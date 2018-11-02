DHA YURT BÜLTENİ-9

1)LÜKS VİLLADA, UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİNİN ÜZERİNDEN TOMAR TOMAR PARA ÇIKTI

BURSA ve İstanbul\'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Mudanya\'da lüks bir villaya yapılan baskında ise şüphelilerin üzerinden tomar tomar para çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, bazı evlerin kapıları \'koçbaşı\' diye tabir edilen balyozla kırıldı. Narkotik köpeği Rona\'nın da kullanıldığı operasyonda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabanca ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı değerlendirilen lüks araç ele geçirildi.

28 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında Bursa\'nın Mudanya ilçesindeki lüks bir villaya yapılan baskında ise yakalananların üzerinden tomar tomar para çıktı. Şüphelilerin üzerinde bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paranın toplam 38 bin lira ve bir miktar döviz olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Gözaltına alınanlar

-Ekipler arama yaparken

-Drone görüntüsü

Süre: 2.37 Boyut: 293 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN-BURSA/DHA)

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YUNANİSTAN\'A GEÇMEK İSTEYEN 54 KAÇAK GÖÇMEN SIKIŞTIKLARI MİNİBÜSTE YAKALANDI (EK)

2)HAMİLE GÖÇMENİN DOĞUM SANCISI BAŞLADI

İzmir’in Konak ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek hazırlığındayken yakalanan 54 kaçak göçmenin arasında bulunan 35 haftalık hamile Orta Afrikalı kadının, yakalandıktan sonra götürüldüğü Anafartalar Polis Merkezi’nde doğum sancısı tuttu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kadını sedyeyle ambulansa alıp, Tepecik Kadın Doğum Hastanesi’ne götürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Kadının doğum sancısı yaşamasından görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Vatandaş Kamerası)

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3)ADIYAMAN\'DA 1500 YILLIK KİLİSE BULUNDU

ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde, Doğu Roma Dönemi\'ne ait olduğu belirlenen ve içerisinde Malta haçları, ayak izi ve sunum çukurunun yer aldığı 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kilise bulundu. 1992 yılında Atatürk Barajı\'nın yapılmasıyla birlikte su altında kalan Gerger\'in Küllüce köyü sınırlarındaki Fırat Nehri kıyısındaki mağaranın girişinde 2 Malta haçı, ağ bezemesi içerisinde 1 haç, 1 ayak izi ve sunum çukuru bulundu. Hrıstiyanların ayin yaptığı 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kilisenin Doğu Roma Dönemi\'nde yapıldığı belirlendi. 5 metre yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğundaki mağaranın keşfedilmesi sevinçle karşılanırken, yetkililer bölgenin turizm kazandırılması için çalışma başlattı.

Mağarayı köylülerin ihbarı üzerine keşlettiklerini belirten Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, \"Mağara 5 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda. Bu mağara kireç taşından yapılmış olup doğal bir mağaradır. Mağaranın kuzey girişinde ise kırmızı boyama tekniği ile yapılmış olan daire içerisinde ve ağ bezemesi içerisinde Malta haçı bulunmaktadır. Bu Malta haçlarının Doğu Roma Dönemi\'ne ait olduğu düşünülmektedir. Malta haçlarından yola çıkarak bu alanın Hıristiyanların ayin yaptığı alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Hemen içerisinde sunum çukurları bulunmaktadır. Bu sunum çukurları da yine sunum yapılan çukurlar olduğunu tespit ettik\" dedi. Yaklaşık 2 ay önce aynı bölgede, Roma Dönemi\'nde yapıldığı tahmin edilen 2 bin yıllık taş askeri gözetleme kulesi bulunmuştu.

