DHA YURT BÜTENİ-4 

Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

ŞANLIURFA\'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2\'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, 2\'si ise suya kapılarak, kayboldu.

Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar deresinde meydana geldi. 2\'nci Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı 4’üncü bölükten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu\'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2\'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2\'si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu. Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Görüntü dökümü

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-İlçe merkezi

-sağanak yağış

-detaylar

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) -

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Tel Abyad\'dan Akçakale\'ye taciz ateşi



ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad\'dan, dün gece, Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler, anında karşılık verdi.

Terör örgütü PYD\'nin silahlı kanadı YPG\'li teröristler tarafından, gece saatlerinde, Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeyi ateş altına aldı. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme, Akçakale\'de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu. Silah sesleri, ilçe merkezinden de duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Akçakale ilçesi

- Silah sesleri

- Telebyad\'da yanan sokak lambaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA- (DHA)

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Bakan Tüfenkci: Afrin\'i, Afrinlilere bırakarak kendi topraklarımıza çekileceğiz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın teröre karşı yapıldığını belirterek, \"Biz, orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda Afrin\'i, Afrinlilere bırakarak, kendi topraklarımıza çekileceğiz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya\'da düzenlenen toplantıda, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve MHP İl Başkanı Bülent Avşar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın da katıldığı toplantıda, Bakan Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin, Suriye\'nin toprağında gözü olmadığını vurgulayan Tüfenkci, ülkenin yanı başında terör yuvalarının oluşmasına izin vermediklerini ve bundan sonra da müsaade etmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz, Afrin\'deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı veya Suriye\'nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye olarak Suriye\'nin toprak bütünlüğünü korumadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama sınırlarımızın, topraklarımızın hemen yanı başında bir operasyon da yapılmasına izin vermeyiz. Topraklarımızın yanı başında terör yuvalanmalarına ve oraların içerideki terörü besleyen yuvalar olmasına da izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu anlamıyla biz, orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda Afrin\'i, Afrinlilere bırakarak, kendi topraklarımıza çekileceğiz.\"

Bakan Tüfenkci, farklı görüşteki siyasi partilerle istişareler yaparak, kente hizmet için çalışacaklarını da dile getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, daha sonra siyasi parti başkanlarının görüş ve önerilerini dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- MHP İl Başkanı Bülent Avşar\'ın konuşması

- CHP İl Başkanı Enver Kiraz\'ın konuşması

- AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı\'nın konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın konuşması

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Cenazesi çuvalda taşınan Muharrem\'in ölümünde ihmal görülmemesine itiraz



VAN\'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çalık mezrasında 1 Şubat 2014\'te hastalanan ve yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 1,5 yaşındaki Muharrem Taş\'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında \'kavuşturma yapılmasına yer olmadığı\'na dair kararına, Taş ailesinin avukatı ve Van Baro Başkanı Murat Timur, 8 sayfalık itiraz dilekçesi verdi. Baba Abdulvahap Taş\'ın minik Muharrem\'in cenazesini çuvala koyup karlar içinde sırtında taşıması görüntüleri, yürekleri dağlamıştı.

Gürpınar\'a bağlı, daha önce köy statüsünde olan Yalınca Mahallesi Çalık mezrasında, 1 Şubat 2014 gecesi yolların kardan kapalı olması nedeniyle zamanında hastaneye götürülemeyen Taş ailesinin çocukları Muharrem yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerini yapmak ve suç duyurusunda bulunmak için, minik Muharrem\'in cenazesini bir çuvala koyup sırtlarında taşıyan baba Abdulvahap Taş ve yakınları, yürüyerek 16 kilometre uzaklıktaki Yalınca\'ya geldi. Daha sonra bir araca konulan cenaze, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'nde otopsisi yapıldıktan sonra Van\'daki Şabaniye Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'KOVUŞTURMAYA YER YOK\'

Taş ailesi, çocuklarının ölümünden sorumlu tuttukları kurumlar hakkında şikayetçi olunca da soruşturma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Başsavcılık, ihmali olduğu öne sürülen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin Özel İdare çalışanları hakkında, \'taksirle ölüme neden olmak\' ve \'görevi kötüye kullanmak\' suçlarından soruşturma başlattı. Başlatılan bu şoruşturma tamamlandı. Müşteki ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan Başsavcılık, şüpheliler hakkında \'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına\' karar verdi.

