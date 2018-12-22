DHA YURT BÜLTENİ -9

BAKAN SOYLU: ZEYTİNDALI VE FIRAT KALKANI\'NIN ARDINDAN 291 BİN 790 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından 291 bin 790 Suriyeli\'nin ülkelerine döndüğünü ifade ederek, \"Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzensiz Göçle Mücadele 2\'nci Koordinasyon toplantısına katılmak üzere karayoluyla Edirne\'ye geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Soylu, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı hudut birliklerini ziyaret etti. Yunanistan sınırındaki nöbetçi hudut askerlerini ziyaret eden Bakan Soylu, bölük yemekhanesinde de askerlerle sohbet etti. Daha sonra Yunanistan sınırındaki Pazarkule Hudut Karakolu\'na geçen Soylu, gözetleme kulesine çıkarak bilgi aldı. Bakan Soylu, Meriç Nehri kenarındaki restoranda Edirne Valiliği\'nce düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele 2\'nci Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Soylu\'nun yanı sıra Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik görevlileri de katıldı.

\'291 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ\'

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları\'ndan başarılı sonuçlar aldıklarını ve Suriyeli göçmenlerden 291 bin kadarının ülkesine geri döndüğünü söyledi. Soylu, \"Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790 kişidir. Bir kısmi ise hayatini tamamen Avrupa’ya taşımak istiyor. İşte bu toplantıyı bugün Edirne’de yapıyor olmamız daha ziyade bu ikinci grup insanla ilgilidir. Çünkü Türkiye’nin doğusu, göçün ülkemize geldiği, batısı ise ülkemizden dışarıya gittiği sınırlarımıza sahiptir. Toplamda 481 kilometre olan batı da ki kara sınırlarımız ve Ege Denizi\'ndeki sorumluluk alanımız, elbette ki düzensiz göç için ciddi bir cazibe alanıdır. Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var. Şu anda Türkiye’de 3.6 milyon uluslararası koruma statüsünde olmak üzere yaklaşık 4.5 milyon yabancı var. Afganistan ve Pakistan üzerinden de ciddi bir düzensiz göç baskısı altında bulunuyoruz\" dedi.

\'AB ÜLKELERİ KENDİ OLUŞTURDUKLARI İKLİMİN ESİRİ OLDU\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21\'inci yüzyılın en önemli sorununun göç olduğunu belirterek, Avrupa Birliği ülkeleri hükümetlerinin bu sorun nedeniyle ciddi krizler yaşadığını belirterek şunları söyledi:

\"Göç 21\'inci yüzyılın en önemli sorunu olarak karşımızda duracaktır. İngiltere İçişleri Bakanı göç yüzünden istifa etti. Alman hükümeti kurulduktan sonra krize geçirmesinin temel meselelerinden bir tanesi göç melesi. Bu hafta Belçika Başbakanı Fas\'ta göç mutabakatı imzaladı diye bozuldu ve dağıldı. Şimdi özellikle bir taraftan yabancı düşmanlığı büyüyen Avrupa ırkçılık bir hastalık olarak tüm vücudu saran Avrupa ülkeleri göç yüzünden önemli bir zorluk yaşamaktadır. Almanya\'nın ekonomisinde geri gitmeye yok, büyüme vatandaşın bir refahı var. Ama iktidardaki partinin oyları sürekli düşmektedir. Neden diye sorulduğunda maalesef batı medeniyetinin 21\'inci yüzyılı iyi tahlil edememesinden kaynaklanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, özelikle hükümetlerin popülist politikalar sebebiyle bunlara teslimiyetinden kaynaklanan ve mesele başlarına geldiğinde iyi yönetmedikleri için ortaya çıkan sonuçlar. Kendi oluşturdukları iklimin eseri olmuş durumdalar.\"

