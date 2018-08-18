DHA YURT BÜLTENİ 9

Başsavcılıktan Erzincan\'daki katliam ile ilgili açıklama

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Cumhuriyet Başsavcılığı Tercan İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan\'ın 4 kişiyi öldürüp, intihar ettiği olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Tercan Kaykamlığı\'nda bulunan İlçe Müftülük katında dün meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, ruhsatlı tabancasıyla İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız\'ı öldürdü. Fatih Aslan, aynı tabanca ile intihar etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"17 Ağustos 2018 tarihinde saat 15.00 sıralarında Tercan İlçe Müftülüğü\'nde meydana gelen, toplam 5 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre; Tercan İlçe Müftülüğünde işçi kadrosu ile çalışan Fatih Aslan\'ın, müftülük çalışanı Rasim Kılıç ile izin konusunda yaşadıkları tartışma sonucunda üzerinde bulundurduğu ruhsatlı tabancası ile ilk olarak müftülük çalışanı Rasim Kılıç\'a, akabinde yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ve müftülük çalışanları Muhammed Küçükyıldız, Sait Günday, Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç isimli kişilere peş peşe ateş etmiş, en son kendi başına ateş etmek suretiyle intihar girişiminde bulunmuştur. Saldırı sonucunda Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ve müftülük çalışanı Rasim Kılıç olay yerinde, diğer müftülük çalışanları Muhammed Küçükyıldız, Harun Yakup Günday ve olayın şüphelisi konumundaki Fatih Aslan ise Tercan Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavileri sırasında vefat etmişlerdir. Olayda ağır bir şekilde yaralanan diğer müftülük çalışanları Murat Kılıç ve Sait Günday\'ın ise tedavileri halen devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir şekilde soruşturma yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.\"

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Ambulans verilmediğini iddia ettiği hastasını, sedye ile caddeye çıkardı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'nin göğüs hastalıkları bölümündeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve kardiyoloji bölümüne götürülmesi istenen KOAH hastası Naciye Törk\'ün (72), \'yatış\' işleminin yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine yakınları, Törk\'ü Develi\'ye götürmek için ambulans istedi ancak bu talepleri de geri çevrildi. Ret yanıtının ardından yakınları Naciye Törk\'ü sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi araçlarına götürmeye çalıştı. Caddede, sedyedeki hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Hastane yönetimi devreye girince Naciye Törk, kardiyoloji bölümüne yatırıldı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Develi ilçesinde yaşayan KOAH hastası Naciye Törk, fenalaşınca ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'nin acil servisine getirildi. Törk, buradaki ilk müdahalenin ardından göğüs hastalıkları bölümüne sevk edildi. Hastanede bir gün kalan Naciye Törk, ardından taburcu edildi. Doktorlar, Törk\'ün ailesine, hastanın kardiyoloji bölümünde de muayene edilmesi gerektiğini söyledi. İddiaya göre, ailesi, Naciye Törk\'ü kardiyoloji bölümüne götürdü. Ancak, burada görevliler aynı gün işlem yapılamayacağını ve bu nedenle de Törk\'ün \'yatış\' işleminin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Naciye Törk\'ü Develi\'ye götürmeye karar veren ailesi, ambulans talebinde bulundu. Görevliler, taburcu olan hastaya ambulans da verilemeyeceği söyledi.

Uygulamaya tepki gösteren aile, Naciye Törk\'ü kendi araçlarıyla Develi\'ye götürmek istedi. Törk\'ü sedyeyle hastaneden çıkaran aile, kampüsten yaklaşık 700 metre uzaklıkta park halindeki araçlarına doğru götürdü. Talas Bulvarı\'nda sedyede taşınan hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Olaydan haberdar olan hastane yönetimi, Törk ve ailesine ulaştı. Hastane yönetiminin devreye girmesiyle hastaneye geri getirilen Naciye Törk\'ün kardiyoloji bölümüne yatışı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Müdürlük yetkilileri, hasta yakınları tarafından ortaya atılan iddiaların araştırılacağını ifade etti.

