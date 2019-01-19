DHA YURT BÜLTENİ -9

Doğu, Sibirya gibi

Doğu Anadolu Bölgesi, soğuklar nedeniyle Sibirya\'yı aratmıyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7 derece ölçüldüğü Erzurum\'un Tekman ilçesi ile sıfırın altında 28,1 dereceyi gören Ardahan\'ın Çıldır ilçesi, Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Doğu Anadolu, en soğuk gecelerden birini yaşadı. Meteoroloji\'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecenin de altına düştü. Termometrelerin sıfırın altında 28,7 dereceyi gösterdiği Erzurum Tekman ile hava sıcaklığının sıfırın altında 28,1 derece ölçüldüğü Ardahan Çıldır hem bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Meteoroloji ölçümlerine göre, Doğu Anadolu\'daki illerle bazı ilçelerde görülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ardahan: Damal -23,1, Göle -28,6, Hanak -22,4, Ardahan Merkez -25,4, Çıldır -28,1

Ağrı: Diyadin -18,5, Doğubayazıt -19,6, Eleşkirt -19,3, Hamur -26,3, Ağrı Merkez -26,8, Patnos -17,8, Taşlıçay -25,9, Tutak -23,6

Erzincan: Merkez -11,3, Otlukbeli -25,3, Refahiye -25,2, Tercan -17,5, Çayırlı -22,1, Üzümlü

Erzurum: Aziziye-15,1, Horasan -21,0, Hınıs -22,0, İspir -15,7, Karayazı -20,8, Karaçoban -23,8, Köprüköy -21,1, Pasinler -25,5, Tekman -28,7, Yakutiye -19,9, havalimanı -25,9, Çat -23,0

Kars: Akyaka -16,3, Arpaçay -16,5, Kars Merkez -20,4, Sarıkamış -17,9, Selim -21,2, Susuz -18,8

Muş: Bulanık -18,4, Hasköy -19,1, Korkut -16,3, Malazgirt -20,4, Muş Merkez -13,9, Varto -20,7

Görüntü Dökümü

----------

-Kart merkezinden genel detay

-Soğuk havada yürüyenler

-Buz tutan otomobiller

-Kırağıyla kaplanan ağaclar

Haber: Salih Tekin - Kamera: Dinçer AKTEMUR / ERZURUM,(DHA)

===================

İlk karnesini şehit babasının mezarına götürdü

Diyarbakır\'da PKK\'lı teröristlerin bomba tuzakladıkları araçla 3 yıl önce düzenledikleri saldırıda 7 arkadaşıyla birlikte şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş\'ın çocuğu Betül Aktaş (7), aldığı ilk karneyle babasının kabrine gitti. Minik Betül\'ün babasına, okuma ve yazmayı öğrendiğini yazdığı mektup yürek dağladı.

İLK KARNESİNİ BABASINA GÖTÜRDÜ

31 Mart 2016\'da Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde PKK\'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı 40 yaşındaki Tamer Aktaş\'ın kızı, ilk karnesini alıp babasının Gümüşhane Emirler Mezarlığındaki mezarına gitti. Okuma yazmayı öğrenen küçük kız, elinde karnesiyle babasının mezar taşını okudu.

İLK MEKTUBUNDA BABASINA, ONUNLA GURUR DUYDUĞUNU YAZDI

İlk mektubunu babasına yazan küçük kız, mektubunda \"Canım babam, seni çok özlüyorum. Bu sene okula başladım. Biliyor musun ilk karnemi de sana getirdim. Kahraman babam, seni çok özlüyorum ama hep yanımızda olduğunu da biliyorum. Cennette kavuşacağımızı da biliyorum. Canım babam, seninle kocaman gurur duyuyorum. İyi ki babam olmuşsun. Ben de senin nazlı kızın Betül olmuşum. Seni çok seviyorum.Kızın Betül\'ün \" sözlerine yer verdi. Küçük kızın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü, izleyenleri duygulandırdı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Sosyal medyada paylaşılan video

-Kızın mektubunun fotoğrafı

DHA

==============

O öğrenci, öğretmeninin şifresini kullanmış

Diyarbakır\'da, karne notlarını değiştirip, devamsızlık yaptığı günleri silen 10\'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M.\'nin, öğretmenine ait kişisel şifreyi kullanarak, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi\'ne girdiği belirlendi. Gözaltına alınan S.Ş.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M., Milli Eğitim Bakanlığı\'nın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi\'ne girip, karne notlarını 20\'şer puan yükseltip, okula devamsızlık yaptığı 59 olan gün sayısını da 9\'a indirdi. Okul yönetimi, notların değiştiğini fark etmesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne sistemde hata olabileceği yönünde bilgi verdi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi\'nin veritabanı üzerinde inceleme yaptı. Ancak herhangi bir soruna rastlamadı. Öğrencinin karne notları ve devamsızlıkları, öğretmenlerin kayıtlarına göre düzeltildi.

