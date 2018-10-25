DHA YURT BÜLTENİ 9

Van Büyükşehir Belediyesi modern asfalt laboratuvarı kurdu

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, asfalt, toprak ve beton analizlerini yapabileceği modern bir laboratuvar kurdu.

Son teknoloji cihazlarının kullanıldığı, Erciş karayolu üzerindeki Tuşba Asfalt Şantiyesi\'nde yol ve yapı malzemelerinin kalitesini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt laboratuvarı kuruldu. Ekonomik anlamda belediyeye katkı sunacak olan laboratuvar, en iyi asfaltın, en uygun zeminde kullanılmasına da yardımcı olacak. Kurulan modern laboratuvarda asfaltla ilgili tüm analizler yapılırken, toprak ve beton analizleri ise önümüzdeki sezondan itibaren yapılmaya başlanacak.

Merkez laboratuvarın kurulması ile birlikte kent merkezi ve ilçe yollarına serilen asfaltın kalitesinin artığını söyleyen Jeoloji Mühendisi Nevzat Direk, \"Eylül ayı ile birlikte analizlere başladık. İki aylık süre zarfında yaklaşık 45 adet asfalt analizi yaptık. Şu an itibariyle kontrol mühendislerimiz asfalt serimi sırasında işin yapıldığı alana giderek numune alıyor. Alınan numuneler buraya getirilerek bazı analizlere tabi tutuluyor. Bunlar; penetrasyon, yumuşama cihazı ve cam ekstraksiyon dediğimiz deneylerdir. Cam ekstraksiyonda asfalt yüzdesi, tane boyutu ve gradasyon gibi değerleri buluyoruz. Penetrasyon ise genel anlamda sertlik ve kıvamı bulmak için yaptığımız bir deneydir. Amacımız burada kullanılan asfaltın cinsini saptayabilmektir\" dedi.

ŞAHİT NUMUNELER İTİRAZLARA KARŞI YIL BOYUNCA SAKLANIYOR

Yapılan işlemlerle belediyenin ekonomik olarak kazanca geçtiğini de ifade eden Direk, \"Burada ayrıca 1 yıl boyunca depolarımızda sakladığımız şahit numuneler var. Şahit numene dediğimiz olay, serim sırasında alınan ikinci örnektir. Olur da iş verilen müteahhit itirazda bulundu. İtirazda bulunduğu zaman bizim deneye tutuğumuz şahit numuneyi kendisine veriyoruz. Bunun amacı da kendisinin bir kez daha numuneyi deneye tabi tutmasıdır. Bu numuneler merkezimizde 1 yıl boyunca bu itirazlara karşı saklanıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Kurulan Laboratuvar

-Laboratuvarda analiz yapılırken

-Genel ve detaylar

-Jeoloji Mühendisi Nevzat Direk ile röportaj

-Alınan numunuler

SÜRE:3 DK 17 SN - BOYUT:366 MB

======================================

KALDER Başkanı Pilavcı: \'Endüstri 4.0\'ü yakalamalıyız



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Kalite Derneği (KALDER) tarafından Kayseri\'de \'4\'üncü Erciyes Mükemmellik Zirvesi\' gerçekleştirildi. \'Mükemmellik Yolunda İnsan 4.0\' teması ile düzenlenen zirvede konuşan KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, \"Eğer rekabet gücümüzü korumak istiyorsak, ülkemizin bu rekabette gücünün olmasını istiyorsak, koşmaya devam etmeliyiz ve Endüstri 4.0\'ü yakalamak zorundayız\" dedi.

4\'üncü Erciyes Mükemmellik Zirvesi, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu\'nda yapıldı. Programa Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv.Tuğgeneral Ercan Teke, KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, iş dünyasından birçok isim ve temsilci katıldı. \'Mükemmellik Yolunda İnsan 4.0\' teması ile gerçekleştirilen zirvede konuşan KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, \"Dünya çok hızlı değişiyor. İnanılmaz bir bilgi akışı var. Artık, teknolojinin artması ile beraber yakalamak ve her an kendimize katmak zorunda olduğumuz bir bilgi bombardımanına uğruyoruz. Seçici olmak, doğru bilgiyi doğru zamanda hem iş dünyasında hem de yaşamlarımızda kullanmamız gerektiğini bir kere daha söylemek isterim\" dedi.

\"İnandığımız, bildiğimiz her şeyin değiştiğini, iş yapma biçimlerimizin değiştiğini, okulda öğrendiğimiz bilgilerin bir kenara bırakılıp yeni bilgilerimizi almak zorunda olduğumuz bir süreçten geçiyoruz\" diye sözlerini sürdüren Pilavcı, şunları kaydetti:

\"Yeni bir şeylerin sürekli yayınladığı bir dönemde hepimiz öğrenciyiz. Belki de eğitim sisteminin de evrilmesi lazım. Çünkü bugün burada insanı konuşacağız. Teknolojinin artması ile beraber \'Endüstri 4.0 korkutucu bir şey mi, işsizlik artacak mı, insanlarımız ne yapacaklar?\' kaygısı içerisindeler. Bu yarışın dışında kalma şansımız yok. Eğer rekabet gücümüzü korumak istiyorsak, ülkemizin bu rekabette gücünün olmasını istiyorsak, koşmaya devam etmeliyiz ve Endüstri 4.0\'ü yakalamak zorundayız. Bunu da ancak insanımızla yapabiliriz. İnsanımızla nasıl yapabiliriz? Uzunca zamandır bu konularda çok kafa yoruluyordu. Artık dünya değişti. Bizler çocuklarımızı kaliteli, doğru, düşünebilir şekilde geliştirmek zorundayız. Bilgiye dayalı eğitim sistemini gerçekten değiştirmek zorundayız. Sivil toplum kuruluşlarına bu ortamda büyük iş düşüyor. Gönüllü, kâr amacı gütmeden sivil toplum kuruluşları olarak farkındalık yaratmak ve kaliteyi yükseltmek için varız. Kalite olmadan sürdürülebilir olamıyoruz.\"

Devlete destek olmak adına ekonominin geliştirilmesi ve istikrarın korunmasının son derece büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da konuşmasında, \"Bu toplantının Kayseri\'de yapılması çok anlamlı. Gerek özel gerekse kamuda toplumun her alanda kalite anlayışı yaygınlaştırılmalıdır. Ülkemizin kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşması için el ele vererek çalışma yapılması için yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından Dener Makine, Pusula 38 Güvenlik ve Tamer Eğitim Kurumları yapılan protokole imza koyarak, Ulusal Kalite Hareketi\'ne katıldı.



