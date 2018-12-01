DHA YURT BÜLTENİ 9

Sel felaketi yaşanan Edirne\'de, nehirlerin debileri yükseldi

Edirne\'de hafta içinde yaşanan sel felaketinin ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi. Meriç Nehri\'nin debisi, yağışlar sonrası 3 kat arttı.

\"Kentte Salı günü saat 18.00\'de başlayıp, Çarşamba günü saat 08.00\'e kadar etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Metrekareye 128,5 kilogram yağış düştü. Yağışın ardından Bulgaristan\'dan doğan Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin de yükseldiği belirlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Kasım ayı başında 80 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç Nehri\'nin debisi, yağışlar sonrası 3 kat artarak, saniyede 284 metreküp oldu. Tunca Nehri\'nin debisi ise yağışlara bağlı olarak 15 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Yetkililer, nehirlerin debilerindeki artışın taşkına neden olacak seviyede olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meriç Nehri havadan drone ile çekimi

Meriç Nehri\'den detaylar

Meriç Köprüsü\'nden detaylar

Nehir kıyısında oturanlar

DHA muhabiri Ali Can Zeray\'ın anonsu

Nehirden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-

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Adıyaman\'da kuvvetli yağıştan istinat duvarı çöktü

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bir taziye evinin istinat duvarı çöktü.

İlçede iki gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oyalı Mahallesi\'nde ki Mustafa Kiraz taziye evinin istinat duvarı ise yağış ve rüzgar nedeniyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken yetkililer vatandaşları, su baskını ve soba zehirlenmelerine karşın uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yıkılan istinat duvarı

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MB

Haber- Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN- ADIYAMAN-DHA)

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Mersin\'i Rusya\'da tanıttılar

Mersin\'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına gelerek bölgeyi ve kenti fotoğraflaya gazetecilerin Rusya\'nın Novovoronej kentinde açtığı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Sergi, Akkuyu\'nun referansı olarak nitelendirilen Novovoronej NGS\'nin bilgilendirme merkezinde gerçekleşti. Novovoronej NGS\'nin Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Yuriy Pegusov, Personel Eğitiminden Sorumlu Yönetici Vekili Deniz Novikov, projede yer alan Rus, Türk gazeteciler ve şehirde yaşayanlar katıldığı sergide Kommersant Chernozemye Gazetesi muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraf yer aldı. Büyük ilgi gören serginin resmi açılışı, 6 Aralık\'ta Voronej kentindeki Çijov sergi alanında yapılacak.

Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin ve teknoloji transferinin gösterilmesi için Türk Hava Yollarının (THY) işbirliğinde hayata geçirilen projenin devamında, Türk gazetecilerin Novovoronej NGS\'de ve Voronej kentinde çektiği fotoğraflar da Mersin\'de sergilenecek. Sergide, Novovoronej NGS\'nin tarihçesi, faaliyetleri ve çevresindeki yaşam anlatılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sergi salondan görüntü

-Sergilenen fotoğrafların, fotoğrafını çeken bir kişi

-Fotoğraflara bakanlar

-fotoğraflardan görüntü

-Sergi ile ilgili olarak Rusça yapılan konuşmalar

-Konuşanları dinleyenler

-Sergiyi gezenlerden genel ve detay

(BOYUT:447 MB) (SÜRE:03,45 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Egzozu yüksek ses çıkaran plakasız aracın sürücüsüne 2 bin 808 lira ceza

Aksaray’da plakasız ve egzozu yüksek ses çıkaran otomobilin sürücüsüne, 2 bin 808 lira para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi.

Hacılar Harmanı Mahallesi\'nde plakasız bir otomobilin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, plakasız modifiye otomobili kısa sürede buldu. Yapılan incelemede, otomobilin sigortasız olduğu ve egzozun yüksek ses çıkardığı tespit edildi. Polis, sürücü Ercan Ç.\'ye (20) 3 ayrı maddeden işlem yaparak toplamda 2 bin 808 lira para cezası kesti. Otomobil ise çekilerek trafikten men edildi.

Görüntü dökümü:

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- Plakasız araçtan detaylar

- Aracın çekilmesi

- Polisin sürücüye cezai işlem uygulaması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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