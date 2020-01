DHA YURT BÜTLTENİ-7 

Afrin\'e komşu Azez’e ÖSO takviyesi (2)

HASTANE HARABEYE DÖNDÜ, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Terör örgütü PYD denetimindeki Afrin’in Maranez bölgesinden, dün gece hedef alınan Azez\'in merkezindeki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, saldırı sonrası harabeye döndü. Sabahın ilk ışıklarının ardından saldırının hastanede oluşturduğu tahribat, gün yüzüne çıktı. Saldırıyla harabeye dönen hastanede incelemeler yapıldı. 200 yataklı hastanedeki saldırıda yaralanan ve tahliye edilerek, farklı hastanelere götürülen 14 yaralıdan 1\'inin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / AZEZ (SURİYE)

Başsavcı Güre: Tek tıp kıyafetler Diyarbakır\'daki Cezaevlerine geldi, uygulama için yönetmelik bekliyoruz

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, KHK ile çıkartılan Tek tip kıyafet uygulaması için Tek tip kıyafetlerin Diyarbakır\'daki D ve E Tipi Ceza infaz kurumlarına geldiğini, uygulamaya geçmek için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi. Başsavcı Güre, öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturması ile ilgili yapılan eleştirileri haksız ve doğru olmadığını da ifade ederek, \"Tahir Elçi soruşturmasının sonu nereye varırsa varsın nihayete erdireceğiz\" dedi.

\"TEK TİP KIYAFETLER GELDİ, UYGULAMA İÇİN YÖNETMELİK BEKLENİYOR\"

Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 2017 yılını değerlendirdiği basın toplantısında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar ile ilgili bilgiler paylaştı. \"Ceza İnfaz Kurumları\" başlığı altında değerlendirme yapan Başsavcı Güre, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumumuzda halen 960 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunlardan 625\'nin PKK\'dan hükümlü ve tutuklu olduğunu, 182\'sinin FETÖ/PDY tutuklusu ve 118\'inin Hizbullah hükümlü ve tutuklusu olduğunu söyledi. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 1550 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, \"696 sayılı KHK\'ya göre, 5275 sayılı \'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen maddeyle\', Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirilmesi ile D tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 923 kişinin kıyafet giyebileceği, E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise 58 kişinin tek tip kıyafet giyebileceği tespit edilmiştir. Anayasal Düzeni Değiştirme Girişiminde bulunanların 5 kişinin Badem Kurusu, diğer terör örgütü mensupları ve yöneticileri olan 918 kişinin ise gri renkli tek tip kıyafet giyeceği tespit edilmiştir\" dedi. Başsavcı Güre, soru üzerine ise, söz konusu tek tip kıyafetlerin Diyarbakır7daki cezaevlerine geldiğini, uygulama için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi.

ADLİYE\'YE 2017 YILINDA 557 BİN KİŞİ GİRDİ, GBT SORGUSUNDA 1429 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Adliyesinde 2017 yılında 557 bin 519 kişinin giriş yaptığının tespit edildiğini ve güvenlik gerekçesi ile girişlerde yapılan GBT ve sorgu sonucunda hakkında arama kararı bulunan 1.429 kişinin yakalanarak haklarında işlem yapıldığını da ifade etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılı içerisinde 64 bin 556 yeni soruşturma dosyası açıldığını, 2017 yılında açılan dosya sayısı açısından önceki yıla oranla yüzde 46 artış olduğu tespit edildiğini söyleyen Başsavcı Kamil Erkut Güre, \"Önceki yıldan 94 bin 476 soruşturma dosyası devretmiş olup, toplamda 159 bin 032 soruşturma dosyasına bakılmıştır. Bu dosyalardan, 2017 yılı içerisinde 16 bin 521 iddianame, 31 bin 860 takipsizlik kararı, 2.923 birleştirme kararı, 65 görevsizlik kararı, 5.274 yetkisizlik kararı, 298 fezleke tanzimi 14 başka bürolara gönderilme olmak üzere toplamda 56 bin 957 dosya karara bağlanmıştır. Karara bağlanan dosya sayısı açısından önceki yıla oranla yüzde 75 artış olduğu tespit edilmiştir\" dedi. FETÖ/PDY soruşturmaları ile ilgili de bilgiler veren Başsavcı Güre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

