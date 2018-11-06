DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HATALI SOLAMA YAPAN OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye hazırlanırken otomobilin çarptığı 52 yaşındaki Recep Kol\'un öldüğü kaza anının, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüde, karşı şeride geçerek ilerleyen otomobilin, Kol\'a çarptığı anlar yer aldı. Kaza, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. Karşı şeride geçerek ilerleyen Taner Konuk yönetimindeki 20 BJ 210 plakalı otomobil, caddenin karşısına geçmeye hazırlanan, yol kenarındaki Recep Kol\'a çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kol\'u ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Kol, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobil sürücüsü Konuk\'un kural ihlali yapıp karşı şeride geçtiği ve Kol\'a çarptığı kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerinde, karşı şeride geçen sürücünün, yolun karşısına geçmek için bekleyen Recep Kol\'a çarpıp, havaya savurması ve yayanın yere düşmesi yer aldı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası görüntüsü)

- Caddeden görüntü

- Otomobilin hızla gelip hatalı solama yapması

- Sollama sırasında yaya Recep Kol\'a çarpıp havaya fırlatması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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2)TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLİYOR

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı\'nda yükselme çalışması sürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede daha fazla arazi sulanacak ve yıllık 20 milyon kilovat saat elektrik üretilecek.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve İslahiye ile Hatay\'ın Amik ovasını sulayan 1974 yılında inşa edilen Tahtaköprü Barajı\'nda geçen yıl başlatılan yükseltme çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan barajın gövde dolgusunun 9 metre yükseltilerek 55,5 metreye ulaştırılması amaçlanıyor. Önümüzdeki yıl bitirilmesi hedeflenen barajın yükseltilmesi ile depolanacak suyun miktarının artacağı ve böylelikle 119 bin dekan olan sulanan arazinin de 465 bine çıkarılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yüzde 35\'i biten projenin tamamlanarak barajın devreye alınacağı bölgede HES kurularak yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretiminin de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Tahta köprü barajındeki inşaat sahası

- İşçilerin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

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3)EDİRNE TİCARET ODASI BAŞKANI ZIPKINKURT, SEMİNERE GELMEYEN İŞLETMELERE KIZDI: ÜZÜLÜYORUM

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen \'Türkiye ve Trakya’da Coğrafi İşaretler\' konulu seminerde bu çalışmalardan para kazanacak olan 50 işletmelerden 5\'inin toplantıya katılmamasına tepki göstererek, \"Biz istediğimiz kadar seminer yapalım, coğrafi işaretle ilgili çalışmalar yapalım. Değerli hocamız gelsin seminer versin ama konunun muhatapları, konudan faydalanacak insanlar, bu işten ticari olarak para kazanacak insanlar salonda yok. Üzülüyorum\" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ile Edirne ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Edirne’de \'Türkiye ve Trakya’da Coğrafi İşaretler\' semineri düzenledi. Lalezar restoranda düzenlenen seminere Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile işadamları katıldı.

Açılışta konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgeye özel değerleri ortaya çıkarmak ve kazanca dönüştürmek amacında olduklarını ifade ederek, \"Trakya Kalkınma Ajansı olarak bölgeye ait değerlerimizi ortaya çıkarma, bunları muhafaza etme, gelecek nesillere aktarabilme ve ticari anlamda nasıl kazanca dönüştürebiliriz, Türkiye\'de ve dünyada nasıl pazarlarız? Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Yöredeki kadınların, köyde yaşayanların bir nebzede olsa mutfaklarına para götürme imkanlarının sağlanması açısı da önemli. Trakya bölgesinde Malkara\'nın kaşarı, İpsala\'nın pirinci, Edirne\'nin beyaz peyniri gibi 6 adet tescilli ürünlerimiz var. Bunun yanında 15 kadar da başvurusu yapılmış askıda bekleyen ürünlerimiz var. Hazırlığı süren 10\'nun üzerinde ürünümüz var. 2020 yılına kadar başvurusu yapılmamış ürünümüz kalmasın. Trakya Kalkınma Ajansı olarak her türlü desteği vermeye hazırız\" dedi.

\'TÜRKİYE, DÜNYADA OLMAYAN BİR POTANSİYELE SAHİP\'

