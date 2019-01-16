DHA YURT BÜLTENİ -9

Mardin\'de PKK\'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mardin\'in Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'lı terörislerin kullanadığı sığınak ve barınaklarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 12 mutfak tüpü, 14 piknik tüpü, 4 kilo patlayıcı, 20 metre infilaklı fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ve Derik kırsalında terör örgütü PKK\'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonların düzenlediği bölgede arama yapan jandarma ekipleri, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 12 mutfak tüpü, 14 piknik tüpü, 4 kilo patlayıcı, 20 metre infilaklı fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \"Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler

- Patlayıcıların imha anı

- Detay ve genel görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,(DHA)

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Tunceli\'de karayollarında mahsur kalan 301 kişi kurtarıldı

Tunceli\'de yoğun kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu kapanan karayollarında mahsur kalan 55 araçtaki 301 kişi, kurtarıldı.

Tunceli- Pülümür karayolu, dün saat 22.00 sıralarında çığ düşmesi sonucu kapandı. Kar yağışı ve tipinin etkisini artırdığı karayolunda mahsur kalan 6\'sı otobüs, 2\'si TIR, toplam 55 araçta 236 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında kriz masası kurularak, kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Kızılay, jandarma, polis, sağlık, Karayolları gibi çok sayıda kurum katıldı. Vali Sonel de çalışmaları yakından takip etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarılarak kent merkezindeki otel, yurt ve spor salonlarında misafir edildi.

Tunceli-Ovacık yolunda ise mahsur kalan 3\'ü minibüs, 8 araçtaki 65 kişi de ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Mahsur kalanlar

- Valinin aracı

- Kurtarma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 MB, 6 MB, 5 MB

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,(DHA)

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Menderes\'te oluşan düdene vatandaşların ilgisi sürüyor

İzmir\'de geçen hafta yağan rekor düzeydeki yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde oluşan düdende suyun şelale şeklinde akışını izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.

İzmir\'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes\'in kırsal Karakuyu Mahallesi\'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu.

Düden olarak bilinen bu oluşumu görmek isteyen vatandaşlar, bölgeye akın etti. Meraklı gözlerle suyun çatlaktan akmasını izleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Menderesli vatandaşlardan Musa Meslioğlu, ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirerek, \"Ben 57 yaşındayım bu arazide ilk defa böyle bir şey görüyoruz. İlk kez yaşanıyor\" dedi. Suyun yer altındaki boşluklara akması nedeniyle bölgede başka göçük yaşanmasından endişe ettiğini söyledi. Hüseyin Meslioğlu ise fotoğraf çektirmek için geldiklerini söyleyerek, \"Bu köyde oturuyorum. Bunu ilk defa gördük. Biz de fotoğraf çektirmeye geldik\" diye konuştu.

Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede suyun yerin altına akmaya devam ettiği görülürken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevresine emniyet şeridi çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Arazide oluşan düdenden görüntü

- Drone görüntüleri

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Bolu Dağı\'nda çok sayıda tanker bekliyor(2)

GEREDE\'DE YOL 1 SAAT KAPALI KALDI

D-100 Karayolunun Gerede ilçesi mevkiinde İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu kapattı. TIR’ın yolu kapatmasıyla yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, dondurucu soğukta araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Aracında beklemekten sıkılan bir sürücü, dışarı çıkarak yol kenarındaki köpekleri besledi. Karayolları ve polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yolu kapatan TIR kaldırıldı. TIR’ın kaldırılmasıyla trafik açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oluşan trafik

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: 02.32-Boyut: 284 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Çocuklarının haber alamadığı Güldane nine, bulundu

Çorum\'da il dışında bulunan çocuklarının haber alamadığı Güldane K. (85), polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde bulundu.

Kentin, Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evinde yanlız yaşayan Güldane K.\'dan haber alamayan il dışındaki çocukları, komşularından yardım istedi. Çocukların annelerine ulaşamadıklarını söylemesi üzerine, yaşlı kadının komşusu eve gelip zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Komuşların haber vermesi üzerine mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler yaşlı kadının yatağında oturduğunu gördü. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Güldane K., karşısında ekipleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sağlık görevlileri tarafından muayene edilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekipler de bölgeden ayrıldı. Çocuklarıyla telefonda görüştürülen Güldane K., zil sesini duymadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin kapıyı açma çalışması

-Komşusu ve yaşlı kadınla Röportaj

-Detaylar

(SÜRE: 1.30 sn ) (BOYUT: 18. 4 MB)

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)

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Havaya rastgele ateş açtı, polisi alarma geçirdi

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde kurusıkı tabanca ile havaya rastgele ateş açan E.C.(40), alarma geçen polis tarafından yakalandı. E.C., tabancasını yeni aldığını ve çalışıp çalışmadığını denemek için rastgele ateş açtığını söyledi.

Olay, Camiatik Mahallesi\'ndeki Kamyon Garajı mevkisinde meydana geldi. Otomobiliyle geldiği garajdaki işyerleri önünde üzerinde taşıdığı tabancayla havaya rastgele ateş açan E.C., daha sonra ayrıldı. Silahlı bir kişinin rast gele havaya ateş ettiği ihbarı üzerine

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerlerine çelik yelekler giyip, uzun namlulu silahlarla aramalarda bulundu. Ateş eden kişinin uzaklaştığını belirleyen polis, olay yerinde geniş çaplı incelemede bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurup, ateş açan kişinin kullandığı otomobilin plakasını saptayan polis, ilçe genelinde geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Ateş açan E.C., ilçe merkezinde otomobili durdurularak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ile mermiler ele geçirildi. Polis merkezine götürülen E.C.\'nin ilk ifadesinde, \"Kurusıkı silahı yeni aldım. Çalışıp çalışmadığını denemek için havaya ateş ettim\" dediği öğrenildi. E.C., hakkında, \'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma\' gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerine gelen uzun namlulu silah ve çelik yelekli polisler

-Polisin çalışmalarından detaylar

-Olay yerinde inceleme

-Ateş açan E.C.\'nin yakalanması

-E.C.\'nin gözaltına alınması

-E.C.\'nin ekip otosuna bildirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-