MOR BEYİN İLE BYLOCK YÜKLENEN 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

\"FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak 2336 şüpheli hakkında 1219 soruşturma dosyası halen devam etmektedir. Bu şüphelilerden 53 kişi hakkında tutuklama kararı, 263 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı, 232 kişi hakkında ise yakalama kararı verilmiştir. FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak, \'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' ile \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 2010 şüpheli hakkında 1915 iddianame hazırlanarak kamu davası açılmıştır. 629 şüpheli hakkında 510 takipsizlik kararı, 1404 şüpheli hakkında 1290 yetkisizlik kararı, 1 şüpheli hakkında ise görevsizlik kararı verilmiştir.

Kovuşturma aşamasında bulunan 1092 sanık ile ilgili olarak 113 sanık hakkında tutuklama kararı, 934 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı, 4 kişi hakkında yakalama kararı verilmiştir. 423 dosyanın kovuşturması tamamlanmış olup, 304 kişi hakkında mahkumiyet, 214 kişi hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Soruşturmalar kapsamında ilimizde 1393 kişi hakkında Bylock kullanıcısı olduğu yönünde tespit yapılmıştır. Mor Beyin yazılımı ile ilgili Türkiye geneli 11 bin 480 kişi tespit edilmiştir. Bu kapsamda İlimizde mor beyin yazılımı ile ilgili 143 kişinin tespiti yapılmış, bunlardan tutuklu olan 15 kişi tahliye edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucu en az Mor Beyin yazılımı ile şüpheli tespiti ilimizde yapılmıştır. Yürütülmekte olan 2017/38233 numaralı soruşturma kapsamında örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan şahısların örgüt üyesi devlet memuru olan şahısları bir takım ankesörlü, büfe, market vs. gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiği tespit edilmiştir. Bu soruşturma kapsamında 183 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, bunlardan 42 şüpheli tutuklanmış, 84 şüpheli Adli Kontrol Hükümlerinin uygulanması kararı ile serbest bırakılmış, 11 şüphelinin ise Gözaltı işlemleri devam etmektedir.\"

PKK\'YA FİNANSMANDAN 5 ŞİRKET HAKKINDA KAMU DAVISI AÇILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise, yürütülen soruşturmalar kapsamında 2017 yılı içerisinde 2132 iddianame, 2029 takipsizlik ve 908 yetkisizlik kararı olmak üzere toplam 5069 soruşturma dosyası ile ilgili karar verildiğini söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığınca 4542 soruşturma dosyasında 6023 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiğini söyleyen Başsavcı Güre, \"

Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans ayağına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, 75 şahıs/şirket şüphelisinden 14 kişi tutuklanmış, 12\'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 52 şahıs serbest bırakılmış olup 8 şüpheli şahıs hakkındaki gözaltı işlemleri devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ile denetim kayyumu atanan 5 şirket hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde kamu davası açılarak yargılamalarına devam edilmektedir\" dedi. Başsavcı Güre, PKK terör örgütüne ya finans aktaran işadamlarının elde edilen bilgiler ve delillere göre, Çözüm sürecinin son döneninde ve daha sonraki zamanlarda bu yardımı sağladıklarının ortaya çıktığını da söyledi.

Diyarbakır\'da meydana gelen bombalı saldırılar ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Başsavcı Güre, 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturma ile ilgili ise, \"Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin 28/11/2015 tarihinde öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma devam etmektedir. Diyarbakır Baro Başkanlığınca her cuma günü yapılan basın açıklamada belirtilenlerin aksine yürütülmekte olan soruşturma tüm şeffaflığı ile Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin eşi Türkan Elçi ve Avukatlarından oluşan heyet ile paylaşılmış, soruşturma ile ilgili sürekli toplantı yapılarak bilgilendirme yapılmış ve taleplerinin tamamının karşılanmıştır. Resen de yapılması gereken soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Tüm aşamalardan Diyarbakır Barosu, Türkan Elçi ve Avukatlarının bilgisinin olduğu hususunu belirtmek isteriz. Diyarbakır Barosu Başkanlığının \'dosyanın sürüncemede bırakıldığı, örtbas edildiği\' yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır\" dedi.

