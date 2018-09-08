DHA YURT BÜLTENİ 9

Kazada ölen evli çift toprağa verildi

UŞAK\'ta şarampole yuvarlanan otomobilde ölen İsmail Elbir (49) ve eşi Ebru Elbir(45), memleketleri Aydın\'da gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Yoğun bakımda olan çiftin oğlu üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Zorbey Elbir\'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün (cuma) saat 09.30 sıralarında, Uşak- Ankara karayolunda meydana geldi. İsmail Elbir, eşi Ebru Elbir ve üniversite 2\'inci sınıf öğrencisi olan oğlu Zorbey Elbir ile birlikte Aydın\'dan Eskişehir\'e gitmek için yola çıktı. İsmail Elbir 35 JR 564 plakalı otomobili kullanırken, Banaz ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada İsmail Elbir ve eşi Ebru Elbir yaşamını yitirirken, çiftin oğlu Zorbey Elbir ise ağır yaralandı. Uşak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zorbey Elbir\'in tedavisini sürdüğü bildirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren İsmail Elbir ve eşi Ebru Elbir\'in cenazeleri, bu sabah Aydın\'a getirildi. Evlerinin önünde helallik alınan çiftin cenazesi, daha sonra Bey Camii\'ne götürüldü. Öğlende düzenlenen cenaze töreninde, İsmail Elbir\'in AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ağabeyi Hüsnü Elbir, gözyaşlarına hakim olamadı. Hüsnü Elbir, çevredekilerin desteğiyle ayakta durdu. Cenaze törenine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen\'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası çift, Kemer Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İsmail ve Ebru Elbir\'in cenaze namazından görüntü

- Hüsnü Elbir\'in ayakta durmakta zorlanması ve yakınlarından görüntü

(KJ Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Körfez kirliliğinden amatör balıkçılar da dertli

İZMİR\'de, son günlerde Körfez\'de yaşanan kirlilik ve yayılan kokudan amatör balıkçılar da şikayetçi oldu. Sahil şeridinde avlanan balıkçılar, tuttukları kefallerin koktuğunu ve bunları tekrar denize bıraktıklarını söyledi.

İzmir Körfezi\'nde yaşanan kirlilik ve kente yayılan kötü koku, sahil şeridindeki seyyar satıcılar ve vatandaşlar kadar amatör balıkçıları da etkiledi. Sahildeki amatör balıkçılar, tuttukları bazı kefalleri kötü koktukları için denize salmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır, İzmir\'in sahillerinde balık avladığını belirten Davut Ebrem, son günlerde gezici olmayan balıkların renklerinin yeşile kaçtığını ve kötü koktuklarını söyledi. Ebrem, \"Eskiden bu denizin içine girip yüzerdik, hem eğlenirdik hem de avlanırdık, gümüş gibi balıklar olurdu. Son günlerde yanından geçerken bile burnumuzu tıkamak zorunda kalıyoruz, tuttuğumuz bazı kefalleri kötü koktukları için geri salıyoruz\" dedi.

Bir diğer amatör balıkçı Yusuf Beren de, yetkililerin kısa süre içinde bu soruna çözüm bulmasını beklediklerini belirterek, \"Denize kanalizasyon atıkları boşaltıldığı söyleniyor. Böyle bir olay olduğuna insanın inanası gelmiyor. Burası hepimizin denizi, insanlar hava almak için buraya geliyor, spor yapıyor. Gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer\" diye konuştu.

Sahildeki birçok vatandaş da soruna bir an önce çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

AK PARTİLİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Kentte kokuyu oluşturan farklı nedenler bulunduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün konuyu yakından takip ettiğini belirtti. Nasır, kokuyu oluşturan nedenlerden birinin İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kentin güneyi ve kuzeyinde bulunan atık su tesislerinin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından kaynaklandığını söyledi. Kanalizasyon sistemlerinde mühendislik hataları nedeniyle oluşan kot farkları da bulunduğunu kaydeden Necip Nasır, \"İZSU\'ya ait kanalizasyon sistemininde de denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı kanallarda çamur biriktiği ve bu çamurların da yoğun koku oluşumuna katkısı olduğu tespit edilmiştir. Şehrin değişik noktalarında yaz aylarında atık su debisi düştüğü zaman kanallarda biriken çamurların da çürüme sonucu hidrojen sülfür gazı oluşturduğu bu gazın yoğun ve rahatsız edici kokuya yol açtığı ortaya çıkmıştır\" dedi.