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise Türkiye\'nin dünyanın hiç bir ülkesinin sahip olmadığı coğrafi işaret potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bütün dünyada yöresel beslenme talebinin hızla attığını kaydeden Tekelioğlu, \"Coğrafi işaretler bakın çok önemli. Bütün dünyada çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Endüstriyel beslenme tipine tüketicilerin güveni sarsıldı. Bir sürü yaşanan gıda krizlerinden sonra bu küresel ticaretin bize empoze ettiği beslenme sistemi güzel bir şey değil. Bütün dünyada yöresel talebi hızla artıyor. Türk halkının beslenebilmesi için yöresel ürünler, coğrafi işaretler bir gıda güvenliğini oluşturuyor. Bu bakımından büyük şansımız var ve dünyanın hiç bir ülkesinde bizim sahip olduğumuz coğrafi işaret potansiyeli yok. buna sahip olmak yetmiyor, gerçekten gerekli önemi vermek. Tescil aldıktan sonra yönetimi ve denetim mekanizmalarını hayata geçirmek gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\'50 İŞLETMEDEN 5\'İ GELMİŞ, ÜZÜLÜYORUM\'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ise Edirne\'de 4 adet coğrafi işaretli (tescilli) ürün olduğunu ve bu ürünlerin imalatçısı anlamında yaklaşık 50 firmadan sadece 5\'inin toplantıya katılmasın kızdı. Açılış konuşmasında bu duruma tepki gösteren Zıpkınkurt, \"Bugün Edirne\'de adet coğrafi işarete sahip ürünümüz var. Trakya Üniversitesi bu konuda son derece destek oluyor. Odamızda 20 gün önce bu konuda bir toplantı yaptık. Trakya Üniversitesi tam kadro öğretim kadrosuyla oradaydı. Konunun uzmanları da oradaydı. Bizde il ve ilçelerimizde oda ve borsa başkanlarının yanı sıra coğrafi işaretli ürünlerin imalatçılarını davet ettim. Gelin arkadaşlar üniversitemiz burada, bizler buradayız, coğrafi ürün üreten arkadaşlarımızda üniversite ile buluşturalım. Hocalarımız bize ne verelim konuşalım. Ama üzülerek söylüyorum ki bugün burada gördüğüm gibi Edirne\'de 4 adet coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunlarla ilgili çalışan firma sayısı yaklaşık 50 ama üzülerek ifade ediyorum burada 5 kişi var. Biz istediğimiz kadar seminer yapalım, coğrafi işaretle ilgili çalışmalar yapalım. Değerli hocamız gelsin seminer versin ama konunun muhatapları, konudan faydalanacak insanlar, bu işten ticari olarak para kazanacak insanlar salonda yok. Üzülüyorum, herkes burada gel ürününüz daha iyi tanıt, daha iyi pazarlamayı öğren, konuşalım burada ama yoksunuz burada\" dedi.

Zıpkınkurt, Türkiye\'nin zengin bir coğrafyaya sahip olarak 3 bin 300 tescilli ürünü olduğunu ancak Avrupa\'da bile sadece 3 bin ürün olduğunu belirterek, ürünlere sahip çıkarak, markalaştırarak kazanç sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından ayrı oturumlar halinde Coğrafi İşaretlerde Örnek Olay ve Çalışmalar, Türkiye ve Trakya Peynirleri, Coğrafi İşaretlerde Trakya’dan Örnekler konularında seminerler verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantı salonu

-Seminere katılanlar

-Mahmut Şahin\'in konuşması

-Katılımcılar detay

-Salon genel görüntüsü

-Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu konuşması

-Recep Zıpkınkurt konuşması

-Sunumlara geçilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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4)SAYIŞTAY BAŞKANI BAŞ’TAN ÜNİVERSİTELİLERE KARİYER DERSİ

SAYIŞTAY Başkanı Seyit Ahmet Baş, Balıkesir Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer dersi verdi. Baş, öğrencileri Sayıştay’ın geçmişi ve görevleri hakkında da bilgilendirdi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği’nin organize ettiği ‘Muhasebe-denetim mesleği geçmişi, bugünü ve kariyer planlaması’ konulu konferansın konuğu Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş oldu. Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Mustafa Eryaşa, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan konferans öncesi Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Rektör Özdemir’e 1862 yılında kurulan kurumun ilk logosunun yer aldığı bir plaket hediye etti. Rektör Özdemir ve dernek başkanı Eryaşa da Baş’a teşekkür plaketi takdim etti.

‘OSMANLICA BİR DİL DEĞİLDİR’

Konuşmasına İstiklal Marşı’nın orijinal halinin yazılı olduğu Osmanlıca tabelayı göstererek başlayan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Osmanlıca olarak bilinen yazım tarzının bir dil olmadığını söyledi. Gösterdiği tabelanın İstiklal Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy’un yazımı olduğu ve yazmış olduğu haliyle yer aldığını anlatan Baş, “Arkadaşlarımdan özellikle İstiklal Marşı’nı orjinalinden okumalarını öneriyorum. Osmanlıca diyoruz. Osmanlıca bilenler vardır aranızda. İlber Ortaylı hocamız Osmanlıca diye bir dil olmadığını söyledi. Osmanlıca denilince sanki yabancı bir dilden bahsedermiş gibi oluyor. Ama Osmanlı zamanında da Osmanlıca denmiyordu, Türkçe şeklinde belirtiliyordu. Buna eski Türkçe demek lazım. Eski Türkçe\'yle yazılmış halidir bu İstiklal Marşıö dedi.

Konuşması sonunda öğrencilerle sohbet eden Baş, özellikle muhasebe okuyan öğrencilere kariyer planlamaları hakkında öneriler sundu.