HASTANIN OĞLU KONUŞTU

Olayla ilgili konuşan Naciye Törk\'ün oğlu Vedat Törk, \"Develi\'den geliyorum. Develi hastanesinden fakülte aciline ambulansla geldik. Acilden göğüs hastalıkları servisine yatış yapıldı. Bir gün yattıktan sonra bizim hastamız değil diye taburcu ettiler, sonrasında \'Kardiyolojinin görmesi gerekiyor\' dediler. Sekreterlik \'Aynı gün taburcu olan hasta başka birimde muayene olamaz\' dedi. Sedyedeki oksijen tüpünü dahi aldılar. Ambulans vermediler. Ben de annemi özel aracımızla evimize götürmek üzere sedyeyle hastaneden ayrıldım.\"

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi ise yazılı açıklama yaptı. Hasta yakınlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, şöyle denildi:

\"17.08.2018 Cuma günü saat 14.09\'da olaydan haberimiz olmuş ve hasta yakınları telefonla aranarak varsa yaşadığı mağduriyet derhal çözüleceği ve hastasının kardiyoloji muayenesinin yaptırılacağı bildirilmiştir. Hasta yakını idarenin bu talebini reddederek, hastasını sedyeyle kendi imkanlarını kullanarak hastane dışına çıkarmıştır. Bunun üzerine güvenlik ekiplerine talimat verilerek hasta kardiyoloji polikliniğine getirtilerek muayenesi yaptırılmış ve kardiyoloji servisine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Hasta yakını hiçbir surette idareye başvurmamış, ambulans talebinde bulunmamıştır. Hasta yakını idarenin tüm iyimser yaklaşımını reddederek, yolda sedye üzerinde hastasının resimlerini çekerek basına iletmiş ve adeta şov yapma yoluna gitmiştir. Sağlıkta şiddetin artmış olduğu şu dönemde hasta yakınlarının sorun yaşadığında idaremize başvurduğunda süratle çözüm üretileceğini özellikle vurgulamak isteriz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Naciye Törk\'ün sedye üzerinde hasta görüntüsü

-Naciye Törk\'ün oğlu Vedat Törk\'ün anlatımı

-Naciye Törk\'ün gelini Gönül Törk\'ün konuşması

-Hastanın sedye üzerindeki yolculuğu

-ERÜ Hastanesinden görüntü

-Genel detay

Haber- Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,DHA)

4 Dakika 59 Saniye / 557 MB

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Fuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti tutuklandı

ANTALYA\'da, iddiaya göre, fuhuş pazarlığı yaptığı Semih M.\'yi, oturduğu binanın ikinci katındaki pencereden atmakla suçlanan travesti Murat Ş., tutuklandı.

Olay, 7 Haziran\'da sabaha karşı 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Fuhuş pazarlığı yaptığı travesti Murat Ş.\'nin aynı mahalledeki evine giden Semih M., 2\'nci katın penceresinden düştü. Semih M.\'nin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin basına yansıması üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği sokağı ve binayı belirleyen polis, Murat Ş.\'ye ulaştı. Bugün gözaltına alınan Murat Ş., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

\'BIÇAK ÇEKİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİ\' İDDİASI

Şikayetçi olan Semih M., ifadesinde, Murat Ş. ile 100\'üncü Yıl Bulvarı\'nda fuhuş pazarlığı yaptığını, 170 lira verdiğini, daha sonra Murat Ş.\'nin Kışla Mahallesi\'ndeki evine geldiklerini söyledi. Eve geldiklerinde Murat Ş.\'nin daha fazla para istediğini iddia eden Semih M., \"Cüzdanımdaki parayı görünce, \'Sen benimle dalgamı geçiyorsun\' diyerek bıçak çekti. Ben de korktum ve 200 lira daha verdim. Evden çıkmak istedim ancak kapı kilitliydi. Arkadaşlarını çağırdı. Ben de evin yatak odasına kaçıp, kendimi aşağı attım. Bu esnada omuriliğim zedelendi, ayağım kırıldı, şikayetçiyim\" dedi.

