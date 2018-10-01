DHA YURT BÜLTENİ 9

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HABERİ GEÇİLECEK

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Alman yolcu uçağı Zonguldak\'ta pistten çıktı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK Havalimanı\'ndan aldığı yolcularla Almanya\'ya gitmek üzere aprondan çıkış yapan Germania Hava Yolları\'na ait uçağın sağ arka tekeri pistten çıktı. Yolcular uçaktan indirilirken, havayolu şirketinin kararına göre yolcular ya yeni bir uçakla Zonguldak\'tan ya da İstanbul\'dan gönderilecek.

Bugün sabah erken saatte, Germania Hava Yolları\'na ait Düsseldorf- Zonguldak seferini yapacak uçak, aprondan yolcularını aldıktan sonra piste hareket etti. Bu sırada uçağın sağ tekeri pistten çıkarak toprağa saplandı. Uçak hareket edemeyince uçuş iptal edilerek yolcular indirildi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, uçağın manevra yaparken tekerinin pistten çıktığını söyleyerek, \"Yolcularını aldıktan sonra kalkmak için hazırlık yapan uçak pistte doğru ilerlerken pilot mesafeyi ayarlayamamış ve bir tekerleği toprağa düşmüş. Herhangi bir tehlike yok. Uçak uçamayacağı için yolcular indirildi. Yolcular havayolu şirketinin kararına göre ya yeni bir uçakla ya da İstanbul\'dan gönderilecek. Şu an bunu kararı verilmedi\" dedi

Uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın görüntüsü

Röportaj

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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EDİRNE\'DE YAĞMUR YAĞIŞI

EGE üzerinden gelecek fırtınanın etkisini göstermediği Edirne\'de dün başlayan aralıklı yağmur yağışı bugün de sürdü.

Ege Denizi üzerinden gelecek fırtınanın etkisi altında kalacağı belirtilen ve günlerdir önlem alınan Edirne\'de fırtına etkili olmadı. Edirne\'de dün başlayan ve aralıklarla süren yağmur yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte yağmur yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun gün içinde zaman zaman şiddetini artırarak devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Yagmurdan genel detay

Şemsiye ile vatandaşın yürümesi

Saçak altlarında bekleyenler

Suyun cadde üzerinde birikmesi

Araçların ilerlemesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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ŞANLIURFA\'DA, 2 TÜRK KARDEŞİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 21 KİŞİ ADLİYEDE

ŞANLIURFA\'da, Mahmut ile Mesut Dağ kardeşlerin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği gerekçesiyle gözaltında bulunan 45 kişiden 21\'i, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Kent merkezindeki Suriyelilere ait iş yerlerinin gerginlik nedeniyle açılmadığı, okula giden öğrencilerin de ikinci talimata kadar izinli olduğu belirtildi.



Olay, 27 Eylül Perşembe günü, meydana geldi. Osmanlı Mahallesi\'nde, birbirine komşu Türk ve Suriyeli aileler, çocukları arasındaki tartışma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirdi, 3\'ü ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek, sokaklara dökülüp, taşkınlık çıkaranlar, polisin müdahalesiyle engellendi. Cuma günü de kentte, sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Cuma öğleden sonra kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, \'Suriyeli istemiyoruz\' sloganları atarak, çevrede bulunan Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarını kırarak, tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler, gözaltına alınırken, birçok iş yerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente, çevre illerden de takviye polisler gönderildi.

Mahmut- Mesut Dağ kardeşlerin öldürülmesinin ardından kent merkezindeki gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ve sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi daha gözaltına alındı. Cinayetin ardından gözaltına alınanların sayısı, 53\'e çıktı. Kent merkezindeki gerginlik, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltındaki 53 kişi ise sorguya alındı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kentte, 2 Türk kardeşin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8\'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

21 KİŞİ ADLİYEDE

Cinayet sonrası Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen 45 kişiden 1\'i kadın, 7\'si 18 yaşından küçük 21\'i, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

SURİYELİLER DÜKKANLARINI AÇMADI

Öte yandan gerginlik nedeniyle kent merkezindeki Suriyelilere ait iş yerlerinin açılmadığı, okula giden öğrencilerin ise ikinci talimata kadar izinli olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis adliyede güvenlik önlemi alması