Görüntü Dökümü

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- Takaron Vadisi

- Keşfedilen kilise

- Gözetleme kulesi

- Atatürk Barajı

- Hazreti Meryem Silueti

- Tarihi dokuların anlatılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 235 MB

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4)ÖNCE HELALLİK İSTEDİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Kayseri\'nin Sarıoğlan ilçesinde iddiaya göre 4 çocuk babası çiftçi İbrahim Güler (54) dostlarını arayıp helallik aldıktan sonra iple kendini ağaca asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Sarıoğlan İlçesi Çiftlik mahallesi, 166. sokakta bulunan bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre çiftçilik yapan İbrahim Güler borcu olduğu için geçirdiği bunalım nedeniyle cep telefonundan yakınlarını arayarak helallik istedi. Yaptığı telefon görüşmelerinin ardından 4 çocuk babası talihsiz adam, kendini ağaca asarak intihar etti. Hayatını kaybeden İbrahim Güler\' in cansız bedenin yanında \" Benim ölümümden Mustafa Tunç sorumlu\" notu bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Güler\'in öldüğünü belirledi. Polis Güler\'in notu üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri genel görüntü

- Ölen adamın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Ölen adamın cesedinin cenaze aracına bindirilmesi

- Diğer genel detay görüntüler

Haber: -Kamera: ÖZER KAYA/KAYSERİ, DHA)

DV 1 Dosya 2 dakika 19 saniye / 79 MB

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5)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN BABA, ANNE VE OĞULA OTOMOBİL ÇARPTI

KONYA\'da hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Eyüp Öcal \'(65), eşi Dilber Öcal (62) ve oğlu Eyüp Öcal (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Caddesi\'nde meydana geldi. Eyüp Öcal, eşi Dilber ve oğlu Eyüp Öcal, minibüse binip hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Sultan Sümbül\'ün kullandığı 70 FP 355 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan ve yola savrulan baba, anne ve oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Sümbül de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların yerde beklemesi

- Sağlık görevlilerin müdahalesi

- Ambulansa alınmaları

- Araçtan detay

- genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)

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6)HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

MANİSA\'nın Alaşehir Devlet Hastanesi\'nde Hasta Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği, bir tren kazası sonrası hastanede görevli personelin yapacağı çalışmalar canlandırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmet Birimince planlanan ve Alaşehir Devlet Hastanesi\'nde yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre Akkeçili Mevkiinde bir tren kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı. Bunun üzerine ekipler, teyakkuza geçti. Senaryodan haber olmayan vatandaşlar ise hastaneye getirilen yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Acil servis ekipleri kırmızı, sarı ve siyah kodlara göre yaralılara müdahalede bulundu. Tatbikatta rol alan 60 lise öğrencisi ise hasta yakınını oynadı.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, \"Bu yılki tatbikatta, senaryo gereği bir tren kazasını canlandırdık. Amacımız yaralılara zamanında müdahale edilmesi. Eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi ve en kısa sürede, en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hasta yakınlarının ağıtları

- Güvenlik ekipleriyle tartışmaları

- Hastaları traktörle taşımaları var

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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7)D-8 ÜLKELERİ TİCARETTE YEREL PARA BİRİMLERİNİ KULLANACAK

DEVELOPİNG Eight (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jafaar Shaari, D-8 Ödeme Kartı projesiyle üye devletlerin ticarette kendi para birimlerini kullanacağını, bu konuda merkez bankaları işbirliğiyle bir takas merkezi oluşturulacağını açıkladı. Shaari, imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla, D-8 ülkesi vatandaşlarının geçiş kolaylığı için Sabiha Göçken Havalimanı\'nda özel bir geçiş alanı ve bir salon oluşturulacağını kaydetti.

Developing Eight (D-8) Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) genel kurulu ve iş forumu, Antalya Belek\'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu\'nun ev sahipliğinde yapıldı. 1997 yılında Refahyol Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde 8 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir organizasyon olan D-8\'de Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor. Belek Maritim Pine Beach Hotel\'de yapılan toplantıya D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jafaar Shaari, üye 8 ülkenin ticaret ve sanayi odalarının birlik başkanları katıldı.