Şüpheli Murat Ş. ise \"Semih M. ile 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştık ve evime getirdim. İlişki sırasında Semih M. orgazm olamadı. Bunun üzerine sinirlendi ve evimi dağıttı, eşyalarıma zarar verdi. İlişki karşılığı verdiği 200 lirayı alıp gitmek istedi. Evin kapısının kilitli olması nedeniyle Semih M. yatak odasına girip pencereden atladı. Suçlamaları kabul etmiyorum\" ifadelerini kullandı.

DÜŞMA ANI KAMERADA

Diğer yandan Semih M.\'nin pencereden düşme anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin, ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek, olay yerinden uzaklaştığı anların olduğu görüntülerde, travestilerin evden gelip, genci araması ve kendilerine tepki gösterenlerle tartışması da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şahsın düşme görüntüsü

Şahsın yerde yatarken görüntüsü

Şahsın yerden kalkıp giderken görüntüsü

Travestilerin olay yerinde görüntüsü

Travestinin polisler arasında şubeden çıkışı

Polis aracına binmesi

Polis aracının adliyeye gidişi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İnegöl’den Hollanda’ya 1200 ton salça

BURSA’nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi\'nde faaliyet gösteren Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ihracat çağrısı üzerine bu yıl Hollanda´ya bin 200 ton acı biber salçası ihracat edecek. Geçtiğimiz yıl bin ton ihracat yapan kooperatif, ihracat çağrısı üzerine ürün miktarını artırdı. Hem kadın istihdamı gerçekleştirip hem de ihracat yaparak Türkiye’ye döviz getirdiklerini ifade eden Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur, döviz ve ihracatın öneminin arttığı günümüzde, diğer kooperatiflerin de kendilerini örnek alması gerektiğini söyledi.

\"HER YIL KAPASİTEMİZİ YÜKSELTİYORUZ\"

Kooperatifte ihracata yönelik acı biber salçası işlemeye başladıklarını belirten Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “İzmir Tire’den 20 ton biber geldi. İhracata yönelik çalışmalara başladık. 30 kadın çalışanla sezona başladık. Bayram sonrasında çalışan sayısı 60-70’i bulacak. İhracatta garantimiz vardır. Çünkü diğer ülkelere nazaran ürünümüz kaliteli ve lezzeti de farklıdır. Hollanda firması da bizi tercih ediyor. Türkiye ile siyasi problemler yaşanmasına rağmen ticari anlamda bir problemimiz yok. Her yıl kapasitemizi yükseltiyoruz. Geçen yıl bin ton civarında ihracat yapmıştık, bu sene bin 200 tona çıkaracağız. Hollanda’ya yaptığımız ihracat hem ülkemiz, hem de kooperatifimiz için önemli. Çünkü döviz yükseldiği zaman biz bundan istifade ediyoruz. Ülkemize de döviz getirdiğimiz için çok mutluyuz. Hollanda’nın ithalat kriterleri yükselmesine rağmen bu kriterlere uymaya çalışıyoruz. Özellikle ilaç kalıntısının olmamasına dikkat ediyoruz. Şuan bir sorunumuz yok, ama sezon sonuna doğru biberin yağmurlardan etkilenmemesi konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Bunlara da dikkat edeceğiz. Böylelikle hem ilçemizi, hem de ülkemizi iyi temsil edeceğimize inanıyorumö dedi.