\"ELÇİ SORUŞTURMASININ SONU NEREYE VARIRSA VARSIN NİHAYETE ERDİRECEĞİZ\"

Başsavcı Güre, yürütülen soruşturma ile ilgili basın üzerinden kamuoyu ile paylaşmak istemediklerini ancak soruşturma konusunda Elçi\'nin eşi, avukatı ve Baro yönetiminin bilgilendirildiğini de ifade ederek, \"Bu soruşturmanın sonu nereye varırsa varsın nihayete erdireceğiz\" diye konuştu.

Karadeniz’de fırtına İnebolu’yu vurdu

KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde dün geceden itibaren başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sahildeki turizm tesislerinde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz Bölgesi’nde fırtına uyarılarının ardından ilçe merkezinde gece yarısı başlayan şiddetli fırtına sabaha kadar etkisini sürdürdü. İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre 10 bofor/tam fırtına seviyesinde saatte 87,5 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Yer yer 5 metreyi aşan dalgalar Zaferyolu Caddesi ve İsmetpaşa Caddelerini savaş alanına çevirdi. Cadde üzerindeki yollar dalgaların taşıdığı taş, odun ve çöplerle doldu. Karayolları 15’nci Şube Şefliği ekipleri gece boyunca yolları temizlemek için çalıştı. Yola kadar ulaşan dev dalgalar nedeniyle zaman zaman ulaşım aksadı.

TURİZM İŞLETMELERİ DALGALARA DAYANAMADI

Gece boyunca süren şiddetli fırtına ve dev dalgaların yol açtığı hasar sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. İsmetpaşa Caddesi Boyranaltı Mevkiinde sahil hattında bulunan turizm işletmeleri büyük zarar gördü. Dev dalgalara boyun eğen kafeterya ve lokantalardan bazıları yıkıldı, bazılarıysa maddi hasarla atlattı. Ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Zonguldak\'ta fırtına kıyılarda hasara yol açtı

ZONGULDAK\'ta dün gece etkili olan fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Liman Caddesi\'nde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na ait askerlerin kullandığı konteyner sulara gömüldü.

Kent merkezindeki Liman Caddesi\'nde fırtına nedeniyle dalgalar sahil kesimindeki iş yerleri, balıkçı barınakları ve teknelere zarar verdi. Balıkçı barınakları ve birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na ait askerlerin kullandığı iskelede bulunan bir konteyner dalgaların etkisiyle suya gömüldü. Limandaki bazı büfelerde yerinden söküldü. Limandaki birçok sandal ve teknelerde alabora oldu. Dalgalar nedeniyle yerinden sökülen taş ve kaya parçaları gezi yolunu kapattı. Kozlu ilçesindeki parkta fırtına nedeniyle zarar gördü. Dalgalar nedeniyle sahildeki bir kafede kullanılmaz hale getirdi. Kozlu Belediyesi ekipleri, moloz yığınlarından kapanan sahil yolunda temizlik çalışması yaptı.

Balıkçılardan Hayri Kuş fırtına nedeniyle gece balıkçı barınaklarına giremediklerini, sabah girdiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Yetkilelerden destek bekleyen Kuş, \"Dün gece fırtına, kıyamet yaşandı. Daha önce de böyle oldu. Bir kayığım kırıldı. Yine kayığım kırıldı. Balıkçı barınakları kullanılamaz halde. Ben buraya 600 lira kira veriyorum. Sürekli para alıyorlar ama herhangi bir destek olmuyorlar. Hiç bakmıyorlar. Su hala barınaklara giriyor, mağdur olduk\" dedi.

Silvan\'da koyun çalan hırsızlar Bismil\'de yakalandı

DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinden çalınan 9 koyun, Bismil Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, Mirzabey köyünde yakalandı.