Rüzgarların kokuyu kente taşıdığını, özellikle Çiğli yönünden estiği zamanlarda tüm şehirde ağır olarak hissedildiğini vurgulayan Nasır, \"Bununla birlikte Kurban Bayramı sürecinde kanallara kan ve hayvan atıklarının ulaştığı, bunların da kokuya neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarında yer alan ve denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı kanallarda çamur biriktiği ve bu çamurların da yoğun koku oluşumuna katkısı olduğu tespit edilmiştir. Bilim, teknoloji ve mühendislik hizmetlerinin geliştiği bu çağda İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bununla ilgili önlemler noktasındaki yetersizliğini kamu oyunun taktirine bırakıyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahilden genel görüntü

- Balıkçılardan görüntü

- Tutulan balıklardan görüntü

- Balıkçılarla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)



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CHP\'li Oran: Türkiye tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

CHP\'li Umut Oran, Türkiye\'nin tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ileri sürerek, \"Tarihten doğru ders çıkarılmazsa sonuçları ağır olur. Türkiye tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye siyaseti ritim bozukluğu yaşıyor\" dedi.

Edirne\'nin Havsa ilçesindeki Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali\'nde söyleşiye katılacak olan CHP\'li Umut Oran, CHP Edirne Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu ile partinin Edirne teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Türkiye\'nin tarihinde en kötü dönemini yaşadığını öne sürdü. Umut Oran, şöyle dedi:

\"Tarihten doğru ders çıkarılmazsa sonuçları ağır olur. Geldiğimiz nokta tarihten gerekli derslerin çıkarılmadığını gösteriyor. Osmanlı Devleti son döneminde 3 önemli hata yapmış ve o büyük devlet yıkılmıştı. Düzenli ordu yapısı bozulmuş, hazine boşaltılmış ve liyakat sistemi ortadan kalkmıştı. Maalesef bugünde bu durumları yaşıyoruz. Türkiye tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye siyaseti ritim bozukluğu yaşıyor. Dış politikada da büyük sorunlar var. Suriye bataklığına saplanmış durumdayız. Çok ciddi bir Suriyeli sığınmacı sorunu var. Ana muhalefet partisi olarak Türkiye\'nin içinde bulunduğu dönemden çıkması için mücadele ediyoruz. Önümüzde seçimler var. Seçimlerde başarılı olmak ve ülkemizi en iyi noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.\"



CHP Edirne Milletvekili ve CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Gaytancıoğlu, \"Türkiye\'yi ithalat kafasıyla yöneten, üretime katkı sağlamayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Tarım ürünlerine ciddi anlamda döviz ödüyoruz. Bölgemiz ürününden örnek verirsek ayçiçeği ithalatına yılda yaklaşık 4.5 milyar dolar harcıyoruz. İthalat yerli üretimden pahalı olmasına rağmen hükümet yerli üretim yerine ithalatı destekliyor. Gümrük vergisi yüzde 27\'den yüzde 13\'e düşürüldü. Dövizin yüksek olduğu bu dönemde yerli ve milli olduğunuzu ispat edin. Vergileri yükseltin ve yerli üretimi destekleyin. Türkiye tarımı ve ekonomisi iyi yönetilemiyor. Ciddi bir savurganlık var \"dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Galtancıoğlu\'nun konuşması

Umut Oran\'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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\'Anadolum konuşuyor\' projesiyle geçmişe dönüyorlar

ADANA’nın Tufanbeyli ilçe Kaymakamı Ferhat Atar’ın öncülük ettiği ‘Anadolum Konuşuyor’ sosyal projesi büyük bir beğeniyle karşılandı.

