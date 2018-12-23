DHA YURT BÜLTENİ-9

1)UŞAK\'TA 1\'İ ENGELLİ 3 KARDEŞ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

UŞAK\'ta biri bedensel engelli 3 kardeş evde ölü bulundu. Kardeşlerin sobadan sızın karbonmonoksit gazından mı yoksa gıdadan mı zehirlendiklerinin araştırıldığı bildirildi. Karağaç Mahallesi\'nde, iki katlı bir binanın alt katında yaşayan bir iplik fabrikasından emekli işçi Kazım Yeşilkuşak, bugün saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak\'ı (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, önce 3 kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durdu. Ancak, istifra etmiş olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesine maruz kalmış olabilecekleri şüphesi de ortaya çıktı. Ölen kardeşlerden 13 gün önce evlendiği ve bir yakınlarının düğününe katılmak için baba evine geldiği öğrenilen Ayşe Hatice Özdemir\'in burada iki kardeşiyle ikram edilen çorba, tavuk, pilav, keşkek ve un helvasından, eve döndüklerinde de puding yedikleri öğrenildi. Anneleri 3 yıl önce önce vefat ettiği öğrenilen 3 kardeşin cenazeleri savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak\'ın ise farklı odalarda kaldığı belirlendi. Polis, 3 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın meydana geldiği evden görüntü

-Ölen üç kardeşin fotoğrafları

-Ayşe Özdemir\'in düğünden cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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2)HİBE DESTEĞİYLE MANTAR ÜRETİCİSİ OLDU

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, üniversite eğitiminin ardından kendi alanında iş bulamayan Ceylan Yükselici (26), Genç Çiftçi Projesi\'nden yararlanarak aldığı hibe desteğiyle istiridye mantarı tesisi kurdu.

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu\'ndan mezun olduktan sonra alanına yönelik iş bulamayan Ceylan Yükselici, İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü\'nün \'Genç Çiftçi Projesi\'ne başvurdu. 30 bin lira hibe desteği alan Ceylan Yükselici, Kabaklar Mahallesi\'ndeki evinin 100 metrekarelik bahçesinde kurduğu serada, istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Baba ve annesinin de desteğini alan Yükselici, ilk hasadında 130 kilo mantar topladı.

Hedefinin ayda 750 kilo, yılda ise 10 ton istiridye mantarı üretmek olduğunu belirten Ceylan Yükselici, \"Ailemin de desteği ile evimizin bahçesine sera kurduk. Şu anda haftada 130 kilo mantar üretiyorum. Mantarı perakende olarak 15 lira toptan ise 8 liraya satıyoruz\" dedi. Mantar üretim tesisini ziyaret eden İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin, genç çiftçiyi kutlayarak, \"Bakanlığımızın projesinden faydalanarak kurulan bu tesiste genç çiftçimizin başarılı olduğunu görmek bizleri mutlu etti\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kabaklar Mahallesi

- Mantar serası

- Ceylan Yükselici serada mantar toplaması

- İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin\'e bilgi vermesi

- Ceylan Yükselici ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber; Kadir ÇELİK -Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 286 MB

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3)\'KİMYON\', SEZARYENLE 11 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde \'Kimyon\' adlı 4 yaşındaki \'Golden Retriever\' melezi köpek, veteriner kliniğinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi. Yavrulara tedbir amaçlı kuvözde bakım yapılıyor.

Efeler\'de yaşayan Zafer Arabacı, \'Kimyon\' isimli köpeğin doğum sancılarının sıklaşması üzerine 22 Aralık günü otomobiliyle özel veteriner kliniğine götürdü. Klinikte köpeğin durumunun ciddi olduğu belirlenip, veteriner Cemil Şahin ve Bircan Öztürk ile veteriner sağlık teknikeri Gizem Öztürk tarafından hemen sezaryenle doğum yaptırıldı. Anne ve yavrularını kurtardıklarını belirten veteriner Cemil Şahin, \"Köpek bize geldiğinde yoğun sancıları vardı. Ekip olarak, onu hemen doğum için hazırladık ve sezaryenle yavruları aldık. Yavrular normal 60 günlük, ancak anne doğum zehirlenmesi geçirmiş. Yavru zarları ise normalden fazla su toplamış. Bu nedenle doğumu sezaryenle yaptık. Çok başarılı geçti. Yavruların da annesinin de sağlık durumları iyi. 2\'si dişi, 11 yavru dünyaya geldi. Onları herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için kuvöze aldık. Bakımlarını yapıyoruz. Normalde köpekler için 10 yavru ve üzeri çok sık yaşanan bir durum değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kimyon isimli köpek ve yavrularından görüntü

-Yavruların doğumdan sonra temizlenip, kuvöze alınmalarından görüntü

-Veteriner Cemil Şahin\'in yaşananları anlatması

(Cep telefonu görüntüleri)

(Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, DHA)