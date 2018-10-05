DHA YURT BÜLTENİ 9

1)26 YIL SONRA CESEDİ BULUNAN GURBETÇİ DAĞCININ KÖYÜNDE HEM SEVİNÇ HEM HÜZÜN VAR

FRANSA\'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım\'ın cenazesinin dağcılar tarafından bulunması memleketi Kayseri\'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısraklılar köyünde hem sevinç hem de üzüntü yarattı. Fransa\'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım\'ın cenazesinin dağcılar bulunduğu haberi üzerine köyde cenaze hazırlıkları başladı. Hayatı kaybeden dağcı Hasan Tarım\'ın amca oğlu Ali Tarım (53) \" 1992 yılında Alman bir arkadaşı ile Alp dağlarına çıkmıştı. 2 arkadaş Alp dağlarının zirvesine gitmek isterken buzdan kayarak düştüğü haber alınamadığı bilgisi geldi. Bu haberin ardından Hasan\'ın babası Fransa\'dan 200 dağcı ve helikopter kiralayarak aramalara katıldı. Parasını neredeyse oğlunu bulmak için harcadı. Ancak hiçbir şekilde ölü veya sağ bulunamadı. 26 yıl sonra Alp dağlarına çıkan bir başka dağcı grubu tarafından amcamın oğlunun cenazesi, dağa birlikte çıktığı Almanyalı arkadaşı ile Ağustos ayında bulundu. Alman polisi birçok defa aileye çocuklarının arkadaşı ile birlikte bulunduğuna dair mektup gönderdi. Ancak, mektup adres değişikliğinden dolayı bir türlü ulaşamamıştı. En sonunda mektubu alan annesi Leyla Tarım, sıklıkla mektup geldiği için ve okuma yazmayı bilmediği için gelen mektupları komşusuna okuttular. Mektup\'ta oğlunun cenazesi bulundu diye haber geldi. Cenaze ölen Alman arkadaşının cenazesi ile İtalya\'dan Almanya\'ya getirilmiş. Buz altında kaldığı için cesedi çok fazla bozulmamış. Bulundu haberi üzerine Yusuf abim Almanya\'ya gitti. Hasan\'ı cesedi bozulmadığı için boynundaki kolyeden teşhis ettiler. Biz kendisinden hiç ümidi kesmedik. Hem üzüldük, hem de sevindik. En azından bir mezarı olacak. Cenazemiz yarın Kayseri\'de gelecek ve köyümüzde toprağa vereceğiz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Köyden genel görüntü

- Köy muhtarı Kemal Özcan ile röportaj

- 26 yıl sonra cansız bedeni bulunan dağcının amcasının oğlu Ali Tarım ile röportaj

- Arama yapılan dağın görüntüsü ve Hasan Tarım fotoğrafının görüntüsü

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

6 dakika 59 saniye /222 MB

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2)ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADANA\'da bir çırçır fabrikasından çıkan yangına müdahale eden 10 işçi hafif şekilde yaralandı. Fabrikadan çıkan duman kentin bir çok noktasından görüldü. Adana-Karataş yolu üzerindeki bir çırçır fabrikasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika işçileri yangına müdahale etti. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği fabrikadan çıkan dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, alev alan pamukları söndürmek için depoların duvarlarını iş makinasıyla kırdı. Söndürme çalışmasına yardım eden 10 fabrika işçisi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan işçilere, olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

- İtfaiye aracı

- Olay yerindeki vatandaşlar

- İş makinasının yıkım çalışmalarından görüntüler

SÜRE:01\'25\" BOYUT: 157 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)

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3)HIRSIZLIK YAPTIĞI İŞYERİNE TEKRAR GİDİNCE YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, işyerinden kıyma makinesi çaldığı öne sürülen Duran Ö. (23), aynı iş yerine tekrar gidince polis tarafından yakalandı. Hırsızlık olayı, Pazartesi günü Hayrullah Mahallesi\'ndeki işyerinde meydana geldi. İşyerine giren bir kişi, 2 kıyma makinesi çaldı. İhbar üzerine işyerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini incelediğinde kıyma makinelerini Duran Ö.\'nün çaldığını belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Duran Ö. dün aynı iş yerine tekrar gitti. Duran Ö.\'yü tanıyan işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, yaptığı araştırmada kıyma makinelerinin bir spot mağazasına satıldığını tespit etti. İşyerine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada kıyma makinelerinin yanı sıra çalıntı bir de cep telefonu ele geçirdi ve işyeri sahibi Önder A.\'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından Duran Ö. ile Önder A. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sek edildi. Önder A., hastaneden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Kardeşim hırsızı çek hırsızı. Beni niye çekiyorsun?\" diyerek tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Çalıntı malzemeler

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 395 MB

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4)KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜLER ÇADIRA ALINDI, EĞİTİM VERİLDİ

ÇORUM’da bir otobüste seyahat eden yolcuların denetim sırasında emniyet kemeri takmadıklarını tespit eden trafik polisleri, ceza yerine ilginç bir uygulama gerçekleştirdi. Otobüsten indirilen yolculara, alındıkları çadır içerisinde emniyet kemerinin önemini anlatan 8 dakikalık görüntü izletildi.

Çorum-Ankara karayolunda, Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone\'li uygulama gerçekleştirildi. Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücülerin araçları durduruldu. Sürücülere yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Ekipler, durdurduğu bir yolcu otobüsünde denetimlerde bulundu. Emniyet kemeri takmadıkları belirlenen yolcular, otobüsten indirilerek çadır içerisine davet edildi. Yolculara, emniyet kemeri takmamaları sonucu yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi. Çorum Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, trafik kurallarını ihlal eden, emniyet kemeri takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan, cep telefonu ile konuşan kişilerin tespit edildiğinde, ceza kesilmeden bir çadır içinde uyarı ve eğitime tabi tutulduklarını belirterek \"Görüntülerde, kurallara uyulmazsa nelerle karışılaşacakları gösteriliyor. Eğitime tabi tutulan sürücülerin bundan çok fazla etkilendiklerini, kesilen cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar. Sürücüler yaptıkları hataların farkına varmaları için eğiterek, daha az kaza olmasını sağlamaya çalışacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Drone detayları

-Trafik ekiplerinin sürücüleri durdurması

-Emniyet kemerinin önemini anlatan konuşmalar

-Otomobilin çadıra alınması ve film izlettirilmesi

-Yolcu otobüsünün durdurulması

- Yolcuların çadıra alınması ve film izlemeleri

-Detaylar

(SÜRE: 5 Dk ) (BOYUT822MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA



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