DHA:ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Hacı Hasan Mahallesi\'ndeki makilik ve ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp arazide çıkan yangına 4 helikopter havadan, 2 arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahale etmeye başladı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle 2 hektarlık alana yayıldığı belirtildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Söndürme çalışmaları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)