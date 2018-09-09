DHA YURT BÜLTENİ 9

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

KİLİS\'ten Suriye’nin İdlib kenti sınırına midibüslerle askeri personel sevk edildi.

Doğu illerindeki birliklerden yol çıkan askeri personeli taşıyan midibüsler, bugün öğleden sonra Kilis\'e ulaştı. Subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan askeri personelin bulunduğu midibüsler, Hatay\'ın İdlib sınırına ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Komandoları taşıyan otobüs ve minibüsler

- Konvoydan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

68 MB

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Akdamar Kilisesi\'nde 3 yıl aradan sonra ayin

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi\'nde 3 yıldır yapılamayan ayin, bu sene gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un da takip ettiği ayini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkopos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan yönetti. Ayine Türkiye’den ve yurt dışından yüzlerce kişi katıldı.

Van Gölü\'ndeki Akdamar Adası\'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi\'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle \'Anıt Müze\' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van\'a geldi.

Surp Haç Kilisesi’nde 3 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen ayin için yapılan hazırlıklara ise günler öncesinden başlandı. Tören katılacak olanlar bugün saat 07.30\'dan itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi\'ne gelmeye başladı. Aralarında Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan\'ın da bulunduğu din adamları ile konuklar teknelere alındı. 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşan konuklar, ayin için hazırlıklara başladı.

Ayin için adada düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Sezgin Tanrıkulu, belediye başkanları ile yurt dışından ve içinden yüzlerce kişi katıldı. Saat 11.00\'de başlayan ayini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkopos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan tarafından yönetildi.

BAKAN ERSOY: ADAYA SU GETİRİYORUZ

Van Valisi Murat Zorluoğlu ve kurum amirleriyle birlikte adada ve kilise içerisinde incelemelerde bulunan ve Aram Ateşyan’ın yönettiği ayini bir süre takip eden Bakan Ersoy, daha sonra kilisenin güney tarafında toplanan misafirlerle sohbet ederek, güvercin uçurdu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, ortak değerleri beraber yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Dün olduğu gibi bugün de birlikte Türk milleti olarak Ermenilerin dini özgürlüklerine, yaşam kültürlerine saygı duymaya, desteklemeye, sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Biliyorsunuz son 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle ayinlere ara verilmişti. Bu yıl tekrar güvenlik ortamı tesis edildiği için ayinlere başladık. Bu yüzden de çok mutluyuz. Temennimiz bundan sonra da kesintisiz şekilde ayinlerin Akdamar Kilisesi’nde devam etmesi. Küçük bir müjde vermek istiyorum, kasım ayına kadar kıyıdan tatlı su boru hattı döşüyoruz. Kasım ayında ise başlıyoruz. Adaya su getiriyoruz. Bundan sonra geldiğimizde adayı inşallah yemyeşil göreceğiz\"

Ateşyan da yaptığı konuşmada Nuh peygamberi anlattı. Ateşyan, \"Nuh Peygamber gemideyken, geminin kapılarını açamadı. Çünkü dalgalarla mücadele ediyordu. Gemi Ağrı Dağı’nın tepesine indiğinde bile kapıyı açamadı. Ufak bir pencereden güvercin gönderdi haber alabilmek için, güvercin ağzında zeytin dalıyla döndü. Her yerin sakin olduğunu, huzur içinde olduğunun müjdesini verdi. Ondan sonra Nuh Peygamber geminin kapılarını açtı. Dalgalı bir dönem burada da geçti. Ülkemizde de yaşandı. O dalgalı üç yıl içinde biz de Akdamar’ın kapılarını açamadık. Dualarımızı tanrıya yükseltemedik. Ancak güvercin bize haber getirdi. Van şehri huzur içinde. Barış, kardeşlik bakidir artık bu şehirde. Biz de bakanımızın izniyle, valimizin desteğiyle bu yıl geldik ve Van şehrimize kardeşlerimizle buluşmaya, hep birlikte din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bu kutsal mekanda dualarımızı tanrıya ilettik. Barışı sağlasın. Huzur sağlasın. Bu güvercin bizim için kutsal ruhu temsil eder. Devletimizin, tüm siyasi erkanın üzerinde olsun. Bizi her türlü kötülüklerden korusun\" diye konuştu

