DHA YURT BÜLTENİ 9

AK Partili Kurtulmuş: Dünya yeni bir dengesizliğin öncesinde



Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dünyada küresel bir dengesizlik yaşandığını belirterek, \"Dünya, ekonomik ve politik bakımdan yeni bir gerilimin eşiğindedir ve yeni bir dengesizliğin öncesindedir. Türkiye bir taraftan Amerika ve Avrupa\'yla her türlü gerilime rağmen yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Yeter ki biz güçlü olalım. Dolayısıyla ortaya çıkan bu dengesizlik, Türkiye\'nin önüne de yeni fırsatlar çıkarıyor\" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nin (NEVÜ) akademik yıl açılış törenine katıldı. Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, dünyada yeni bir küresel dengesizlikten geçildiğini belirterek, \"Güç dünyasının Avrupa\'dan Amerika\'ya geçtiği bir süreç yaşadık. Ardından Soğuk Savaş dönemini yaşadık ve ne yazık ki Türkiye olarak bu Soğuk Savaş\'ın en ağır şekilde bedelini ödedik. 12 Eylül öncesinde insanlar, sağcı ve solcu olarak ayrılmıştı, çok kayıplar verdik\" ifadelerini kullandı. Küresel rekabette, sınırların açıldığı bir dünyada, tam bir rekabet ortamından söz edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle dedi:

\"Berlin Duvarı yıkılmıştı ve yeni bir dünyanın kurulacağı ileri sürülmüştü. Günümüzde gelinen noktada ise tam bir dengesizliğin hüküm sürdüğü bir dünyadayız. Dünya yeni bir denge arayışı içerisindedir. Dünyada hemen hemen her yerde yeniden gümrük duvarlarının kurulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu ekonomik alandaki gerilimlerin, yeni bölünmüşlüklerin eşiğine getirdiği açıktır. Dünya, ekonomik ve politik bakımdan yeni bir gerilimin eşiğindedir ve yeni bir dengesizliğin öncesindedir. Türkiye bir taraftan Amerika ve Avrupa\'yla her türlü gerilime rağmen yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Yeter ki biz güçlü olalım. Dolayısıyla ortaya çıkan bu dengesizlik, Türkiye\'nin önüne de yeni fırsatlar çıkarıyor.\"

İki tür savaş bulunduğunu, bunların da vekalet ve ekonomik savaş olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

\"Önümüze yeni iki tür savaşların çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi, vekalet savaşlarıdır. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, terörist örgütler aracılığıyla başka topraklarda savaş sürdürmektir. DEAŞ denilen örgüt, 90 bin militan topladı. Suriye\'de bu örgütü kim kurdu? Bu kadar toprağı onlara kim verdi? Suriye\'de yüzyıllar boyu barış içinde yaşayan Araplar, Türkler, Kürtler barış içinde yaşarken, bu örgüt sayesinde bu barış ortamı da parçalandı. Bir PKK-YPG terör örgütü var. Bu örgüt de ülkemizi parçalamaya çalıştı. Suriye\'de ve birçok Ortadoğu ülkesinde terör örgütleri kullanılarak, vekalet savaşları sayesinde parçalanıyor, ülkelerin zenginlikleri sömürülüyor, binlerce masum insan hayatını kaybediyor. Vekalet savaşları, önümüzdeki dönemin yeni savaşlarından birisidir. İkinci savaş türü ise ekonomik savaştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, siyasi çıkarlar nedeniyle başlamıştı. Tabiri caizse, 3\'üncü dünya savaşı olarak ekonomik savaşlar başlamıştır. Türkiye olarak ayakları sağlam yere basan bir durumda olmalıyız. Biz kendi kendine yeten ülke olmak durumundayız. Özellikle gelinen bu nokta da, her alanda güçlü olmamızı gerekli kılıyor. Bugün eğer dünyada bir göç olayından bahsediyorsak, insanların kendi iradeleriyle başka bir yerde yaşama isteklerinden kaynaklanmadığını bilmemiz gerek. Amerika, güney sınırına 5 bin asker yığdı, Güney Amerika\'dan gelecek göç dalgasını önlemek için. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin geliri artıyor ama nüfusu azalıyor, geri kalmış ülkeleri ise nüfus artışına bağlı olarak daha da geriliyor. Geri kalmış ülkelerin insanları tabii ki gelişmiş yerlere göç edecek. Tabii ki bu ülkelerde iç çatışma, terör eylemleri olacak. Gelin bu gelir adaletsizliğini düzeltelim, göçün nedenlerini ortadan kaldıralım. Gelin dünyadaki küresel göç olayını çözecek küresel bir çözüm yolu bulalım. Sorunları çözmek yerine, bu konuları daha da karmaşık hale getirip çözümsüz bırakmak yolunu seçiyorlar.\"