AİLENİN AVUKATI KARARA İTİRAZ ETTİ

Taş ailesinin avukatı Van Baro Başkanı Murat Timur, \'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı\' kararının kaldırılması talebiyle hazırladığı 8 sayfalık itiraz dilekçesini 10 gün önce Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderilmek üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderdi. Timur, bir hafta içerisinde karar ile ilgili Anayasa Mahkemesi\'ne de başvuracaklarını söyledi. Murat Timur, savcılığın verdiğini kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak, \"Şikayetçilerin davacı oldukları Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi Bilirkişi olarak tayin edilmiştir. Yani davalılara kendilerini aklayacak raporu hazırlama imkanı sunulmuştur. Bu sebeple Kovuşturmaya dayanak bilirkişi raporu bilimsel dayanaktan yoksun, subjektif ve taraflı olup buna itibar edilmesi beklenemez. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 02.01.2018 tarih ve 2014/1634 soruşturma 2018/16 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

MUHARREM BEBEK İÇİN HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Avukat Timur, \"Ölüm olayının gerçekleşmesi sorumlu kamu görevlilerinin görevlerini ihmal etmesinden kaynaklandığı açıkça görülüyor. Bu sebeple bütün bebeklerin sağlık hakkının tam sağlanması, Muharrem bebeğin ölümünden sorumlu olanların yargılanması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bu karara karşı Anayasa Mahkemesi\'ne başvuruda bulunacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAF

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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Van ve Hakkari\'de 194 yerleşim yeri yoğun kardan ulaşıma kapandı

VAN ve Hakkari\'de etkili olan yoğun kar yağışı, bu illerdeki 194 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Van\'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de devam ederken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçeye bağlı 21 mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Hakkari ve ilçelerinde de etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 61 köy ile 112 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy, mezra ve mahalle yollarının ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: VAN-HAKKARİ,(DHA) -

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Metin Hara: Birleşmiş Milletler\'de konuşmacı olmak istiyorum

ANTALYA\'da katıldığı söyleşide, hayranlarıyla bir araya gelen yazar Metin Hara, \"Birleşmiş Milletler\'de konuşmacı olmak istiyorum. O hayalim için somut adımlar da atıldı. Onaylandı gibi bir şey. Çok yakında olacak\" dedi.

Brezilyalı manken Adriana Lima ile bir süredir yaşadığı birliktelikle gündeme gelen, \'Aşkın İstilası\', \'Yol\' ve \'Dem\' kitaplarının yazarı Metin Hara, Antalya\'daki bir alışveriş merkezinde \'Sevgi Dolu Bir Gün\' adıyla düzenlenen söyleşiye katıldı. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Hara, hayallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Edindiği birikimini ve tecrübelerini yazdığı 2 kitapla okuyuculara ulaştırdığını kaydeden Metin Hara, yeni 2 kitabının da 10 gün sonra çıkacağını duyurdu.

Kimsenin hayalindeki dünyaya doğmadığını; ancak kötü bir dünyada, ölmemek için çaba gösterdiğini dile getiren Hara, \"Amacım, bizden sonra gelen çocukların bizim yaşadığımız zor süreçleri yaşamaması. En yakınlarım, bana \'Yahu ne işin var? Boş ver bu işleri, insanlar iyi değildir\' derdi. Biz iyi insanlar zannedildiği gibi azınlık değiliz\" dedi.