Silvan\'da çalınan ve Bismil\'de yakalanan küçükbaş hayvanlarla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, hayvan hırsızlıklarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması maksadıyla, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü\'nce özel olarak teşkil edilen ekip tarafından yapılan araştırma neticesinde, Bismil Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek olarak yapılan operasyonda; 18 Ocak 2018 günü saat 23.30 sıralarında 4 şüpheli şahıs, 2 adet Ford Connect marka araçları ve hırsızlığa konu hayvanlarla birlikte Bismil ilçesi Mirzabey Köyü mülki sınırları içerisinde yakalanmışlardır. Araçlarda yapılan kontrol sonucunda; 8 adet canlı, 1 adet ölü olmak üzere toplam 9 adet küçükbaş hayvanın (koyun) Silvan ilçesi Eskiocak köyündeki bir vatandaşa ait ahırdan çalındığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, hırsızlık mağduru vatandaşın hayvanlarını teşhis etmesi sonucu, hırsızlığa konu küçükbaş hayvanlar 19 Ocak 2018 Cuma günü sahibine teslim edilmiştir. Suçta kullanılan 2 araca el konulmuş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir\" denildi.

Sahte savcı ve polis, gerçeğinden kaçamadı

MERSİN\'de kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan iki kişi, emekli çifti dolandırmaya çalışırken yakalandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan A.K. ve H.K., emekli Ö.T. ve R.T. çiftini aradı. Dolandırıcılar, çifte, kimliklerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu kişilerin yakalanması için evde bulunan nakit para, altın ve zihniyet eşyalarının eve gelen polislere teslim etmesini söyledi. Ö.T. ve R.T. çifti bunun üzerine 155 polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, çiftin evinin çevresinde önlem alarak dolandırıcıları bekleme başladı. Çiftle sürekli irtibat halinde olan dolandırıcılar, 11 bin 350 TL, 100 ABD doları, 7 altın kolye, 9 Reşat altını ve 3 bileziği alacakları sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek sorgulanan zanlılardan H.K.\'nin yaşının küçük olması nedeni ile Çocuk Şube Büro Amirliği\'ne teslim edilirken, A.K. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, kavgada bir kişi yaralanırken, yaralının hastaneye getirilmesi ile iki grup arasında acil servis önünde kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay sabaha karşı Kaynaşlı\'da meydana geldi. İlçede eğlence mekanı işleten bir grup ile başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.D. bıçaklandı. M.D. 112 Acil ekibi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nin acil servisine getirildi. Bu sırada karşı grup araçlarla hastane önüne gelerek, bıçakla yaralanan kişiye ateş etmeye başladı. M.D.\'nin yakınları da gruba karşılık verdi. Olayda U.T., A.B., Ö.T. ve M.B. yaralandı. Bıçakla yaralanan M.D. kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. M.D.\'nin yakını olan A.A.\'nın da üzerinden otomobille geçilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Olaya karışan şahıslarla ilgili olarak başlatılan çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayın faillerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sırasında şahısların silahlarından çıkan mermiler Atatürk Devlet Hastanesi\'nin acil servisinde bulunan hastane polisi kulübesine ve acil servisin camlarına isabet etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karnesindeki notların kötü olduğunu düşünerek ağladı

ARDAHAN\'ın Posof ilçesinde karnesinde zayıf notu olduğunu düşünerek ağlayan 1\'inci sınıf öğrencisi Ali Efe Soydemir\'i, derslerinin hepsinin \'Çok İyi\' olduğuna, Kaymakam Enver Yılmaz ile Belediye Başkanı Cahit Ulgar, güçlükle ikna etti.

Posof İlkokulu\'nda düzenlenen yarıyıl karne dağıtım törenine Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar katıldı. 1/A sınıfında okuyan Ali Efe Soydemir, karnesini Kaymakam Yılmaz\'ın elinden aldı. Karnesinde ders notlarının hepsinin \'Çok İyi\' olmasına rağmen \'Zayıf\' notu olduğunu düşünen öğrenci, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı Ulgar, ağlayan öğrenciyi güçlükle ikna etti. Diğer arkadaşlarının karnelerinde de aynı notların olduğunu gösteren Başkan Ulgar, Ali Efe\'den ağlamamasını istedi. Kaymakam Enver Yılmaz ise çocuğu, başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Enver Yılmaz, \"Arkadaşlar sizlerin bir büyük ağabeyi olarak kitap okumanızı rica ediyorum. Ne kadar kitap okursanız o kadar kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Keşke sizlerin yaşındayken daha çok kitap okusaydım diyorum\" ifadelerini kullandı.

