DHA YURT BÜLTENİ 9

1)E\'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

EGE Bölgesi\'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi\'ndeki illerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenlendi. Valilerin, makamlarında tebrikleri kabul etmelerinin ardından halkın da katılıyla gerçekleşen törenlere geçildi. Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı silamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege\'de coşkuyla kutlandı

AYDIN

Aydın\'da Vali Yavuz Selim Köşger\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında İstasyon Meydanı\'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'nun da yer aldığı protokol üyeleri, vatandaşları ve öğrencileri selamladı. Vali Köşger, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından öğrenciler, 29 Ekim için hazırladıkları şiirlerini okudu. Programda ayrıca, okullarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu spor, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereye giren öğrencilere, Vali Köşger tarafından ödülleri verildi. Kutlamalarda sahne alan efeler ise, zeybek gösterisi sundu. Cumhuriyet Bayramı, öğrencilerin ve askerlerin bando eşliğinde yaptığı geçit töreniyle sona erdi. Törene CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül de katıldı.

DENİZLİ

Denizli\'de Vali Hasan Karahan\'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binip halkı selamladı, bayramını kutladı. Valilik önündeki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sürdü. Vali Karahan, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Öğrenciler, 29 Ekim için hazırladığı şiirleri okudu. Yine gün için düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, protokol üyelerince ödüllendirildi. Geçen yıllara oranla, katılımın daha fazla olduğu görülen kutlamalar geçit töreni ile sona erdi.

PAPAĞAN \'SULTAN\' İLGİ ÇEKTİ

Kutlama törenlerini izlemeye gelen vatandaşlardan Ahmet Kıvılıcım\'ın sırtında taşıdığı \'Sultan\' isimli papağan ilgi çekti. Papağan Sultan\'ın ağzıyla Türk bayrağı tuttuğunu görenler, cep telefonlarına sarıldı.

MANİSA

Cumhuriyet Bayramının 95\'inci yıldönümü, Manisa\'da da coşkuyla kutlandı. Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesi sonrasında Hükümet Konağı önünde, kutlama töreni düzenlendi. Vali Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, 1\'inci Komando Er Eğitim Tugay Komutanlığı\'na ait tören aracında halkı selamladı. Valilik binası önünde süren törende, şehitler için saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Güvençer, bir konuşma yaptı. Vali Güvençer ve Başkan Ergün\'ün dışında törene; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 1\'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile askeri erkan da katıldı. Tören, askeri araç ve birliklerin de yer aldığı geçit töreniyle son buldu.

MUĞLA

Muğla\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra, Atatürk Stadyumu\'na geçildi. Vali Vekili Fethi Özdemir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, yürüyerek halkı ve törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Vali Vekili Özdemir bir konuşma yaptı. AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Gökcan\'ın da katıldığı törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından tekvando ile güreş, Menteşe Belediye Başkanlığı folklor ekibince halk oyunu gösterisi sundu. Menteşe Mehter Takımı da kutlamalarda yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

UŞAK

Uşak\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlamaların adresi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu. Öncesinde Uşak Valisi Salim Demir\'in makamında, tebrikleri kabulüyle program başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'ndaki törene geçildi. Kent protokolünün dışında sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir topluluk, törene ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Demir konuşma yaptı. Program öğrencilerin halk oyunu gösterileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi, şiirlerin okunması ve geit töreni ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------------------AYDIN

- Törenden görüntü

- Vali Yavuz Selim Köşger\'in konuşması

- Zeybek gösterileri ve tören geçişi görüntüsü

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------MANİSA

- Manisa Valiliği tebriklerin kabulünden görüntü

- Valilik binası önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer konuşması

- Çeşitli okullardaki öğrencilerin halk oyunları gösterisi

- Resmi geçit töreni

(Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------MUĞLA

- Etkinliklerden detay ve genel görüntüler

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------UŞAK

- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

- Tören alanından görüntü

- Vali Salim Demir\'in konuşması

- Şiirlerin okunması

- Halk Oyunu gösterisi

- Tören Geçidi

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)



Görüntü Dökümü

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- Törenden görüntü

- Geçit töreninden görüntü

- Askerlerden görüntüler

- Vatandaşlardan görüntüler

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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2)DOĞU VE GÜNEYDOĞU\'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

DOĞU ve Güneydoğu\'daki ilerde Cumhuriyetin kuruluşunun 95\'inci kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenlerle coşkuu bir şekilde kutlandı. Tunceli\'deki kutlamalarda, 3 gün önce Nazimiye ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olması nedeniyle proframlardaki halk oyunları gösterisi ve eğlence programları iptal edildi.

