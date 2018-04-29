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DHA YURT- Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı

29 Nisan 2018 18:52

Van\'ın Çaldıran ilçesi yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1\'i ağır 3 asker yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, 1\'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:VAN, (DHA)

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