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel\'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor. Din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan, ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, 95 yıl aradan sonra ilk defa ilk 2010 yılında ayıne ev sahipliği yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ayinden görüntü

Konuşmalar

Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Kayıp kız çocuğunun 3 gündür yanında olduğu kişi tutuklandı

ÇORUM’un Oğuzlar ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğu, kendisini kaçırdığı öne sürülen Mürsel Bayrak (34) ile polise başvurdu. \'Kaçırılmadım, kendi rızamla gittim\' diyen S.K., Çocuk Sevgi Evi\'ne yerleştirildi. Mürsel Bayrak ise \'alıkoyma\' ve \'hürriyetten yoksun kılma\' suçlamasıyla tutuklandı.

Oğuzlar ilçesinde, 3 gün önce liseye kayıt yaptırmak için evden ayrılan S.K., geri dönmedi. Kızından haber alamayan Ahmet K., dün jandarmaya başvurdu. Ekipler, kayıp kız için arama çalışması başattı. Aramalar sürerken dün S.K., kendisini kaçırdığı öne sürülen Mürsel Bayrak ile Osmancık Polis Merkezi\'ne gitti.

Polise ifade veren S.K., kaçırılmadığını, kendi rızası ile gittiğini anlattı. S.K., \"Mürsel Bayrak ile 2 ay önce tanıştım. Kayıt yaptırmak için evden çıktım ve bir daha eve dönmedim. Mürsel Bayrak\'a yaşımın 14 değil, 18 olduğunu söyledim. Bunu yapmamın nedeni aile baskısı ve şiddetti. O gün önce baraja gittik, ben ona \'eve dönmeyeceğimi\' söyledim. Sonra birlikte ormanlık alanda uzun süre yürüdük. Üç gün boyunca ormanın içinde yemek yemeksizin bir ağacın altında kaldık. Bana kötü muamele ve zorlayıcı bir durumu olmadı. Sonra polise başvurduk. Gidecek yerimiz yoktuö ifadelerine yer verdi.

Mürsel Bayrak da kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini savundu, \"Yaşını sonradan öğrendim. Kimliğini hiç görmemiştim\" yönünde ifade verdi.

S.K., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığı ile Çocuk Sevgi Evi\'ne yerleştirildi. Mürsel Bayrak ise \'alıkoyma\' ve \'hürriyetten yoksun kılma\' suçlamasıyla tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mürsel Bayrak\'ın adliyeden çıkarılması

-S.K vesikalığı

-Detaylar

(SÜRE: 2.20 SN) ) (BOYUT: 138 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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İslahiye\'de Türk semenderi görüldü



Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi\'nde piknik yapmaya giden bir grup genç, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk semenderini görüntüledi.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları\'nın eteklerindeki İdilli Mahallesi yakınlarındaki vadiye pikniğe giden bir grup genç, dere kenarında halk arasında \'Benekli kertenkele\' olarak adlandırılan Türk Semenderi ile karşılaştı. Gruptan Mahir Gürler, cep telefonuyla hayvanı görüntüledi. Gürler, Türk semenderinin taşların arasına girerek izini kaybettirdiğini belirterek, \"Arkadaşlarla piknik yapmaya gitmişti. Dere kenarında hareket eden sarı ve siyah benekli kertenkeleyi gördük. Ben cep telefonumla görüntüledim, ancak taşların arasına girerek kayboldu. Tehlikeli olabileceğini düşünerek yakalamayı düşünmedik. Daha sonra internetten baktığımda nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu öğrenince, yakalamadığımız için daha çok sevindim\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İdilli vadisi

- Kertenkelenin hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı



Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaali\'de, geçen pazar günü meydana gelen kazada, refüje çıkarak, takla atan hafif ticari aracın karşı şeride geçip, 3 motosiklete çarpması sonucu 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Facia gibi kazanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak, ters yöne girdiği ve 3 motosikletliye çarptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası kayıtları