KURUCU ERBAKAN\'I UNUTMADI

D-8 TSO genel kurulu ve iş forumunda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk defa 8 ülkenin bir araya gelmesinden dolayı tebrik ederek, tarihinde ilk defa 8 ülkenin de bu toplantıya katıldığını açıkladı. Konuşmasında D-8\'in kuruluşuna öncülük eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve o dönemdeki kurucu üyeleri saygıyla andığını belirten Hisacıklıoğlu, “21 yıl önce Başbakan Necmettin Erbakan\'ın vizyonu kapsamında D-8, çatışma, ihtilaf yerine barış, karşı karşıya gelmek yerine diyalog, istismar yerine işbirliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasi ilkeleriyle kurulmuştur ve temelini bunlar oluşturmaktadır\" dedi.

TİCARET HACMİ 14 MİLYARDAN 100 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

D-8 üye ülkelerin benzersiz bir coğrafi konuma sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Sınırlarımız üç kıtaya yayılmış durumda. Doğal kaynaklarımız, genç ve dinamik nüfusumuz var. Bu nüfus, dünya nüfusunun 7\'de 1\'ine karşılık geliyor. 1997\'de D-8 kurulduğunda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 14 milyar dolardı. Bugün 100 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu güzel ama yeterli değil. Kişi başı ortalama gelir 1800 dolardı geçmişte, bugün ise 4 bin 500 doların üzerine çıkmış durumda. Toplamda 1.1 milyar nüfusumuz var, ekonomik büyüklük 3.7 trilyon dolar. D-8 ülkeleri, görünür bir ekonomik başarıya ulaşmıştır. Ancak ülkelerimizin sahip olduğu kaynakları düşünürsek bu rakamların yeterli olmadığını görüyoruz\" diye konuştu.

POTANSİYELİ TAM OLARAK KULLANAMIYORUZ

Ticaretten tarıma, sanayiden turizme enerjiye kadar birçok alanda iş ilişkileri olduğunu belirten TOBB Başkanı, “Ancak potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz. Daha fazla ticaret yapmamız gerekiyor, çünkü ticaret barışı destekler, güçlendirir. Ticaret yapanlar savaştan konuşmazlar. AB buna en önemli örnektir. İki büyük dünya savaşı ve çeşitli savaşlardan sonra bir ticaret ve ekonomi birliği kurdular Avrupa\'da. Avrupa kıtasında savaşlar sona erdi. Dünyada en az gelişmiş 48 ülke var. Bu 48 ülkenin yarısı İslam ülkesi. Dünyada 44 bölgede savaş ve çatışma var. Bunların 35\'i İslam ülkesi. Hepimiz bu konuda üzülmeliyiz. Çünkü bu tabloyu değiştirme sorumluluğumuz var. Bunu da yapabilmek için öncelikle kendi aramızda ticareti ve vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız\" dedi.

100 MİLYAR DOLAR BEŞ KAT ARTIRILABİLİR

Üye devletler ve hükümetleri gerekli adımları atarsa D-8 ülkeleri arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacminin beş kat artırabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “D-8 ülkelerinde yaşayan 1 milyardan fazla insanın refahı ekonominin gücüne bağlıdır. Bu sebepten dolayı hükümetlerin sorumluluklarına ek olarak bizim de önemli yükümlülüğümüz var. Sorunları hükümetlere götürmekle yetinmemeli, çözüm önerisinde de bulunmalıyız. Eğer güçlü çalışmalar yapıp, somut projeler götürebilirsek hükümetler de kesinlikle gerekli adımları atacaktır. Bu bağlamda D-8 ülkeleri özel sektörlerin şemsiye kuruluşu olmaya devam etmeli\" diye konuştu.