BOĞU VE BATI SINIRINA İNSANSIZ GÖZLETLEME KULESİ

İçişleri Bakanı Soylu, doğu ve batı sınırlarına insansız gözetleme kulesinin yanı sıra son teknoloji güvenlik sistemleri kurduklarını söyledi. Türkiye\'nin bu coğrafyadaki en güveli sınır olacağını kaydeden Soylu, \"Sınırların fiziki sistemleri gerekse teknolojik sistemler konusunda önemli adımlar atıyoruz. 101 milyon euro\'luk gerek batı, gerekse doğu sınırlarımızda Aselsan\'ın almış olduğu Avrupa Birliği\'nin aldığı bu ihale şimdi önümüzdeki günlerde başlayacak. İnsansız gözetleme kuleleri, diğer taraftan güvenlik yollarında sürekli devriye atacak araçlar, diğer entegre sınır yönetiminin diğer araçlarıyla birlikte Batı ve Doğu sınırları bu coğrafyanın en güvenli sınırları haline getirilecek. Çok basit aydınlatma direkleri dikiliyor, üzerlerinde kameralar var. Sensörler var, iki aydınlatma direği arasında düzensiz göçmen, kaçakçı geçsin anında üzerindeki kırmızı ışık yanmaya başlıyor. Görevlilere haber intikal ediyor. Anında fotoğrafı çekilerek ilgililerin cep telefonlarına atlıyor. Bu sistemi her tarafa yaymaya çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

Yunanistan\'ın şiddet kullanarak geri gönderdiği göçmenleri hatırlatarak \'geri itme\' yöntemini anlatan Bakan Soylu, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Mültecilerin \'sahipsiz\' olmadığını kaydeden Soylu, \"İsmine geri itme vakıaları dediği uluslararası sisteme tamamen aykırı dünya göç kabullerine aykırı bir şekilde geri itme vakıalarını da hep birlikte yaşıyoruz. Bu konuda da bazı insani olmayan davranışları da görüyoruz. Bunu karşılaştığımızda muhataplarımız da aynı şeyleri söylüyor. Mülteci insan sahipsiz insan demek değildir. Bunu böyle görmek böyle davranmak ne yüzyılımıza nede vicdanlarımıza yakışmaz. Bu itibariyle gerek Avrupa Birliği ülkelerine gerek komşularımızda hem de göçün hedef ülkelerinden biraz daha fazla hassasiyet beklediğimizi ifade etmek isterim. Ben Yunanlı muhatabımla zannediyorum son 1.5 ayda 5 yada 6 defa görüşmüşümdür. Hem de temel meseleleri yukarıdan aşağıya tek tek, irdeleyerek görüştüm. Arkadaşlarımız da muhataplarıyla görüşüyor. Bunun insani bir şekilde yönetme sorumluluğumuzu, evet önleme değil, yönetme sorumluluğumuzu ortaya koyma konusundaki politikalarda bir noktaya gelebilmek adına\" ifadelerini kullandı.

Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Soylu\'nun salona gelişi

Bakanın karşılanması

Bakan Soylu\'nun konuşması

Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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PATLAYAN FÜNYE 5 ÇOCUĞU HASTANELİK ETTİ

Mersin\'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk kayalık bölgede buldukları fünyenin patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Koyuncu Mahallesi\'ndeki TOKİ mevkiinde meydana geldi. Havanın güzel ve güneşli olmasını fırsat bilen H.D., C.D., Y.D., kardeşler ile S.T. , M.T., kardeşler oyun oynarken tarlada kayalık alanı açmak için kullanılan fünye buldu. Çocuklar, buldukları fünyeyi oynarken birden patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin durumu polis ve sağlık ekibine bildirmesinin ardından yaralanan 5 çocuk ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü. İlk tedavileri yapılan yaralı 5 çocuk daha sonra Mersin Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı çocuğun sedyede taşınması

-Ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın gidişi

-Devlet Hastanesi tabelası

(Boyut:88 MB) (Süre:1.10 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

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FRENİ PATLAYAN KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyonun 30 metreden şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çavdarlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Kanca yönetimindeki 67 TB 614 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücünün yanında bulunan Birol Berberkaya atlayarak yaralı kurtulurken, şoför Hüseyin Kanca kamyonla şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre aşağıda yan duran kamyonda sıkışan Hüseyin Kanca, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören bir vatandaş, sürücünün korna çalarak hızla yokuş aşağıya indiğini, kamyonu duvara çarparak durdurmak istesede başarılı olamadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Şarampole yuvarlanan kamyon

-Vatandaşların yaralıya yardımı

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Olayı gören vatandaşın olayı anlatması

-Olay yerinden detaylar

-Kendini kamyondan atan Birol Berberkaya’nın fotoğrafları

Süre: (5.04) Boyut: (902 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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MUHABBET KUŞUNUN KIRIK AYAĞINA PİM TAKILDI

Zonguldak\'ta sağ ayağı kırılan muhabbet kuşu, ender gerçekleştirilen ameliyatla ayağına pim takılması sonucu sağlığına kavuştu.

