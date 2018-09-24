DHA YURT BÜLTERİ-15

1)KIRIKKALE\'DE HIRSIZIN EVİNDE REHİN ALDIĞI KADIN KURTARILDI

KIRIKKALE\'nin Bağlarbaşı Mahallesi\'nde hırsızın bir apartmanın 5\'nci katındaki evde rehin aldığı Mihriban Önal (45) isimli kadın polisin operasyonuyla kurtarıldı.Şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\' ne götürüldü

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

Erhan GÖGEM-KIRIKKALE/DHA

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HDP ESKİ MİLLETVEKİLİ AYHAN\'IN CENAZESİ SİVEREK\'TE (EK

2)TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp krizi geçirerek vefat eden HDP eski milletvekili İbrahim Ayhan\'ın cenazesi öğle saatlerinde defnedileceği Göksü Güzel mezarlığına götürülmek üzere Siverek Devlet Hastanesi\'nden alındı. Omuzlarda taşınan cenazenin mezarlığa getirilişi sırasında bazı kişilerin terör örgütü lehine slogan atması üzerine güvenlik güçleri ile kalabalık arasında kısa süreli arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin tekrarı durumunda müdahale edileceği ve gerekirse polislerce defnedileceği uyarısı ve HDP\'li milletvekillerinin çağrısı üzerine kalabalıktakiler slogan atmayı bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından kalabalığa konuşan Pervin Buldan, vefat eden İbrahim Ayhan\'ın cezaevi ve işkenceler gördüğünü iddia ederek, \"En son sürgünde yaşamını yitirdi. Kürt halkına reva görülen her türlü zulme tanıklık etti. Her türlü zulmün karşısında mücadele etti. Bu devletin, bu hükümetin Kürt halkına reva gördüğü yaşanan hak ve adalet talebinde İbrahim yoldaşımız payına düşeni aldı\" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İbrahim Ayhan\'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane bahçesinde toplanan kalabalık

- HDP\'li vekiller

- Cenazenin hastaneden alınması

- Slogan atan kalabalık

- Omuzlarda taşınan cenaze ve kalabalık

- Güvenlik güçleri ve kalabalık arasında yaşanan gerginlik

- Alınan güvenlik önlemleri

- Cenaze namazının kılınması

- Pervin Buldan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 836 - 721 MB

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3)DÜĞÜNDE TAKI İÇİN POS CİHAZI KULLANDILAR

HAKKARİ\'de geçen hafta yapılan bir düğünde damat ve geline takı takacak davetlilere kolaylık olması için POS cihazı ile çekim yapıldı. Hakkari\'de turizm sektöründe çalışan Kadir Yördem (27) ile Canen Öner (27) için Aşağı Merzan Mahallesi\'ndeki bir okulun bahçesinde iki gün iki gece süren düğün ile dünyaevine girdi. Düğünde, davetlilerde para sıkıntısı olmaması için POS cihazı da düğün alanına getirildi. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve çok sayıda kişinin katıldığı düğünde kimi davetliler damada para takerken, nakit parası olmayanlar da kredi kartı ile damadın yanındaki POS cihazından yararlandı.

Damat Yördem, düğünün yapılacağı mahallenin bankaların ATM\'lerine uzak olduğu için böyle bir yönteme başvurduklarını belirterek, \"Düğün yaptığımız yer merkezdeki ATM\'lere uzak olduğu için kredi kartlı uygulamasını başlattık. Burada takı takanlara taksitli çekimler de yapabiliyoruz. Bize takı takacak olan davetliler şifrelerini giriyor, miktarı kendimiz belirliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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4)NUSAYBİN\'DE İÇME SUYU, 7 METRELİK AĞAÇ KÖKÜ NEDENİYLE KESİLMİŞ



MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede hiç bir kesinti ve arıza olmamasına rağmen içme suyunun kesilmesi üzerine çalışmalar başlatan ekipler, boru hattında sıkışmış halde 7 metrelik dut ağacı köküne rastladı.

Nusaybin\'e bağlı Akağıl mahallesi sakinleri, yaşanan içme suyu kesintilerinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ Nusaybin Şubesi ekiplerine şikayette bulundu. Şikayetin üzerine mahalleye giden ekipler, çalışma başlattı. Bir arıza veya kesinti olmamasına rağmen içme suyunun akmamasına olması nedeniyle detaylı inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile borunun çapına göre şekillenmiş yaklaşık 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü tespit edilerek borudan çıkarıldı.

