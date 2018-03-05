DHA YURT: TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULDU

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedefleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından koordinatları belirlenerek sınırdaki topçu birliklerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araç

- Atış komutunun verilmesi

- ÇNRA\'nın atış yapması

Haber: Mehmet YİRUN, Yılmaz BEZGİN-Kamera: HATAY-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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