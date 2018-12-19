DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ADANA\'DA İYİ PARTİ İLÇE BİNASINA SİLAHLI SALDIRIDI

Adana\'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı\'na dün gece geç saatlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi\'nde bulunan ilçe başkanlığına sabah saatlerinde gelen partililer camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı. Ekipler camda 1, duvarda ise 2 adet tabanca mermisi izine rastladı. Saldırının gece geç saatte yapıldığını saptayan ekipler ayrıca, refüjde de 3 boş kovan buldu. Saldırının faillerini bulmak için bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Parti binası dış görüntüsü

-Camdaki kurşun izi

-Olay yerindeki polisler

-Boş kovanların görüntüsü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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BUDO ve İDO\'da sefer iptalleri

2)5 SEFER DAHA İPTAL EDİLDİ

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



İDO:

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



5 SEFER DAHA İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 seferin daha iptal edildiğini duyurdu.İptal edilen seferler şöyle:

14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İSMAİL AKGÜL-BURSA/DHA

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3)NİĞDE\'DE ULAŞIMA KAR ENGELİ

NİĞDE’nin Çiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Çiftlik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çiftlik-Ketençimen yolunda ulaşım durdu. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Karda mahsur kalan araçlardan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

Süre:01\'20\"

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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4)CANLI YAYINDA ATATÜRK\'E KÜFÜR ETTİ, TEPKİ ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

DİYARBAKIR\'da sosyal medyada canlı yayında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e hareket eden R.A., tepkiler üzerine ikinci kez yaptığı canlı yayında özür diledi. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan R.A., Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e küfür edip, hararetlerde bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, R.A.\'ya tepki gösterip, görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün hesabını etiketleyerek işlem yapılmasını istedi. Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine R.A., ikinci kez yaptığı canlı yayında hata yaptığını söyleyip, başta Atatürk olmak üzere herkesten özür diledi. Sosyal medya kullanıcıları, R.A.\'nın cezalandırılmasını isterken, polis genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- R.A.\'nın videosu

- Atatürk\'e hakaret ve küfür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Canan ALTINTAŞ- Kamera: DİYARBAKIR-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 MB, 4 MB

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