2017 yılında Tufanbeyli Kaymakamlık görevine atanan Ferhat Atar, kısa sürede hayata geçirdiği projeler, sosyal kültürel etkinlikler ve yöre halkıyla kurmuş olduğu sıcak ilişkiler sayesinde büyük takdir gördü. Atar’ın hayata geçirdiği projeler arasında bulunan ‘Anadolum Konuşuyor’ ise, yaşlı insanlara yönelik bir proje haline geldi. Kamera karşısına geçen yaşları 70 ila 90 arasındaki kişiler, gençlik dönemlerini, evliliklerini, yaşadıkları anılarını anlattı. Ziyaret ettiği evlerde ailelerin sorunları dinleyen Kaymakam Ferhat Atar, kendisine iletilen sıkıntıların giderilmesi, öneri ve isteklerin de yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.

EVLERDE ZİYARET

Yaşlıların hayat hikayelerini kamerayla kayda alan Kaymakam Atar, bunları sosyal medyada paylaşarak ibretlik anıların herkese ulaşmasını sağladı. “Yaşlılık geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı bir dönemdir\" diyen Atar, “Anadolum konuşuyor projesiyle yaklaşık 8 ayda 20’nin üzerinde vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu proje ile hem onların sıkıntılarını dinledik, hem onların geçmişte yaşadığı anılarını veya şahit oldukları olayları dinledik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerin konuşması

- Bir köylü kadının şiir okuması

- Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar\'ın konuşması

SÜRE: 03\'19\" BOYUT: 368 MB

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/TUFANBEYLİ, (Adana), (DHA)

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\'Kirvem Belediyem olsun\' şöleni

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi tarafından \'Kirvem belediyem olsun\' geleneksel sünnet şöleninde 362 çocuk sünnet edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte çocuklarla birlikte bir araya gelip, Balıklıgöl gezisi de yapan Başkan Fevzi Demirkol, \"Kirvelik bizde önemli, kirve babadan sonra amcadan önce gelir. Kirve bizim geleneğimizde ayrı bir öneme sahiptir\" dedi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geleneksel hale getirdiği 5. sünnet şöleni kapsamında, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için bir restoranda düzenlenen sünnet organizasyonuna çocuklar ve aileleri katıldı. Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, okundu. Halk oyunları gösterisi sunulduğu programda misafirlere yöresel yemeklerden \"tirit\" ikram edildi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, konuşmasında geleneksel hale getirdikleri 5. Sünnet Şöleni\'ni düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kirvem Belediyem Olsun Projesi\'ni önemsediklerini belirten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kirveliğin önemine değinerek şunları kaydetti:

\"Bizim gelenek ve göreneklerimizde sünnetin ayrı bir önemi vardır. Başladığımız günden itibaren hamdolsun bu yıl 5’incisni düzenlediğimiz geleneksel sünnet şölenimizi, Cenab-ı Hakk bizlere yapmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükür ve hamd ediyoruz. Bu şölenimizi yaparken, ilk senelerde şunu ifade ettik; kirvelik bizde önemli, kirve babadan sonra amcadan önce gelir. Sevinçli günlerde, acılı günlerde kirve yanlarında olur. Kirve bizim geleneğimizde ayrı bir öneme sahiptir. Biz bu sünnet şölenlerini yaparken, ‘Kirvem belediyem olsun’ dedik. Hamdolsun bugün burada geleceğin Fatihleri, ilim adamları, tasavvuf ehli, doktoru, avukatı, hakimi olacak olan kirvelerimin sünnetinde Cenab-ı Hakk bizleri bir araya getirdi.\"

Sünnet olacak çocuklar, daha sonra Başkan Fevzi Demirkol ve aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e götürüldü. Burada dua eden çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte evlerine bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplu sünnet yapıldığı alana gelen davetliler

- Sünnet olacak çocuklarla ilgilenen başkan Fevzi Demirkol

- Şölende yapılan konuşmalar

- Sünnet olacak çocuklar balıklıgöl\'de gezdirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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