Adanalı öğrenciler karne sevinci yaşadı

ADANA\'da yaklaşık 480 bin öğrenci karne alarak, yarıyıl tatiline girdi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Ata İlkokulu\'nda Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdür Turan Akpınar\'ın da katılımıyla karne töreni düzenlendi. Vali Demirtaş\'ı kapıda çiçeklerle karşılayan öğrenciler, girdiği sınıflarda da alkışladı. Sınıflarda öğrencilerin karnelerini dağıtan Demirtaş, yakın ilgi gösterdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Karne sevinci yaşayan çocuklarla birlikte derslikte sıralara oturan Vali Mahmut Demirtaş, öğretmenlerle de fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Vali Demirtaş, \"Çocuklarımız ilk dönemi oldukça güzel geçirdi ve iyi bir tatili hak ettiler. Herkese iyi tatiller diliyorum, öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum\" dedi.

Karne alan öğrencilere kitap hediye edildi

ARDAHAN’da karne heyecanı yaşayan öğrencilere, kitap hediye edildi.

Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Vali Bilmez ve Belediye Başkanı Köksoy, öğrencilere karne dağıttı. 23 Şubat ilkokulunda ise karne töreni farklı bir etkinlikle yapıldı. Okul yönetimi tarafından, 403 öğrencinin tamamına tatilde okumaları için kitap hediye edildi. Sınıflarda karnelerini alan öğrenciler, karne hediyesi olarak açılan kitap standından seçtikleri kitaplarla tatile girdi. Okul Müdürü Gürbüz Yıldız, \"Yarıyıl tatilinde 403 öğrencimizin tamamına okumaları için hikaye kitapları hediye ettik. Bu tatilde çocuklarımıza ödev vermedik. Daha çok kitap okumalarını ve dinlenmelerini istedik\" dedi.

İzmirli dördüz kardeşler karne aldı

İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu\'nda eğitim gören dördüzler, karne heyecanı yaşadı.

Ayrı yumurta dördüzü oldukları için birbirlerine hemen hiç benzemeyen kardeşler Ali Efe, Nazlı, Sude ve Aleyna Top, teşekkür belgeleriyle birlikte karnelerini aldı. Birbirlerine sarılıp uyumanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen dördüzlerin öğretmeni olan Mukaddes Tosun\'un ise bu konuda en tecrübeli öğretmenlerden birisi olduğu ortaya çıktı. Tosun\'un daha önce üçüz kardeşleri mezun ettiği öğrenildi. Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu\'nda 4\'üncü sınıfa giden dördüz kardeşler, karneleri ile teşekkür belgelerini, sınıf öğretmeni Mukaddes Tosun\'un elinden aldı. Aynı sınıfa giden, birlikte oyun oynayıp ders çalışan, uyumlu davranan kardeşleri, heyecan ve mutluluk dolu bu anlarında anne Fatma Top ve babası Engin Top yalnız bırakmadı.

TECRÜBELİ ÖĞRETMEN

Büyüyünce doktor olmak istediklerini söyleyen dördüz kardeşlere başarılı eğitim veren öğretmenleri Mukaddes Tosun, öğrencilerinin ilk okula geldikleri günü anlatıp. \"Öğretmenler arasında şanslının kim olacağını konuştuk. Dördüz kardeşler bana çıktı. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum çünkü daha önce de üçüz öğrencileri mezun ettim. Bu öğrencilerimde çok uyumlular ve başarılılar\" dedi.

