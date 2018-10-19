DHA YURT BÜLTENİ 9

1)ŞÜPHELİ ÇANTA İHBARINA GİDEN POLİSLER, ARIZALANAN OTOMOBİLİ İTTİ

SİVAS\'ta, bahçe duvarı üzerine bırakılan çanta, çevredekiler arasında paniğe neden oldu. Müdahale için olay yerine ulaşıp, tedbir alan polisler, bu sırada arızalanan otomobili itti. Fünyeyle patlatılan çanta ise boş çıktı. Olay, saat 11.30 sıralarında, İnönü Bulvarı\'nda meydana geldi. Cadde üzerindeki Ray Lojmanları\'nın bahçe duvarında kadın çantası görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu sırada cadde üzerinde otomobil arızalanınca sürücüsü ilerleyemedi. Bunun üzerine polis ekipleri, harekete geçerek, otomobili arkadan itip, olay yerinden uzaklaştırdı. Tedbirlerin ardından bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek, çantaya müdahale etti. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüsü

-Güvenlik önlemleri

-Polisin arızalanan otomobili itmesi

-Bomba imha uzmanın çantayı fünye ile patlatması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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2)ZONGULDAK\'TA FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ZONGULDAK\'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve bazı belgeler incelenmek üzere alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ereğli ilçe emniyet müdürlüğü

-Şüphelilerin ekip araçlarına bindirilmesi

Süre: (1.26) Boyut: (264 MB)

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)-

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3)TARİHİ İPEK YOLU\'NUN BELEDİYE BAŞKANLARI ANTALYA\'DA BULUŞUYOR

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde bu yıl 13\'üncüsü düzenlenecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu\'nda, 30 ülkenin 67 kentinden 42 belediye başkanı ile 2 vali Antalya\'da buluşacak. 4 gün sürecek forum 20 Ekim\'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi İpek Yolu\'nun geçtiği ülkelerin belediye başkanlarını Antalya\'da bir araya getirecek. Bu yıl 13\'üncüsü düzenlenecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Dünya Vatandaşları Örgütü (WCO) Başkanı Young Hoon Kwaak, forum hakkında Su Otel\'de gazetecilere bilgi verdi. Menderes Türel, 20 Ekim\'de başlayacak forumun 4 gün süreceğini, forumda turizm ana başlığı altında 3 oturum gerçekleştirileceğini söyledi. Foruma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Türel, 2014 yılında Çin\'de bu foruma Urumçi\'de katıldığını ve orada 2018 yılında ev sahipliği arzusunu bildirdiğini söyledi.

ÖNEMLİ LİMANLARDAN BİRİ ANTALYA

Türel, İpek Yolu\'nun önemli aktörlerinden birinin Türkiye olduğunu belirterek Antalya\'nın tarihine vurgu yaptı ve \"Kentimiz bugün bile dünyanın farklı ülkelerinin vatandaşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Antalyamız dünya barışına katkı sunmayı sürdürüyor\" dedi.

30 ÜLKEDEN KATILIMCI

Menderes Türel, 30 ülkenin 60 şehrinden 42 belediye başkanı, 2 vali ile 200 kişiyi Antalya\'da ağırlayacaklarını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un foruma katılacağını belirten Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun da katılmayı çok arzu ettiğini söyledi. Türel, \"20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek forumda 3 oturum düzenlenecek. Birinci oturumda Turizm, Küreselleşme ve İngilizce 6E olarak tabir edilen \'ekonomi, eğitim, çevre, etik, mühendislik ve eğlence\' konuları ele alınacak. İkinci oturumda \'belediye hizmet ve yönetişimi ve 6E\', üçüncü oturumda ise \'Şehir İçi diplomasi ve 6E\' konuları görüşülecek\" diye konuştu.

\'ANTALYA DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ\'

WCO Başkanı Young Hoon Kwaak ise dünyanın Antalya gibi şehirlere ihtiyacı olduğunu söyledi. 14 milyon turist ağırlayan Antalya\'nın geçmişteki parlak tarihi ile insanları kucakladığını dile getiren Kwaak, \"Gelecek nesillerin barış içinde yaşaması adına Antalya gibi şehirler çok önemli. İpek Yolu şehirlerini ya küreselleştireceğiz ya da yerelleştireceğiz. Eğer küreselleştirirseniz tarihsel varlıkların sonlanmasına doğru gidecektir. Eğer yerelleşirseniz dünyanın diğer kentleriyle iletişiminiz kopacaktır. Yeni bir bakış açısı getirdik. Globalleşme ve yerelleşme ikisi birlikte. Tarihsel varlıklarını hem modernize edeceksiniz, hem de tarihsel görkemini geleceğe taşıyacaksınız\" dedi.

