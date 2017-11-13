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DHA:AFAD EKİPLERİ HABUR SINIR KAPISI’NDA   

IRAK'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem sonrası AFAD’ın arama kurtarma ekipleri Şırnak’ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda teyakkuzda bekliyor

13 Kasım 2017 11:28

IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem sonrası AFAD’ın arama kurtarma ekipleri Şırnak’ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'nda teyakkuzda bekliyor. Irak\'ın Süleymaniye kentinde dün akşam saat 21.18\'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri, Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na hareket etti. Diyarbakır’dan yola çıkan AFAD ekiplerini taşıyan araçlar, gece yarısı Habur Gümrük Kapısı\'na ulaştı. Gümrük sahası içerisinde teyakkuzda bekleyen ekipler ihtiyaç olması halinde Kuzey Irak’taki Süleymaniye kentine geçecek.
 
Görüntü Dökümü
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-AFAD araçlarının Habur’a girişi
-Gümrük sahasında hareket eden araçlar
-Habur Sınır kapısı
-Genel ve detay görüntüler
 
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)


 

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