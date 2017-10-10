T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA:SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

GAZİANTEP’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkan zırhlı araçlar Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa sınırına gönderildi

10 Ekim 2017 13:29

GAZİANTEP’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkan zırhlı araçlar Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa sınırına gönderildi. Gaziantep\'ten dün akşam saatlerinde TIR’lara yüklenen aralarında tankların da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yaptı. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Gaziantep\'ten Şanlıurfa\'ya doğru yola çıktı.
Akşam saatlerinde polis eskortu eşliğinde Şanlıurfa\'ya ulaşan askeri konvoy, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na ulaştı. Tugaya giren tank ve zırhlı araçların ihtiyaç durumuna göre Suriye sınırındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar\'da konuşlandırılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü
------------------------------------
- Otoyolda ilerleyen konvoy
- Konvoydaki tank ve zırhlı araçlar
- Polis ekiplerinin önlem alması
- Zıhlı askeri araçların tugaya girmesi  
- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kamera: Mustafa KANLI, Ömer ŞULUL-GAZİANTEP, ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41 ve 130 MB

===============================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEPtekiZırhlı Tugay KomutanlığındanSuriyeTIRlaraTrafikGaziantepAkşamZırhlı Tugay KomutanlığıTugayaSuruç AkçakaleCeylanpınarGörüntü Dökümü OtoyoldaKonvoydakiPolisZıhlıGenelKamera Mustafa KANLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24