Petshop sahibi Ali Kaya, muhabbet kuşunun sağ ayağında şişlik olduğunu fark edince özel veteriner kliniğine götürdü. Kuşun çekilen röntgeninde sağ ayağında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Önder Alkan, kuşu ameliyata alarak ayağına pim yerleştirdi. 2 saat süren ameliyatın ardından kuş, 1 ay içerisinde yürüyebilecek. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Alkan, \"Muhabbet kuşu sağ bacağında şişlik şikayetiyle bize getirildi. Ancak çekilen röntgen ile sağ ayağında kırık olduğunu tespit ettik. Kuş 20 gram civarında olduğu için gaz anestezi ile ameliyat yaptık. Ameliyatta kırık olan bacağını pim taktık. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra normal fonksiyonlarını yerine getirdi. Şu anda yemesi içmesi düzgün gidiyor.1 ay içerisinde yürüyüp tırmanma yapabilir.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ameliyattan cep telefonu görüntüsü

-Kuşun görüntüsü

-Veteriner Önder Alkan ile röp.

Süre: (4.08) Boyut: (463 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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YOLDA BULDUĞU CÜZDANI POLİSE TESLİM ETTİ

ADIYAMAN\'da Emrah Güzel, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Eskisaray Mahallesi\'nde öğle saatlerinde Emrah Güzel, yolda içerisinde 90 lira ve Mehmet Kara\'ya ait kimliğin bulunduğu cüzdan buldu. Çevrede yaptığı araştırmada cüzdanın sahibine ulaşamayan Güzel, telefonla polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Emrah Güzel, gelen ekiplere cüzdanı teslim etti.

Polis ekipleri, cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cüzdanı bulan vatandaşın konuşması

-Cüzdanın polis ekibine teslimi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN KESTİĞİ CEZALAR MİSAFİRLERİ KAÇIRDI

Antalya\'da, 1700 kişinin yaşadığı sitede oturanlar, otopark yetersizliği nedeniyle sokağa park ettikleri araçlarına fahri trafik müfettişinin kestiği cezalara isyan etti. Site çevresinde \'park edilmez\' levhası olmamasına rağmen ceza kesildiğini belirten site yöneticisi Zeynel Belen, \"Evimize gelen misafirlerimiz sokağa park ettiği için ceza yedi. Ceza korkusuyla bayramlarda bile misafir gelmiyor\" dedi.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 304 Sokak\'taki 420 konutlu ve 1700 kişinin yaşadığı Afşin Kent Sitesi\'nde otomobil sayısının artması otopark sorununu beraberinde getirdi. Yaklaşık 600 kayıtlı otomobilin bulunduğu sitede, sadece 160 araçlık park yeri var. Bu nedenle site sakinlerini araçlarını çevredeki sokaklarda yol kenarlarına park ediyor.

HİÇ BİR UYARI LEVHASI YOK

Siteyi çevreleyen yollarda \'park edilmez\' uyarısı bulunmamasına rağmen fahri trafik müfettişi tarafından, 61/1-a (Duraklama yasak yere park etme) maddesi ile 61/1-n (Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelik belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek) maddesince araç sahiplerine 108 TL ceza yazdı. Site sakinlerinden bazılarına üst üste ikişer, üçer kez ceza yazılırken, bazılarına ise aynı gün içinde 2 kez ceza yazılan oldu.

\'MİSAFİRLERİMİZ CEZA KORKUSUYLA GELMİYOR\'

Aynı maddeden 5 defa yazılan site sakinleri bulunduğunu belirten Afşin Kent Sitesi yöneticisi Zeynel Belen, cezaları ödemediklerini ve tutanak tutarak mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Daha önce benzer bir sorun yaşamadıklarını kaydeden Belen, gelen cezalar nedeniyle huzursuz olduklarını söyledi. Ceza yazılmasını gerektiren hiçbir gerekçe olmadığını savunan Belen, \"Bir yasak tabelası yok. Mecburen bu sokaklara park edeceğiz. 2, 3 hatta 5 kez ceza yazılan site sakinimiz var. Hepimiz isyandayız. Evimize gelen misafirlerimiz de sokağa park ettiği için ceza yedi. O yüzden siteye bayramlarda bile misafir gelmiyor\" dedi.

Site sakini Enver Çimen de yasak parktan dolayı 5 defa kendisine ceza kesildiğini söyledi. Mağdur olduklarını belirten Çimen, ceza tutarının ise 550 TL\'yi bulduğunu kaydetti.

Site görevlisi Ali Albayrak da kendisine 2 kez ceza yazıldığını vurguladı.

Park yapılmaz uyarısı olmadığı halde 2 kez ceza yazıldığını anlatan Ayla Semra Bayrak da mağdur olduklarını ve haksızlığa uğradıklarını söyledi. Evine misafir gelmediğine değinen Bayrak, \"Misafir gelince onlarda sokağa park etmek zorunda kalıyor. Onlara da ceza yazılıyor\" dedi.

Site sakinleri, fahri trafik müfettişinin cezaları neye dayanarak kestiğini öğrenmek istediklerini ve belediyeler dahil tüm ilgili kurumlara başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Site sakinlerinden detay

- Ceza tutanaklarından detay

- Site dış planı

- Sokaklardaki otomobillerden detay

- Yollarda park levhası olmadığına daire detay görüntü

- Röpler

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-DHA)

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MERVE ÖZBEY ENERJİSİYLE BURSA\'YI SALLADI

Ünlü sanatçı Merve Özbey, Bursa’da sahne alırken yüksek enerjisiyle dinleyicilerini coşturdu. Bir ara sahneden inerek dinleyicileriyle horon tepen Merve Özbey, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Merve Özbey, Bursalı hayranlarıyla buluştu. Jolly Joker Bursa’da sahne alan ünlü sanatçı, son zamanlarda en çok dinlenen şarkılarından biri olan ‘Vuracak’ ile seyircileri selamladı. 3 saate yakın bir süre sahede kalan Özbey, sempatik tavırları ve yüksek enerjisiyle Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatırken, sesiyle dinleyenleri büyüledi. Konserin sonlarına doğru ise ‘Erik Dalı’ şarkısını çaldıran Özbey, kendisine eşlik eden sahne ekibiyle oynadı. Bir ara sahneden inerek dinleyicileri arasında dolaşan ünlü sanatçı, o esnada çalan Karadeniz yöresinden bir şarkıya dinleyicileriyle horon teperek eşlik etti. Konser boyunca Bursalılara son derece eğlenceli anlar yaşatan Merve Özbey, konserin sonunda ise büyük alkış aldı.

Görüntü dökümü;

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-Konserden detaylar

-Sahnede oyun oynaması

-Dinleyicileriyle horon tepmesi

Süre: 4 dakika 10 saniye, Boyut: 280 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN ÖĞRENCİLERDEN 50\'Sİ TABURCU EDİLDİ

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün yatılı olarak kaldıkları Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 60 öğrenciden 50\'si, taburcu edildi.

Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde yatılı kalan 145 öğrenciye, önceki gün akşam yemeğinde, çorba, tavuk döner, pilav ve salata verildi. Yemeğin ardından öğrencilere ara öğün olarak peynirli poğaça ikram edildi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülen 41 öğrenci ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sabah 13, öğle ise 6 öğrencide daha benzer şikayetler ortaya çıktı. Bu öğrencilerden 13\'ü Manisa Şehir Hastanesi\'ne, 6\'sı da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yemekten zehirlendikleri sanılan öğrencilerden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan 6\'sına ayakta müdahale edildi. Diğer hastanelerdeki 44 öğrenci de dün taburcu edildi.

Tedavisine devam edilen 10 öğrencinin de bugün yapılacak son kontrollerinin ardından taburcu edilebileceği bildirildi.

Bu arada, yemeklerden alınan numuneler, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, incelenmek üzere İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-