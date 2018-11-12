DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BURSALI ŞEHİDİN BABASI: BİN ŞEHİT DAHA VERMEYE HAZIRIZ, VATAN SAĞ OLSUN

ŞIRNAK\'ta, PKK\'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Bursalı Ünal Olgun\'un (24) babası Asım Olgun\'un sözleri yürekleri dağladı. Acılı baba, \"İsteriz ki, bir şehit daha, bin şehit daha verelim. Yeter ki vatanımız, milletimiz sağ olsun\" diye konuştu. Şırnak\'ın Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun\'un, Bursa\'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi\'ndeki baba ocağında yas hakim. Şehit Ünal Olgun\'un yakınları, Gürsu Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor. Şehit Olgun\'un annesi Güleser Olgun\'un ve eşi Ceylan Olgun\'un Gürsu Devlet Hastanesi\'nde olduğu belirtilirken acılı baba Asım Olgun, taziye çadırında hem oğlunun yasını tutuyor, hem de taziyeleri kabul ediyor.

\"BİN ŞEHİT DAHA VERELİM, VATAN SAĞ OLSUN\"

Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen ve annesi Suna Olgun\'un vefat ettiği gün oğlunun şehit olduğu haberini alan acılı baba Asım Olgun, sözleriyle yürekleri burktu. Acılı baba Olgun, \"İsteriz ki bir şehit daha, bin şehit daha verelim. Yeter ki vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah bu acıyı bize verdi, başka vatandaşımıza vermesin. Biz bin şehit daha vermeye hazırız. Vatanımızı bırakmayın, vatanımız sizlere emanet. Bu vatana sahip çıkmazsanız, şehitlerimize de sahip çıkmamış olursunuz. Bu dökülen kanlar vatan için dökülüyor. Türkiye Cumhuriyeti\'ni sesleniyorum. Vatanımıza ve şehitlermize sahip çıkın\" diye konuştu. Şehit Ünal Olgun\'un cenazesi, yarın öğle vakti Gürsu Merkez Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü dökümü

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-Baba Asım Olgun İle röportaj

- Şehit evinden görüntüler

-Taziyelerden görüntüler



SÜRE: 2 daika 32 saniye BOYUT: 284 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ / Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA-DHA

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DİKİLİ\'DE KAÇAK TEKNESİ BATTI: 13 KAYIP (2)

2)ARANAN KİŞİ SAYISI 13 OLDU

İzmir\'in Dikili ilçesinde kayıp kaçaklar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtulan göçmenlerin ilk ifadelerinden

14\'ü Afganistan ve 1\'i İran uyruklu 15 kişilik bir grup oldukları öğrenildi. Fiber bir tekneyle denize açıldıkları ve teknelerinin batması üzerine 13 kaçak göçmenin kaybolduğunun anlaşıldı. 10\'u yetişkin ve 3\'ü çocuk toplam 13 kaçağın arandığı kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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3)4 KİŞİLİK AİLENİN TEK GÖZLÜ EVDE YAŞAM MÜCADELESİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 4 kişilik Çiftçi ailesi, tek gözlü evde yaşıyor. Mutfak, tuvalet ve banyosu olmayan evde yaşayan aile üyeleri, komşularında ihtiyaçların karşılıyor.

Yüksekova\'da iki yıl önce PKK\'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu\'nda 78 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçede PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmalar sonrasında evleri yıkılan ve zarar gören terör mağdurları için geçen yıl Mart ayında 3 bin 63 konutun temeli atıldı.

İlçenin Kaniheyer Mahallesi\'nde yaşayan ve hamallık yaparak geçimini sağlayan Yaşar ve Kıymet Çiftçi ile kızları Esmanur(9) ve Nisanur (7)\'un yaşadığı kiralık ev yaşanan olaylarda yıkıldı. Bunun üzerine tek gözlü bir eve taşınan Çiftçi ailesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte zor günler geçiriyor. Evde mutfak ve tuvaletin bulunmadığını belirten Kıymet Çiftçi, \"Ben de eve katkı sunmak için günlük temizlik işlerine gidiyorum. Fakat sadece günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Şu anda 100 lira kira ödediğimiz bu tek gözlü evde yaşamak zorundayız. İki kızım var. Onların banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını komşumda gideriyoruz. Evin kırılan pencereleri naylonla kapattık\" diye konuştu.

\'OKUL KIYAFETLERİNİ KOMŞULARDAN ALIYORUZ\'

Çiftçi ailesinin kızları 4\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Esmanur ise okula gitmek için kıyafetlerinin bulunmadığını belirterek, \"Daha önce kirada kaldığımız ev olaylarda yıkıldı ve içindeki eşyalarımız da yandı. Şu anda bulunduğumuz evde doğru düzgün bir eşyamız yok. Bu evde sağlıklı yaşayamıyoruz. Okula gitmek için bile kardeşimle ben komşularımızın kızlarının kıyafetlerini alıyoruz. Birilerinin bize destek olmalarını istiyoruz\" dedi.

\'EV İÇİN YARDIM ELİ BEKLİYORUZ\'

Çiftçi ailesi 2008 yılında kendilerine ait küçük bir ev yapmak için yola çıktıklarını fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle o evi de tamamlayamadıklarını söyledi. Kendisi ve eşinin günlük işlerde çalıştığını belirten Yaşar Çiftçi, eğer kendilerine yardım eli uzatılırsa evi tamamlayabileceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tek gözlü odadan deyatlar

-Evin içinde detaylar

-Çiftçi ailesinden detaylar

-Anne Kıymet Çiftçi ile röportaj

-9 yaşındaki Esmanur ile röportaj

Genel detaylar



Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-