DHA YURT BÜLTENİ 9

1)ORDU\'DA HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN 18 EV İÇİN YIKIM KARARI

ORDU\'nun Çaybaşı ilçesinde, sel sonrası ortaya çıkan heyelan riski nedeniyle İlküvez Mahallesi\'ndeki 28 ev tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından 18 evle ilgili yıkım kararı verildi.Ordu\'da meydana gelen sel felaketi sonrası sağanağın sürmesi nedeniyle topraktaki su doygunluğunun artması sonucu Çaybaşı\'da heyelan riski oluştu. İlçeye bağlı İlküvez Mahallesi Namazhayat mevkisinde, 10 Ağustos\'tan bu yana heyelan riskine karşı 28 ev tahliye edildi. 130 kişi, mahallenin farklı bölümündeki lisenin yurduna yerleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan inceleme sonucu yüksek risk taşıyan 18 evin yıkılmasına karar verildi. 10 evle ilgili tespit çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtildi. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, \"Heyelan riski nedeniyle 28 ev tahliye edilmişti. Şu an itibarıyla 18 evin yıkılması kararlaştırıldı. 10 ev ile ilgili incelemeler sürüyor. Evlerde kalan 130 kişi yurtlara yerleştirildi ve tüm ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tahliye edilen bölgenin görüntüleri

Mücahit GÜREL/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)

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2)ÇANAKKALE’DE YANAN ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde dün zirai alanda başlayarak, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan ve yaklaşık 10 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü orman yangının ardından ortaya çıkan kara tablo, havadan görüntülendi.

Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarda dün akşam saat 16.00 sıralarında zirai alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 30\'a yakın arazöz ve söndürme aracı ile 200\'e yakın orman işçisi müdahale etti. Havadan ve karadan 4 saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde yangının ardından kızılçam ormanları ile zeytin ağaçlarının yanarak kül olduğu gözlendi. Hava görüntülerinde ayrıca yanan bölgenin denize ve yerleşim alanlarına çok yakın olması ise dikkat çekti.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve yangın bölgesinde zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Jandarmanın da yangınla ilgili araştırması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ezine ilçesindeki yanan ormanlık alanların havadan drone ile görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 3 dakika 22 saniye.

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Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (2)

3)\'MÜCADELEMİZİ, KARARLILIĞIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz\'da, PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa\'nın şehit olduğu Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki Kalene üs bölgesinde açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK\'nın tükeniş içinde olduğunu kaydeden Bakan Soylu, bu sabah Kars\'ta 2, Tunceli\'de ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Büyük mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Soylu, \"Bir taraftan Mehmetçiğimiz,