\'GÜÇLÜ EKONOMİ, İLERİ TEKNOLOJİ\'

Ülkeler arasında yeni duvarların örüldüğü, yeni bir güvensizlik ortamının yaşandığını yineleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

\"Türkiye\'nin bu ortamda çok güçlü olması gerekiyor. Türkiye, güçlerini artırma noktasında çok sağlam durmalı. Güçlü bir ekonomiye, ileri bir teknolojiye sahip olmazsa, bulunduğu bölgede ayakta durması mümkün değildir. Bu memlekette ne zaman ileri gitmek istense, hemen bir engel çıkarmaya kalkan karanlık güçler devreye giriyorlar. Bunlardan bir örnek Nuri Demirağ; Türkiye\'de ilk uçak fabrikasını kurdu ama yine o karanlık güçler devreye gitti ve Demirağ da fabrikasını kapatıp gitti. Eğer o fabrika kapanmasaydı, bugün F-35 tartışmasını yaşamıyor olacaktık. Devrim Arabaları da aynı şekilde bir akıbete uğradı. Üretimi durduruldu, yabancı sermaye teneke arabalarını satmaya başladı. Türkiye, güçlü olmak durumundadır. Türkiye IMF\'den 5 kuruş para almak için el açan bir ülkeydi. Türkiye, Batı ülkelerinin 3\'üncü, 5\'inci nesil teknolojilerinin getirildiği bir hurdalık haline getirildi. Ancak artık o günler geride kaldı. Ekonomide ve teknolojide ileri adımları siz gençlerle atacağız.\"

Türkiye\'nin dış politikada da çok güçlü olması gerektiğini vurgulayan Numan Kurtulmuş, \"Türkiye\'nin son yıllarda dış politikada güçlü adımlar attığını görüyoruz. Amerika\'nın, İsrail\'in başkenti olarak Kudüs\'ü tanıdığını açıklamasının ardından, Türkiye o zulme seyirci kalmamış ve girişimleriyle ABD\'nin kararını Birleşmiş Milletler\'de yok hükmüne getirmiştir. Suriye\'de kendisine karşı oluşan tehditleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla nasıl bertaraf ettiğini hepimiz gördük\" diye konuştu.

Devletle milletin bütünleşmesi gerektiğini de ifade eden Kurtulmuş, \"Devlet, milletin inançlarına, kültürüne, yaşantısına saygılı olmak zorundadır. Türkiye, millet varlığını güçlendirmek zorundadır. Millet varlığı, sadece 80 milyon vatandaş değildir, millet varlığı Moğolistan\'daki Orhun Abideleri\'nden Cezayir\'deki camiye, Kafkaslar\'dan Cibuti\'ye kadar bizim gönül coğrafyamızın sınırlarıdır. Millet varlığı oralarda yaşan gönül coğrafyamızın insanlarıdır. 15 Temmuz\'da gönül coğrafyamızda yaşayan insanlar, el açıp Allah\'a dua ettiler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtulmuş\'un konuşması

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PYD/YPG kampında alıkonduğunu iddia ettiği kızı ve torunlarının kurtarılmasını istedi

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Canan (45) ve Selçuk Kırca (48) çifti, eşiyle çalışmak için Suriye\'ye giden kızı Leyla Kırca Ayaz\'ın (25), 2 çocuğuyla birlikte Suriye\'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG kamplarında alıkonduğunu iddia ederek, kızı ve torunlarının kurtarılmasını istedi.