S.Ş.M.\'nin notları ile devamsızlık gün sayısının bir kez daha değişmesi üzerine, okul yönetimi polise bilgi verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencinin verilerinin değiştirildiği bilgisayarın IP adresine ulaştı. Sistemdeki verileri değiştiren kişinin, notları ve devamsızlık günleri değiştirilen öğrenci S.Ş.M. olduğu belirlendi. Polis, öğrenci S.Ş.M.\'yi dün evinde gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonunda öğrencinin, öğretmenine ait kişisel şifreyle e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi\'ne girdiği ve notları ile devamsızlık günlerinde değişiklik yaptığı ortaya çıktı. İfadesi alınan S.Ş.M. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

--------

- Okuldan detay

- Okul tabelası

- Okul binası

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

===========================

İznik\'te sahil kenarında 10 futbol sahası büyüklüğündeki alan çimle kaplandı

Bursa\'nın İznik ilçesinde gerçekleşen 20 Milyon TL\'lik sahil projesi kapsamında, 10 futbol sahası büyüklüğünde alan çimle kaplandı. Çim serilen ve ağaçlandırılması gerçekleşen bölgeler adeta botanik bahçesini andırıyor.

Türkiye\'nin ve bölgenin örnek sahiline sahip olmak isteyen İznik\'te çalışmalar aralıksız sürüyor. Yol çalışmalarının ardından başlayan peyzaj düzenleme çalışmalarını son hızla devam ediyor. Peyzaj düzenlemesi ilk olarak Kıran Dere yanındaki alandan başladı. Buraya dikilen palmiye ağaçları ile oluşturulacak görsellik sonunda bu bölge, Palmiyeler Bölgesi olarak anılacak.

İznik Sahil Projesi 3 buçuk kilometrelik yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj düzenleme çalışmaları da başlamış durumda. Sahil 800 adet ağaçla buluşuyor. Ayrıca 100 çeşide yakın bitki türü sahil boyunca dikilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 60 bine yakın çalı türü bitki toprakla buluştu. Bu kadar daha da toprakla buluşacak. 80 bin civarında yer örtücü ve mevsimlik bitkiler sahil boyunca toprakla buluşacak. Serilen çimlerin verdiği yemyeşil görüntü insana adeta bir botanik bahçesindeymişçesine ferahlık veriyor. Peyzaj çalışmaları ilerledikçe sahilin güzelliği daha da ortaya çıkıyor. Yaklaşık 53 bin metrekarelik alana çim serme işlemi yapılacak.

İznik Sahili 3 buçuk kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki alanda uygulanan proje ile araç, yaya ve bisiklet yolları, piknik alanları, vatandaşların keyifle vakit geçireceği, nefes alacağı tesisler, yüzlerce çeşit bitki ve ağaç türü ile adeta bir botanik bahçesini andıracak. Sahil düzenleme projesi sona erdiğinde İznik turizmine büyük katkı sağlayacak.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Sahilin tepeden görüntüleri - DRONE

-Çimlerden detaylar

-Sahildeki insanlardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)

=============================

İlaçlı fındıkla uyutup soydu

Antalya\'da, hazırladığı ilaçlı fındık, sigara ve bisküviyle uyuttuğu 4 kişinin üzerindeki eşyaları yağmalayan Seyfi S. (67), polis ekiplerince yakalandı. Seyfi S.\'nin, 7 suçtan hakkından kesinleşmiş 36 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Defterdarlık Caddesi\'ndeki C.O.\'nun iş yerine 26 Kasım 2018 tarihinde giden Seyfi S., alışveriş bahanesiyle işletme sahibiyle bir süre konuştu. Seyfi S., bu sırada işletme sahibi C.O.\'ya elindeki fındıktan ikram etti. Seyfi S., yediği fındığın etkisiyle uyuyan işletme sahibinin üzerindeki para ve değerli eşyaları alarak kaçtı. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkâl ve kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HALK OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

Ekipler, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsüne bindiğini belirledikleri Seyfi S.\'yi operasyonla yakaladı. Yapılan üst aramasında bir miktar ilaçlı fındık ve 3 bin 310 lira çıkan şüphelinin, 7 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Seyfi S., sağlık kontrolü sonrasında işlemleri için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelinin, hazırladığı ilaçlı fındık, sigara ve bisküviyle M.D., E.Y. ve B.Ö.\'yü de uyutup soyduğu tespit edildi.

