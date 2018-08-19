DHA YURT BÜLTENİ 9

Yeşilçam\'ın \'Şişko Nuri\'si son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam\'ın \'Şişko Nuri\' lakaplı sanatçısı Sıtkı Sezgin (69), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yeşilçam\'da 300\'den fazla filmde rol alan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan \'Şişko Nuri\' lakaplı Sıtkı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin, Yoğun Bakım Servisi\'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Sezgin, için kentte bugün öğlen namazı sonrasında Samsun Büyük Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, yerel tiyatrocular ve vatandaşlar katılırken, sanat dünyasından kimsenin cenazede yer almaması da dikkat çekti. Sezgin, kılınan cenaze namazının ardından Derecik mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınmaası

-Tabutun omuzlarda gitmesi

-Şişko Nuri\'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Rahip Brunson\'ın eşi bu kez ayine katılmadı

İZMİR\'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi\'nde düzenlenen pazar ayinine bu kez katılmadı.

\'Terör örgütü PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek\' ve \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semti Bornova Sokağı\'ndaki Diriliş Kilisesi\'ndeki pazar ayinine bu kez katılmadı. Norine Brunson, geçen haftalarda per pazar ayine gitmişti. Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapılar ayine saatinde açıldı. Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı Türk bayrağının halen yerinde durduğu görüldü. Öte yandan ayine sadece Diriliş Kilisesi Derneği\'ne üye olanlar katılırken, ziyaretçiler güvenlik gerekçesiyle ayine alınmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kiliseden görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ordu\'daki selde 809 ton fındığın zarar gördüğü belirlendi

ORDU\'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Selde, 4 bin 426 çiftçiye ait 43 bin 476 dekar alanda 809 ton fındığın zarar gördüğü, 328 kovandaki arılarla, 5 sığır, 480 kanatlı hayvan ve bir alabalık havuzundaki balıkların da öldüğü saptandı.



Kentte, önceki hafta, 24 saatte metrekareye 108 kilogram yağış düşmesiyle özellikle Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Valilik tarafından oluşturulan Zarar Tespit, Hasar Tespit ve Jeolojik Etüt Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarda; Fatsa, Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Perşembe\'de 55 ev, 51 iş yeri, 11 aracın zarar gördüğü, 75 binanın hasarlı, 7\'sinin orta hasarlı, 13\'ünün ise ağır hasarlı olduğu belirlendi.

809 TON FINDIK ZARAR GÖRDÜ

Felakette ayrıca, 4 bin 426 çiftçiye ait 43 bin 476 dekar alanda 809 ton fındığın zarar gördüğü, 328 kovandaki arılarla, 5 sığır ve 480 kanatlı hayvan ve bir alabalık havuzundaki balıkların da öldüğü saptandı. Perşembe Medreseönü\'nde hasar gören balıkçı barınağının temizlenmesi için Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen gemiyle çalışmalar devam ederken, bir yandan da denizde kalan balıkçı teknelerinin kurtarılmasına başlandı. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi\'nde heyelanda hasar görerek tahliye edilen 18 evin ise yıkılacağı belirtildi. Konut sahiplerine kiralık ev temin edilerek maddi destek sağlandığı bildirildi.

ÇÖKEN KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ünye\'deki sel felaketinde en fazla hasarın Çaybaşı ve İkizce bölgesinde olduğu tespit edilirken, aşırı yağış sonucu çöken Karadeniz Sahil Yolu\'nun geçtiği Cevizdere Köprüsü\'nde de onarım çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bölge ziyaretinde ilçeye gelerek incelemelerde bulunduğu köprünün yıkılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü verilmeye devam ediyor.

TALİMAT OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Bölgede Cevizdere Irmağı\'nın taşması ve 2 köprünün yıkılmasının ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un talimatıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Cevizdere Köprüsü\'nde trafiğin hemen durdurulması için harekete geçildiği ortaya çıktı. Vali Yavuz\'un talimatı doğrultusunda bölgede bulunan trafik ve AFAD ekiplerinin teyakkuza geçerek, köprüye araç ulaşımını durdurduğu, taşkın riskine karşı çevredeki araçları da uzaklaştırarak tahliyelerini sağladığı belirlendi. Önlemler alındıktan dakikalar sonra sel sularının yükselmesiyle köprünün çöktüğü tespit edildi. Vali Yavuz\'un talimatıyla erken alınan önlemler sayesinde, olası facianın önüne geçildiği belirtildi.

