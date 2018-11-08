DHA YURT BÜLTENİ 9

MELİSA TUANA BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KREŞ İZİNSİZ ÇIKTI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA



BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş\'in uyurken yaşamını yitirdiği kreşin, 2 yılı aşkın süredir izinsiz olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili dernek başkanı S.A. ve bakım hizmeti veren F.B., \'taksirle öldürme\' suçlamasıyla gözaltına alındı.?Olay, dün saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi\'nde meydana geldi. İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çiftinin 3\'üncü çocukları Melisa Tuana, kreşte yemek yedirilikten sonra uykusu gelince yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden Melisa Tuana bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı. Öğretmen, Melisa Tuana\'yı kollarına alıp koşarak kreşten çıktı. Bu sırada yoldan geçen başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

CENAZESİNİ, AMCASI KOLLARINDA TAŞIDI

Melisa Tuana Memiş\'in cenazesi, burada yapılan işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Minik Melisa Tuana\'nın battaniyeye sarılı cansız bedenini, cenaze aracına amcası Şener Memiş taşıdı. Baba İbrahim Memiş ise arkadan yürüdü.

KREŞ İZİNSİZ ÇIKTI

Melisa Tuana\'nın yaşamını yitirdiği kreşin, Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında 2 yılı aşkın süredir hizmet verdiği belirtildi. İzin verilmemesine karşın eğitim ortamı oluşturulan binada, olay günü 1- 6 yaş arası 16 çocuğun bulunduğu bildirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak dernek başkanı S.A. ile dernek üyesi ve aynı zamanda iş yerinde bakım hizmeti veren F.B., \'taksirle öldürme\' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURLA SÜRÜYOR

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"07.11.2018 tarihinde İnegöl ilçesinde Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında faaliyet gösteren yerde, 2017 doğumlu T.M.M.\'in vefatı üzerine olay Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmiş, dosya üzerinden gerekli işlemlere başlanmıştır. Bu kapsamda bahsi geçen dernekte Cumhuriyet savcısı nezaretinde olay yeri inceleme ve keşif işlemi gerçekleştirilmiş, dernekteki delil mahiyetindeki bilgi ve belgelere el konulmuştur. Ölen şahsın, yine aynı tarihte İnegöl Devlet Hastanesi\'nde ölü muayene işlemi gerçekleştirilmiş olup kesin ölüm sebebi tespit edilemediği için, ölen şahıs Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmiştir. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemi ardından belirlenecektir. Yapılan araştırma ve incelenen belgelere göre derneğin 2 yılı aşkın bir süredir ilçede faaliyet gösterdiği, derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ettiği, derneğe eğitim izni verilmediği halde dernekte eğitim ortamı oluşturularak 1- 6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verildiği, olay tarihinde 16 çocuğun bu şekilde derneğe teslim edildiği Başsavcılığımızca tespit edilmiştir. Olayla ilgili ihmal ve kusurları görülen dernek başkanı şüpheli S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda iş yerinde bakım hizmeti veren şüpheli F.B. taksirle öldürme suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca sürdürülmektedir.\"

GÖRÜNTÜLER YURT SIRASINDA

DGS: 07.11.2018 - Haber Kodu : 181107184 - SAAT: 17.38

DGS: 07.11.2018 - Haber Kodu : 181107218 SAAT: 19.33

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ÇORUM\'DA 110 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

ÇORUM\'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda durudurulan TIR\'da 110 kilogram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü E.C. ve yanında bulunan E.Y., gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada Van üzerinden İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan polis ekipleri, uyuşturucunun taşınacağı TIR\'ı takibe alarak Osmancık Bölge Trafik İstasyon Amirliği Uygulama noktasında durdurdu. TIR’ın dorse kısmında \'Panze\' isimli narkotik köpeğinin gıda malzemeleri arasında bulunan çuvallara tepki vermesi üzerine ekipler, çuvalları açtı. Yapılan aramada, 219 paket halinde 110 kilogram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü E.C. ve yanında bulunan E.Y., uyuşturucu madde naklettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-TIR’da narkotik köpeğinin eroini bulması

