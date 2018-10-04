DHA YURT BÜLTENİ 9

İzmir\'e Şehit Ateşi Düştü (EK)

1)OPERASYONA ÇIKMADAN BABASINI ARAMIŞ

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un akşam operasyona çıkmadan önce babasını aradığı öğrenildi. Babası Yücel Ulus\'u telefonla arayan şehidin, \"Nasipse yarın düğün için geleceğim\" dediği belirtildi. Şehit Ulus\'un cuma günü yapılacak, dayısının oğlunun düğünü için Bergama\'ya gelmek amacıyla bugün yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Ulus\'un şehit düşmesinin ardından, akrabaları düğünü iptal ettiklerini açıkladı.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu da, eşinin yakını olan şehidin evine geldi. Acı haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirten Koştu, \"Kendisi eşimim dayısın torunu olur. Acı haberi sabah aldık. Tüm milletimizin başı sağolsun. Tabii ki bu saldırılar, hain planlar son bulmayacak, biz bunu biliyoruz. Ancak vatan evlatları, ülkenin gerçekten ülkeyi seven insanlar hiç bitmeyecek. Şehitler bizim kalbimizde yaşayacak. Metanetli, dirayetli olmak durumundayız. Devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşuyla terörün kökü eninde sonunda kazınacak. Ülkemizin başı sağolsun, üzüntülüyüz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hakan Koştu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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2)KAHRAMANMARAŞ’TAKİ FABRİKA YANGININDA SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

KAHRAMANMARAŞ\'ta, dün gece bir tekstil fabrikasında çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Karacasu Mahallesi\'ndeki Terziler Sitesi içerisindeki bir tekstil fabrikasının deposunda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İplik balyalarının yanıcı özelliği nedeniyle alevler kısa sürede tüm depoyu kapladı. İhbar üzerine fabrikaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 araçla yangına müdahale eden ekipler, alevlerin fabrikanın işletme binasına ve çevreye sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Çalışmalar sırasında iş makineleri de deponun duvarlarını yıktı. Yangın, 4 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi. İplik balyalarının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürerken, fabrikadaki zarar da gün ağarınca ortaya çıktı. Deponun duvarlarının tamamen yıkıldığı fabrikada, iplik balyaları da yandığı görüldü. Yangının maddi zararın çok büyük olduğu ifade edilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Soğutma çalışmaları

- Yanan ilik balyaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 222 MB

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3)TEKİRDAĞ\'DA DERENİN \'KIRMIZI\' AKMASINA NEDEN OLAN İŞLETME BELİRLENDİ

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde Ergene Nehri\'nin kolu olan Çorlu Deresi\'nin \'kırmızı ve pembe\' akmasına bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlendi. Çerkezköy Kaymakamlığı\'ndan konuya ilişken,\"Derenin pembe renge dönüştüğü noktadan, Çorlu Deresi\'nin akış istikametinin tersine gerekli numuneler alınmak suretiyle geniş çaplı bir araştırma başlatılmış, bataklık ve sazlık arazi boyunca deredeki kirlilik takip edilmiş ve atığı dereye veren işletme tespit edilmiştir\" açıklaması yapıldı.

Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi\'nden geçen Ergene Nehri\'nin bir kolu olan Çorlu Deresi, dün akşam saatlerinde bir süreliğine fabrika atıkları nedeniyle \'kırmızı ve pembe\' renklerde akmaya başladı. İhbar üzerine bölgele Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürü ile ekibi, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgese Çevre Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek, sudan numuneler alındı. Ekipler bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etti. Hattında bölgedeki bir geri dönüşüm tesislerine ait olduğu belirlendi.

