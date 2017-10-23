DHA YURTÜ BÜLTENİ-10 

Çorum\'da öğrenciler yemekten zehirlendi

ÇORUM’da bir ortaokulda 21 öğrenci yedikleri yemek sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlendikleri belirtilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay Çorum\'un Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okul yemekhanesinde öğle yemeği yiyen öğrenciler bir süre sonra fenalaştı. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 21 öğrenci, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Öğrencilere serumla ilaç tedavisi uygulanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öğrencilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü :

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-Öğrencilerin hastaneye getirilmeleri

-Öğrencilerin tedavi sıralarını beklemeleri

-Öğrencilerle röportaj

- Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT 155 MB)

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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3 Afgan\'a cinayetten gözaltı

DENİZLİ\'de 7 gün önce Afgan uyruklu 19 yaşındaki Said Mehmet Akbar\'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Afgan uyruklu 3 kişi, farklı illerde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi 1948/2 Sokak\'ta, Afganlıların kaldığı evde geçen 16 Ekim\'de meydana gelen olayda; 19 yaşındaki Said Mehmet Akbar, karnından bıçaklanmış halde bulundu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Akbar, öldü. Cinayeti soruşturan polis, Akbar\'ı, aynı evde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu 3 kişi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Katil zanlılarının yerlerini belirleyen polis, katil zanlıları Afgan uyruklu M.Z.\'yi (Mesout Zyam) (18) İzmir\'de, S.H.\'yi (Sadam Haşimi) (21) Konya\'da, A.Ş.\'yi (Ajmal Şinvari) (19) ise İstanbul\'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlının cinayetle ilgili birbirini suçladığı öğrenildi. Sorguları süren zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İki Afganlının polisler tarafından adli tıpa götürülmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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ÖZEL-12 yaşındaki Zehra, maganda kurşunuyla öldü

ŞANLIURFA\'da 12 yaşındaki Zehra Gül, gelin ve damadın eve getirilişini çatıdan izlerken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi\'nde meydana geldi. Yeni evlenen ve isimleri öğrenilemeyen çift otomobilden inerken, kimliği belirsiz kişi tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, gelin ve damadın araçtan inişini tek katlı evlerinin çatısından izleyen işitme engelli Mehmet ve Emine Gül çiftinin kızları Zehra Gül\'ün başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 7\'nci sınıf öğrencisi Zehra, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Zehra, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zehra Gül\'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kızının ölümüyle gözyaşlarına boğulan Mehmet Gül, işaret diliyle üzüntüsünü ifade etmeye çalıştı. Polis, Zehra Gül’ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Maganda kurşununda ölen Zehra Gül’ün fotoğrafı

- Olayın yaşandığı mahalle

- Gül\'ün yakınlarıyla röportaj

- Mahalle kenarına kurulan taziye çadırı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 419 MB

Haber-Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Gazeteci Şehitoğlu\'nun evine taciz ateşi

MERSİN’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gazeteci Vahap Şehitoğlu’nun evine silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken jandarma ekipleri evin bahçe duvarının önünde 3 adet boş kovan buldu.

Olay, dün gece merkez Toroslar İlçesi Kepirli Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, Şehitoğlu ailesinin evde bulunduğı sırada eve doğru ateş açarak kaçtı. Olaydan sonra aracına binerek saldırganların peşine düşen Şehitoğlu saldırganları yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin çevresinde inceleme yaptı ve 3 adet boş kovan buldu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ise, bir grup gazeteci ile birlikte düzenlediği basın toplantısında saldırıyı kınadı. Şehitoğlu’nun evinin önünde 6 el silah sesi duyulduğunu kaydeden Başkan Ünal, “Bu çok üzüntü verici bir olaydır. Gazeteciye yapılan bu saldırıdan dolayı, onursal başkanımıza geçmiş olsun diyor ve olayı kınıyoruz. Vahap Şehitoğlu 18 aydan beri, Fethullahçı Terör Örgütü’nün Mersin yapılanması ile ilgili, özellikle belediyeler imamı olarak aranan firari Erkan Karaaslan ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çekti. Saldırının bu haberden hemen sonra yapılmasını çok manidar buluyoruz. Gazeteci asla silahla susturulacak insan değildir. Gazeteciye silah sıkmak batı tipi demokrasilerde yoktur\" dedi.

