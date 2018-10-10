DHA YURT BÜLTENİ 9

Kayınpeder, damadını ve onun kardeşini yaraladı

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin babası F.K.Ö. ile tartışan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., yaklaşık 10 ay önce kızıyla evlenip, şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek\'le konuşmak için dükkanına gitti. Kayınpeder ile damadın arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, F.K.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp ateşledi. Seçkin\'le işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.\'nün emniyetteki ifadesinde, \"Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım\" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Polisin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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BELEDİYENİN TERASINA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI

İZMİT\'te, bir inşaatta çalışan İlhan Tun yaklaşık 35 bin lira parasını taşeron firmadan alamadığı gerekçesiyle İzmit Belediye binasının terasına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. İlhan Tun ikna edilerek aşağı indirildi.

İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik Mesire alanı bölgesinde yaptırılan Deprem Müzesi inşaatında çalıştığı inşaat firmasından yaklaşık 35 bin lirasını alamadığını iddia eden İlhan Tun, İzmit Belediye 9 katlı binasının son katındaki terasa çıkarak intihar girişiminde bulundu. Belediye görevlileri ve polis, terasta korkulukların üzerine çıkan İlhan Tun ile görüştü. İtfaiye ekipleri ise binanın altında hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu İlhan Tun, korkulukların üzerinden indirildi.

İlhan Tun parasını vermedikleri için intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyleyerek, \"Deprem müzesinde çalıştım. Alacağımı firma vermedi. Yanımda 7 kişi de çalışanım var. Belediyelik bir durum yok. Alacağımı vermedikleri için binaya çıktım.\" dedi.

İntihar girişiminde bulunan Tun sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Terasta korkulukların üzerinde görüntüsü

Ayağını sarkıtması

Toplanan kalabalıktan görüntü

Aşağıdan indirilmesi

Konuşması, hastaneye götürülmesi-

İZMİT/DHA

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OTOMOBİL VE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Çeltikçi Mahallesi yönüne giden Cemil Z. yönetimindeki 16 ABS 571 plakalı otomobil, Hüseyin Sancar\'ın (50) kullandığı 16 KCR 82 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sancar ile otomobil sürücüsü Cemil Z. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sancar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ve kaza yeri genel görüntüsü

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Olay yeri detaylar

Dosya adı: \"1010inegolkazaanikameralardaö

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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ADANA\'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

ADANA\'da polis, sahte içki imalatının yapıldığı bir depoya yaptığı baskında 11,5 ton kaçak içki ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesinde bir adreste sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Polis, depoda 11,5 ton sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan M.İ., Ş.T., A.A. ve Ç.B. gözaltına alındı. Polis kaçak içkileri imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Deponun içinden görüntü

- Boş şişeler

- Varillerin görüntüsü

- Bidonların görüntüsü

- Kazanlardan görüntü

SÜRE:01\'14\" BOYUT:137 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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BURSA\'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI: 7 GÖZALTI

BURSA\'da, polisin 9 adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 250 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, şafak operasyonu yaptı. Belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın anında, şüphelilerin kaçma şüphesine karşı drone ile havada güvenlik önlemi alındı. \'Koçbaşı\' ile kapıları kırarak içeriye giren polisler, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Adreslerdeki tüm odalar ve gizli bölmeler arandı. Aramalarda 250 gram bonzai ile 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 7 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile operasyon görüntüleri

-Evde aramadan detaylar

-Narkotik köpeği arama yapması

SÜRE: 2.51 BOYUT: 319 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/ BURSA, (DHA)

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KAZDAĞI KESTANESİ, GEÇİM KAYNAKLARI OLDU

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler, yöre halkının gelir kapısı oldu. Dağ köylerinde yaşayanlar, olgunlaşıp ağaçlardan yere dökülen kestaneleri toplayıp, pazarlarda kilosunu 5-10 liradan satıyor.

Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin dağ köyleri Serhat, Yassıbağ, Akçakıl, Karaköy, Çırpılar ve Daloba\'da, bu yıl kestane bolluğu yaşanıyor. Yöre halkı bölgedeki dağlık alanda ve yol kenarlarında bulunan ağaçlardan kestane topluyor. Köylüler, ilçe pazarına getirdikleri kaynatmalık diye bilinen ufak kestanenin kilosunu 5 liradan, kebaplık kestanenin kilosunu ise 8-10 liradan satıyor.

Kestane toplayarak geçimini sağlayan Akçakıl köyü sakinlerinden Medine Aydın (47), \"Bu yıl köyümüzdeki kestane ağaçlarında verim çok yüksek. Ağaçların altları dökülen kestanelerle dolu. İlk toplamaya başladığımızda kilosunu 8 TL\'den sattığımız kaynatmalık kestanenin fiyatı şu anda ilçe pazarında 5 TL\'ye kadar düştü. İri olan kebaplık kestanenin kilosunu ise 8-10 TL\'den satıyoruz. Kazdağları\'nda doğal ortamda yetişen kestaneler ekonomimize önemli bir katkı sağlıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile çekilmiş kestane ağaçlarının görüntüsü.

-Ağaçlardaki kestanelerden görüntü.

-Kestane toplayan vatandaşın görüntüsü.

-Kestane toplayan vatandaş ile röp.

-Pazarda köylülerin kestane satarken görüntüleri.

-Pazarda kestane satan Medine Aydın ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