TUNCELİ\'DE HALK OYUNLARI VE EĞLENCE PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Tunceli\'deki 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarındaki halk oyunları gösterisi ve eğlence programları 3 gün önce Nazımiye ilçesi kırsalında şehit olan 2 asker nedeniyle iptal edildi. Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel\'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan törenlere Atatürk stadyumunda devam edidi. Vali Sonel, Jandarma bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma komutanı Albay Sinan Sen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan Vali Sonel, bölgede devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında terör örgütüne sert mesajlar vererek,\"Bu Cumhuriyet Bayramı\'nda biraz hüzünlüyüz. 3 gün önce operasyonlar esnasında havanın anı soğumasından dolayı meydana gelen tipi sonucu hipotermi geçiren iki vatan evladımızın hastaneye yetiştirilmesine rağmen, hastanede doktorlarımızın her türlü müdahalesine maalesef kaybettik. Bu durumun hüznü ve burukluluğu var içimizde. Ama, şunu herkes bilsin ki, Tunceli\'den sesleniyoruz, başta sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın İçişleri Bakanımızın, sayın Milli Savunma Bakanımızın ve milletimizin azmi gayreti desteği ile o dağlarda son bir terörist kalmayıncaya kadar teröristle mücadelemiz devam edecektir. Başta Tunceli\'miz olmak üzere bu memleket huzuru hak ediyor, huzuru bozanlara gerekli dersi de vereceğiz. Bugün burada Cumhuriyet kutlamalarına katılan bu çocuklarımız, bu vatandaşlarımız huzuru hak ediyor. 16 aydır Tunceli\'deyiz, güzel bir ekibimiz var, bu süre içersinde bu memleketimizin bu güzel köşesinde devletimizin şevkatini, merhametini, güler yüzünü, sıcaklılığını yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Biz biriz tekiz birlik ve beraberlik içersinde her türlü zorluğu yeneceğiz, güzel vatanımızı hep beraber savunacağız\"diye konuştu.

ŞIRNAK\'TAKİ KUTLAMALARDA TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Stadyumda düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan görkemli etkinliklerin ardından konuşan Vali Aktaş, 95 yıl boyunca milletçe büyük işlere, büyük projelere imza attıklarını dile getirerek, \"Milletçe 2023 hedeflerimize ilerlerken önümüzü kesmeye, bize engel olmaya çalışan bu hainler bazen ekonomimizi, bazen birlik ve beraberliğimizi, siyasi yapımızı, canımızı hedef almaktadır. Lakin tarihin her döneminde şer odaklarının kirli oyununu boşa çıkaran feraset ve cesaret sahibi bu aziz millet; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, her türlü hain girişimi bertaraf etmeye devam edecektir. Biz, bir oldukça, ne FETÖ\'cü teröristler, ne PKK\'lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir. Çünkü, biz gücümüzü imanımızdan, kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden alıyoruz\"dedi.

BATMAN\'DA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Türkiye Cumhuriyetinin 95\'inci yıl dönümü, Batman\'da halkın yoğun katılımıyla coşkulu kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy kurum müdürleri ve askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, Vali Deniz\'in ve beraberindekilerin halkın bayramını kutlayarak başladı. Etkinlikler, Batman Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki folklor ekibinin gösterisiyle sürdü. Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde konuşan Vali Deniz, birlik ve beraberlik mesajı vererek, \"Ne mutlu ki, bugün birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünü milletçe büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 95 yıl önce çok zor şartlar altında kurulan Cumhuriyetimiz bugün bölgesinde liderlik yapan bağımsız politikalar öğreten, mazlumlara kucak açan, insanlığın henüz ölmediğini tüm dünyaya haykıran önemli bir güç haline gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemiz zorda kalan herkesin sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Bu güçler terör örgütleri kullanarak ülkemizin huzur ve güveni bozmak için çalışmakta ve birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır\"diye konuştu.