Gelibolu ilçesinde yaşayan Canan-Selçuk Kırca çifti, kızı Leyla Kırca Ayaz\'ın 2014 yılında Şahin Ayaz ile evlendiğini, 2015 yılında bayram ziyareti için gittikleri Adana\'dan dönmeyip, inşaatlarda çalışmak üzere Suriye\'ye geçtiklerini belirtti. Geçen yıl Şahin Ayaz\'ın çalıştığı inşaatın bombalanması sonucu hayatını kaybettiğini anlatan baba Selçuk Kırca, 1.5 yaşındaki Abdullah ile 1 yaşındaki Serra isimli 2 torunu ve kızı Leyla Kırca Ayaz\'ın, Türkiye\'ye dönmek için girişim başlatırken, nüfus cüzdanlarını kaybetmeleri nedeniyle dönüşün gerçekleşmediğini kaydettti.

Kızları Leyla Kırca Ayaz\'ın daha sonrasında terör örgütü PKK/PYD/YPG güçleri tarafından yakalanarak, Roj mülteci kampına götürüldüğünü iddia eden baba Selçuk Kırca, 1.5 yıldır kampta tutulduğuklarını anlattı.

\'KIZIMI SURİYE\'YE GÖTÜRMÜŞ\'

Kızını kurtarmak için Suriye\'ye gittiğini, Roj mülteci kampına yaklaşmasına rağmen kızını kurtaramadığını belirten Selçuk Kırca, \"Kızım, damadımla birlikte Gelibolu\'da benim yanımda kalıyordu. 2015 yılında, Ramazan Bayramı\'nın 3\'üncü günü Adana\'ya damadın ailesinin yanına el öpmeye gittiler. Kızım, 15 gün sonra eşiyle birlikte Suriye\'ye inşaatlarda çalışmaya gittiğini söyledi. Damadım \'Durumumuz daha iyi olur, babana da yük olmayalım, biz burada daha iyi iş yapacağız\' diyerek kızını alıp Suriye\'ye götürmuş\" dedi.

\'DEVLETİMİZİNDEN YARDIM İSTİYORUZ\'

Suriye\'de terör örgütü kampında alıkonduğunu ileri sürdüğü kızının, kendisini telefon ile arayıp yardım istediğini anlatan Kırca, \"Kızım 15-20 günde bir başka başka telefonlardan arıyor ve görüşüyoruz. Şu anda başlarında neler var, ne geldi hiç bilmiyoruz. Bu konuda devletimizden yardım istiyoruz\" dedi.

\'3 YILDIR KIZIMI GÖREMİYORUM\'

Kızını 3 yıldır göremediğini ifade eden gözü yaşlı anne Canan Kırca ise, \"Kızım Suriye\'de, ne halde olduklarını bilmiyorum. İki yavrusu var. Lütfen bize yardımcı olun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kırca ailesinden görüntü.

-Selçuk Kırca açıklama görüntüsü.

-Canan Kırca açıkşama görüntüsü.

KJ: Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)

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Sivas\'ta vali karşılama kuyruğu

SİVAS Valiliği\'ne atanan Salih Ayhan, Valilik binası önünde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü iken son kararname ile Sivas Valiliği\'ne atanan Salih Ayhan, görevine başlamak için öğle saatlerinde kente geldi. Daha önce Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Altınyayla ve Divriği Kaymakamı olarak kentte görev yapan Ayhan için Valilik binasın önünde karşılama töreni düzenlendi. İl protokolü, Valilik personeli ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vali Ayhan\'ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu. Kendini karşılamaya gelenlerle tokalaşan Vali Ayhan daha sonra makamına geçti. Valilik makamına oturan Ayhan burada göreve başlama yazısını imzaladı.

