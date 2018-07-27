DHL Express'te direnen işçiler kazandı

DHL Express'te TÜMTİS'e üye oldukları için işten çıkartılan işçilerin 1 yıldır işyeri önünde sürdürdükleri direniş sonuç verdi. İşveren, toplu sözleşme görüşmeleri için TÜMTİS'le masaya oturmayı kabul etti.

Sendikalaşma mücadelesi veren DHL Express çalışanları, yargı mücadelesinin ardından toplu sözleşme görüşmesini de kazandı. TÜMTİS, "sendikalaşma mücadelesinin başarıya ulaşmasında gösterilen sınıf dayanışması" nedeniyle emek örgütlerine teşekkür etti.

DHL Express’te eylem süreci, TÜMTİS’in örgütlenme çalışmasını 2017 Şubat’ında tamamlayarak, çoğunluk tespitini yaptırmasıyla başladı. Ancak işveren, sendikanın çoğunluk tespitine karşı itiraz davası açarak, bu süreçte 9 işçiyi işten çıkardı. İşçiler de TÜMTİS öncülüğünde işyeri önünde 17 Temmuz 2017 tarihinde direniş başlattı. İşyeri önünde devam eden eyleme yurt içinden ve yurt dışından destek ve dayanışma ziyaretleri gerçekleştirildi. ITF (Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu) ve ETF (Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu), TÜMTİS’le dayanışma amacıyla hem örgütlü olduğu birçok ülkede eylemler yaptı hem de eylemdeki işçilere destek ziyaretleri yaptı. 8 Haziran 2018 tarihinde 20’den fazla ülkede eş zamanlı eylemler yapıldı.

Mahkeme TÜMTİS’i haklı buldu

Duvar'da yer alan habere göre, bu gelişmeler yaşanırken İstanbul 14. İş Mahkemesi’nde görülen itiraz davasında mahkeme, TÜMTİS’i haklı buldu. 5 Haziran 2018 tarihli karar duruşmasında mahkeme, TÜMTİS’in toplu sözleşme için yeter sayıya ulaştığına hükmetti. Mahkeme kararından sonra ITF’nin DHL’yle yaptığı ve TÜMTİS yönetiminin de katıldığı görüşmelerde şirket yönetimi, mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini ve davanın temyiz sürecine götürülmeyeceğini taahhüt etti. Görüşmede taraflar, bundan sonraki süreci karşılıklı diyalog yoluyla yürütmeyi karşılıklı olarak kabul etti.

Karar kesinleşti

DHL’nin mahkeme kararına itiraz etmemesi üzerine mahkeme kararı kesinleşti. Kesinleşen mahkeme kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na TİS yetkisi vermeleri için başvuru yapılmasının ve bakanlık tarafından yetki belgesinin verilmesinden sonra önümüzdeki günlerde TİS görüşmelerine başlanacak.