SİİRT\'TE COŞKULU KUTLAMALAR

Siirt\'te, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ile başladı. Çeleklerin sunulması ve Vali Ali Fuat Atik\'in makamında protokol ile tebrikleri kabul etmesinden sonra etkinlikler, eski Hükümet Konağında devam etti. Kutlama programına, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, resmi kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunmasının arından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Ali Fuat Atik yaptı. Vali Atik, \"Milletimizin tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüze yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'ci yılını, büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Milletimizin, aynı coşku ve duygu ile tek vücut olarak birleştiren, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ü ve onun silah arkadaşlarıyla vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de, minnetle, saygıyla anıyorum\"dedi.

VALİ, PROTOKOL\'DE OTURMAK İSTEYEN ÜLKEM\'İ KIRMADI

Siirt\'teki tören sırasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci seçilen birinci sınıf öğrencisi Ülkem Tekneci, Vali Atik kendisine hediye verdiği sırada Vali Atik\'den, hem protokolde oturmak istedi, hemde Vali\'nin kendisine tablet almasını istedi. Vali Ali Fuat Atik, küçük Ülkem elinden tutarak protokole götürdü. Birinci sınıf öğrencisini kucağında oturtan Vali Ali Fuat Atik, küçük Ülkem Tekneci için kurumalara talimat vererek tablet alınmasını istedi. Siirt\'teki kutlamalar geçit töreni ile son buldu.

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM, \"CUMHURİYET, ÇAĞIN EN DOĞRU YÖNETİM BİÇİMİ\"

Elazığ\'daki kutlamalar, Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ın tebrik kabulü ile başladı. Elazığ Valiliği yeni hizmet binası önünde düzenlenen törene ise, Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Kaldırım, Cumhuriyet\'in, çağın en doğru yönetim biçimi olduğunu dile getirerek, \"Cumhuriyetimizin ilelebet yeryüzünde hem bayrağımızı şanla ve gururla dalgalandırmasını, hem de insanlığa hizmet etmesini temenni ediyorum. İnşallah 2023\'te Cumhuriyetimiz 100\'üncü yılını doldurmuş olacak. Son derece köklü ve gelenekleri olan, temsil ettiği değerlerle de kadim bir yönetim biçimi. Ulu önder Atatürk Cumhuriyeti tarif ederken, \'Türk milletimizin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi\' olarak tasvir etmiştir. Cumhuriyet aynı zamanda çağımızın en doğru yönetim biçimidir\"dedi.

BİNGÖL\'DE COŞKULU KUTLAMA

Bingöl\'de, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamları, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Valisi Ali Mantı, 49\'uncu Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılımıyla yapılan törende öğrenciler şiirler okurken, yöresel halk oyunları gösteri sundu. Törende konuşan Vali Mantı, Cumhuriyet fazilet ve erdem rejimi olduğunu dile getirerek, \"Biz millet olarak memleket olarak tarihte her zaman Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu müddetçe her zaman görevini tam olarak ifade etmiş mazlum ve mağdur milletlere de yardımcı olmuştur. Bizim bugün içeride ve dışarıda birliğimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti dünyanın 17\'inci ekonominse sahiptir. İnşallah inanıyoruz ki, 2023\'üncü yıllarda Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın 10\'uncu büyük ekonomisine sahip olacaktır\"dedi.

TUNCELİ

-Tebriklerin kabulu

-Stadyum törenlerindeki etkinlikler

-Valinin konuşması

-Spor gösterileri ve ödül töreni

-Geçit töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntü

ŞIRNAK

-Vali ve beraberindekilerinin kutlama alanına gelişi

-Protokolün halka bayramlaşması

-Halk oyunları gösteri

-Vali Aktaş\'ın konuşması

-Geçit töreni

-Genel ve detay görüntü

BATMAN

Görüntü dökümü:

-Alandan görüntü

-Vali halkın bayramı kutlaması

-Valinin konuşması

-Tören geçidi

-Genel ve detay görüntü

SİİRT

-Bayram yapılan alanda görüntüler

-Bayrama katılan ailelerin ve çocukların görüntüsü

-Güzel Sanatlar Lisesinin mini konserinin görüntüler

-Vali ve protokolde oturmak isteyen birinci sınıf öğrencisi Ülkem Tekneci\'nin görüntüsü