İçme suyu borusundan 7 metrelik ağaç kökünü çıkaran MASKİ ekipleri, içme suyunun tekrar sağlıklı bir şekilde mahalleye verilmeye başlandığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Ağaç kökünden görüntü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)-

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5)TSK\'DAN MÜNBİÇ\'TE 50\'NCİ DEVRİYE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye\'nin Münbiç kentinde, 50\'nci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Münbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, \'Fırat Kalkanı\' harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran\'dan itibaren devriye faaliyetlerine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada 50\'nci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığını, \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Eylül 2018 tarihinde 50\'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir\" açıklamasıyla duyurdu.

GAZİANTEP, (DHA) -

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6)YUNAN POLİSİ, KAÇAKLARI YARI ÇIPLAK TÜRKİYE\'YE GERİ GÖNDERDİ İDDİASI

YASADIŞI geçtikleri Yunanistan\'da yakalanan çoğu Pakistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Yunan polisi tarafından yakalandı. Bazılarının üzerindeki giysilerin çıkarıldığı kaçaklar, Meriç Nehri üzerinden Türkiye\'ye gönderildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kaçak göçmen, 1- 2 gün önce yasadışı yollardan geçtikleri Yunanistan\'da polis tarafından yakalandı. Kaçaklar, bir süre sınırda aç ve susuz tutulduktan sonra, bazılarının üzerlerindeki giysiler çıkarılarak, yüzerek ve botlarla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye\'ye gönderildi.

Gece yarısı bazıları yarı çıplak kaçakları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yaklaşık 30 kaçak göçmeni yakaladı. Üzerleri çıplak olan ve soğuktan korunmak için çuvalla üzerlerini kapatmaya çalışan kaçaklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğ uyaklaşık 80 kişi olduklarını ve Yunanistan polisinin kendilerini yakaladıktan sonra aç ve susuz iki gün sınırda beklettiklerini söyledi. Kaçaklar, daha sonra üzerlerindeki değerli eşya, kimlik, telefonların alındığını öne sürerek, \"Bazılarımızın üzerini soyarak Merih Nehri\'ne attılar. Nehre atılanlar yüzerek Türkiye\'ye geçerken, bazılarını da botlarla gönderdiler\" dedi.

Ekiplerin bölgedeki aramaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yakalanan kaçaklardan detaylar

Yarı çıplak ve üşüyen kaçaklar

Kadın ve çocuklar

Üzerine çuval giyen kaçaklar

Kaçakların durumu anlatması

Kaçakların hastaneye götürülmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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7)CUMHURİYET KADINLARI\'NDAN \'ANDIMIZ\' İÇİN İMZA KAMPANYASI

SİVAS Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, \'öğrenci andı\'nın okullarda yeniden okutulması için imza kampanyası başlattı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanlığı, 2013 yılında kaldırılan öğrenci andının okullarda yeniden okunması için imza kampanyası başlattı. Kent meydanındaki imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Şubesi Başkan Yardımcısı Hülya Orhon, öğrenci andının ana sınıfından başlayarak en az 9\'uncu sınıfa kadar öğrencilere okutulmasını talep ettiklerini söyledi. Orhon, şöyle dedi:

\"Kurucumuz, kurtarıcımız, büyük liderimiz Atatürk döneminde, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılarak çocuklarımıza 1933 yılından beri okutulan Andımız, ne yazık ki 80 yıl sonra, 2013 yılında kaldırıldı. Bu durum çocuklarımızın doğru eğitimini, milli ve manevi değerlerimizi kazanmalarını engelleyen büyük bir hata olmuştur. Dünyanın en zor ve en önemli coğrafyasında bulunan vatanımızı korumak için andımızdaki değerleri benimsemiş nesiller yetiştirmemiz zorunluluktur. \'Andımız\'ı istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-İmza standından görüntüler

-Açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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8)JANDARMA, ÖĞRENCİ SERVİSLERİNİ \'LİMİT\' İLE DENETLEDİ

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrenci servislerini dedektör köpek \'Limit\' ile denetledi. Denetimlerde eksikleri bulunan sürücülere ceza uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Süleymanpaşa ilçesinin Köseilyas Mahallesi\'nde özel okul öğrencilerin taşıyan servis araçlarını denetledi. Denetlemede dedektör köpek \'Limit\'e ise araçlarda narkotik araması yaptırıldı. Jandarma, ayrıca servislere binen öğrencilere te,k tek emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri denetimler esnasında, araçların evraklarına, teknik özelliklerine, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, güvenlik sistemleri, araç muayeneleri ve sürücülerin yeterliliği kontrol etti. Taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgi veren ekipler, kural ihlali yapan ve eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza uyguladı.

