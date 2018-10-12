DHA:Rahip Brunson, serbest (EK)

RAHİP EVİNE GETİRİLDİ

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan sabah geldiği siyah camlı zırhlı araçla ayrıldı. Brunson\'a güvenlik nedeniyle zırhlı araçlar ve polis eşlik etti. Brunson\'ın aracı orta hızda ilerledi, bir ara trafik sıkışıklığı yaşandı. Ona eşlik eden araçlar trafiği açarak Brunson\'ın aracının rahat ilerlemesini sağladı. ABD’li rahip Brunson, 25 Temmuz’dan bu yana ev hapsinde tutulduğu Alsancak Işılay Saygın sokağındaki dairesine geldi. 79 gündür Konak’ın Alsancak semtinde bulunan dairesinde, ev hapsinde olan Brunson, sabah saat 05.45’te yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü duruşmanın ardından, yine aynı güvenlik önlemleri altında evine getirildi. ABD’li papazın evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Işılay Saygın sokağının giriş ve çıkışlarını araç trafiğine kapattı. Çevik Kuvvet Ekipleri de sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Sivil bir araçla evine getirilen Brunson, sokakta oyalanmadan evine girdi. Rahibin bırakılacağını öğrenen meraklı bazı vatandaşlar da sokakta bir süre Brunson’un gelmesini bekledi. Rahip Brunson, elinde duruşma evraklarının olduğu dünüşülen çanta ile yanındakilerle konuşarak evine girdi. Uzun süre önce asılan Türk bayrağının evin balkonunda hala durduğu görüldü.

BRUNSON\'UN GÖREV YAPTIĞI KİLİSEDE \'KAPALIYIZ\' YAZISI

ABD\'li rahip Brunson\'ın davasının duruşmasının olduğu gün, görev yaptığı kilisedeki yazı da dikkat çekti. Alsancak\'taki Bornova Sokağı\'nda bulunan Diriliş Kilisesi\'nin kapısına, üzerinde \"Değerli misafirlerimiz, bugün özel bir toplantı olduğu için kapalıyız\" yazısı asıldı. Normalde hafta içi açık olan kilisenin kapalı olması, buraya gelenleri şaşırttı.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)