Görüntü Dökümü:

------------------------

- Toplantı alanından genel görüntü

- KALDER Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı konuşması

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı konuşması

- Ulusal Kalite Hareketi imza töreni

-Genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

6 dakika 15 Saniye / 200 MB



======================================



Spil Dağı\'na kar yağdı

MANİSA\'daki Spil Dağı\'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Spil Dağı Milli Parkı\'nda bulunan 1517 metre yükseklikteki at alanı, beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarındaki değişiklikle birlikte Manisa\'daki Spil Dağı Milli Parkı\'na mevsimin ilk karı yağdı. Zirvede kar kalınlığı, bazı noktalarda 5 santimetreyi buldu, dağın etekleri de beyaza büründü. Beyazla buluşan Spil Dağı Milli Parkı\'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ekim ayında mevsimin ilk kar manzarasını gören Manisalılar, bu görüntüyü fotoğrafladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Spil Dağı Milli Parkı Orman köşklerinden görüntü

- Spil Dağı eteklerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

======================================

Amasra\'da dev dalgalar

AMASRA(Bartın),(DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Amasra\'da saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar denizde etkili oldu. Amasra Küçük Limanda kayalara çarparak yükselen dalgaların boyu yer yer 5 metreyi buldu. Mendireği aşan dalgalar liman içine kadar geldi. Bazı vatandaşlar, dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüleyerek, tehlikeye rağmen selfie yaptı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi ve yük gemileri büyük limana sığındı. Amasra Belediyesi de anons yaparak, şiddetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dalgalardan detay

-Limanı kontrol eden polisler

-Selfie çekenler

Süre: 2.50 Boyut: 318 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

======================================

Ağabeyini öldüren zanlı: Hiç bilerek yapılır mı?

KASTAMONU’da ağabeyini av tüfeği ile vurarak öldüren Hasan Şahanoğlu (21) adliyeye çıkarken gazetecilerin “ağabeyini neden öldürdünö sorusuna “Hiç bilerek yapılır mı?ö diye yanıt verdi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, Kastamonu merkeze bağlı Akçataş köyünde oturan Murat Şahanoğlu (25), evinde yakınları tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahanoğlu’nun öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Şahanoğlu’nun cenazesi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

‘İNTİHAR’ DEDİLER, CİNAYET ÇIKTI

Murat Şahanoğlu’nun kafasından vurulmuş halde bulan evdeki yakınları jandarmaya verdikleri ifadelerinde olayın intihar olduğunu iddia ettiler. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Ardından Murat Şahanoğlu’nun ölümüyle ilgili sürekli aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen kardeşi Hasan Şahanoğlu gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda konuşan Hasan Şahanoğlu, gece ağabeyi ile tartıştıktan sonra uyuduklarını ancak sabah kalktıklarında tartışmanın devam ettiğini anlattı. Hasan Şahanoğlu, ifadesinde, ağabeyinin av tüfeğini alarak kendisini vurmaya çalıştığı sırada onu yere yıkarak elinden aldığı tüfek ile boğuşma sırasında tüfeğin ateş aldığını öne sürdü.

Hasan Şahanoğlu jandarmadaki sorgusunun ardından bugün adliyeye getirilirken ağabeyini neden öldürdüğüyle ilgili sorulan soruya, “Hiç bilerek yapılır mı?ö diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cinayet zanlısı Adliyeye çıkarken

-Cinayet zanlısı konuşurken

-Kastamonu Adliyesi

Görüntü: kst_cinayetzanlısı

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-

Süre:00:40 Boyut: 21,8 MB



======================================

İslahiye\'de altgeçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle altgeçidi su bastı. Mahsur kalan araçlar itfaiyenin çalışması sonrası kurtarılırken altgeçit trafiğe kapatıldı.

İslahiye\'de gece gök gürlemesiyle başlayan ve aralıklarla devem eden sağanak yağış sabaha kadar etkisini sürdürdü. Cumhuriyet Mahallesi\'ni Atatürk Mahallesi\'ne bağlayan ve birçok kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan hemzenin geçitte TCDD 6\'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapımına başlanan ve Şubat 2018\'de tamamlanması hedeflenen ancak bitirilmeden trafiğe açılan altgeçidi su bastı. Bu sırada yaklaşık 50 santim su dolan altgeçitten geçmek isteyen araçlar, arıza yapınca olduğu yerde kaldı. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlarca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları çelik halatla çekerek kurtardı. Gece de birden fazla aracın itfaiye tarafından kurtarıldığı altgeçitte GASKİ su tahliyesine başlarken, zabıta ekipleri su tahliyesi tamamlanıncaya kadar olası tehlikeye karşı şerit çekerek altgeçidi ulaşıma kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Altgeçit

- Altgeçitteki su da kalan araç

- Sürücü ile röp.

- İtfaiyenin aracı kurtarması

- Alt geçidin trafiğe kapatılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

159 MB