Metin Hara, gerçekleştiremediği hayalleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de çaba sarf ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler\'de (BM) konuşmacı olmak istediğini anlatan Hara, bu hayali için de somut adımlar attığını vurguladı. Çok yakında konuşmacı olarak BM\'nin programlarına katılacağını kaydeden Hara, \"İlk başlarda en büyük hayalim, 10 kişi karşımda otursun onlarla kalbimdekileri paylaşayım. Sonra 10 kişi 100 oldu, 1000 oldu. Şimdi senaryo yazıyorum, iyilik adına ne yapılabilir? Sürekli iyi hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARA PARA YERİNE DAHA FAZLA SEVGİ VERİN\'

Ailelere, engel olmak yerine çocuklarını özgür bırakmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Hara, \"Çocuklarınızın önünden çekilin. Çocukların doğasına izin verin. Çocuklar ırkçılık yapmıyor. İnsan ayrıştırmıyorlar. Çocuklar yetişirken doğaları tahrip edilmesin. Çocuklara daha fazla para yerine daha fazla sevgi ve zaman harcayın. Zaman paradan çok daha önemli bir değerdir\" dedi.

Hara, ayrıca anne- babaları, çocuklarına \'hayal hırsızlığı\' yapmamaları konusunda uyardı. Her hayalin, bir insanın emeğiyle anlam bulduğunun altını çizen Hara, şöyle konuştu: \"Anne babaların travmalarıyla verdikleri tavsiyeler, çocukların gönülleri ile verdiği kararlardan çok daha negatif. Bırakın çocuklarınız hata yapsın, bırakın çocuklarınız hayat içerisinde biraz rüzgâr essin zorlansın. Siz nasıl bazı şeyleri öğrendiyseniz onlar da öğrenecektir. Ne olursa olsun şu anın çocukları yarın bu dünyayı değiştirecek kahramanlardır.\"

Özel yaşantısıyla ilgili soru kabul etmeyen Metin Hara, söyleşinin ardından hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Metin Hara\'dan detay

- Hayranlarından detay

- Cep telefonuyla Hara\'yı görüntüleyen çocuklarda detay

- Kalabalıktan detay

- Metin Hara\'nın açıklaması

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Mahalleli yol ve köprü istedi

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Muzkent Mahallesi sakinleri yollarının düzenlenmesini ve kışın taşkın yaşanan dereye de köprü yapılmasını istedi.

Gazipaşa\'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Muzkent Mahallesi\'nde, 10 hane ve 30 kişinin ikamet ettiği bölgede yaşayanlar, dere üzerinde çalışma yapılmadığını, yollarını da kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Dere üzerine basit bir köprü yapılmasını, yollarının ise daha kullanışlı hale getirilmesini isteyen vatandaş, yıllardır gerek öğrenciler, gerekse hasta ve yaşlıların taşınması konusunda sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Şahin Kır, \"Burada kışın taşkının daha fazla olduğu dönemlerde dereden geçemiyoruz. Çocuklarımızın 1 hafta, 10 gün okula gitmediği oluyor. Bu yolu da biz kendi imkanlarımızla el emeğimizle yaptık. Dereden geçmek için de \'atlak\' dediğimiz taşlarla geçit yapıyoruz. Bizim çilemizi sona erdirmek bu kadar zor olmasa gerek. Yetkililerden bir an önce bizim yolumuzun yapılmasını istiyoruz\" dedi.

Erol Kır da \"Okula giden çocuklarımız var, hastalarımız oluyor. Ürettiğimiz ürünlerin nakliyesinde sıkıntı yaşıyoruz. Cenazemiz olunca eş, dost, akrabalarımızın gelip gidişlerinde sıkıntı oluyor. Mağdur oluyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yol ve dereden görüntü

- Cenaze evine gelenlerin dereden geçmesi

- Cenaze aracının dereden eve gelişi

- RÖP 1: Şahin Kır

- RÖP 2: Erol Kır

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA) -

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