\"KAPASİTEMİZİN YÜZDE 70’İNİ İHRACATA GÖNDERİYORUZ\"

İhracatla birlikte kooperatifin üretim kapasitesinin de büyüdüğünü ifade eden Uğur, “Önceleri sadece iç piyasaya çalıştığımızda kapasitemizin yüzde 60-70’ini kullanabiliyorduk. Çünkü sattığımız belliydi, fazlasını yapmıyorduk. İhracata başladıktan sonra her geçen gün büyüdük. Şuanda tüm kapasitemizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Geri kalan kısmı da iç piyasa için hem acı biber, hem tatlı biber, hem de domates salçası yapıyoruz. Biz ev tipi kendimize özel salçalar yaptığımız için, kendi yöremizde ve ülkemize satabileceğimiz kadar yapıyorduk. Ama ihracat girince, imalatımızın üç katına çıktı. Bunun da yüzde 70’i ihracata gidiyor. Bununda diğer kooperatiflere örnek olması gerekiyorö diye konuştu.

\"AVRUPA TARIMCISI İHTİYARLADI\"

Ülkemizin şu anda ihracata ve dövize ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Uğur, “Diğer kooperatif ve üreticilerin de bu yönde üretimler yapması lazım. Ben biliyorum ki, Avrupa tarımcısı ihtiyarlamıştır. Bizim Avrupa’ya tarım ihracatı yapmamız lazım. Enflasyonun olduğu dönemler tarım ürünlerine büyük bir avantaj sağlar. Bunun için de organizasyonlar ve çalışmalar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde şu anda devalüasyon nedeniyle girdilerin artması çiftçiyi karamsar hale getirdi. Bunun iyiye dönüşmesi için yeni çalışmalar ve yeni hedefler belirlenmesi gerekiyor. Bu anlamda önümüzdeki yıl çok önemlidir. Üretimi artırmak, kaliteyi artırmak ve ihracat yapmak gerekiyorö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Üretim görüntüsü

Detaylar

Açıklama

Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Kaş\'ta kaza: 2 yaralı

Ahmet ACAR- Özgür Deniz KAYA/KAŞ, (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kaş\'a bağlı Orulca mevkisinde meydana geldi. Yuşa Kaya (27) yönetimindeki 07 CAF 02 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada Yuşa Kaya ile arkadaşı Esra Kahya (24) yaralandı.

Yaralılara olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kaş Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sürücü Yuşa Kaya tedavisinin ardından taburcu edilirken, arkadaşı Esra Kahya ise Finike Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Esra Kahya\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan kaza yerine gelen vatandaşlar yerde yatan yaralılara müdahale eden ekiplere yardım ederken, bir vatandaş ise getirdiği şemsiyeyle yaralıyı güneşten korumaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıya müdahale

- Bir vatandaşın şemsiye açması

- Yaralının sedyeye alınıp, ambulansa konulması

- Olay yerinden detay görüntüler

- Ambulansın gidişi

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR- Özgür Deniz KAYA/KAŞ, (DHA)

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Bursa-İzmir karayoluda tatil kuyruğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa-İzmir Karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Güneşin altında saatlerce bekleyen sürücüler zor anlar yaşarken oluşan kuyruk dron ile havadan görüntülendi

Kurban bayramı nedeniyle dokuz günlük tatili fırsat bilen İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa\'da yaşayıp tatillerini Balıkesir\'in sahil ilçeleri ile Ege\'de geçirmeyi planlayan aileler gidiş yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa-İzmir Karayolunun Uluabat Mevki\'nde meydana gelen araç kuyruğu dron ile görüntülenirken güneşin altında saatlerce bekleyen tatilciler zor anlar yaşadılar.

Bayram tatili nedeniyle Bursa Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı aldığı önlemlerini artırdı. İzmir istikametine gidişte bazı bölgelerde kuyruklar oluştuğunu söyleyen yetkililer, \"Geliş istikametinde yol tamamen boş. Bayram sonrası bu kez tersini yaşayacağız: Bursa ve İstanbul\'a geliş yönü kalabalık olacak\" dediler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntü dökümü

Drone ile görüntüler

Detaylar

Röportajlar

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Marmaris\'te küçükbaş kurbanlıklara ilgi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde kurulan hayvan pazarında, doğal beslendiği belirtilerek satılan küçükbaş kurbanlıklar ilgi gördü. Pazarın en pahalı küçükbaşı \'Çako\' adlı 113 kilo ağırlığındaki koç ise 2 bin 250 liraya satıldı.