- Adliye bahçesinde bekleyen şüphelilerin yakınları

- Şüphelileri ekip aracından indirilmesi

- Şüphelileri Adliye binasın konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MB

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117 YAŞINDAKİ AYŞE NİNENİN SIRRI, YAYLA HAYATI VE SAĞLIKLI BESLENME

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde yaşayan 117 yaşındaki Ayşe Uskar\'ın çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve torunlarının torunları elini öpüp \'Dünya Yaşlılar Günü\'nü kutladı. Uskar, uzun yaşamını ve sağlığını, 80 yıl yaylada kalmasına ve organik beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

1901 doğumlu Ayşe Uskar, Atatürk Mahallesi\'nde oğlu Hasan Uskar ile birlikte oturuyor. Aydın\'da yörük çadırında dünyaya geldiğini belirten Ayşe Uskar, 4\'ü kız, 9 çocuğu, 40 torunu, 62 torunun çocuğu ve 4 de torunun torunu olduğunu söyledi. Ayşe Uskar, kişisel ihtiyaçlarını kimsenin yardımına gerek duymadan karşıladığını belirtti. Uzun yaşamın ve sağlığın sırrını antalan Ayşe Uskar, \"Aydın\'da bir yörük çadırında dünyaya geldim. 80 yıl kıl çadırlarda, yaylalarda temiz havada; bal, tereyağı, pekmez, süt ve yoğurtla beslendim. En çok yoğurt ve süt tüketirim\" dedi.

\'ATATÜRK VEFAT ETTİĞİNDE ÇOK AĞLADIM\'

Ayşe Uskar, Ulu Önder Atatürk vefat ettiğinde çok ağladığını söyledi. \'1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\' nedeniyle Ayşe Uskar\'ın yanına gelen çocukları, torunları, torunun çocukları ve torunun torunları elini öperek hayır duasını aldı.

Görüntü dökümü:

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- Uskar ailesinin evi ve Ayşe Nina

- Ayşe Uskar ve oğlu ile röp.

- Çocukları, torunları ve torunlarının torunlarının ninenin elini öpmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:222 MB

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Otobüsteki valizlerin içinde 51 kilo eroin ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizler içerisinde 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dün gece saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde Van\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğiyle otobüste yapılan aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş iki valizin içinde 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.Ç. (63), Y.K. (44) ve M.A.A. (18) gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Narkotik köpeğinin otobüste arama yapması

-Köpeğin valizleri bulması

-Valizlerin polisler tarafından açılması

-Eroin paketlerinin valizlerden çıkartılması

-Yakalanan uyuşturucuların görüntüsü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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MİLYONFEST, MFÖ KONSERİYLE SONA ERDİ

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de düzenlenen ve 4 gün süren \'MilyonFest Eskişehir\' etkinliği MFÖ konseriyle sona erdi.

Aşağı Söğütönü Mahallesi\'ndeki Mola Tesisleri\'nde düzenlenen MilyonFest Eskişehir etkinliğinin son gününde MFÖ sahneye çıktı.1984 yılında çıkardıkları ilk albümleri \'Ele Güne Karşı\'dan bu yana 13 albüm ve sayısız şarkıya imza atan MFÖ, sahne performanslarıyla etkinliğe katılan gençleri coşturdu.

MilyonFest etkinliğinde dört gün boyunca Athena\'dan Selda Bağcan\'a, MFÖ\'den Hayko Cepkin\'e, Teoman\'dan Şebnem Ferah\'a, Pentagram\'dan Manga\'ya kadar 28 sanatçı ve grup sahne aldı. Festivalin organizatörü Umut Kuzey, Türkiye\'nin dört bir yanında gerçekleştirmeye devam edecekleri festivallerde önümüzdeki sezon daha çok engelli gencin festival atmosferini soluyabilmesi için proje geliştireceklerini belirterek, festivallerin eğlenceden daha çok bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

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-MFÖ konserinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 263 MB

Süre: 2 Dakika 20 saniye

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