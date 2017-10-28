DHA:TUNCELİ'DE PKK'YA SONBAHAR OPERASYONU

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı özel harekat timlerince, PKK\'nın Kış üstlenmesini engellemek için başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ederken, Nazimiye İlçesi kırsal alanında örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tunceli merkez ve Nazimiye ile Pülümür ilçelerinda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan sonbahar operasyonları kapsamında bir çok alanda başlatılan arama-tarama faaliyeti sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Nazimiye İlçesi\'ne bağlı Dokuzkaya ve Büyükyurt bölgesi arasında kalan bölgede tespit edilen PKK sığınaklarına gerçekleştirilen hava destekli operasyon sonucu sarp kayalık alana helikopterlerle indirilen jandarma özel harekat timlerinin yaptığı aramalar sonucunda tespit edilen iki ayrı mağara içinde; 7 adet kalaşinkof marka tüfek ile birlikte çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Kent merkezine bağlı birçok alan ile Pülümür Vadisi ve Pülümür kırsal alanında, PKK\'nın kış üstlenmesi olarak kullanacağı alanların tespit etmek için jandarma özel harekat timleri tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"28 Ekim 2017 tarihinde ilimiz Nazımiye İlçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan Şehit J.Uzm.Çvş. Serdar Yıldırım-126 operasyonu kapsamında bahse konu operasyon bölgesinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde; 7 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 bin adet Kalaşnikof mermisi, 21 adet EYP düzeneği, 2 adet el bombası, 2 adet bomba atar mühimmatı, 1 adet el telsizi, 1 kg amonyumnitrat, 20 adet leşger kıyafeti, 1 adet silah bakım seti, 12 çift mekap ayakkabı, 37 kg çay, 40 kg zeytin, 20 kg şeker, 21 kg tuz, 30 kg bulgur, 21 kg pirinç, 80 adet muhtelif ilaç, 20 adet serum ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir\" denildi.

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Yol boyu arama yapan askerler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)-