Marmaris\'in Günnücek Mevkii\'ndeki Muğla Büyükşehir Araç Parkı\'nda, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarı kuruldu. Van, Konya, Muş, Kütahya, Aydın ve Muğla\'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerinden canlı hayvan pazarına gelen kurbanlık satıcıları, satış için beklemeye başladı. Kurulan 13 çadırın birinde 7 büyükbaş hayvan satışı yapılırken, ilgi küçükbaşlara oldu. Teke, koç ve koyunlar, 1200 ila 2 bin 500 lira arasında satılıyor. Kurban almaya gelenler en çok dağ ile ovalarda serbest beslenen küçükbaş kurbanlıkları tercih ediyor.

Van\'dan 9 yıldır kentte kurulan pazara kurbanlık getiren Zeki Özdede, \"Marmaris\'ten çok memnunun. 120 küçükbaş hayvanı pazara getirdim. 2 günde 52\'sini sattım. Hayvanlarımız dağ ve ovalarda serbest dolaşıp doğal besleniyor. Kapalı çiftliklerde beslenenlerden daha çok rağbet görüyor. Fiyatlar artmasına rağmen ilgi büyük\" dedi.

Konya\'dan 11 yıldır kente gelen Mehmet Dönmez ise, \"100 koyun, 50 teke olmak üzere toplam 150 doğal beslenen küçükbaş kurbanlık getirdim. Fiyatlar yüksek olsa da ilgi fazla\" dedi.

Van\'ın Çaldıran ilçesinden 150 küçükbaş hayvan ile pazara gelen Fikret Özdede, \"13 yıldır Marmaris kurban pazarına geliyorum. Kurbanlıklarımızın hepsi ovalarda doğal beslenen hayvanlarımızdır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü tüm kurbanlıklarımızı satarız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araç Parkı girişi genel görüntü

- Kurban pazarından genel görüntü

- Satıcı Zeki Özdede ile röp.

- Satıcı Mehmet Dönmez ile röp.

- Satıcı Fikret Özdede ile röp.

(Toplam: 3 dakika 19 saniye-240 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Portakal bahçesinde uyuşturucudan öldü

ADANA\'da vücuduna eroin enjekte ettiği ileri sürülen 28 yaşındaki Volkan Kipri, portakal bahçesinde ölü bulundu.

Sarıçam ilçesindeki bir portakal bahçesinde saat 12.00 sıralarında bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Volkan Kipri\'ye ait olduğu belirlendi. Cesedin çevresinde ise enjektör ve mum kalıntıları tespit etti. Vücuduna yüksek dozda eroin enjekte ettiği ileri sürülen Kipri\'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Cesetten genel görüntüler

- Yerdeki cüzdanından detay

- Olay yerinden genel görüntü

SÜRE:33\" BOYUT:63 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK- Nuri PİR/ ADANA, (DHA)

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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli 8 yaşındaki Mahmut Abdullah Hanif\'e otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Kaza, dün (cuma) saat 20.00 sıralarında, Şair Eşref Mahallesi\'nde meydana geldi. Çocuk parkında oynayan Suriyeli Mahmut Abdullah Hanif, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir otomobil, Hanif\'e çarptı. Yaralanan Hanif ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Hanif, Soma Devlet Hastanesine sevk edildi. Hanif, tedavisi sonrası taburcu edildi. Küçük çocuğa çarpıp, kaza yerinde durmayan otomobil sürücüsünü belirleyen polis, gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan Suriyeli çocuk

- Kaza genel detay görüntü hastane ambulans acil görüntü

Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

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