-Valinin küçük Ülkem\'i elinde tutarak protokole almasının görüntüsü

-Resmi geçitten görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

ELAZIĞ

-Törenden görüntü

-Törene katılanlan

-Etkinliklerdeng görüntü

-Vali Kaldırım\'ın konuşması

-Tören geçidi

-Genel ve detay görüntü

BİNGÖL

-İstiklal marşının okunması

-Vali Ali Mantı\'nın Konuşması

-Tören yürüyüşü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-Sekvan KÜDEN-Reşat YİĞİZ-Mehmet Yücel DURAK-Erkan BAY-Aziz ÖNAL/DİYARBAKIR,(DHA)-

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3)İZMİT’TE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

İZMİT’te, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kocaeli Valiliği önündeki tören alanında yapıldı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Tümamiral Kadir Yıldız\'ın törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Vaki Aksoy törende yaptığı konuşmada ülkemizin cumhuriyetin ilanıyla beraber çok yol kat ettiğini ifade ederek, \"29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk, \'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir\' demiştir ve milletin olmuştur. Cumhuriyet milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün verilmeyeceğinin, birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Ülkemiz cumhuriyetin ilanıyla birlikte ilerleme konusunda çok yol kat etmiştir. Hepimizin ortak kazanımı olan cumhuriyet bugün sahip olduğumuz zenginliklerin anısıdır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. En içten dileklerimle Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.\" dedi.

Törende mehter takımı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk korosu ve İzmit Halk Eğitim Merkezi halk oyunları grubunun gösterileri büyük beğeni topladı. Tören sırasında askeri helikopterler tören alanının üzerinde uçuş yaptı. Tören askeri birlikler ve öğrencilerin geçiş töreniyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Protokolün vatandaşların bayramını kutlaması

-Vali Aksoy\'un konuşması

-Tören alanına gelen vatandaşlar

-Halkoyunları gösterisi

-Okulların ve askeri birliklerin yürümesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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4)ADIYAMAN\'DA 29 EKİM COŞKUSU

ADIYAMAN\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Adıyaman\'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın makamında tebrikleri kabulüyle başlandı. Adıyaman Hükümet Konağı önünde devam edilen kutlamalarda Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sürdürülen törende cumhuriyetin 95\'inci yıl dönümünü kutlayarak, konuşmasına başlayan Vali Nurullah Naci Kalkancı, şunları söyledi:

\"Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare\' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde öncelikle başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.\"

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Nurullah Naci Kalkancı, madalya ve sertifikaları ile çeşitli hediyeler verdi. Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Valilik önü

- Vali Nurullah Kalkancı\'nın konuşması

- Halk oyunların gösterisi

- Davul ritim gösterisi

- Protokol

- Bayrama katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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5)CUMHURİYETİN İLK VİLAYETİNDE 29 EKİM COŞKUSU

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin ilk ili olma özelliğini taşıyan Zonguldak\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, halkın yoğun katılımında coşkuyla kutlandı.1 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kapsamında Türkiye Cumhuriyeti\'nin ilk ili olarak tarihe geçen Zonguldak\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Gazipaşa Caddesi\'nde gerçekleştirildi. Törene Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra Vali Çınar, halkın bayramını kutladı. Ardından tören kapsamında ilkokul öğrencileri şiirlerini okudu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Geçiş töreni sırasında en büyük ilgiyi maden işçileri gördü. Türk bayraklarıyla yürüyen madenciler, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kutlamalara katılan çocuklar ve kortejin geçişini ilgiyle izledi. Bir kız çocuğu elindeki Türk bayrağını uzun süre öptü. Emekli maden işçisi Şükrü Çabri de evinden getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün büyük fotoğrafıyla yürüdü.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından detay

-Çocuklardan detay

-Yürüyüş

Süre: (2.08) Boyut :(240 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,(DHA)