D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları tüzüğünün revize edildiğini de anlatan Hisarcıklıoğlu, “D-8\'in 2015\'ten bu yana gündeminde olan bir konuydu. Bu tüzüğün genel kurulda onaylanmasından mutluluk duyuyoruz. D-8 TSO\'nun faaliyetlerinin bir kurumsal çerçeveye kavuşmuş olması önemli. İkinci olarak D-8 üye ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini daha da geliştirmeyi amaçlayan çalışmayı tamamladık. TEPAV tarafından yapıldı. Yarın ortak açıklama yapacağız\" dedi.

D-8\'in önemli bir ekonomik güç olacağına işaret eden D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jafaar Shaari, D-8 üye ülkeleri iş dünyası arasında tüzüğün revize edilmesiyle ekonomik işbirliğinin zaman içinde daha da ilerleyeceğini kaydetti. Özel sektörün ekonomilerin büyümesi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Shaari, KOBİ\'lerin desteklenmesi ve üç sanayi parkı kurulması konularında çalışma yapıldığını anlattı. Shaari, kurulacak bu üç parkın ticareti geliştireceğini ve artıracağını söyledi. Yakın gelecekte D-8\'in ekonomik güç, bir santral olacağını belirten Shaari, 2050\'de D-8 üye ülkelerinin dünyanın en büyük 24 ekonomisinden biri olacağını belirterek, \"Gayri safi milli hasılaya göre dünyanın en büyük güçlerinden olacağız. Üçüncü en büyük ekonomik güçlerinden olacağız 8 trilyon dolarla\" dedi.

SABİHA GÖKÇEN\'E D-8 ÖZEL ALANI KURULUYOR

Bir iyi niyet anlaşması imzalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda özel bir geçiş alanı oluşturulacağından da bahseden Shaari, “D-8\'in belirlediği ilk havaalanı olacak. Hem insanlar hem de iş dünyası arasında temasları artırmak, turizmi artırmak, ticareti kolaylaştırmak istiyoruz. D-8 Havaalanı kuruluşu yoluyla bu temasları kolaylaştırmak istiyoruz. Havacılık kurumu da D-8 vatandaşları için bir hızlı geçiş konusunda onayları verdi. Bu sayede sadece ikili ticareti artırmak değil, kuruluşumuzu da tanıtmak istiyoruz. Mevcut mekanizmaların uygulanmasını artırmak istiyoruz. Ticari ve gümrük anlaşmaları gibi ve bunların tamamı insanların, hizmetlerin ve malların sınırlar arasındaki girişlerini kolaylaştıracak\" dedi.

SEKİZ ÜLKE TİCARETTE YEREL PARA BİRİMLERİNİ KULLANACAK

D-8 üye ülkeleri arasındaki ticarette bu ülkelerin kendi para birimlerinin kullanılacağını da açıklayan Shari, şöyle konuştu:

\"Finansal mekanizmalar çok önemli bir gereklilik. Ticaret, turizm, seyahatlerin artırılması için ve insanların finansal ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için. Bu vesileyle D-8 ödeme kartı projesini tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sayede amaç üye devletlerin kendi para birimlerini kullanarak ticaret yapmaları ve bu sayede yabancı para birimlerinin hakimiyetini özellikle ödemelerde azaltmak. Bu yeni bir finansal sistemin başlangıcı olacak ve bu sayede bizler kendi para birimlerimizi kullanarak ödemelerimizi yapabileceğiz. Bu bağlamda aynı zamanda Türkiye Merkez Bankası\'nın da çabalarını tebrikle karşılıyoruz. Özellikle bir takas merkezi oluşturulması konusunda yerel para birimlerinin ticarette ve finansal işlemlerde kullanılması adına.\"

Görüntü Dökümü

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Katılımcıların görüntüsü

Rıfat Hisarçıklıoğlu\'nun konuşması

Büyükelçi DatoKu JafaarShaari\'nin konuşması

Toplu resim çekimi

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Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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TÜRK-RUS TOPLUMSAL FORUMU ANTALYA\'DA BAŞLADI

TÜRKİYE ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu\'nun 4\'üncü toplantısı Antalya\'da başladı.