TÜREL\'E ÖVGÜ

Belediye başkanlarının çoğunun insanları anlamak yerine onları yönetmeye çalıştığını dile getiren Kwaak, \"Sizin belediye başkanınız bunun tam tersi. O Kaleiçi, Aspendos, Perge gibi önemli yerleri korumakla kalmıyor, 640 kilometre sahil şeridini de korumaya çalışıyor. Konyaaltı Pilajı\'nı görünce şok oldum. Çok güzel olmuş. Kendisi burada olduğu için artık endişelenmiyorum. Antalya\'dan başlayarak yeni bir döngü oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki 12 toplantının miladı Antalya olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantı salonundan detay görüntü

- Menderes Türel\'in konuşması

- Dünya vatandaşları örgütü baskanının konuşması

- Basın mensublarından detay görüntü

300 MB/2.42 SN HD

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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4)AYŞE ÖĞRETMEN\'İN CEZA İNFAZI 6 AY DAHA ERTELENDİ



İYARBAKIR\'dan 2016 yılında telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, \'terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 20 Nisan 2018\'de 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs\'ta infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik\'in ikinci infaz erteleme talebi kabul edildi. Ayşe Çelik\'in infazının ertelenmesi talebi kabul edilmeseydi 31 Ekim\'de bebeği ile cezaevine girecekti. Öğretmen Ayşe Çelik\'in avukatı Mahsuni Karaman\'ın başvurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavccılığı, Çelik için ikinci kez 6 ay infaz erteleme kararı verdi. Kararda, yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirleri hakkındaki kanunun 17\'inci maddesinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığı belirtilerek, \"İnfazı gereken kararda, yazılı cezanın yukarda belirtilen tarihler arasında, infazına 2\'inci kez ara verilmesine, kararla birlikte süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi\" denildi.

Başsavcılığın kararına göre, ikinci infaz erteleme tarihi 17 Nisan 2019 tarihinde bitiyor. Ceza ertelenmeseydi Ayşe Çelik, 31 Ekim\'de bebeği ile birlikte cezaevine girecekti.

2016 yılında telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında \'terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan\'da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi\'ne konulmuştu. Ayşe Çelik\'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik\'in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik\'in 4 Mayıs\'ta tahliye edilmesini sağlamıştı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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5)EVİNİ 350 BİN LİRAYA SATIP, SOKAKTA YAŞAYAN EMEKLİ ÖLÜ BULUNDU

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, 3 ay önce evini yaklaşık 350 bin liraya satıp, sokakta yaşamaya başlayan emekli Nihat Sevilmiş (56), boş arazideki koltukta ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Dr. Halim Tanyeli Caddesi\'nde meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarındaki boş arazide bulunan koltukta hareketsiz yatan birini gördü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin Nihat Sevilmiş\'e ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından Sevilmiş\'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

Nihat Sevilmiş\'in, uzun yıllar dalgıçlık yaptıktan sonra emekli olduğu, alkol bağımlılığının bulunduğu ve yaklaşık 3 ay önce evini 350 bin liraya satarak, sokaklarda yaşamaya başladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Koltukta yatan Nihat Sevilmiş

-Polisin inceleme yapması

-Cenazenin kaldırılması

-Cenaze aracının gitmesi

-Nihat Sevilmiş\'in fotoğrafı

Süre: (2.58) Boyut: (332 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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6)BOSNA HEYETİNE KAYSERİ\'DE \"SELÇUKLU HATUNLARI\" ELBİSELERİ DEFİLESİ

Bosna Hersek’in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç beraberindeki heyet Kayseri\'yi ziyaret programı kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan \" Gayseri\'nin Selçuklu Hatunları\" temalı Selçuklu dönemi yansıtan elbise defilesi sergilendi.

