Diamond League'de final heyecanı

Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar, Diamond League'in final etabı olan Zürih'te piste çıkacak.

30 Ağustos Perşembe günü yapılacak organizasyonda Ramil Guliyev 200 metrede, Yasmani Copello ise 400 metre engellide mücadele edecek.

30 Ağustos'ta Zürih, 1 Eylül'de ise Brüksel'deki mücadelelerde, yarış galipleri hem sezon birincisine verilen elmas kupayı alacak, hem de 50 bin doların sahibi olacak.

200 metrede yarışacak olan Ramil Guliyev, Luxolo Adams (Güney Afrika), Aaron Brown (Kanada), Noah Lyles (ABD), Nethaneel Blake-Mitchell (Britanya), Alex Quinonez (Ekvador), Jareem Richards (Trinidad-Tobago), Alex Wilson (İsviçre) ile kozlarını paylaşacak.

Yıl içinde 200 metre takvimindeki 6 durağın 5'inde yarışan Ramil, Oslo ve Stockholm'de birinci olurken, topladığı 31 puanla lider Noah Lyles'ın 1 puan arkasında yer alıyor.

400 metre engellide yarışacak Yasmani Copello Escobar ise sezon boyunca tüm yarışları kazanan Abderrahman Samba ve Avrupa şampiyonu Karsten Warholm'un ardından klasmanı 3. sırada tamamlayarak finallere geldi. Avrupa ikincisi Copello, bu yıl Diamond League'de koştuğu 5 yarışının 4'ünde üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye rekortmeni Copello'nun rakipleri ise Jose Bencosme De Leon (İtalya), Cornel Fredericks (G.Afrika), TJ Holmes (ABD), Bershawn Jackson (ABD), Rasmus Magi (Estonya), Kyron McMaster (Virgin Adaları), Karsten Warholm (Norveç) olacak.