Çocukların babası Engin Top ve annesi Fatma Top, 4 çocuğu anı anda büyütmenin zorlu ancak bir o kadar da mutlu ve zevkli olduğunu anlattı. Baba Engin Top, çocuklarından Ali Efe\'nin resim yapmayı sevdiğini, Aleyna ve Nazlı\'nın matematikte daha başarılı olduğunu, Sude\'nin ise müziğe ilgi duyduğunu anlattı. Dördüz kardeşler ise birbirlerine sarılıp uyumanın, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını zaman zaman tartışsalar bile hemen barıştıklarını söyledi.

Samsun\'da karne heyecanı

SAMSUN\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi bugün öğrencilere karnelerinin verilmesiyle tamamlandı. Karnelerini alan öğrenciler sömestr tatiline çıkmanın sevincini yaşadı.

Samsun\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması nedeniyle okullarda düzenlenen programlarla öğrenciler karnelerini aldı. Okullarda eğitim-öğretimin ilk yarısının tamamlanması nedeniyle karnelerini alan öğrenciler ve velileri büyük heyecan yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler sömestr tatiline çıkmanın sevincini yaşadı. Samsun\'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumunda eğitim gören 240 bin 915 öğrenci bu gün itibariyle iki haftalık yarıyıl tatiline başladı.

Yeni Yıl Pazarı\'nın geliri eğitimine destek oldu

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesindeki 11 derslikli Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'na düzenlenen törenle eğitim malzemesi yardımı yapıldı.

Ortaca Belediyesi ile Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından geçen Aralık ayında, Dalyan\'da gerçekleştirilen Yeni Yıl Pazarı\'nda elde edilen gelirle alınan eğitim malzemeleri 5\'i engelli 178 öğrencisi bulunan Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'na teslimi için düzenlenen törene; Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, dernek yönetim kurulu üyeleri Seba Çobanoğlu, Rahmi Başer, yörede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular Paul Dukes, Gıll Dukes, Leanne Tezcan, Sarah Brewer, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve okulda özel sınıf engelli öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, \"Dalyan da her yıl yaptığımız Yeni Yıl Pazarı\'nın kültürlerin kaynaşmasının yanı sıra okullara ve öğrencilere sokak hayvanlarına yardım amaçlı düzenliyoruz. Bu yılda pazardan elde edeline gelirle alınan çeşitli eğitim malzemelerini Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'na teslim ettik. Dalyan\'da birlikte yaşadığımız yabancı dostlarımız ile her yıl kültür birleşmesi adına uzun süredir yaptığımız etkinlikten elde ettiğimiz geliri derneğimiz ve belediyemizin katkısı ile okullarımıza yardım amaçlı kullanmaya karar verdik. O günkü etkinlikte emeği geçen yabancı arkadaşlarımız ve dernek üyelerimizde bugün bu törene katıldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Etkinliğe destek veren Ortaca\'da yerleşik yaşayan İngiliz vatandaşı Paul Dukes, \"Dalyan\'da yaşayan yabancılarız ama kalbimiz Türk. Herkesle bir şeyler paylaşıyoruz çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Çocuklar çok önemli. Onlar için bir şey yapmanın gururu içindeyiz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu Müdürü Engin Selvi ise \"Öncelikle bu gün burada bize destek olduklarını gösteren belediye Başkanımıza ve dernek yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda kaynaştırma öğrencisi olan 5 engelli çocuğumuz var. Onların eğitiminde kullanılmak üzere alınan malzemeler için öğrencilerim adına yetkililere çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Belediye Başkanı Karaçelik, \"Dalyan Mahallesi\'nde yapılan etkinlikle Dalyan\'da ve Muğla genelinde yaşayan yabancılar biraya geldi.

Tanışma fırsatı yakaladık. Bunun yanı sıra etkinlikten elde edilen gelir ile her yıl değişik okullara yardımda bulunmayı amaçlayan bir etkinlikti. Bu yıl, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'nun ihtiyaçlarını gidermek üzere naçizane bir yardımımız oldu. Etkinliğin amacına ulaştığını sevinerek görüyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından, alınan 1 bilgisayar ve 2 yazıcı ve engelli öğrenciler için eğitim seti, okul müdürü Engin Selvi\'ye teslim edildi.