\'TEDBİRLER CAN KAYIPLARINI ÖNLEDİ\'

Olay anını ve alınan önlemleri anlatan Vali Seddar Yavuz, \"Anında müdahaleyle köprü üzerinden geçen araçların tahliyesi sağlandı. Köprünün ulaşıma derhal kapatılması talimatını verdim. Bir faciayı önlemiş olduk. Bölgeye ekiplerin önceden gönderilmesi, hayatını kaybeden vatandaşımızın naaşına ulaşılması, almış olduğumuz tedbirlerin göstergesi. Orada almış olduğumuz tedbirler can kayıplarını önledi. Vatandaşlarımızın tahliye edilmesi bile başlı başına Ordu\'daki afet yönetiminin ne kadar başarılı bir şekilde olduğunun göstergesidir. Selin etkileri ortadan kaldırılıyor. Cevizdere Köprüsü\'nde yoğunluk var, emniyet ve jandarma bayram nedeniyle gerekli tedbirleri aldı. Elbette yoğunluk olacak, buranın alternatifi yok. Köprü yeniden yapılacak, çalışmalar sürüyor\" dedi.



-Görüntü Dökümü

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-Vali Seddar Yavuz\'un açıklaması

-Selden görüntü (arşiv)

-Ünye Cevizdere köprüsünden görüntü (arşiv)

-Çaybaşı ilçesindeki heyelandan görüntü (arşiv)

-Selden arşiv detay görüntü

(SÜRE: 4.05 Dk ) (BOYUT: 446 MB)



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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Hasankeyf\'te 611 yıllık minarenin numaralandırılan taşları sökülmeye başlandı

BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak olan Ilısu Baraj göletinin altında kalmaması için sökülerek yeni yerleşim birimine taşınması planlanan 611 yıllık Sultan Süleyman Koç minaresinin numaralandırılan tayşlarının sökümüne başlandı. Hasankeyf\'in yeni yerleşim biriminde yapımı süren 710 konutun ise Eylül ayının sonunda tamamlanacağı belirtildi.

Tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralleri projesi kapsamında tarihi eserlerin sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri\'nce yapıların taşınması için çalışmalar sürüyor. Tarihi Zeynel Bey türbesi kümbeti ile Artuklu Hamamı\'nın taşınması ardından şimdi de 1407 yılında yapılan Sultan Süleyman Koç minaresinin taşları numaralandırılarak sökülmeye başlandı. İnşaat firmasının taşıma işini üstlendiği tarihi minarenin 1 metrelik bölümünde taşlara numaralandırıldıktan sonra taşınmasına start verildi. Numaralandırılan taşlar Hasankeyf\'te müzenin bulunduğu Arkeoparkın yapıldığı alana götürülüyor. Eyyubi Sultanı Süleyman tarafından yapılan minarenin doğusunda yer alan türbede 1432 yılında ölen Sultan Süleyman\'ın da mezarı bulunuyor. Taşınacak 3\'üncü eser olan Sultan Süleyman Koç minaresinin ardından Hasankeyf girişindeki İmam Abdullah Zaviyesi\'nde de taşıma çalışmalarının altyapısına başlanıldı. Ayrıca, Hasankeyf\'in yeni yerleşim biriminin dışında oluşturulan mezarlık bölümüne İmam Abdullah Zaviyesi çevresindeki eski mezarlıkların bir bölümü de taşındı.

KONUTLAR DA SONA GELİNDİ

Öte yandan, sular altında kalacak olan yerdeki evler için de yeni yerleşim biriminde yapımı süren 710 konutta sona doğru gelindiği belirtildi. Geçen yılın Mart ayında yapımına başlanan 710 konutun Eylül ayının sonunda bitmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, ilçe sakinlerinin konutların bir an önce bitmesini beklediğini belirterek, “Konutlar biter bitmez ilçenin tümü yeni yerleşim birimine taşınmış olacak. Konutların kura çekiminin de Eylül\'ün ilk haftasında yapılmasını bekliyoruz\" dedi.

Yeni yerleşim biriminde bekar gençlere 47 yeni konut yapılırken, esnaflar için de 45 yeni iş yerinin yapımına başlanıldı. Ayrıca, sıcak havalara rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilçeye ziyareti de devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Süleyman Koç cami minaresinden görüntü

-Yeni Hasankeyf görüntüsü

-Konutlardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Korkuteli\'de Suriyelilerin karıştığı bıçaklı kavga sonrası gerginlik

ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde Suriyelilerle bir grup genç arasında bıçaklı kavga çıktı, ardından kovalamaca yaşandı. Vatandaşlarının kaldığı binaya sığınarak korunmaya çalışan Suriyeliler, polis ve jandarmanın uzun uğraşları sonucu kalabalığın elinden kurtarıldı. Olayda yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi.

Korkuteli\'de yaşayan Suriyelilerle ilçedeki bir grup genç arasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyelilerin bıçakla saldırdığı 3 Korkutelili genç hafif yaralandı. Olay sonrası Suriyelilerle bazı vatandaşlar arasında kovalama yaşandı. Suriyeliler kalabalık bir grup tarafından dövülürken, kendi vatandaşlarının kaldığı 3 katlı binaya sığındı.