KAYMAKAMLIK: İŞLETME TESPİT EDİLDİ

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban da bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Çerkezköy Kaymakamlığı\'ndan yapılan açıklamada, derenin \'kırmızı ve pembe\' akmasına neden olan tesisin belirlendiği açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"3 Ekim 2018 tarihinde saat 18.30 sıralarında, \'ilçemizden geçen Çorlu Deresi\'nin Veliköy kavşağı yanında pembe renkli görüntüsü\' ihbarı tarafıma telefonla ve görüntülü olarak ulaştırılmıştır. İhbar alınır alınmaz Kaymakamlığımızca oluşturulan; Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürü ve ekibi, İlçe Jandarma Müdürü ve ekibi, İlçe Emniyet Müdürü ve ekibi, ÇOSB Çevre müdürü ve teknik elemanlarınca kalabalık bir çalışma gurubu ile derenin pembe renge dönüştüğü noktadan, Çorlu Deresi\'nin akış istikametinin tersine gerekli numuneler alınmak suretiyle geniş çaplı bir araştırma başlatılmış, bataklık ve sazlık arazi boyunca deredeki kirlilik takip edilmiş ve atığı dereye veren işletme tespit edilmiştir. Tüm gece boyu devam eden çalışmalarımızda atığı dereye verdiği tespit edilen işletmeye gerekli adli ve resmi işlemler başlatılmıştır.\"

5 KİLOMETRELİK ALAN ABLUKAYA ALINDI

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, derenin \'kırmızı ve pembe\' akmasıyla ilgili gece boyunca çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Derenin kirlenen bölümündeki durumu görebilmemiz için anlık parametrelere baktık. Diğer detaylı parametreleri de sabaha karşı bakanlığımız laboratuvarlarına analiz için gönderdik. Derenin şuanki durumu insan sağlığını ve yaşamı konusunu etkilemeyecek şekilde akışına devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı şuan için bulunmuyor. Veriler o görülen kırmızı etkinin anlık bir suyun dereye verildiğini gösteriyor. Dün saat 03.00 sularına kadar ekiplerim sahada bu suyun nereden gelebileceği konusunda dere boyunca incelemelerde bulunduk. O noktada kontrolsüz bir kanal çıkışının olduğunu tespit ettik. Bu kontrolsüz kanal çıkışından numune aldık. Daha sonrada bu kanalın nereye gittiği konusunda bilgi sahibi olabilmek içinde yaklaşık 3 kilometre kanal boyunu takip ettik. Kanalın ucunun bölgede bulunan bir tesise ulaştık. Bu tesisin atık suyundan da numuneler aldık. Tesisten aldığımız numuneler ile deredeki atık su numunelerinin eşleşip eşleşmeyeceği konusunda fikir sahibi olabilmek için bunları bakanlığımızın referanslı laboratuarına analiz için gönderdik. Ayrıca bu hat boyunca birçok kontrolsüz bacaların da olduğunu tespit ettik. Buralardan vidanjörler vasıtası ile de bu suyun dereye verilmiş olabileceği endişesi taşıdığımız için ve bu tür dökümleri de engellemek için bugün itibari ile kaymakamlığımıza, belediyeye bu hattaki kontrolsüz olan bacaların ve güzergahın kapatılması ile ilgili talimatlarımızı da valilik olarak hazırlıyoruz.\"

\'BAKANLIK TALİMAT VERDİ\'

Albayrak, bakanlığın da bu konuda kendilerine talimat verdiğini belirterek, \"Sayın bakanımız bu konuyla ilgili ihmalkar davranan her türlü kişi ve kuruluşlara gerekli tüm cezai yaptırımların uygulanması için talimat verdi. Bu konuya sebebiyet veren kişi ya da kurum kimler ise tespit etmek için 5 kilometrelik alanı ablukaya aldık ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar faili tespit edemedik ancak şüphelendiğimiz bir kaç unsur var. Dolayısı ile bu hattan ve kontrolsüz bulduğumuz bacadan alınan analizlerin çıkmasını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kirletilen dereden detaylar

Dere üzerindeki kırmızı izler

Çevreden detaylar

Dere ve çevre

Çevre ve Şehircilik Müdürü Albayrak\'ın açıklaması

Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ-Ruhan YALÇIN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

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4)KANALİZASYONDA EL BOMBASI BULUNDU

GAZİANTEP\'te kanalizasyonun içersinde el bombası bulundu.