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6)KİLİS\'TE 29 EKİM COŞKUSU

KİLİS\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kutlama törenlerine; Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, daire amir ve müdürleri, askeri ve sivil erkan, adli ve idari yargı mensupları, kent sakinleri, öğrenciler ile öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, halk oyunları gösterisi sunuldu. Halk Eğitim Merkezi\'nde görevli öğretmenler ise konser verdi. Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara, madalya ve hediyeler verildi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 95 yıl önceki ruh, heyecan ve inanç neyse bugün de aynı duygularla cumhuriyetin varlığının bir kez daha kutlandığını belirterek, \"Ülkenin her karış toprağında olduğu gibi Kilis halkının da düşman işgaline geçit vermemiştir. Dün Gazi Mustafa Kemal Paşa\'nın ilimize gelişinin 100\'üncü senesini andık. Kilisliler, o gün gösterdiği gözü peklik, vatanseverlik ve milletine karşı yönelmiş tehditlere karşı uyanıklık neyse bugün de cumhuriyetimizin teminatı inanç ve kararlılık aşkıdır\" dedi.

Kutlamalar, resmi geçitle sona ererken, kent sakinleri, törene katılan polis ve askerleri uzun süre alkışladı.

Görüntü Dökümü

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- Valilikte kutlama

- Tören alından görüntüler

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Vali Mehmet Takinaslan’ın konuşması

- Yerel sanaatcılardan konser

- Folklor gösterisi

- Kutlama ve geçiş töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 359 MB

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7)DOĞU VE GÜNEYDOĞU\'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

DOĞU ve Güneydoğu\'daki ilerde Cumhuriyetin kuruluşunun 95\'inci kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenlerle coşkuu bir şekilde kutlandı. Tunceli\'deki kutlamalarda, 3 gün önce Nazimiye ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olması nedeniyle proframlardaki halk oyunları gösterisi ve eğlence programları iptal edildi.

TUNCELİ\'DE HALK OYUNLARI VE EĞLENCE PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Tunceli\'deki 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarındaki halk oyunları gösterisi ve eğlence programları 3 gün önce Nazımiye ilçesi kırsalında şehit olan 2 asker nedeniyle iptal edildi. Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel\'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan törenlere Atatürk stadyumunda devam edidi. Vali Sonel, Jandarma bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma komutanı Albay Sinan Sen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan Vali Sonel, bölgede devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında terör örgütüne sert mesajlar vererek,\"Bu Cumhuriyet Bayramı\'nda biraz hüzünlüyüz. 3 gün önce operasyonlar esnasında havanın anı soğumasından dolayı meydana gelen tipi sonucu hipotermi geçiren iki vatan evladımızın hastaneye yetiştirilmesine rağmen, hastanede doktorlarımızın her türlü müdahalesine maalesef kaybettik. Bu durumun hüznü ve burukluluğu var içimizde. Ama, şunu herkes bilsin ki, Tunceli\'den sesleniyoruz, başta sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın İçişleri Bakanımızın, sayın Milli Savunma Bakanımızın ve milletimizin azmi gayreti desteği ile o dağlarda son bir terörist kalmayıncaya kadar teröristle mücadelemiz devam edecektir. Başta Tunceli\'miz olmak üzere bu memleket huzuru hak ediyor, huzuru bozanlara gerekli dersi de vereceğiz. Bugün burada Cumhuriyet kutlamalarına katılan bu çocuklarımız, bu vatandaşlarımız huzuru hak ediyor. 16 aydır Tunceli\'deyiz, güzel bir ekibimiz var, bu süre içersinde bu memleketimizin bu güzel köşesinde devletimizin şevkatini, merhametini, güler yüzünü, sıcaklılığını yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Biz biriz tekiz birlik ve beraberlik içersinde her türlü zorluğu yeneceğiz, güzel vatanımızı hep beraber savunacağız\"diye konuştu.

ŞIRNAK\'TAKİ KUTLAMALARDA TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Stadyumda düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan görkemli etkinliklerin ardından konuşan Vali Aktaş, 95 yıl boyunca milletçe büyük işlere, büyük projelere imza attıklarını dile getirerek, \"Milletçe 2023 hedeflerimize ilerlerken önümüzü kesmeye, bize engel olmaya çalışan bu hainler bazen ekonomimizi, bazen birlik ve beraberliğimizi, siyasi yapımızı, canımızı hedef almaktadır. Lakin tarihin her döneminde şer odaklarının kirli oyununu boşa çıkaran feraset ve cesaret sahibi bu aziz millet; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, her türlü hain girişimi bertaraf etmeye devam edecektir. Biz, bir oldukça, ne FETÖ\'cü teröristler, ne PKK\'lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir. Çünkü, biz gücümüzü imanımızdan, kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden alıyoruz\"dedi.