BENİ HEDEF GÖSTERDİLER

Haberlerinde FETÖ\'nün Büyükşehir Belediye\'sindeki yapılanmasına karşı çok etkin yayınlar yaptığını ifade eden gazeteci Şehitoğlu ise şöyle konuştu: \"Bu yayınları yaparken özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından hedef gösterildim. Kendi sosyal medya hesaplarında, tweet sayfasında hedef gösterdi. En son Erkan Karaaslan\'ın tahliye edildikten sonra tekrar yapılanma kararı benim elime geçti. Bunu ilk ben yayınladım. Yayından sonra, Erkan Karaaslan\'ın kaçtığını da duyurdum. Çok tehditler aldım ama yayıncılığı sürdürmeye devam ettik. Dün akşam da eşimle evin önünde bahçede otururken üzerinde tepe lambası bulunan beyaz bir aracın son sürat silah sıkarak geçtiğini gördük. Eşim jandarmayı aradı bende kendi arabamla peşine gittim. Ancak yakalayamadım. Plakalarını almak için gitmiştim. Jandarma olay yerine anında geldi. İlk bulguları yolda evimizin kenarında 3 tane boş kovan buldular. Tweetle beni hedef gösteren Büyükşehir Başkanı\'ndan şikayetçiyim. Bu yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır\" diye konuştu. Gazeteci Şehitoğlu\'nun evine taciz ateşi

Görüntü Dökümü

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- Jandarma ekipleri yol kenarında delile araması

- Yerde boş kovanlar

- Jandarma Gazeteci Vahap Şepitoğlu ile konuşurken

- Jandarma bilgi alırken

- Jandarma araçlarının olay yerine gelmesi

- Jandarma ekipleri gece karanlığında inceleme yaparken

- Saldırıya uğrayan Gazeteci Vahap Şehitoğlu ile röp

- Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal\'ın açıklaması

SÜRE: 07\'25\" BOYUT: 800.00MB

Haber-Kamera:Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Narkotim eğitim TIR\'ı Sivas\'ta

MADDE kullanımı ve bağımlılığı konusunda doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek ve bilglendirmek amacıyla hazırlanan Narkotim eğitim TIR\'ı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün \'Hedef olma, hedefsiz kalma\' projesi kapsamında Sivas\'a geldi.

Sivas Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu\'nca onaylanan, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve Sivas Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında Kent Meydanında getirilen TIR\'ın açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı. Burada konuşan Vali Davut Gül, \"İstediğimiz ve yapılmak istenen, gençlerimizi ve çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarmak ve tehditlerin altında muhafaza etmektir. Türkiye içte ve dışta terörle mücadele ediyor. Terörle mücadele silahla olduğu gibi narkotik suçlarla da oluyor. Bütün terör örgütlerinin finans kaynaklarının önemli bir kısmı uyuşturucudan geliyor. Bu mücadele gençlerimizi korumak olduğu gibi aynı zamanda geleceğimizi, vatanımızı milletimizi güçlendiren bir mücadeledir\" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Firdevs Özaslan projenin amacından bahsetti. Yapılan konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler TIR\'ı gezdi. TIR\'ın Sivas\'ta 29 Ekim\' tarihine kadar kalacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-TIR\'ın görüntüsü

-Açılış programı

-Valinin konuşması

-TIR\'ın gezilmesi ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler verilmesi

(173 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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43 bin Euro çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP\'te, 3 gün önce terlik imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmad Şavak\'ın işyerinin önüne park ettiği hafif ticari araçtaki 43 bin Euro\'yu çalan, kimlikleri belirlenen 5 şüpheliden 2\'si Kayseri\'de yakalandı. Gaziantep\'e getirilen şüphelilerden 27 yaşındaki Hülya K., adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürüp, terlik ve tekme atarak küfür etti.

Geçen Cuma günü Burak Mahallesi\'ndeki Trikocular Sitesi\'nde meydana gelen olayda terlik atölyesinde çalışan Ahmad Şavak, şirketin borçlarını ödemek için işyerine ait 27 L 0819 plakalı hafif ticari araçla Gazi Muhtar Paşa Bulvarı\'ndaki bir döviz bürosundan 43 bin Euro aldı. Poşetteki parayı ön koltuğa bırakan Şavak, evrak almak için yeniden atölyeye gitti. Evrakları aldıktan sonra döndüğünde hafif ticari aracın kapısının açık ve paranın yerinde olmadığını fark eden Şavak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde hafif ticari araca yaklaşan otomobilden inen 1 kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kapıyı açıp para poşetini aldığı görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasının çalıntı olduğunu ve son olarak çalıntı plaka taktıkları otomobile yakıt aldıkları akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinden parayı alan kişinin 18 yaşındaki Haydar Ü. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla otomobilde bulunan diğer kişilerin de 27 yaşındaki Hülya K., Ali Ş., Ö.M. ve B.Y. oldukları belirlendi. Kimlik tespitinde hırsızlıktan daha önce kayıtlarının bulunduğu ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüphelilerden Hülya K. ve Ali Ş.\'nin Kayseri\'de oldukları saptandı. Bunun üzerine Gaziantep\'ten Kayseri\'ye giden polisler, Ali Ş. ve Hülya K.\'yı beraberinde Hülya K.\'nın 5 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınmasının ardından getirildikleri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, Hülya K. kendilerini görüntüleyen gazetecilere tükürük, tekme attı ve küfür etti. Çalınan paraya ulaşılamazken, polis kayıp 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Kadının tükürmesi, terlik ve tekme atması

- Şüphelilerin polis aracına konulması

- Olay yeri ve para çalınan araç

- Polisin incelemesi

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB, 177 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

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\"Doktor\" lakaplı uyuşturucu tacirinin rezidansına baskın

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde yangın çıkan eve giden narkotik timleri, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Eczacılık Fakültesi\'nden mezun olan \'doktor\' lakaplı B.K.\'nin, metamfetamin maddesini çeşitli kimyasal maddelerle işledikten sonra uyuşturucu elde ettiği, bunları da dikkat çekmemek için kullandığı, lüks sitelerdeki evlerde pazarladığı saptandı.

