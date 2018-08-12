DHA YURT BÜLTENİ -9

1)ORDU\'DA HEYELAN RİSKİNE KARŞI 16 EV TAHLİYE EDİLDİ

ORDU\'nun Çaybaşı ilçesinde bir mahalledeki 16 ev 78 kişi heyelan riskine karşı tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Ordu\'da yaşanan sel felaketinin ardından devam eden sağanak yağmur nedeniyle toprağın suya doygunluk oranının artması ile birlikte heyelan riski de sürüyor. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi Namazhayat mevkiinde 16 ev önceki gün heyelan riskine karşı tedbir amaçla olarak jandarma tarafından boşaltıldı. Bölgedeki Namazhayat tepesinde yüzeyde meydana gelen yarılmalar ve kaymalar sonucu oluşabilecek bir heyelana karşı bu önlem alındığı belirtildi. Konutlarda yaşayan 78 kişi aynı mahallenin başka bir bölgesinde bulunan lisenin yurduna yerleştirildi. İküvez Mahalle Muhtarı Musa Karayiğit, bölgede yağmurun aralıklarla devam ettiğini belirterek \"AFAD ekipleri geldi burada inceleme yaptı. Tepenin yamacında toprakta yarılmalar, kaymalar var. Bu ndenle buradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. 2 gündür yurtta kalıyorlar. Bu gün de bölgede incelemeler devam ediyor. Zaten bölgemizde sel nedeniyle farklı yerlerde küçük çaplı heyelanlar oluşmuştu. Toprak suya doyduğu için yuşadı ve kaymalar oluştu\" dedi.

Mahalle sakini Ramazan Yiğit, büyükbaş hayvanlarını başka bir mahalledeki ahıra taşıdığını söyleyerek \"Şuan mahalle sakinlerimiz devletimizin yurunada yerleştiler. Hayvanlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Başka mahallelerdeki ahırlara hayvanlarımızı götürüyoruz. Burada ekipler geldi inceleme yaptı. Heyelan olur diye evleri boşalttılar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgenin drone ile görüntüsü

-Boşaltılan evlerden detay

-Vatandaşların hayvanlarını bölgeden götürmesi

-Tepeden detay

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Nedim KOVAN, Gökhan İÇKİLLİ, Mücahit GÜREL/ÇAYBAŞI(Ordu), (DHA)

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2)İNEGÖL\'DE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZA

BURSA\'nın Inegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada yaralanan motosiklet sürüacüsü Nizam D. hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından sanie saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde ki kaza, Avarlar Kavşağı istikametinden seyir halinde olan Hüseyin D. yönetimindeki 16 KON 19 plakalı otomobiile, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelmekte olan Nizam D.\'nin kullandığı 16 ABG 913 plakalı motosikletin çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu motosikletten düşerek yerde sürüklenen Nizam D. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonrası yaralıya ilk müdahaleyi 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekipleri yaptı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Güvenlik kamerası görüntüleri

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

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3)AKKUŞ\'TA 5 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ORDU\'nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, evinde yapılan aramalarda, ormanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu ve tüp gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü yönünde işlem yapılan Senai ve Ümit Türedi çiftine ait silahlar ve malzemeler çıkınca cinayet şüphelisi olan Mehmet Ali Çayıroğlu (44) tutuklandı. Olayların aydınlatılması için kurulan özel ekip, Çayıroğlu\'nun evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu’nun (57) ölümüyle ilgili de bağlantısını da belirledi. Ekip, Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun Ünye ve Akkuş’taki 3 şüpheli ölümle ilgisinin bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi\'nde bir evde 4 gün önce 2 kişi gaspa uğradı. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası alınan 2 kişi, kelepçelerden kurtularak yardım istedi. Jandarma soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu, önceki gün polis tarafından yakalandı. Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Çayıroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi.

Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Karaçal Mahallesi\'ndeki ev ve işyerinde jandarma tarafından arama yapıldı. Aramalarda, 23 büyük ve küçükbaş hayvan, tek kırma 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği, 151 kurusıkı tabanca mermisi, 4 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, 1 eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, şapka, 400 dolar ile bir miktar para ele geçirildi.

YAKINLARI TEŞHİS ETTİ

Aramalarda ele geçirilen hayvandan birisiyle bir av tüfeğinin 3 Mayıs günü Dağyolu Mahallesi\'nde yalnız yaşadığı evinde kaybolan, yapılan aramalarda 8 kilometre uzakta, ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu (60) adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Köseoğlu\'nun oğlu Recayi Köseoğlu (60), tüfek ile hayvanın annesine ait olduğunu teşhis etti.

Evde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin de 31 Temmuz günü ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi\'nde mutfak tüpü ile zehirlendiği yönünde işlem yapılan, Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı. Evdeki bir kadın çantasının da Ümit Türedi\'yi ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Türedi çiftin de cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerine araştırmalar bu yöne kaydırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Tüm bu gelişmeler ışığında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayların aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Ekipler, Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Akkuş ve Ünye\'de son bir yıl içinde ev yangını ve zehirlenme sonucu ölen 5 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

EV YANGININDA ÖLEN 2 KİŞİYLE DE BAĞLANTISI ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda özel ekip, Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun, Şeker Köseoğlu ile Senai ve Ümit Türedi çiftinin yanı sıra 24 Şubat\'ta Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi\'nde evlerinde yangın çıkan Nuri ve Lütfiye Usluoğlu çiftinin de ölümüyle ilgili bağlantısının olduğunu tespit etti.

Özel ekip çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Çayıroğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)-

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4)ESNAFIN İHBARI FUHUŞ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİ

İZMİT\'te, esnaf tarafından yapılan ihbar ile fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın yapılarak 4 kişi gözaltına alınırken, araştırmayı derinleştiren polis ekipleri fuhuşa yer temin eden ve fuhuş yaptıran 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

28 Temmuz tarihinde esnafların ihbarı üzerine polis ekipleri Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir eve baskın düzenlemişti. Evde fuhuş yaptıkları belirlenen 2 Azeri uyruklu kadın ile müşteri oldukları belirlenen 2 erkek şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların ifadelerinden yola çıkarak araştırmayı derinleştiren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, evi kiraladığı tespit edilen A.Ç.(54) isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan A.Ç.\'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, A.K.(32) isimli Azeri uyruklu kadın ile Y.S.B.(28) isimli şahsın fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler 10 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Y.S.B. ve A.K.\'nin İzmit Gültepe Mahallesi\'nde birlikte yaşadıkları evde arama yaptı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren Y.S.B. ve A.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada içerisinde fuhuş yapan kadınlar ve müşterilerin bilgileri bulunan çeşitli ajandalar, evraklar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen evraklarda çetenin İzmit Karabaş Mahallesi\'nde 2 adet, Cedit ve Erenler Mahalleleri\'nde ise birer adet olmak üzere toplam 4 evde fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Tespit edilen evlerde kimsenin yaşamadığı tespit edilirken, 4 adres soruşturma tamamlanana kadar mühürlendi.

28 Temmuz tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 Azeri uyruklu kadın sınır dışı edilirken, operasyonun devamında gözaltına alınan A.Ç., Y.S.B. ve A.K. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-28 Temmuz\'daki baskında kadınların gözaltına alınması

-Şahısların asayişten çıkışı

-Detay

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-