Kavganın duyulması üzerine ilçe halkı Suriyelilerin saklandığı binanın çevresinde toplanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kalabalığın binaya girmesini önlerken, geniş güvenlik önlemi aldı. Korkuteli Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Ali İrban, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Diner de bina önünde bekleyen kalabalığın dağılması için konuşma yaptı.

Yapılan uyarılar ve konuşmalara rağmen kalabalığın dağılmaması üzerine Antalya\'dan çevik kuvvet desteği istendi. Saat 02.30 sıralarında Suriyelilerin sığındığı bina önüne gelen çevik kuvvet ekipleri, içerideki tüm Suriyelileri güvenlik çemberi altında otobüse bindirerek Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Suriyelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kavgada yaralanan Korkutelili 3 genç ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bina önünde bekleyen kalabalık ve polisten görüntü

- Çevik kuvvet polislerinin Suriyelileri otobüse bindirmesi

- Genel görüntü

156 MB /// 01.24

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tercan\'daki katliamda ölen müezzin Erzurum\'da toprağa verildi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, HABER GEÇİLECEK

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Afyonkarahisar\'da Kurban Bayramı yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR\'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında yoğunluk yaşanırken, kaymak, lokum ve ekmek kadayıfı üreten esnaf da hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki termal otellerde ise doluluk oranı yüzde 90\'ı buldu.

Afyonkarahisar\'da termal otel işletmecisinden tatlıcısına birçok esnaf Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Kaymak, lokum, ekmek kadayıfı gibi yöreye has lezzetleri tatmak isteyenler siparişlerini verirken, tatilini termal ve kaplıcalarda geçirmek isteyenler ise otellerin yolunu tuttu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bayramların sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağladığını belirterek, kimsesizlerin yalnız bırakılmamasını istedi. Vali Tutulmaz, bayramların kardeşliğin, sevginin, saygının doruğa çıktığı, büyüklerin ziyaret edildiği, gönüllerin alındığı günler olduğunu söyledi. Kurban Bayramı\'nın maddiyatla ilgili de bir ibadet olduğu için fakir fukarayı gözetme açısından önemli günler olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, \"Bütün halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Kimsesizleri halkımız yalnız bırakmasın. Büyüklerini ziyaret etmekten geri kalmasınlar\" dedi.

1 MİLYON 200 BİN ARAÇ GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Afyonkarahisar\'ın birçok kente karayolu ulaşımında kavşak noktası olduğuna işaret eden Vali Tutulmaz, \"İlimize 12 kentten giriş yolu var. Bunların 7\'si ana yol. Dolayısıyla ilimiz bayramda önemli bir geçiş noktası. Geçen yıl Kurban Bayramı\'nda 1 milyon 200 bin araç geçişi oldu. Bu yıl da bu yoğunluğu bekliyoruz\" diye konuştu.

\'YOLLAR KAN GÖLÜ OLMASIN\'

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kurban Bayramı\'nda ilde 1100 personelin görev yapacağını söyledi. Afyonkarahisar\'da trafik ağının 350 kilometre olduğunu hatırlatan Yıldız, her 5 ve 10 kilometrede bir ekip olacağını vurguladı. Vatandaşların huzur içerisinde ve ulaşımlarını daha kolay yapabilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Yıldız, şöyle dedi:

\"Trafiğe çıkacak sürücüleri ve vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Amaç her bayramda yolların kan gölü olduğu haberlerinden uzak bir süreç yaşamak. Sürücülerimiz yavaş gitsin. Yollarda önlerine çıkabilecek riskleri hesaplasınlar. Kurallara uysunlar. Bir kez kaza yapma şansları varmış gibi araçlarını kullansınlar. Bayramda sadece trafikte değil. Hayvan satışlarının yapıldığı pazar yerlerinde, mezarlıklarda, alışveriş merkezlerinde çok yoğun tedbirler planladık. Biz halkımızın çok rahat bayram geçirmesi için çalışıyoruz.\"

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, otellerde doluluk oranının yüzde 90\'ları bulduğunu anlattı. Gümüşhan, \"Rezervasyonlar devam etmekte. Sahiller şu an tamamen dolu. Bunun yanı sıra Ege de dolu. Afyonkarahisar\'da yaz boyunca bir canlılık yaşanıyordu. Bunun bayram periyodunda devam edeceğini düşünüyoruz. Genelde misafirlerimiz termal, lezzet ve gezmek için geliyor\" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ LOKUM ÜRETİMİ ARTTI