BATMAN\'DA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Türkiye Cumhuriyetinin 95\'inci yıl dönümü, Batman\'da halkın yoğun katılımıyla coşkulu kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy kurum müdürleri ve askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, Vali Deniz\'in ve beraberindekilerin halkın bayramını kutlayarak başladı. Etkinlikler, Batman Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki folklor ekibinin gösterisiyle sürdü. Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde konuşan Vali Deniz, birlik ve beraberlik mesajı vererek, \"Ne mutlu ki, bugün birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünü milletçe büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 95 yıl önce çok zor şartlar altında kurulan Cumhuriyetimiz bugün bölgesinde liderlik yapan bağımsız politikalar öğreten, mazlumlara kucak açan, insanlığın henüz ölmediğini tüm dünyaya haykıran önemli bir güç haline gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemiz zorda kalan herkesin sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Bu güçler terör örgütleri kullanarak ülkemizin huzur ve güveni bozmak için çalışmakta ve birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır\"diye konuştu.

SİİRT\'TE COŞKULU KUTLAMALAR

Siirt\'te, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ile başladı. Çeleklerin sunulması ve Vali Ali Fuat Atik\'in makamında protokol ile tebrikleri kabul etmesinden sonra etkinlikler, eski Hükümet Konağında devam etti. Kutlama programına, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, resmi kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunmasının arından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Ali Fuat Atik yaptı. Vali Atik, \"Milletimizin tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüze yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'ci yılını, büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Milletimizin, aynı coşku ve duygu ile tek vücut olarak birleştiren, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ü ve onun silah arkadaşlarıyla vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de, minnetle, saygıyla anıyorum\"dedi.

VALİ, PROTOKOL\'DE OTURMAK İSTEYEN ÜLKEM\'İ KIRMADI

Siirt\'teki tören sırasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci seçilen birinci sınıf öğrencisi Ülkem Tekneci, Vali Atik kendisine hediye verdiği sırada Vali Atik\'den, hem protokolde oturmak istedi, hemde Vali\'nin kendisine tablet almasını istedi. Vali Ali Fuat Atik, küçük Ülkem elinden tutarak protokole götürdü. Birinci sınıf öğrencisini kucağında oturtan Vali Ali Fuat Atik, küçük Ülkem Tekneci için kurumalara talimat vererek tablet alınmasını istedi. Siirt\'teki kutlamalar geçit töreni ile son buldu.

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM, \"CUMHURİYET, ÇAĞIN EN DOĞRU YÖNETİM BİÇİMİ\"

Elazığ\'daki kutlamalar, Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ın tebrik kabulü ile başladı. Elazığ Valiliği yeni hizmet binası önünde düzenlenen törene ise, Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Kaldırım, Cumhuriyet\'in, çağın en doğru yönetim biçimi olduğunu dile getirerek, \"Cumhuriyetimizin ilelebet yeryüzünde hem bayrağımızı şanla ve gururla dalgalandırmasını, hem de insanlığa hizmet etmesini temenni ediyorum. İnşallah 2023\'te Cumhuriyetimiz 100\'üncü yılını doldurmuş olacak. Son derece köklü ve gelenekleri olan, temsil ettiği değerlerle de kadim bir yönetim biçimi. Ulu önder Atatürk Cumhuriyeti tarif ederken, \'Türk milletimizin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi\' olarak tasvir etmiştir. Cumhuriyet aynı zamanda çağımızın en doğru yönetim biçimidir\"dedi.

BİNGÖL\'DE COŞKULU KUTLAMA

Bingöl\'de, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamları, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Valisi Ali Mantı, 49\'uncu Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılımıyla yapılan törende öğrenciler şiirler okurken, yöresel halk oyunları gösteri sundu. Törende konuşan Vali Mantı, Cumhuriyet fazilet ve erdem rejimi olduğunu dile getirerek, \"Biz millet olarak memleket olarak tarihte her zaman Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu müddetçe her zaman görevini tam olarak ifade etmiş mazlum ve mağdur milletlere de yardımcı olmuştur. Bizim bugün içeride ve dışarıda birliğimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti dünyanın 17\'inci ekonominse sahiptir. İnşallah inanıyoruz ki, 2023\'üncü yıllarda Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın 10\'uncu büyük ekonomisine sahip olacaktır\"dedi.