jandarmamız diğer taraftan polisimiz diğer taraftan korucumuz, hep birlikte büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Hakikaten bu mücadelenin nasıl olduğunu hem dünyaya hem de Türkiye\'de mücadeleyi görmek istemeyenlere de açık bir şekilde, bir kahramanlıkla arkadaşlarımız gösteriyor. Hem ziyaret edeyim, dedim hem de komutanlarımıza \'geçmiş olsun\' dileklerimi iletmek istedim. Bu mücadelemizi, kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz\" diye konuştu. Bakan Soylu, 26 Haziran\'dan beri 214 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şunları söyledi: \"Siz buralarda bekledikçe milletimiz huzur ve sükun içindedir. Buralarda terör örgütü nefes almadıkça bütün güvenlik kuvvetlerimiz operasyonları başarılı bir şekilde yürütmektedir. Sizlerin burada duruşu aynı zamanda uyuşturucuyu da engelliyorsunuz. Bir taraftan da Türkiye\'mizin tüm gücünün coğrafyamıza gösteriyorsunuz. Terörle mücadelede çok büyük mesafeler alındı. Bu mesafeye milletimiz şahittir. Bu mesafeyi hep birlikte, dayanışma içinde teknolojimizle beşeri kabiliyetlerimizle cesaretimizle Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın verdiği talimatı harfiyen yerine getirerek ve bu atılan adımlarda tereddüt ortaya koymadan gerçekleştiriyoruz. Talimat açık ve net. Terör, kaynağında kurutulacak. Buraları, üs bölgeleri, şimdi bizim üs bölgemiz olan bu alanları, bir taraftan Buzul Dağı bir taraftan bu alanlar, İki Yakalar her noktayı kendisine ait bir alan olarak gören terör örgütü, sizin cesaretiniz sayesinde buradan uzaktan bakabilme kabiliyetine bile sahip değil artık. Ancak kalleşçe pusular ortaya koyabiliyorlar. Burada bir ölürüz, bin diriliriz. Parolamız belli, bu parolayla beraber hareket ediyoruz. O kadar moralimiz yüksek, motivasyonumuz yüksek ki son 1 haftada sadece 3 güvenlik operasyonunda 47 terörist etkisiz hale geldi. 26 Haziran\'dan itibaren arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz hedef çerçevesinde de 207\'si etkisiz hale getirildi. Ayrıca 7\'si de bu sabah yani toplam 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bir önemli rakam daha 11 Mart\'tan bu yana kararlılık harekatında Kuzey Irak\'ta toplam 278 terörist etkisiz hale getirildi. Yani tutulan haplar, ortaya konulan strateji ve alınan sonuçlar burada devletimizin, milletimizin, geldiğimiz noktanın nasıl olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.\"

\'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ETKİ KABİLİYETİ SIFIRLANMIŞ DURUMDA\'

Yılbaşından bugüne kadar terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını kaydeden Soylu, \"Oysa bizim aileleri ile beraber ikna ederek, teslim olmalarını sağladığımız 91 kişi bulunuyor. Yani bu, şu. Terör örgütünün ülkemizin içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza karşı etki kabiliyeti neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Bu çok önemli bir şeydir. Onun için burada özellikle bu yaz sezonunu ve sonbahar sezonunu çok iyi geçireceğiz ardından da kışın hep birlikte inşallah finali gerçekleştireceğiz. Şunu da söylemek gerekir. Şu anda 790 civarında, yurt içinde terörist var. Bu, son yılların ulaşılabilen en az rakamı. Kimin, nerede olduğunu, nasıl olduğunu, hangi grup içerisinde olduğunu biliyoruz. Bir taraftan İHA\'lar ile bir taraftan SİHA\'lar ile hava kuvvetlerimiz ile tüm güvenlik personelimizle istihbaratımızla teknik istihbaratımızla topyekun bunları sınırlarda aldığımız tedbirler ve önlemler ve sınır ötesinde aldığımız, TSK\'nın aldığı tedbirler ve önlemler ile büyük bir mücadeleyi sürdürüyoruz\" dedi.

\'YÜZDE 100 DİKKATLE İŞİMİZE SARILACAĞIZ\'

Güvenlik kuvvetlerinin, terör örgütüne karşı başarılı mücadeleler verdiğini vurgulayan Bakan Soylu, \"Siz bir taraftan Kalana\'da üs bölgesindesiniz yani 2 bin 500 metrenin ötesinde. Diğer arkadaşlarımız Buzul Dağı\'nın tepesinde, 3 bin 468 metrede. Diğer taraftan da Dağlıca\'da üs bölgesinde, 3 bin 400 metrede bulunuyor. Şırnak\'tan Kato Dağı\'ndan Beytüşşebap\'a kadar Herekol\'da oluşan hatlar diğer tarafta da Kars Çemçe- Madura kadar oluşan hatlar. Herkesin kalbi aynı anda atıyor. Bu hem bizim küçük evladımız, minik bebemizin ölmesi, şehit olması hem annesinin şehadet şerbeti içmesi; bunların, Allah\'ın yazgısı olduğuna inanıyoruz. Bu bizim işimize çok daha büyük bir sorumlulukla sarılmamıza sebebiyet veriyor. Terör örgütünün nasıl bebek katili olduğunu da bütün dünyaya bir kez daha gösteriyor. Bizim yolumuzun da doğru olduğunu, sırat-ı müstakimde olduğunu esas itibarıyla ifade ediyor. Biraz daha dikkatli olacağız. Komutanlarımız anlatıyor; ama bizim işimiz yüzde 99 dikkati kaldırmaz. Bizim işimiz yüzde 100 dikkat ister. Yani yüzde 1 bizim tahammül edemeyeceğiz bir aralıktır. Onun için hep birlikte yüzde 100 dikkat ile yüzde 100 bir anlayışla işimize sarılacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu\'nun Kalane üs bölgesinde incelemelerde bulunması

