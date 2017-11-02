DHA:AYDER YAYLASI’NA KAR YAĞDI

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda yağan yılın ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu.Çamlıhemşin İlçesi’nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası’nda dün akşam saatlerinde kar yağdı. Kar yağışı sabahın ilk ışıkları ile birlikte yerini güneşe bırakınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü

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Yayladan detaylar

Drone ile yayladan detay

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA