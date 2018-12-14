DHA YURT BÜLTENİ -9 

Suriye sınırında asker teyakkuzda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'harekat\' sinyali vermesiyle gözlerin çevrildiği, Fırat\'ın doğusundaki kritik nokta olan, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinin sınır hattında asker, teyakkuza geçti. Önlemlerin artırıldığı Akçakale sınır hattında askerlerin, zırhlı araçlarla devriye görevi yaptığı, nöbet kulesi ve kulübelerinden sık sık Suriye tarafının gözlendiği görüldü.

\'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatları ile Ceralus ve Afrin arasındaki bin kilometrekareden fazla alanı terör örgütlerinden arındıran TSK\'nın bu kez Fırat\'ın doğusundaki terör tehdidinin sonlandırılması için düzenlenecek harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklamaları üzerine gözler, Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki Suriye sınır hattına çevrildi. Olası harekatın başlangıç noktası olabileceği belirtilen sınır hattının kritik noktalarından terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye\'nin Tel Abyad kenti ile komşu Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde de alarm durumuna geçildi. Mevcut önlemlerin artırıldığı Akçakale sınır hattında askerlerin, zırhlı araçlarla devriye görevi yaptığı, nöbet kulesi ve kulübelerinden sık sık Suriye tarafının gözlendiği görüldü.

TERÖRİSTLERDE \'HAREKAT\' PANİĞİ

Olası harekat için askerin teyakkuzda olduğu Akçakale\'deki üs bölgeleri ile hudut karakollarına çevre il ve ilçelerden araç ve personel takviyesi yapıldığı öğrenilirken, sınır hattında olası saldırı ve taciz atışlarına karşı da sürekli olarak gözetleme faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi. Akçakale\'nin sınırın sıfır noktasındaki Hürriyet Mahallesi\'ndeki güvenlik duvarının bulunduğu bölgede, Türk bayrağının altında nöbet tutan askerlerin yer aldığı bölgeye birkaç yüz metre uzaklıktaki Tel Abyad sokaklarındaki direkte de terör örgütünün bez parçasının bulunduğu görüldü. Son günlerdeki hareketliliğin ardından Tel Abyad\'da bulunan terör örgütü mensuplarında ise panik halinin başladığı belirtildi. Tel Abyad\'daki silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler hazırladıkları, kentin etrafına hendekler kazarak, tünel ve sığınaklar oluşturmaya başladıkları bildirildi. Teröristlerin, yaşanan hareketliliğin ardından sivillerin üzerinde baskı oluşturarak, kentten ayrılmalarını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

SURİYELİLERİN TEK İSTEĞİ TOPRAKLARINA DÖNMEK

İç savaşın ardından rejim ve terör örgütlerinin baskısı ile evlerini terk ederek, Türkiye\'ye yerleşen, sınır hattındaki Tel Abyad, Kobani ve Rasulayn\'ın sakinleri ise bir an önce doğdukları kentlerin terörden arındırılmasını ve vatanlarına dönmeyi umut ettiklerini söyledi. TSK\'nın düzenlediği \'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatları ile binlerce kişinin ülkelerine geri döndüğünü anlatan Suriyeli siviller, vatandaşları gibi dönüş yapmak için işgal edilen topraklarındaki teröristlerin temizlenmesini istiyor.

ÖSO GÜÇLERİ HAREKATA HAZIR

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu\'na (ÖSO) bağlı grupların bir araya gelmesiyle oluşturulan Suriye Milli Ordusu mensupları da olası harekata hazır olduğunu bildirdi. Milli Ordu yetkilileri, tüm grupların savaşmaya hazır olduğunu ve Fırat\'ın doğusuna yönelik operasyon için TSK\'nın sinyalini beklediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Suriye sınır hattı

- Sınır duvarı ve nöbet tutan askerler

- Sınır hattına giden askeri araçlar

- Sınırdaki Türkiye bayrağı ve Telabyad

- Telabyad\'daki teröristlerin flaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Hadi KURT-Mustafa KANLI-ŞANLIURFA- DHA)

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Ankara\'daki kazada ölen makinist Hulusi Böler, Tokat\'ta toprağa verildi

Ankara\'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitiren 3 makinistten Hulusi Böler (34), memleketi Tokat\'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin dün sabah karıştığı kazada yaşamını yitiren makinistlerden Hulusi Böler\'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat\'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan ve 11 yıldır TCDD\'de makinist olarak görev yapan Böler için beldedeki Abdulhandani Mezarlığı\'nda cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Üçer, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş, babası Hasan Böler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Böler\'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin getirilişi

-Namaz sonrası kılınan cenaze namazı

-Yakınları ve katılanların görüntüsü

-Cenazenin götürülmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/PAZAR, (Tokat) (DHA)

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Kapıkule\'de yangın söndürme tüpü içinde kokain ele geçirildi

EDİRNE\'den Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan TIR\'da yapılan aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilo 570 gram kokain ele geçirilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü\'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında son yıllarda değişen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları ve yöntemleri mercek altına alındığı belirtildi.

Yapılan analizler taşra birimleri ile paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Bu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasına Türkiye\'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Türk uyruklu şahsın yaptığı Türk plakalı TIR aracı, risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında aracın römork kısmında bulunan yangın söndürme tüpünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik detektör köpeği eşliğinde yapılan detaylı aramada, yangın tüpünün içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilogram 570 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı. Olayla ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanma çalışmalarına devam ediliyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TIR\'ın hangara çekilmesi

Dedektör köpekle arama

Köpeğin tepki vermesi

Yangın söndürme tüpünün çıkarılması

Tüpün kesilmesi

Tüpün içinden çıkan uyuşturucular

Uyuşturucunun tartılması

Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)-

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Kaza yapan TIR\'ın şoförü yaralandı

Manisa\'nın Kırkağaç ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, önce kemerli yön levhası ile refüjdeki trafik lambalarına, ardından da karşı şeride geçerek bariyerlere çarpan TIR\'ın şoförü Muammer Aksüt yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Akhisar - Soma Karayolu Kavun Kavşağı\'nda meydana geldi. Akhisar\'dan Soma yönüne giden Muammer Aksüt, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, yönetimindeki 10 H 6479 plakalı TIR\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan TIR, önce kemerli yön levhası ile refüjdeki trafik lambalarına, ardından da karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Yaralanan TIR şoförü Aksüt, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Aksüt\'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anında karşıdan gelen başka araç olmaması olası başka ölüm ve yaralanmaları önledi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan TIR\'ın görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

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Tokat\'ta 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tokat\'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri, bir TIR\'da yapılan aramada 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında Ağrı\'dan İstanbul\'a ev eşyası taşıyan TIR duruldu. TIR\'In dorsesinde yapılan aramada ev eşyaları arasında bulunan yağ makinesinin içerisine gizlenmiş vaziyette 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü A.P.T. gözaltına alınırken, kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-TIR\'ın görnütüleri

-Ele geçirilen sigaralar

Haber: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Bedelli askerler yemin etti

Isparta İl Jandarma Komutanlığı\'nda, 4\'üncü dönem bedelli erler için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Isparta Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu\'nda düzenlenen törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, asker aileleri ve jandarma personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, bedelli olarak vatani görevini yapan 50 asker yemin etti.

Tören sonrasında birliğe ilk katılan er Emre Engin yaş kütüğüne dönem plaketi çaktı. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan\'ın konuşmasının ardından tören, askerlerin marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidinin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi, fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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İl Jandarma Komutanının askerleri selamlaması

Bayrağın yerini alması

Yemin edecek askerlerin yerini alması ve yemin

Konuşmalar, şiir okunması, yaş kütüğüne plaka çakılması, ödüllerin verilmesi

Jandarma marşı, geçit töreni

Askerlerin aileleri ile kucaklaşmaları

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

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Rektör Gül: Çocuk istismarı çağımızın önemli sorunu



Diyarbakır Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen \'Çocuk İstismarına Dur De\' adlı sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Talip Gül, \"Çocuk istismarı çağımızın önemli bir sorunu. Çocuk istismarına maruz kalan çocukların yüzde 70\'i 2 ila 10 yaş gruplar. Bu çocuklar ileride, kesinlikle fiziksel ve ruhsal sıkıntı çekecekler\" dedi.

Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından, \'Çocuk İstismarına Dur De\' başlıklı sempozyum, üniversitenin kongre merkezinde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Talip Gül\'ün yanı sıra Türkiye\'nin çeşitli üniversitlerinden bilim insanlarının katıldığı sempozyumda, çocuklara yönelik cinsel, fiziksel ve duygusal istismar konuları ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Gül, çocuklara yönelik istismarda son yıllarda dünya genelinde bir artış yaşandığını söyledi. Türkiye\'de çocuklara yönelik istismar oranının yüzde 53\'e yükseldiğini anlatan Rektör Gül, \"Çocuk istismarı çağımızın önemli bir sorunu. İngiltere\'de her hafta 3 çocuk, Amerika\'da hergün 4 çocuk istismardan ötürü ölmektedir. Çocuk istismar oranları değişik ülkelerde farklı farklı veriliyor. Yüzde 1\'den yüzde 53\'e kadar oranlar veriliyor. Çocuk istismarı, sadece cinsel istismar olarak algılanmamalıdır. Fiziksel istismar, ruhsal istismar, duygusal istismar ve çocuk ihmalleri de aslında bir problemdir. Çocuk istismarlarının yüzde 78\'inin duygusal istismar olduğunu, yüzde 28\'inin fiziksel istismar olduğunu, yüzde 9\'unun cinsel istismar olduğunu verilerden öğreniyoruz. Çocuk istismarına maruz kalan çocukların yüzde 70\'i ise 2 ila 10 yaş gruplardır. Bu çocukların durumunu düşündüğünüz zaman ileride toplumda bu çocuklar kesinlikle fiziksel ve ruhsal sıkıntı çekecekler. Çocuk istismarı aileyi, bizi ve devleti ilgilendiriyor. Çocuk istismarlarının önlenmesi için neler yapılır veya istismara uğrayan çocuklar için ne gibi tedaviler uygulanacağını bilim insanları burada tartışacaklar\" dedi.

Rektör Gül\'ün konuşmasının ardından sempozyum, akademisyenlerin hazırladıkları sunumlarla devam etti.

Görüntü Dökümü:

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- Sempozyuma katılanlar

- Rektör Gül\'ün açıklamaları

- Akademisyenlerin sunumu

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN - DİYARBAKIR - (DHA)



