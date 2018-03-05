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DHA YURT: TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULDU

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedefleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından koordinatları belirlenerek sınırdaki topçu birliklerine bildiriliyor

05 Mart 2018 13:34

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedefleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından koordinatları belirlenerek sınırdaki topçu birliklerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Askeri araç
- Atış komutunun verilmesi
- ÇNRA\'nın atış yapması
 Haber: Mehmet YİRUN, Yılmaz BEZGİN-Kamera: HATAY-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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Suriye AfrinTopçuRoketlerinGörüntü Dökümü AskeriAtışMehmet YİRUN Yılmaz BEZGİNKamera HATAYDHA GÖRÜNTÜ BOYUTUMB ======================================================

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