Dönemin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev\'in 2010 yılındaki ziyaretinin ardından kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu\'nun 4\'üncü toplantısı, Antalya\'da Rixos Downtown Otel\'de başladı. Toplantıya Toplumsal Forum Türk Kanadı Eş Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, forumun komite başkanları katıldı.

VİZESİZ SEYAHAT

2 gün sürecek forumun açılış konuşmasını yapan Ahmet Berat Çonkar, forumun iki ülke halkları arasında verimli bir diyalog ve işbirliği ortamı sağladığını söyledi. 10 komitenin Türkiye Rusya- ilişkilerine katkı sunduğunu belirten Çonkar, \"2014 yılından beri Toplumsal Forum toplumları birbirine yakınlaştıracak zemini oluşturmaktadır. Avrasya\'da iki önemli devletin temsilcileriyiz. İki topluluk arasında komşuluk ilişkileri çok önemli. 20 yılda komşuluk hukukunun gerekliliğini daha verimli şekilde hayata geçirdik. Birçok alanda işbirliğimiz var. Türkiye ile Rusya arasında görüş farklılıkları da var. Bunları yapıcı şekilde ele alıyoruz. Yol kazaları ve sabotaja karşı ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtmalıyız. Yeniden vizesiz seyahate dönülmesi gerekliliğini inanıyoruz\" diye konuştu.

4.7 MİLYON RUS TÜRKİYE\'YE GELDİ

Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova, ilişkilerin güçlenmesinin önemli yatırımlarda işbirliği yapılmasını sağladığını söyledi. Bu yıl bugüne kadar 4.7 milyon Rusun Türkiye\'ye geldiğini belirten Mitrofanova, dostane ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

RUSLAR ANTALYA\'YI İKİNCİ VATANI GÖRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de forumun geleceğe yönelik önemli adımlar atılmasına imkan sağladığını söyledi. Turizm sektörünün ülkeler arası işbirliğini, istemeden de olsa yaşanan bazı sıkıntıları gideren bir unsur olduğuna dikkati çeken Türel, \"Turizmde her geçen yıl artan potansiyelimiz var. Rus vatandaşların Antalya\'yı ikinci vatan olarak görmesi ülkeler arasındaki işbirliğinin sonucudur. 2019 yılı karşılıklı Türk- Rus ilişkileri yılı olarak belirlendi. Türkiye\'nin ve Rusya ilişkilerinin güçlenmesi bizim için önem arz ediyor. Bu dostluğa en güç zamanlarda gölge düşürmedik. Antalya\'nın bu dostlukta çok önemli yer tuttuğuna inanıyoruz\" diye konuştu.

100 ÜLKEDEN 14 MİLYON TURİST

Menderes Türel, Antalya\'da turizmde tüm zamanların rekorlarının kırılacağı dönemi yaşadıklarını söyledi. Türel, \"Rus turistlerin en çok geldiği sene bu yıl olacak. 100\'ün üzerinden ülkeden 14 milyon misafir ağırlayacağız. Turizm kenti olarak yatırımlarımızın karşılığını görmek bizi memnun ediyor. Antalya, Rusya nezdinde de çok farklı konumda\" dedi.

\'İLİŞKİLER BOZULDUĞUNDA TURİZM VE DOMATES ZARAR GÖRÜYOR\'

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ise Antalya\'nın Türkiye Rusya ilişkilerinin barometresi olduğunu aktardı. Erkhov, \"Aramız kötü olduğunda turizm ve domatesler zarar görüyor. İyi olduğunda Rusya\'dan Antalya\'ya akın oluyor. Çok önemli projeler hayata geçirdik ancak birçok proje maalesef kağıt üzerinde kaldı\" dedi. Forum, komite üyelerinin çalışmalarıyla devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonundan detay görüntüler

-Rus yetkililerden detay görüntüler

-Menderes türelin konuşması

-Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonka nın konuşması

-Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna konuşması

-Sırası ile konuşmacılardan detay görüntüler

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)