\"YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİMİZ OLACAK\"

Daha sonra Vali Hasan Canpolat Konferans Salonu\'nda basın toplanıtısı düzenleyen Ayhan, Böyle bir kadim, aziz ve sultan şehre vali olmak bir fani için arzu edilen bir makamdır. Ben hep şunu söylüyorum; biz yükselmedik, yüklendik. Yoğun bir sorumluluğumuz olacak. Yoğun bir çalışma dönemimiz olacak. Bundan dolayı böyle bir şehre hizmet etmek hamd olsun, rabbime şükür ediyorum. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk valileri olarak bu iradeyi gösteren Sivas\'a ve bu görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Valilik önünden görüntüler

-Vali Ayhan\'ın karşılanması

-Vali Ayhan\'ın makamda görüntüsü

-Vali Ayhan\'ın basın toplantısı

-Genel Detay

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(435 MB HD Görüntü)

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Eski Bakan Karakuyu son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA\'da yaşamını yitiren Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu (68), bugün memleketi Kütahya\'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara\'da 3 yıldan beri hastanede pankreas kanseri tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası İsmail Karakuyu, dün yaşamını yitirdi. Karakuyu için bugün memleketi, Kütahya\'nın Simav ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Karakuyu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, adını taşıyan Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, 4 Eylül Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerindeki küçük kardeşi Simav eski Belediye Başkanı Metin Karakuyu\'nun evinin önüne getirildi. Helallik alındıktan sonra Karakuyu\'nun cenazesi, polis eskortu eşliğinde kent merkezindeki Nasuh Ağa Camii\'ne getirildi. Öğle namazının ardından Simav Müftüsü Muhammed Aydın\'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında, Karakuyu\'nun cenazesi Yeni Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı AK Partili Süleyman Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İYİ Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Cihan Paçacı, İsmail Karakuyu\'nun halen görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi\'ndeki mesai arkadaşları, siyasiler, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu 19, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi\'nden (DYP) Kütahya milletvekilliği yaptı. 20 dönem milletvekilliği esnasında kısa bir süre Sağlık Bakanlığı görevinde bulundu. Eski Bakan İsmail Karakuyu\'nun ölmeden önce yakınlarına, vefatı halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde tören düzenlenmemesi, sade bir törenle memleketinde toprağa verilmesi yönünde vasiyette bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karakuyu\'nun kardeşinin evinin önünde helallik alınması

- Karakuyu\'nun cenazesinin polis eskortu eşliğinde camiye götürülmesi

- Karakuyu\'nun cenaze namazının müftü Muhammed Aydın tarafından kıldırılması

- Karakuyu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun eller üzerinde taşınması

(KJ Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)

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Adana\'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA\'da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada, 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir emlak satışı yüzünden alacak verecek meselesi oluşan iki grup arasında sopalı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada iş yeri sahibi Muhittin Bozca\'nın yanında çalışan Mehmet Akif Yıldız (26) başından vurularak yaşamını yitirdi. Çatışmada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ise kendi imkanlarıyla yakındaki hastanelere gitti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30\'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminni isabet ettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Aracın görüntüsü

- Kapıdaki kurşun izi

- Yerdeki boş kovanlar

- Olay yerindeki cesetten görüntüler

- Kanlı ceketler

- Olay yerindeki kalabalı4k

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Farklı noktalardaki boş kovanlar

- Darabalardaki kurşun izleri

- Olay yeri inceleme ekibinin araçta inceleme yapması

SÜRE:02\'34\" BOYUT: 284 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)



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Körfez\'e ağ attı, 30 dakikada 50 kilo balık yakaladı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki bir balık lokantasının sahibi Turhan Çavdar (51), müşterilerine pişirip sattığı balıkları kendi avlıyor. Çavdar’ın küçük balıkçı teknesiyle Bandırma Körfezi’ne attığı ağlar 30 dakika içinde lüfer, kefal, karagöz ve mırmır balığıyla doldu.