-Polislerin eroin payetlerini torbalardan çıkarması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

(SÜRE: 3 Dk ) (BOYUT: 19.9 MB)

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Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak

ULUSLARARASI Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği AIPH\'in genel kurulu, oy birliği ile Expo 2023 Kahramanmaraş\'ı onayladı. 56 ülkenin geleceği ve merkez Onikişubat İlçe Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 21 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Expo 2023 Kahramanmaraş\'ın tanıtımı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin katıldığı törenle yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası fuaye salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Expo 2023 Kahramanmaraş\'ın ev sahibi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023\'ün ana temasının \'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık\' olduğunu söyledi.

MAHÇİÇEK: 2 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ

Başkan Mahçiçek, Expo\'ların ülkeler ve şehirlerin kalkınmasını sağlayan, kentin bilinirliğini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artıran, halka eğitim, kültür, sanat ve eğlence deneyimi yaşatan, iç ve dış turizmi canlandıran, yeni iş imkanları ve fırsatlar oluşturan, dünya kupası ve olimpiyatlardan sonraki en önemli uluslararası etkinliklerden biri olduğunu ifade etti. Başkan Mahçiçek, şunları söyledi:

\"Proje ile Kahramanmaraş genelinde 1 milyon, bölge illerinden 600 bin, ulusal çapta gelenlerden 250 bin ve ülke dışından gelen 150 bin olmak üzere 2 milyon ziyaretçinin alana gelmesini öngörmekteyiz. 18 Eylül 2018 tarihinde Padova\'da, İtalya\'da toplanan AIPH Genel Kurulu\'nda Onikişubat\'ımızın 2023 Uluslararası adaylığı, aleyhte oy kullanılmamak kaydıyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.\"

\'EXPO, ÜLKENİN GELİŞMESİ VE MARKALAŞMASI İÇİN BİR ARAÇ\'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise 170 bin metrekarelik bir alanda uygulanacak, 56 ülkenin de bahçesinin yer alacağı Expo 2023 Kahramanmaraş\'ın hem Türkiye hem de şehrin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

\"Expo\'lar, olimpiyatlar ve dünya kupasının ardından dünyada düzenlenen en büyük organizasyondan biridir. Expo 2023 Kahramanmaraş, Maraş\'ımız için çok büyük bir öneme sahip. Temelde B1 sınıfı, uluslararası kategoride de bahçecilik Expo\'sudur. İnşallah Kahramanmaraş\'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 192 gün süren bir etkinlik olacak. 21\'inci yüzyılın temel sorunlarından biri de küresel çapta giderek yayılan kentleşme olgusudur. Artan nüfusla doğal alanların imara açılması, tamamen insan ve üretim odaklı mekan tasarımı dünyamızın geleceğini tehdit etmekte. Expo 2023 Kahramanmaraş\'ın ana teması bu yüzden \'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık\' olmuştur. Expo, farklı kesimlerin perspektifinden 4 farklı yararı barındırmaktadır. Uluslararası toplum için Expo, iş birliği ve ilerleme için bir diyalog platformu, halk için Expo, eğitim ve eğlence deneyimidir. Ev sahibi ülke için Expo, ülkenin markalaşması ve gelişmesi için bir araçtır.\"

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal\'ın da konuştuğu tanıtım toplantısına AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, daire amirleri ile davetliler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Pakdemirli\'nin gelişi

- Salondan detay

- Mahçiçek\'in konuşması

- Pakdemirli\'nin konuşması

- Mahçiçek\'in AIPH\'de sertifika alması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı

KONYA\'da Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi\'nin bodrum katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın, iftaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tadilat yapan işçilerden biri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi Kerimler Caddesi üzerinde bulunan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi\'nin bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre bodrum katında yapılan tadilat sırasında, malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Müze personelinin ihbarı üzerine olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale ederken, müze personeli güvenlik amaçlı dışarıya çıkarıldı. Yangın, iftaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen tadilatta çalışah işçilerden Muzaffer Güney (25) ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Müze personelinin dışarıya çıkması

- Müzeden detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, odada çalışan 4 personele noter tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartları nedeniyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisinin bozuk, oda bütçesinin sıkıntı içinde olduğunu gerekçe göstererek çalışanlarına, maaşlarının asgari ücrete çekilmesi için ihtarname gönderdi. 1 Kasım 2018 tarihinde odada çalışan Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ’a gönderilen noter tasdikli ihtarnamede, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Ülke ekonomisi bozuk olduğundan, Birecik Sanayi ve Ticaret Odası’nın bütçesinin maddi imkansızlığından dolayı, Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ isimli personellere maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini, yeni maaş düzenlemesini kabul etmedikleri takdirde istifa yolunun açık olduğunu tarafınıza ihtar ederim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Birecik Ticaret Odası binası

- Başkan Sadettin Bilgin açıklama yapması

- Ticaret odasında çalışan personel

- Personele gönderilen noter tasdikli yazı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Kebap şehrinde balık keyfi

TÜRKİYE’de en gazla kırmızı et ve kebap çeşitlerinin tüketildiği kentlerin başında yer alan Şanlıurfa’da vatandaşlar, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık tüketimine ağırlık vermeye başladı.

Kentte az tüketilen balığı sevdirmek için son yıllarda tezgahlarda balık çeşitlerinin artmasıyla birlikte kebap ve ciğere alternatif olarak balık tüketilmeye başlandı. Bamyasuyu Mahallesinde bulunan balık satışı ve restoranındaki balıklar vatandaşların beğenisine sunuluyor. Günlük taze olarak Mersin ve Karadeniz’den getirilen balıklar, en çok kentte görev yapan memurlar tercih ediyor. Kentte az tüketilen bağlı sevdirmek için tezgahlarında çeşit çeşit balık getirdiklerini belirten balıkçı Yasin Çiftçi, \"Şanlıurfa’da son yıllarda vatandaşlar balığı sevmeye başladı. Genellikle tüketilen balıklar; çupra, levrek, hamsi, istavrit, palamut, alabalık en fazla olan balıklardır. Ondan sonra genellikle çeşitlerimizi şu anda çinakop var, gümüş balığımız var, kaya levreklerimiz var, zargana var, lagos var, lüferlerimiz var. Genel olarak balık fiyatlar normal. Hamsi 15 lira 12 liraya düştü, levreklerimiz 30 lira. Lüfer kaliteli bir balıktır, fiyat olarak yüksek biraz 80 TL ama güzel bir balıktır. Şanlıurfa deyince ilk akla kebap ve ciğer geliyordu. Şimdi ise balıkta tüketilen besinler arasında yer alıyor. Balığın faydaları kolesterol, çocukların boy atması için, göz için, omega 3, damar tıkanıklığı için iyidir. Genellikle tercihimiz ızgara, daha sağlıklı olur. Mesela yağda var, kızartma o şekilde yoğunluk oluyor.öşeklinde konuştu.

5 yaşından bu yana \'Balıkçılık\' mesleğinin içerisinde yer aldığını söyleyen Balıkçı Behçet Sili, \"Biz burada daha çok deniz balığını önemsiyoruz. Tezgahlarımız da bütün balığımız denizdir. Burada gördüğünüz ton balığı ünlü bir balıktır. Biz bunu her sene getiriyoruz\" sözlerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balık satan esnaflar

- Balık satıcısı Behçet Sili röportaj

- Tezgahlarda bulunan balıklar

- Vatandaşların balık alması

- 110 kilo ağırlığındaki ton balığıyla fotoğraf çeken vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

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