DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HAKKARİ ŞEHİDİ ER MENDUH ÇELİK, ŞANLIURFA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan topçu er Menduh Çelik (21), memleketi Şanlıurfa\'da, ailesinin Kürtçe ağıtlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Van\'da bugün düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Şanlıurfa\'ya getirilen topçu er Menduh Çelik\'in cenazesi, askerlerin omuzlarında Yeni Mezarlık Camisi\'ne götürüldü. Şehit er Çelik için burada cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik’in yeğeni olduğu belirtilen şehidin annesi Naife ve babası Demo Çelik, ayakta durmakta güçlük çekti. Çelik çiftini, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri teskin etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazına; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahattin Güneş, Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Akay, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, STK temsilcileri, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, gözyaşları döken şehidin yakınlarını sarılarak teselli etti. Namazın ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde götürüldüğü şehitlikte toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesi tören alanına getirilmesi

- Şehidin anne ve babası tabutta kapanması

- Kürtçe ağıtlar yakan şehidin yakınları

- Cenaze namazının kılınması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 341MB

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2)KOMŞU AİLELERİN SİLAHLI KAVGASINDA ÖLEN 2 KİŞİ DEFNEDİLDİ

ŞANLIURFA\'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren İbrahim Bakış (30) ve güvenlik korucusu İbrahim Bağış (36) toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi\'nde meydana geldi. Komşu Yaşuk ve Bağış aileleri arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede iki ailenin akrabalarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile güvenlik korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Bakış ve İbrahim Bağış\'ın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından bugün Şanlıurfa\'da toprağa verildi.

Göüntü Dökümü

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- İbrahim Bağış\'ın fotoğrafı

- İbrahim Bakış\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazelerin araca kınulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Yakınlarının ağlamaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

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3)YOLCU TRENİNİN ÇARPTIĞI KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALANDI

İZMİR\'in Torbalı ilçesindeki bir hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonun şoförü 40 yaşındaki Tamer Çaylak, yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Arıkbaşı ile Karpuzlu Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş- İzmir seferini yapan yolcu treni, bir silaj firmasında şoför Tamer Çaylak yönetimindeki 35 JEH 91 plakalı kamyona, sol arka tarafından çarptı. Kazada şoför Çaylak, yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çaylak\'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kaza yerindeki inceleme sonrası kamyon hemzemin geçitten çekildi. İfadesi alınıp alkol kontrolü yapılan makinist, serbest bırakıldı. Tren 1 saat sonra yoluna devam etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Trenin çarptığı kamyondan görüntü

- Kamyon sürücüsünün ambulansa alınmasından görüntü

- Kamyona çarpan trenden ve yolculardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Faruk ÇARK- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)

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İZNİK\'TE BULUNUP, İÇİNDEN MUMYALANMIŞ 2 CESET ÇIKAN LAHİT MÜZEYE TAŞINDI (EK)

4)HRİSTİYANLIKTAN HEMEN ÖNCEYE AİT BİR LAHİT

İznik\'te, yaklaşık 1 ay kadar devam eden kazı çalışmaları sonunda gün yüzüne çıkarılan, içinde mumyalanmış 2 ceset bulunan lahit, İznik Müzesi’ne yerleştirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, \"M.Ö. 3\'üncü yüzyıldan kalma sandık tipi lahit, fakat ilk defa içerisinde iki kişi bulduk\" dedi. Daha önceki lahitlerin hep tek kişilik olduğunu söyleyen Meriç, \"Bu lahit, aile için kullanılan bir mezar. İçerisinde de anne ve kızı var. Lahdin üzerinde ise \"Astyris: Sevgili annem Nigreine için kendim satın aldım bu lahdi\" yazmaktadır. Bu lahit, Hristiyanlıktan hemen önce geç Roma dönemine aittir. Bundan sonraki süreci Bursa Bölge Restorasyon ve Konservasyon Kurulu götürecektir. Daha önceden İznik Hisardere bölgesindeki lahitler açılmış gibi duruyor ve içlerinden su çıkıyordu. Bu lahit hiçbir şekilde açılmamış, ilk günkü gibi orijinalliğini korumaktadır\" diye konuştu.

ÜZERİNDE GİYSİLERİ VAR

\"Bu cesetler bizim için çok önemli, çünkü üzerlerinde giysileri var\" diyen Doç. Dr. Meriç, şöyle devam etti: \"İçerisinde mezar hediyeleri var. Bununla alakalı Bursa Bölge Restorasyon ve Konservasyon Kurulu inceleme yapacak. İlk süreçten bu yana 5 kadın çalıştık ve 2 kadının cesetlerinin çıktığı lahitin müzeye getirilmesini sağladık.\"

İZNİK/DHA

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5)SİVEREK’TE OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Kahta karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Yaşar Zerey(45) yönetimindeki 07 MVE 26 plakalı otomobil, kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazada; hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed Maruf Zerey, Muhammed Said Zerey ve Zeynep Öztürk yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Yaralıların otomobilden çıkarılması

- Ambulansa alınan yaralılar

- Toplanan kalabalık

- Yaralı taşıyan ambulanslar

- Hurdaya dönen otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 839 MB

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6)DÜRBÜNLÜ TÜFEKLE KUŞ AVLAYAN ŞÜPHELİ SERBEST

ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde parkta susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladığı belirlenen M.A.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesindeki olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi\'ndeki Falez Park\'a otomobiliyle gelen kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden bu kişi, daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı.

BAŞINI KESİP ARACINA KOYDU

Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen kişi, vurduğu kuşları alarak aracına getirdi. Tek tek başını kestiği kuşları aracına koyan şüpheli, daha sonra tüfeğini de aracına koyarak parktan uzaklaştı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin parktaki tüfekli kuş avı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken görgü tanığı, \"Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateşli mi yoksa havalı mı bilmiyorum. Aracın plakasını polise bildirdim. Ancak şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta tam bir dehşet yaşadık. İnsanların canını hiçe sayarak, sanki av safariye çıkmış gibi ateş etti\" dedi.

Görüntüleri çekenlerin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, araç plakasından şehir magandasının M.A.T. olduğunu belirledi. Polis tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan M.A.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin tüfeğine ise güvenlik güçlerince el konuldu.



GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLMİŞTİ

ANTALYA/DHA

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7)ATATÜRK SENFONİ İLE ANILDI



ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında \"Sensin Atatürk\" adlı senfonik eserin prömiyeri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde düzenlendi. Geceye İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Korosu\'nun seslendirdiği, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş imzalı, \"Sensin Atatürk\" adlı senfonik eserin prömiyeri İzmir\'de gerçekleştirildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nin ev sahipliği yaptığı gösteriye İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Eserde sanatçı Altuğ Dilmaç ise anlatıcı olarak görev aldı. 55 dakikalık eseri nefeslerini tutarak izleyen İzmirliler gecenin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Mustafa Kemal Atatürk\'ün kişilik özelliklerinin ve yaşam felsefesininin müziğin diliyle anlatıldığı gecenin sonunda, eserin sahnelenmesindeki destekleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na da teşekkür plaketi sunuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İZMİR/DHA