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 21 nolu Şekerleme ve Lokumcular Meslek Komitesi Başkanı Serkan Ayhopa, lokum satışlarında ve üretiminde bayrama yönelik artış yaşandığını söyledi. Yaklaşık bir asırdır helva ve lokum üretimi yaptıklarını aktaran Ayhopa, Afyonkarahisar\'ın yolların kesişme noktasında olmasından dolayı yüzyıllardır ticaretin yol üstünde olduğunu belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden gelen giden vatandaşların mutlaka Afyonkarahisar üzerinden geçtiğini ve bunun da bayram ticaretine olumlu katkısın olduğunu aktaran Ayhopa, şunları kaydetti:

\"Afyonkarahisar\'dan geçen ve yaşayanlar, gelen misafirlerine, gittikleri yerdeki sevdiklerine mutlaka lokum götürüyor. Afyon\'dan geçip, Afyon\'dan gidip lokum götürmemek olmuyor. Bu da bayram ziyaretleri ve tatil dolayısıyla kentimizde ciddi bir hareketliliğe neden oluyor. Afyonkarahisar\'da kayıtlı olarak lokum ve şekerleme üreten yaklaşık 40 firma var. Bu hareketlilikten firmalarımız da ziyadesiyle faydalanıyor. En çok kaymaklı lokum çeşitleri ilgi görüyor. Bunun yanında helva satışlarımız da yeteri kadar oluyor.\"

SİPARİŞLER YOĞUN

Afyonkarahisar\'da yıllardır kaymaklı ekmek kadayıfı üreten bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Bekir Pancar, bayram dolayısıyla işlerin yoğun olduğunu ve bunun piyasalara önemli moral olduğunu söyledi. Yıllardır ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üzerine çalıştıklarını anlatan Pancar, \"Bayram için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üretimi yoğunlukta. Vişneli ve sade ekmek kadayıfı üretimi yapıyoruz. Ama vatandaşlarımız genellikle sade ekmek kadayıfı ve kaymak alarak tüketiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçların geçişlerinden detay

- Emniyet Müdürü Yıldız röp

- Otelciler derneği başkanından detay

- Otelciler Başkanı Gümüşhan ile röp

- Lokum tezgahlarından detay

- Lokumcu Serhat Ayhoba\'dan detay

- Ayhoba röp

- Tatlıcıdan detay

- Kabak, ekmek kadayıfı ve kaymaktan detay

- Servis yapılırken detay

- Bekir Pancar ile röp

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Geri manevra yaparken iki araca çarptı, aşağıya inip kaçtı

SERDİVAN(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, geri giden otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durdu. Aracın sürücüsü aşağıya inip kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde, Serdivan Vatan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'nde meydana geldi. 41 PF 903 plakalı otomobil caddenin ortasında durdu. Geri gitmeye başlayan otomobil yol üzerindeki bir kargo bayisinin otoparkında park halindeki otomobil ve kargo kamyonetine çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle dışarıya çıkan park halindeki araçların sahipleri, kaza yapan otomobilde yaralanan olup olmadığına bakmak için yaklaştı. Bu sırada otomobilden inen sürücü, koşarak olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve sonrası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, aracın süratle geri gelirken bir anda kargo bayisi otoparkına girdiği, önce otomobile sonra da kargo aracına çarpıp durduğu görüldü. Dışarıya çıkan vatandaşlar otomobile bakmaya gittikleri sırada araçtan inen ayakta durmakta zorlanan sürücünün koşarak kaçması kameraya yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza anı güvenlik görüntüsü

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA (DHA)

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Afgan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR\'in Alpu ilçesinde çobanlık yapan Afgan uyruklu Merza Mohammed\'in (38) cesedi sulama kanalında bulundu.

Alpu ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda E.I., yanında çoban olarak çalıştırdığı Afganistanlı Merza Mohammed\'i hayvanların yanında göremeyince aramaya başladı. E.I., Merza Mohammed\'in bazı giysilerini sulama kanalı kenarında bulunca boğulma ihtimaline karşı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, 112 sağlık, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görevli dalgıçların yaptıkları arama sonucunda üzerinde gömlek olan Merza Mohammed\'in cesedi sulama kanalında bulundu. Mohammed\'in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, Jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilen görüntüde ceset sudan çıkartılırken bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Elektroşok cihazıyla tehdit edip paralarını gasp etti

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'DE internetten tanıştığı kişileri farklı adreslere çağırarak elektroşok cihazıyla tehdit ederek gasp ettiği iddia edilen kadın yakalandı.

İzmit\'te 2 kişi, internetten tanışarak cinsel birliktelik için anlaştıkları bir kadın tarafından elektroşok cihazıyla tehdit edilerek paralarının gasp edildiği şikayeti ile polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede D.Y.(19) isimli kadının kimliğini tespit etti. D.Y.’yi takibe alan ekipler düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Farklı adreslere çağırdığı kişileri tehdit ederek gasp ettiği iddia edilen D.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- zanlının asayişten çıkışı

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

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