Fırat Mahallesi\'nde atık su kanalı temizliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, 2 metre derinliğindeki bir kanalı vidanjör ile temizlemeye başladı. Vidanjörün sıkışması nedeniyle bacadan inen işçiler, el bombası buldu. Bombayı bulan işçinin haber vermesiyle bölgeye polis bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekildiği bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını delil torbasına koyarak, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Bombayı bulan işçi Halil İbrahim Gündüz, kanal hattı temizliği yaptıklarını söyleyerek, \"Kanal malzemesinin içinde katı malzeme olduğu için arkadaşımı indirdim. Bana, oraya bakarken arkadaşım el bombası bulduğunu söyledi. Ben de el bombasını elime aldım, üzerinde çekilmemiş pimi vardı. 155\'i arayarak polisi çağırdım. Polis arkadaşların dediği yere bombayı bıraktım ve gerekli bilgiyi verdim. Bombayı alınca çok tedirgin oldum ve korktum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Güvenlik önlemleri

- El bombası

- Olay yeri incelem ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB

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5)CAM PARÇASI İLE KENDİNE ZARAR VEREN GENCİ DENİZE ATLAYAN POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, sahildeki kayalıklarda, elindeki kırık cam şişe parçası ile boynuna kesikler atarak kendisine zarar veren ve vazgeçirmeye çalışanlara direnip, denize giren 23 yaşındaki A.D. (Adem Doğan), üniformaları ile suya atlyan iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Elindeki cam parçası alınarak sudan çıkartılan A.D., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Dün (çarşamba) öğlen saatlerinde 155 Polis İmdat ihbar hattına İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı\'nda bir kişinin elindeki kırık cam şişe parçası ile kendisine zarar verdiği ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sahildeki meydanın kenarında bulunan kayalıklarda, elindeki cam şişe parçası ile boynuna kesikler atan A.D.\'yi çevredeki bazı vatandaşlarla birlikte ikna etmeye çalıştı. Ancak A.D., iki yıllık eşinin bir süre önce, işsiz olduğu için kendisinden boşandığını, bu nedenle bunalımda olduğunu belirtip, polislere direndi, elindeki cam parçasını bırakmadı. Bu sırada, biri trafik ekiplerinde görevli iki polis memuru, A.D.\'nin kendisine daha fazla zarar vermesine engel olmak için, tabanca ve cep telefonlarını ekip arkadaşına verip müdahalede bulunmak istedi. Ancak bu sırada A.D., polislerin kendisine yaklaşmasına izin vermemek için kayalıklardan denize indi. Ardından iki polis memuru da üniformaları ile denize atlayıp, arkasından yaklaştıkları A.D.\'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Elindeki cam şişe parçası alınan A.D., kıyıya çıkartıldı. A.D.\'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri ambulansta yaptı. A.D., daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.D.\'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kendisine zarar veren A.D.\'yi ikna etmeye çalışan vatandaşlar arasındaki yazar Behlül Değerli, \"Elindeki kırık bira şişesi ile kendisine sürekli zarar veriyordu. Söylediklerimizin, çabalarımızın farkında değil gibiydi. Eşinin kendisini terk ettiğini, çocuğunun doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini söylüyordu. Bir süre sonra şişe parçası ile şah damarını kesmeye çalıştı. O an polis memuru arkadaşlar müdahale edip, sudan çıkardı. Elindeki farklı bir kesici alet olsa şimdi yaşamıyor olacaktı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kendisine cam parçası ile zarar veren A.D.\'yi polis ve çevredeki vatandaşların ikna çabalarından görüntü

-Polisin kendileine direen gence müdahale için hazırlık yapmaları

-Polislerin, kendine zarar veren ve denize giren gence müdaha edip, sudan çıkarmaları

-Sudan çıkartılan A.D.\'nin tedavisi için ambulansa alınmasından görüntü

-A.D.\'yi ikna etmeye çalışan vatandaşlar arasındaki yazar Behlül Değerli ile röp.

Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)