Denetime, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı, jandarma trafik timi, motosikletli asayiş timi ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarmanın araçlar üzerindeki denetimleri

-Dedektör köpek Limit\'in araçlarda arama yapması

-Jandarmaların servisteki çocuklara bilgilendirmesi

-Eksik evrakları bulunan servis araçlarına ceza uygulanması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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9)4 KİŞİYİ YARALAYAN 5 KİŞİ GÖZALTINDA

ANTALYA\'da cep telefonu hırsızlığının ardından çıkan kavgada 4 kişinin av tüfeğiyle yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

22 Eylül günü Aksu ilçesinde C.Ş. adlı kadının cep telefonun çalınmasının ardından çıkan kavgada, M.A, A.C., E.A., N.Ş ve A.K. av tüfeğiyle yaralandı. Yaralılar ambulans ile çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.Ç., H.Y., B.Ç., N.K. ve Z.E. olduğunu belirledi. Önceki gün operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen kullanılan tüfek ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet detay

Zanlıların çıkışı detay

Zanlıların araba bindirilişi

Suç aletlerinden detay

Zanlıların araçlarla gidişi

Kaset Durumu: Link geçiliyor,

01.09//131 MB

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

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10)BESNİ’DE 1500 KİŞİYE AŞURE İKRAMI

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde muharrem ayı nedeniyle iş adamı Cumali Yaycı tarafından bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle Besni Mehmet Erdemoğlu parkı önünde kurulan kazanlarda 1500 kişiye aşure ikram edildi. Büyük kazanlarda pişirilen aşureleri dağıtan hayırsever işadamı Cumali Yaycı, \"Muharrem ayı dolayısıyla başta Hazreti Muhammed\'in aziz ve mübarek ruhları olmak üzere vatan, millet ve bayrak için şehadete yürüyen tüm şehitlerin ruhuna hediye etmek için aşure ikram ettik. Allah rızası için ikramda bulunduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aşure dağıtımı

- Toplanan kalabalık

- İşadamının konuşması

- Aşure yiyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

210 MB

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11)ENKAZCILAR SİTESİNDEKİ YANGINDA HASAR OLUŞTU

MALATYA\'da Enkazcılar Sitesi\'nde bulunan odunlukta bilinmeyen nedenle çıkan yangın hasara yol açtı.

Yangın, öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde bulunan Enkazcılar Sitesi\'nde meydana geldi. Çevredekiler, odunluk deposunun alev alev yandığını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiyenin müdahelesi

- Köpükle müdahale

- Hasar gören odular

- Sağlam malzemeleri kurtarma

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

246 MB

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12)GÜMÜŞHANE\'DE 380 DEKAR ARAZİ TARIMA KAZANDIRILDI

GÜMÜŞHANE\'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan \'Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması\' (ÇATAK) projesi kapsamında 3 ilçede uygulanan proje ile 380 dekar arazi tarıma elverişli hale getirildi.

Gümüşhane\'de, geçen yıl başlayan ÇATAK projesi ile Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinde tarım arazilerinin korunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 380 dekar arazide yürütülen ÇATAK projesi ile tarıma elverişli olmayan araziye, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi gibi uygulama yapılarak tarıma hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. 2018 yılında, ÇATAK Komisyonunca belirlenen hassas alanlarda ve merkez ilçelerde 26 çiftçi, Şiran İlçesinde 352 çiftçi, Köse ilçesinde 89 çiftçi, Kelkit İlçesinde 44 çiftçi olmak üzere Gümüşhane’de toplamda 511 çiftçiye ÇATAK projesinin amaçları, başvuru koşulları, hakkında eğitim- yayım çalışmaları yapılarak, bilgilendirildi.

ÇATAK Projesinin amacının, toprak ve su kalitesinin korunması, erozyonun önlenmesi ve tarıma oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak olduğunu söyleyen Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yüksek Ziraat Mühendisi ve Çatak Proje görevlisi Pınar Örkçü, \"Bu projeden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerimiz yararlanabilir. Müracaatta bulunurken çiftçilerimizin arazilerinin orman arazilerinin olmamasına ve toplulaştırma arazilerden olmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Yürürlükte ki mevzuat gereğince bu gerekçeler olması gerekiyor. Çünkü ÇATAK projesi orman alanlarını ve toplulaştırma ilan edilen alanları kapsamamaktadır. İl müdürlüğümüz bu konuda hassasiyet gösteren çiftçilerimizin müracaatlarını dikkate alacaktır\" dedi.

