Şirket, ilacın prospektüsünde halk arasında kan pıhtılaşması olarak da bilinen tromboz riskine de açıkça dikkat çekildiğini belirtti. Tromboz, damar tıkanıklığına ve felce yol açabiliyor.

Toplam 116 ülkede piyasada olan ilaç, Fransa'da 1987 yılından bu yana akne tedavisinde kullanılıyor. Fakat içerdiği hormonlar nedeniyle hamile kalmayı engelleyen ilaç, doğum kontrol amaçlı olarak da yoğun olarak kullanılıyor. Söz konusu ilacı, Fransa'da 30 binden fazla kadının doğum kontrol amaçlı kullandığı tahmin ediliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)