-Bakan Soylu\'nun güvenlik görevlileri ile sohbet etmesi

-Detaylar

-Bakan Soylu\'nun açıklaması

-Helikoptere binişi

-Detaylar

YÜKSEKOVA/DHA

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4)BRUNSON\'UN AVUKATINDAN \'EV HAPSİ\' VE \'YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI\'NA İTİRAZ

İZMİR\'de ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un avukatı İsmal Cem Halavurt, \'ev hapsinin\' ve \'yurt dışı çıkış yaşağı\'nın kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulundu.Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek\' ve \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, yeni girişimde bulundu. Avukat Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yeniden, davanın görüldüğü İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuruda bulundu. Mahkemenin önümüzdeki günlerde bu talebi görüşeceği öğrenildi.

DAVANIN GEÇMEŞİ

Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ABD\'li rahip Brunson hakkında dava açıldı. İddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson\'ın FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson\'ın ABD\'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, \"Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız\" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ firarisi Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Davanın görüldüğü İzmir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinden yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çevirdi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Brunson\'un evinin bulunduğu soktan görüntü.

- Güvenlik önlemlerinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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5)TREN KÖPRÜSÜNÜN ALÜMİNYUM AYDINLATMALARINI ÇALAN SURİYELİ ÇOCUKLAR YAKALANDI

ADANA\'da tren köprüsünün ışıklandırmasında kullanılan alüminyumlarını çalan 3 Suriyeli çocuk yakalandı.

Olay, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini de birbirine bağlayan tren köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, güven timleri köprüyü aydınlatan ışıklandırma sisteminin aliminyum lehvalarının çalındığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, köprü üzerine çıkarak aliminyumları söken şüphelileri kovalamaya başladı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu yaşı küçük 3 Suriyeli çocuğu çaldıkları malzemelerle yakaladı. Köprüden indirilen çocuklar daha sonra polis merkezine götürültü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli çocukların ve aliminyum parçalarının görüntüsü

- Çocukların konuşması

- Polis aracının olay yerine gelmesi

- Köprüden genel ve detay görüntüler

- Suriyeli çocukların ve aliminyum parçaların polis merkezine götürülmesi

SÜRE:01\'27\" BOYUT:270 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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6)ERKEK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTERKEN LİNÇ EDİLDİ

KONYA\'da M.Ş., 12 yaşındaki bir erkek çocuğa ıssız bir arazide cinsel istismarda bulunmak isterken,mahalleliler tarafından fark edilip dövüldü. Polise teslim edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi\'nde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre daha önce tanığı bir erkek çocuğu, kamyonetine bindirip eskiden köy statüsünde olan Tatköy Mahallesi\'ndeki ıssız bir alana götürdü. Burada küçük çocuğun iç çamaşırını çıkartan M. Ş., cinsel istismarda bulunmak isterken mahalleli durumu fark etti. M.Ş.\'yi döven mahalleli, çocuğa zarar verip, vermediğini sordu. M.Ş.\'de zarar vermediğini ileri sürüp, pişman olduğunu söyledi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Polise teslim edilen M.Ş., çıkarıldı mahkemece \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin mahalleli tarafından çekilen görüntüsü

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)

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