Seyfi S.\'nin üzerinde ele geçirilen ve delil torbasına konulan fındıkların jiletle ortadan 2\'ye kesildiği, içine uyku hapı konulduktan sonra yeniden yapıştırdığı belirlendi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Şüphelinin şubeden çıkışı

- Polislerle yürümeleri

- Ekip arabasına binmeleri

- Aracın hareket etmesi

- Şube dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

===============

İş insanı Bilal son yolculuğuna uğurlandı

Antalya\'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren iş insanı Hacı Mehmet Gültekin Bilal (87), Finike\'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bilaller Otomotiv\'in 1956 yılında kurulmasına önderlik eden Mehmet Gültekin Bilal, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Mehmet Gültekin Bilal için Finike Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Bilaller Otomotiv ve İsmail Ömer Bilal Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bilal babasının ölümü dolayısıyla düzenlenen törende; cenazeye katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Törene CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailenin yakınları, Antalya, Finike ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Mehmet Gültekin Bilal öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İskele Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Cenaze töreni

- İsmail Bilal\'in başsağlığı dileklerini kabul etmesi

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)

==============

Tokat\'ta yaşlılar, ilk kez sinemayla buluştu

Tokat\'ta bir grup gönüllü, yaş ortalaması 60 olan 25 kişiyi ilk defa sinemayla buluşturdu. 50 yıl sonra ikinci kez sinemaya gelen Duran Öztoprak ise \"Uzun bir zaman gidemedik. Günah derlerdi. Bir çok şeye karşı çıkarlardı\" dedi.

Tokat\'ta bir grup gönüllü, daha önce hiç sinemaya gitmeyen Tokat\'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde yaşayan yaş ortalaması 60 olan 25 kişiyi beyaz perde ile buluşturdu. Sinemada film öncesi patlamış mısır ve içecek ikramı yapılan kişiler,yönetmenliği Ahmet Katkısız\'ın yaptığı \'Şampiyon\' adlı Türk filmini izledi.

50 yıl sonra ikinci kez sinemaya geldiğini söyleyen, Duran Öztoprak (75) \"İlk izlediğim sinema filminin içeriği Kore savaşıydı. Gittik, gördük halk olarak. Ondan sonrada köy yerinde hayvanlarla uğraşıyorduk, şehirle irtibatımız kesildi. Uzun bir zaman gidemedik. Günah derlerdi. Bir çok şeye karşı çıkarlardı. Türkiye\'nin genelinde karşı çıkılıyordu. Hocalar günah diyorlardı. O dönem öyleydi haklılardı. Ahlak bozcu görülüyordu sinemaları o zaman\" dedi.

İlk defa sinemaya geldiğini ifade eden Fatma Öz (56) \"Çok mutluyum, ilk defa sinemaya geldim. Bizim zamanlarımızda imkanlar bu kadar yoktu\" diye konuştu.

Kendilerini Gönüllü İyilik Elçileri olarak nitelendiren ve ilk etkinliklerini yaptıklarını söyleyen Fatma Esin Tuna ise, \"Bu oluşumu 2019’da kurduk. Bir grup olarak faaliyet göstereceğiz. Amacımız maddi değil, manevi dokunuşlarla mutluluklar vermek. Bugün de daha önce hayatında hiç film izlememiş, ya da eski teknoloji ile sinema izlemiş olan yaşlı insanlarımıza bugünkü teknoloji ile sinema mutluluğunu yaşatmak istedik. Hepsi çok heyecanlı bir şekilde izliyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Grubun görüntüsü

-Sinemaya gelişleri ve ikramlar

-Film izlemeleri

-Yaşlıların konuşmaları

-Gönüllü grubu temsilcisinin konuşması

(427 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

===============

Çorlu\'da kadınları taciz eden motosikletli tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle giderken yolda yürüyen 3 kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Canel Köle (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu’da önceki gün Şeyhsinan Mahallesi’nde yürüyen N.Ö. isimli kadına, motosikletle yanından geçen biri elle tacizde bulundu. Kadın polise giderek, şikayetçi oldu. Polis tacizciyi ararken bir gün sonra aynı mahallede Z.Ç., adlı kadın da yine motosikletli bir kişinin tacizine uğradı. Motosikletli tacizci son olarak Muhittin Mahallesi’nde Y.Ö. adlı kadını taciz etti. 2 kadının da şikayetçi olması üzerine araştırmalarını genişleten polis, görgü tanıklarının verdiği eşgal ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde motosikletli tacizcinin Canel Köle olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Köse\'yi 3 kadın teşhis etti. Polisteki sorgusunda susma hakkını kullanan Canel Köle sevk edilidği adliyede mahkemece tutuklandı. Tacizciye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan da 4 bin 658 TL cezası verildi.

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-

==============

Başkan Kocaoğlu aday adaylık dosyasını verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra, dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığı\'na teslim etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra 31 Mart\'ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olduğunu açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, resmi başvurusunu CHP İzmir İl Başkanlığı\'na yaptı. Kocaoğlu\'nun dosyası, dün bir görevli tarafından İl Başkanı Deniz Yücel\'e teslim edildi.

Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)-