TUNCELİ

-Tebriklerin kabulu

-Stadyum törenlerindeki etkinlikler

-Valinin konuşması

-Spor gösterileri ve ödül töreni

-Geçit töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntü

ŞIRNAK

-Vali ve beraberindekilerinin kutlama alanına gelişi

-Protokolün halka bayramlaşması

-Halk oyunları gösteri

-Vali Aktaş\'ın konuşması

-Geçit töreni

-Genel ve detay görüntü

BATMAN

Görüntü dökümü:

-Alandan görüntü

-Vali halkın bayramı kutlaması

-Valinin konuşması

-Tören geçidi

-Genel ve detay görüntü

SİİRT

-Bayram yapılan alanda görüntüler

-Bayrama katılan ailelerin ve çocukların görüntüsü

-Güzel Sanatlar Lisesinin mini konserinin görüntüler

-Vali ve protokolde oturmak isteyen birinci sınıf öğrencisi Ülkem Tekneci\'nin görüntüsü

-Valinin küçük Ülkem\'i elinde tutarak protokole almasının görüntüsü

-Resmi geçitten görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

ELAZIĞ

-Törenden görüntü

-Törene katılanlan

-Etkinliklerdeng görüntü

-Vali Kaldırım\'ın konuşması

-Tören geçidi

-Genel ve detay görüntü

BİNGÖL

-İstiklal marşının okunması

-Vali Ali Mantı\'nın Konuşması

-Tören yürüyüşü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-Sekvan KÜDEN-Reşat YİĞİZ-Mehmet Yücel DURAK-Erkan BAY-Aziz ÖNAL/DİYARBAKIR,(DHA)-



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8)KASTAMONU\'DA 29 EKİM KUTLAMALARINA JANDARMANIN GÖSTERİLERİ DAMGA VURDU

KASTAMONU\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, askerlerin gösterisi vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kastamonu Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 29 Ekim törenlerine Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Milletvekilleri Metin Çelik, Hakkı Köylü, CHP Milletvekili Hasan Baltacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenlerde Vali Karadeniz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşma sonrası şiirler okundu ve halk oyunları ekipleri oyunlarını sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcuların gösterileri sonrası ise Kastamonu 5\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına bağlı gösteri timindeki askerler gösterileri sundu. Vatandaşlar askerlerin gösterilerini uzun süre alkışlayarak \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" diye slogan attı. Tören resmi geçit töreni ile sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Törenden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Gösteriler

-Askerlerin gösterileri

-Detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU(DHA)-

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9)SAMSUN\'DA CUMHURİYET COŞKUSU

SAMSUN\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Samsun\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları valilik binasında, Vali Osman Kaymak\'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından program Batı Park\'taki tören alanında devam etti. Buradaki programa Vali Kaymak\'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören Vali Kaymak, Başkan Şahin ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Üstün\'ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından öğrenciler günün anlamına ilişkin şiirler okudu. Çeşitli halk oyunları ve gösterilerin yapıldığı tören sırasında, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'na ait helikopter gösteri uçuşu yaptı. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oluşturduğu bandonun çaldığı marşlar eşliğinde öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı. Vatandaşlar ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ile bayramın coşkusunu ve heyecanını doyasıya yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detay

-Halk oyunu gösterisi

-Öğrenciler şiirler okuması

-Vatandaşlardan detay

-Kortej geçişi

-Detaylar

(SÜRE:4.29 Dk) (BOYUT:504 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

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10)AMASYA\'DA 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI

AMASYA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Amasya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Yavuz Selim Meydanı\'nda yapıldı. Kutlama töreni Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir\'in vatandaşları selamlamasıyla başladı. Vali Varol\'un konuşmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu. Halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Tören kortej geçişinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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- Yavuz Selim Meydanı tören alanı sokak köpeğinden detay

- Protokolün halkı selamlaması detay

-Vali Osman Varol’un konuşması

- Diğer detaylar

(SÜRE:4.22 Dk) (BOYUT: 489 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)