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fahir Atakoğlu\'ndan Antalya\'ya özel beste sözü

19\'UNCU Uluslararası Antalya Piyano Festivali\'nin 8. gününde piyanist Fahir Atakoğlu ve şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi. Konserde Fahir Atakoğlu, Antalya için beste yapma sözü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali\'nin 8. gününde, piyanist Fahir Atakoğlu ve şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası \'Film Müzikleri\' konseri verdi. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu\'ndaki konser yoğun ilgi gördü. Sanatseverler salonu hınca hınç doldururken merdivenlerde bile yer kalmadı. Konserde, piyanist Fahir Atakoğlu\'nun dünden bugüne imza attığı film müzikleri seslendirildi. Atakoğlu, \'Ayla\' filmi için bestelediği müzikleri çalmaya başlayınca salondakiler uzun süre alkışladı. Ünlü müzik adamı, ardından \'Ağır Roman\' ve \'Hadi Be Oğlum\' filmleri için bestelediği müzikleri, şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Fahir Atakoğlu, eşi Tulin Atakoğlu için yazdığı \'Sır\' eserini de tüm sevenlere ithaf etti. Atakoğlu\'nun unutulmayan müzikleri \'Demirkırat\', \'Anadolu\', \'Med Cezir\', \'Yeşilada\', \'And Places\', \'Gözyaşı\', \'Sarı Zeybek\', \'Cumhuriyet\' ve \'Lal\' eserleri ise sanatseverlere coşku ve duygu dolu anlar yaşattı. 2 saate yakın sahnede kalan Fahir Atakoğlu ve şef Gürer Aykal, orkestra ile birlikte davetlileri selamladı.

BAŞKAN MENDERES TÜREL: ASKERDE EN YAKIN ARKADAŞIM FAHİR ATAKOĞLU İDİ

Konser sonrası şef Gürer Aykal ve Fahir Atakoğlu\'na teşekkür plaketi takdim eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Fahir Atakoğlu\'nun askerde en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Türel, \"Ondan müzikle ilgili çok şey öğrendim, aranje işlerine başlamamda büyük payı vardır. Ona hep 9-8\'lik bir parça bestelemesini söylerdim, o da \'Yarim İstanbul\'a imza attı. Burada hepinizin huzurunda sevgili Fahir\'i borçlandıralım, ondan bir tane de Antalya bestesi isteyelim\" dedi. Atakoğlu\'nun \"Seve seve\" diye cevap vermesi üzerine salondaki tüm izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı.

Atakoğlu, yoğun alkışlar üzerine yeniden sahneye çıkarak, \'Yarim İstanbul\'u ikinci kez seslendirdi.

Fahir Atakoğlu\'nun hayranları, konser sonrası albüm imzalatmak için uzun bir kuyruk oluşturdu. Sanatçı hayranlarını kırmayarak, albümlerini tek tek imzaladı.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Tunuslu besteci Dhafer Youssef\'in bugün vereceği konserle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Türel\'in konuşması

-Detaylar

HABER- KAMERA: ANTALYA (DHA)

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Gelin arabasıyla kuyumcu soymaya kalkan zanlı adliyede

BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesinde, \'gelin arabası\' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi\'ndeki Gürsel Durmuş\'a ait kuyumcuya \'gelin arabası\' gibi süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö., elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö.\'nün üzerine atlayarak müdahale etti. Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu ayağından yaralandı. Bu esnada, olay yerinden geçen polis ekipleri M.Ö.\'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına da el konulan zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlının çıkısı

-Emniyetten detaylar

HABER/KAMERA: Enver Fatih TIKIR, BURSA, (DHA)

SÜRE: 33 sn - BOYUT: 62.9 mb

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Tek katlı bina yandı

İZMİR\'in Konak ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan tek katlı bir binadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Binanın küçük olmasından dolayı alevler kısa sürede binayı sardı. Evlerin bitişik olmasında dolayı yandaki binalar da zarar gördü. Yanan bina kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

(Kj, Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: İZMİR, (DHA) (sosyal medya)