Görüntü Dökümü:

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- Salondan genel görüntüler

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Sayıştay Başkanının plaket ve İstiklal Marşı hediyesi

- Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın Osmanlıca ve İstiklal Marşı açıklamaları

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

2 Dakika 45 Saniye, Boyutu: 508 MB.

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5)TEMİZLİK GÖREVLİSİ KADINA PKK GÖZALTISI

ESKİŞEHİR\'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla A.G. (53) adlı kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve düzenledikleri baskında A.G.\'yi yakaladı. Bir firmada temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen A.G.\'nin kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen A.G., TEM Şubesi\'ne götürüldü. A.G., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerasından özel harekat polislerinin baskın yapacakları eve gitmelerinin görüntüsü.

-Şüpheli kadının adliyeye getirilirken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 140.46 MB

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)-



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6)GEBE KÖPEĞE SAHİP ÇIKAN MAHALLELİ 1.5 YILDIR BAKIYOR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde terk edilmiş gebe köpeğe mahalle sakinlerinden Mehmet Emren (75), Mehmet Bozkurt (76) ve Hasibe Önay (65) sahip çıktı. Yaklaşık 1.5 yıldır 3 mahallelinin baktığı köpeğin daha önce doğurduğu 8 yavrusu sahiplendirildi. Köpek bu kez de 10 yavru doğururken, 3 mahalleli yavruları sahiplendirmek istediklerini söyledi.

Sandıklı\'ya bağlı Çay Mahallesi\'nde oturan emekli Mehmet Emren, yaklaşık 1.5 yıl önce Şuhut yolunda terk edilmiş Kangal kırması gebe bir köpeğe rastladı. Köpeğin sahibini bulamayan Mehmet Emren, mahalle sakinlerinden emekli Mehmet Bozkurt ve market işletmecisi Hasibe Onay\'ın da yardımını alarak köpeğe sahip çıktı.

Daha önce marangozluk yapan Mehmet Bozkurt tarafından boş bir arsaya köpek için kulübe yapıldı. Mehmet Emren, Mehmet Bozkurt ve Hasibe Onay\'ın her gün beslediği köpeğin o dönem doğurduğu 8 yavrusu sahiplendirildi. Emren, Bozkurt ve Onay, bu kez de 10 yavru doğuran köpeğin, bir eniğinin sahiplendirildiğini kalan 9\'unu da sahiplendirmek istediklerini söyledi.

\'EN BÜYÜK FAZİLETLERDEN BİRİ AÇ DOYURMAKTIR\'

Mehmet Emren, \"Önceden sahipli köpekmiş. Terk edilmiş. Biz de mahalledeki bu boş arsada bakmaya başladık. Bir hayırsever ağaçları verdi. Biz de kulübeyi yaptık. Daha önce 8 tane yavrulamıştı. Onları isteyenlere verdik. Şimdi 10 tane daha yavruladı. Yavrularına da elimizden geldiği kadarıyla bakıyoruz. Bu 10 yavrudan 1\'ini de bir bayan sahiplendi, 9 tane kaldı. En büyük faziletlerden biri aç doyurmaktır. Bunlar da çok farklı bir şey. Çünkü açız, susuzuz diyemiyorlar. İsteme durumları yok\" dedi.

\'ÇOK GÜZEL YAVRULARI VAR\'

Mehmet Bozkurt, \"Yavruları büyüdü. Çok güzel yavruları var. Sahiplenmek isteyen gelsin, alsın. Biz bunları sütle etle büyüttük. Mehmet arkadaşım, bakkal Hasibe üç kişi baktık bunlara. Zonguldaklı bir hanımefendi 1\'ine sahiplendi. Almanya\'ya götürecekmiş. Şimdi 9 yavru kaldı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sahiplenen köpekten görüntü

- Mehmet Emren ve Mehmet Bozkurt köpekleri kulübe önünde yemlerken görüntü

- Yavru köpekler yakından görüntü

- RÖP1: Mehmet Emren

- Mehmet Bozkurt yavru köpeği kulübe önüne bırakırken görüntü

- Mehmet Bozkurt yavru köpek elinde görüntü

- RÖP2: Mehmet Bozkurt

317 MB /// 02.52\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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7)7 AYRI SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda durdurulan bir otomobilde hakkında dolandırıcılık suçundan tutuklama kararı bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan Aydın Gökcurak, farklı kimlik bilgilerinin olduğu 26 adet kredi kartıyla yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu\'nda bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Aydın Gökcurak\'ın kimlik kontrolü yapıldı. Aydın Gökcurak\'ın Konya 1. Asliye Mahkemesi tarafından dolandırıcılık suçundan tutuklama kararı bulunduğu belirlendi. 7 ayrı suçtan da arandığı belirlenen Aydın Gökcurak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 26 adet farklı kimlik bilgilerinde kredi kartı bulundu. Gökcurak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 00.45-Boyut: 85 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

