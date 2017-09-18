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DHA YURT:Mardin'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit

MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu

18 Eylül 2017 15:31

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu. Nusaybin\'in Çalıköy Manallesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik iki gündür devam eden operasyonda kapsamında teröristlerle bugün sıcak temas sağlandı. PKK\'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon devam ederken, kaçan teöristlerin yakalanması için çatışma bölgesine takviye birlikler gönderildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Mardin / Merkez - MARDİN,(DHA)-

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