Türkiye\'ye davetli olarak gelen önce Kapadokya bölgesini gezen ve bu günde Kayseri\'ye gelen ye Bosna Hersek\'in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç ve beraberindeki heyet için, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Öğretmeninde Selçuklu dönemi kadınlarının giydiği kıyafetler den oluşan bir defile düzenlendi. Yarım saat süren defilede Kayseri \" Gayseri\'nin Selçuklu Hatunları\" adı altında yaklaşık 2 yılda hazırlanan Selçuklu döneminde Kayseri\'de yaşayan üst düzey kadınların 13 adet elbisesi tek tek serğilendi ve podyumda tanıtıldı. Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan defilede Sultan Alaattin Keykubat\'ın eşi, Hunat adıyla bilinen Mahperi Hatun, Selçuklu sultanı Alaattin Keykubat\'ın kızkardeşi prenses Gevher Nesibe Sultan, Anadolu erenlerinden Yeh Kirmani\'nin kızı, Anadolu\'da Bacıyanı Rum ( Anadolu Bacıları) teşkilatının ilk lideri Fatma Bacı başta olmak üzere o dönemde tercih edilen birçok giysi defile ile sergilendi. Defile sonunda Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından hazırlanmış Türk bayrağı motifli elbise sergilendiğinde Bosna-Hersekli heyet ayakta alkışladı.

Görüntü Dökümü:

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- Bosna heyetinden defileden görüntü

- Gayseri Hatunları defilesi görüntüsü

- Bosna heyetin defileyi telefonlarına kaydetmesi

- Diğer görüntüler

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 3 Dakika 16 Saniye /315 MB

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7)KAYSERİ\'DE 170 FİRMA MOBİLYA SATIŞINDA YÜZDE 10 İNDİRİM YAPTI

KAYSERİ Mobilyacılar Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay Sabuncu, enflasyona karşı topyekün mücadeleye destek vermek amacıyla kendi bünyelerinde bulunan 170 firmayla, perakende satışlarda yüzde 10 indirim uygulamaya başladıklarını duyurdu. Birçok sektörde fiyatların önce yükseltildiğini sonra da indirim yapılmış gibi gösterildiğini ifade eden Sabuncu kampanya ile ilgili şunları söyledi: \"Bazı toptancılar zaten mobilyayı bizden indirimli alıyor. Şimdi bir de yüzde 10\'luk indirim isteyenler var. KAYMOS üyeleri olarak mobilya fiyatlarında önce artış sonra indirim yapmıyoruz. Bizimki gerçek indirim\" dedi.

PERAKENDE SATIŞLARDA ZAM UYGULANMADI

KAYMOS üyeleri tarafından satışların Türk Lirası üzerinden gerçekleştirildiğini ve hammadde olarak ağaç, demir ve süngerdeki artışlara karşı, perakende satışlarda zam uygulamadıklarını belirten Sabuncu, \"Enflasyonla mücadeleye sektör olarak 3 ay boyuncu yüzde 10\'luk reel indirim yaparak destek olacağız. Bizim indirimimiz, hane halkına yani parekendeciye direkt yöneliktir. Yani birileri gibi önce bindir, sonra indir yapmıyoruz. Yüzde 10\'luk indirimi fırsat bilip, aldıkları indirim yetmezmiş gibi bu indirimi yapmamızı da bekleyen toptancılara teşekkür ederek, tepkimizi ortaya koyuyoruz\" dedi.

Kayseri\'nin Türkiye mobilya üretiminin başkenti olduğunu, ülkenin mobilyasının yüzde 50\'sinin bu kentte üretildiğini, sektördeki firma ve fabrikaların yüzde 70\'nin bu şehirde bulunduğuna dikkati çeken KAYMOS Başkanı Sabuncu, \"Mobilyacının sesi gürdür. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen yerli ve milli üretim deyip yolumuza devam ediyoruz. Ama, bizim sorunlarımıza kayıtsız kalınması karşısında sesimizin hiç çıkmayacağı sanılmasın. Örneğin mobilyada KDV\'nin düşürülmesini öncelikle istiyoruz. Bu olmadığı takdirde işçilik ücretlerimizle ilgili SGK nezdindeki ve stopajla ilgili sorunlarımız çözümlenmeli\" diye sözlerini tamamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Tuncay Sabuncu\'nun basın açıklaması

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 7 Dakika 23 Saniye /942 MB