Polis şimdi B.K.\'nin üzerinde ele geçirilen ve müşterileri olan listedeki isimleri tek tek incelemeye aldı. Başarılı operasyon sonrasında açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Güzel İzmir\'in güzel insanları ve aileler merak etmesin gece gündüz demeden sokaklarda narko timlerimiz görevinin başında. Sokakları torbacılardan temizlemekte kararlıyız. Yeni oluşturulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı\'mıza vatandaşlarımızdan (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarları bekliyoruz\" dedi. Geçen hafta Salı günü Bornova İlçesi\'nde bulanan lüks bir sitedeki daireden duman çıkması üzerine özel güvenlik görevlileri, yangın ihbarında bulundu. Adrese giden polisin aldığı koku üzerine yapılan incelemede olayın arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Olay yerine gelen narkotik polisleri, evde ağır kimyevi madde kokusu ve yoğun dumandan, dairenin \'Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi\' olarak kullanıldığını tespit etti. Narkotik polisince daha önce yakalanıp haklarında işlem yapılan ve takip altında tutulan kişilerin, sitedeki dairelerinde yapılan aramada, ham ve kristalize halde 4 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, etil alkol, hassas terazi, saf su, eldiven, plastik sıvıölçer, ısıölçer, eter, magnezyum sülfat, hava kompresörü, porselen huni, çeşitli beherler, cam sıvı ölçeği, aseton, kristalize cam, benzene, efedrin ve uyarıcı maddelerden olan metamfetamin yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile kaleşnikof uzun namlulu piyade tüfeği, 3 30\'luk, bir 40\'lık şarjör, 128 fişek ele geçirildi.

DAİRELERİN BİRİSİ İMALATHANE OLMUŞ

Yapılan araştırmada, uyuşturucu bulunan daireyi O.K. (32) ve G.Ç.\'nin (32) 4 aydır kullandığı, ancak dairenin \'doktor\' lakabıyla bilinen B.K. (28) adlı şahsa ait olduğu, B.K\'nin ayrıca aynı sitede bir evinin daha bulunduğu ortaya çıktı. B.K.\'nin dairelerden bir tanesini laboratuvar haline getirip uyuşturucu çoğaltım merkezi kurduğu tespit edildi. B.K çarşamba günü araçta yakalandı. Üzerinde de 510 gram kristal metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sık sık Kamboçya, Sao Paulo, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerine giden, bu ülkelerde lüks otellerde kalan B.K.\'nin, eczacılık fakültesini bitirdiği, metamfetamin maddesinin kimyasal işlemler sonucu yıkanarak kristal haline getirilmesi işini yaptığı için de \'doktor\' lakabıyla tanındığı öğrenildi. Bu yöntemle yakalanan uyuşturucunun da satıcılar tarafından \'fakirin kokaini\' olarak piyasaya sürüldüğü ifade edildi. B.K.\'nin polisin dikkatini çekmeyecek şekilde özellikle lüks semtlerde başkası adına daire kiraladığı saptandı. Ayrıca yangın evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı kişilere dair listede bulundu. Listede bulunan kullanıcı ve satıcıların tek tek kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ayrıca B.K.\'nin, para hareketleri de mercek altına alındı. Evde bulunan kaleşnikof tüfeğin ise uyuşturucu takası karşılığı alındığı öğrenildi. Adliyeye gönderilen B.K.(28), O.K. (32) ve G.Ç. (32) tutuklandı. B.K.\'nin ürettiği uyuşturucu maddesinin, ilk kullanımdan itibaren bağımlılık yaptığı, devamında kullanıcılar üzerinde ölümcül etkileri olduğu, beynin hücresel değişimine neden olan en tehlikeli uyuşturucu türü olduğu ifade edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ, VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başarılı operasyon sonrasında açıklama yapan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Güzel İzmir\'in güzel insanları ve aileler merak etmesin gece gündüz demeden sokaklarda narko timlerimiz görevinin başında. Sokakları torbacılardan temizlemekte kararlıyız, yeni oluşturulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı\'mıza vatandaşlarımızdan (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarları bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Siteden görüntü.

- Uyuşturucudan görüntü.

Haber:İZMİR,(DHA)