Sahil gezinti alanında bulunan balık lokantası sahibi profesyonel dalgıç ve balıkçı Turhan Çavdar, sahibi olduğu lokantada müşterilerine pişirip sunacağı balıkları kendisi avladı. Çavdar’ın, küçük balıkçı teknesiyle Bandırma Körfezi’nde attığı ağlar 30 dakika içinde lüfer, kefal, karagöz ve mırmır balığıyla doldu. Sahilden açıktaki balık avını, gezinti alanında bulunalar da cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir meraklı çift de ağ atılan balık avına ilk kez şahit olduğunu söyledi. 50 kilo kadar avlayan ve bunları pişirerek satan Turhan Çavdar, “ Kendi imkanlarımızla, ağımızla, teknemizle denize çıkıp istavrit, palamut, lüfer ve çinakop gibi balıkları tutup taze taze halkımıza makul fiyatlarla satıyoruz. Özellikle tercih ediliyoruz, çünkü müşteri zaman geliyor balıkları canlı canlı görüyor. Önemli olan müşterilerimize taze ve ucuz balık yedirmek. Bunun için hava müsait oldukça balığa çıkıyorum. Bugün 30 dakikada 50 kilo kadar yakaladım. Özellikle müşterilerin talebi üzerine denizlerin kralı lüfer yanında karagöz, kefal ve mırmır balığını taze taze servis yapıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Av bitti ağlar toplanıyor

-İzleyenler

-Foto çekenler

-İskelede ağlardan ayıklama

-Yakaladığı balıkları gösteriyor

-Balıkçı Turhan Çavdar konuşması

Dosya adı: 0511Balıkçı

3 dk, 193 mb

Haber/Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)



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İstanbul\'dan CHP Genel Merkezi\'ne yürüyen yerel gazeteci Düzce\'ye ulaştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- İSTANBUL\'un Beşiktaş ilçesinde bir yerel gazetenin sahibi olan Mustafa Başbay, CHP\'li Bakırköy ve Adalar belediyeleri ile ilgili haberleri nedeniyle kendisine dava açılıp ceza alınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'adalet yürüyüşü\'ne gönderme yaparak başlattığı \'adalet yürüyüşü\'nde Düzce\'ye geldi.

Başbay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü tamamladığı Maltepe Meydanı\'ndan geçtiğimiz hafta salı günü yola çıktı ve Düzce’ye ulaştı. Yürüyüşü hakkında bilgi veren Mustafa Başbay şöyle dedi:

“İstanbu’da Bakırköy ve Adalar\'ın sorunlarını vatandaşlara aktaran haber sitem var. Sitede özellikle belediyeler ile ilgili haberler yapıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 50 soruşturma geçirdim. Soruşturmalardan 13’ü davaya dönüştü. 11’inden beraat ettim ikisinden ceza aldım. Ama işin ilginç yanı CHP’li bu belediyelerin bana açmış oldukları dava hırsızlık, yolsuzluk, FETÖ’ye para aktarma haberlerimden değil sadece ve sadece karikatürlerimden dolayı oldu. Yani haberlerde kullandığım karikatürlerden dolayı davalar açtılar. Bunlardan dolayı yargılandım ve malasef karikatürden dolayı ceza veren bir adalet sistemi de karşımıza çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaleti kişiye indirgeyerek Enis Berberoğlu için Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yaptı. Basın özgürlüğünden falan dem vurdu. Basının dilediğince haber yapabilmesini söyledi. Ama kendi belediyeleri, kendi Genel Başkanları\'nın tam tersine bir davranış ve tutum içerisine girdiler. Tabi yerel basının sorunlarını da dile getirmek için bir anlamda yürüyüş yapıyoruz. Biz diyoruz ki adalet kişiye indirgenemez.\"

\'ADALET HERKESE HER ZAMAN LAZIM OLACAKTIR\'

\"Adalet herkes için lazımdır, adalet herkese her zaman lazım olacaktır\" diyen Mustafa Başbay, \"Kişiler üzerinden adalet yürüyüşü yaparsanız biz de elinizde taşıdığınız o adalet tabelasını ve pankartını Maltepe miting alanından yani sizin bitirdiğiniz yerden alırız, geri getirir CHP Genel Merkezi’nin önüne bırakırız. Orada kendilerine herkesin için de adalet pankartımızı vereceğiz ve diyeceğiz ki \'Lütfen bundan sonra herkes için adalet isteyin\' salı günü saat 12.00’da yola çıktım, eğer aksi bir durum olmazsa 15 Kasım’da Ankara’da olacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mustafa Başbay’ın yürüyüş görüntüsü

Mustafa Başbay’ın açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

