DHL Express eylemi 122. gününde

DHL Express’te TÜMTİS’te örgütlendikleri için işten atılan işçilerin direnişi 122. gününde devam ediyor.

Uluslararası kargo şirketi DHL Express’te TÜMTİS’te örgütlendikleri için işten atılan 9 işçinin işyeri önünde başlattıkları eylemi sürdürmekte kararlı olan işçiler, DHL Express’in sendikayı tanımasını ve taleplerinin karşılanmasını istiyor.

TÜMTİS üyesi işçiler, 8 ay DHL Express’te örgütlenme mücadelesi verirken, sendika çoğunluğu sağladı ve yetki belgesini aldı. DHL Express daha sonra, işçilerin örgütlenme sürecine itiraz ederek mahkemeye başvurdu.