ÇATAK projesinin 3 yıl ile sınırlı olduğunu ifade eden Pınar Örkçü, \"2018 yılı itibariyle de il merkezimizde projeye dahil olmuş ve uygulamalarımız devam etmektedir. Gümüşhane Şiran İlçemizde ilk yıl kapalı drenaj uygulaması ve ahır gübre uygulaması yaptık. İkinci yıl ise kapalı drenaj uygulamasına devam ettik. Ancak yapılacak toprak tahlil sonuçlarına göre arazimizde toprağın pH değerini düzenlemek için kükürt uygulaması yapılacaktır. Önümüzde ki sene ise kapalı drenaj ve Korunga ekimi ile projemizin sonuna gelinecektir. Projemizin yeni dönem başvuruları için il veya ilçe müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir\" diye konuştu.

PORJE VERİMLİLİĞİ ARTTIRDI

Şiran’da 40 yıldır çiftçilik yapan Selahattin Selvi de ÇATAK projesinin tarım arazilerinin verimini artırdığını söyleyerek, \"Daha önce bu arazi su çekiyordu. Toprak çamur halinde olduğu için ektiğimiz ürün yarı yarıya düşüyordu. ÇATAK projesi ile verim yüzde 100 arttı. ÇATAK projesi bu tarz araziler için mutlaka yapılmalı\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ÇATAK Projesi\'nin uygulandığı alandan görüntüler

Tarlada çalışan çiftçilerden görüntüler

Röpler

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA

Boyut: 431 MB Süre: 03:51

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13)BÜYÜK MENDERES NEHRİ KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN REHBER HAZIRLANDI

DENİZLİ\'den de bir kısmı geçen Büyük Menderes Nehri Havzası\'ndaki kirlilikte mücadele başlatan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürlüğü, nehrin havzasında bulunan tekstil firmaları için \'Tekstil Sektöründe Temiz Üretim\' adlı rehber hazırladı. Firma temsilcilerine, tekstil sektörünün temiz üretim yatırımlarını gerçekleştirilmesi, daha az kimyasal kullanma, kullandığı kimyasalı değiştirme ve makinelerini yenileme gibi tavsiyeler anlatıldı.

WWF Türkiye, Büyük Menderes Nehri\'ndeki üst boyutlara ulaşan kirlilikte ilgili geçen mayıs ayında çalışma başlattı. Dünyaca ünlü bir tekstil firması, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Sanayi Odası (DSO) da çalışmaya destek verdi. Büyük Menderes Nehri Havzası\'nda su kaynaklarının korunması için çalışan WWF Türkiye, tekstil fabrikalarında temiz üretim uygulamalarının hayata geçirilmesine ve sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunma amacı güdüyor. Bu kapsamda WWF Türkiye, \'Tekstil Sektöründe Temiz Üretim\' adlı rehberi hazırladı. Rehber, sektör temsilcilerinin katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda tanıtıldı. Firma temsilcilerine, tekstil sektörünün temiz üretim yatırımlarını gerçekleştirilmesi, daha az kimyasal kullanma, kullandığı kimyasalı değiştirme ve makinelerini yenileme gibi tavsiyeler anlatıldı.

\'SU KİRLİLİĞİ ÇOK İLERİ SEVİYEDE\'

Toplantı öncesi basın mensuplarına rehberle ilgili bilgi veren WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, 10 yıla yakın süredir Büyük Menderes Havzası\'nda çalışmalar yaptıklarını, 42 noktada su kalitesiyle ilgili ölçümler gerçekleştirdiklerini, 19 noktada kirliliğin çok ileri dereceye ulaştığını, riskin büyük olduğunu söyledi. Büyük Menderes Havzasının uluslararası arenada için de çok önemli bir havza olduğunu belirten Pasinli, şunları söyledi:

\"Uluslararası öneme sahip 5 sulak alana ev sahipliği yapıyor. Tekstilin canı burada ve çok ciddi su riskleriyle karşı karşıyayız. Bizim çağrımız, tüm tekstil sektörünün temiz üretim yatırımlarını gerçekleştirilmesi. Her firma için, bu farklı anlama gelebiliyor. Kimisi için daha az kimyasal kullanma, kullandığı kimyasalı değiştirme, kimisi için makinelerini yenileme ile bazıları için sadece bir vidayı, bir vanayı değiştirmekle bile çok ciddi tasarruflar sağlanabiliyor. Finans kurumlarıyla da GEKA\'yla da iş birliği içerisindeyiz. Fizibilite destekleri mevcut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla iş birliği yapıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Menderes nehrinden ve dorene çekimler (arşiv)

- Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Asli Pasinli açıklama

- Toplantıdan detay görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



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14)DÜNYANIN EN UZUN GENÇ KIZI ÜNİVERSİTE OKUMAK İSTİYOR

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 2 metre 13 santimetrelik boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı\'nda \'Dünyanın en uzun genç kızı\' unvanına sahip kişisi olan Rümeysa Gelgi, tatil için Aydın\'ın Kuşadası ilçesine geldi. Özel tekerlekli sandalyesi ile sahilde geçerken kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayan Gergi, en büyük hayalinin üniversiteye gidebilmek olduğunu söyledi.

Dünyanın en uzun genç kızı 21 yaşındaki Rümeysa Gelgi, tatilini geçirmek üzere geldiği Kuşadası\'nda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Karabük Safranbolu\'da yaşayan Gelgi, 10\'uncu kez geldiği ilçede sahilde gezip, stres attı. Sahilde gezerken yanına gelen sokak çalgıcısı, Gelgi\'ye kemanıyla İzmir Marşı\'nı çaldı. Sokak çalgıcısının bu jesti karşısında mutlu olan Gelgi, ona teşekkür etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Gelgi,

Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmesine neden olan 2 metre 13 santimetrelik boyu nedeniyle eğitim hayatında sık sık engellerle karşılaştığını belirterek Gelgi, \"2004 yılında birinci sınıfı atlayarak ilkokula başladım. İlk ve ortaokulu evde eğitim ile bitirdim. İki yıl önce de lisenen mezun oldum. Şimdi en büyük hayalim olan üniversite için sınavlara hazırlanıyorum. Hedefim, yurt dışında bilgisayar biliminin bir dalında eğitim görmek\" dedi.

WEAVER SENDROMU HASTASI

Weaver Sendromu\'nun tüm özelliklerini taşıdığına dikkat çeken Gelgi, şöyle konuştu:

\"İri doğum, hızlı büyüme, ayrıca iri kulaklar, büyük dil, küçük çene, badem şeklinde gözler gibi atipik yüz şekli, uzun boy, büyük el ve ayaklar, zayıf kemik ve kaslara sahibim. Bu hastalığa tutulan Türkiye\'de ilk, dünya genelinde de 27 kişiden biriyim. Bu özelliklerimle kısa bir süre önce beni Guinness Rekorlar Kitabı\'nda \'Dünyanın en uzun boylu genç kızı\' unvanıyla yer almama neden oldu.

Sürekli ve hızlı büyüme sorunum Marmara Üniversitesi Pediyatrik Endokrinoloji Bölümü\'nde, 2003- 2006 yıları arasında 3 yıl süren tedaviyle durduruldu.

Aralık 2013\'de bir hafta arayla iki kez skolyoz ameliyatı oldum. 65 derece olan omurga eğriliğim yaklaşık 25 dereceye kadar düşürüldü. Bununla beraber, kas gelişimimi arttırmak amacıyla fizyoterapi görüyorum. Tedavi başlangıcında 1 metre 72 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığındaydım. Şu an 21 yaşındayım, boyum 2 metre 13 santimetre kilom ise 80. İlaç tedavisi başarılı oldu ve şu an büyümem durdu.\"

Giysi problemi yaşamadığını ancak ayakkabıda sorunu olduğunu belirten Gelgi, \"Uzun elbiseleri tunik olarak kullanıyorum ve 51 numara ayakkabılarımı özel olarak yaptırıyorum. Yatağım özel olarak 2 metre 30 santimetre uzunluğunda ve 1 metre 40 santimetre eninde yapıldı. Nevresim takımı da özel dikiliyor\" diye konuştu. En büyük hobisinin gezip yeni yerler görmek olduğunu belirten Gelgi, \"Alışveriş yapmak, bilgisayarımla ve internetle uğraşmak, özellikle polisiye romanlar okumaktan da büyük keyif alıyorum. Hayata hep pozitif bakıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rümeysa Gelgi\'nin sahilde gezmesinden görüntü

-Sokak çalgıcısının kemanıyla Gelgi\'le İzmir Marşı\'nı çalması

-Rümeysa Gelgi ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler cep telefonu ile çekilmiştir)

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)



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