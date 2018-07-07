DHA YURT BÜLTENİ-9

1)YARALI ÇOCUK ANNESİNİ İSTEDİ, ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Cihan Avcu (8), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Paniğe kapılarak ağlamaya başlayan ve annesini isteyen Avcu\'yu çevrede toplananlar ve sağlık ekibi sakinleştirdi. Kaza, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi\'ni kullanarak, Çamlıkent mevkiinden, şehir merkezi yönüne giden Şafak Kurt (22) yönetimindeki 22 FR 052 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Cihan Avcu\'ya çarptı. Aracın altına girerek sürüklenen Avcu, yaralandı. Yaralı çocuk olayı kazayı tarafından aracın altından çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe kapılarak ağlamaya başlayan ve annesini isteyen Avcu\'yu çevrede toplanan vatandaşlar ve sağlık ekibi güçlükle sakinleştirdi. Cihan Avcu, annesi gelmeden ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Avcu\'nun ailesi daha sonar hastaneye gelirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin çocuğa müdahalesi

-Ağlayan ve annesini isteyen çocuk

-Çevredekiler ev sağlık ekiplerinin çocuğu sakinleştirmesi

-Yaralı çocuğun ambulansa alınması

-Çocuğa çarpan araç

-Çevrede toplananlar

-Polisin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 01.55 - BOYUT: 214 MB)

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2)KAZADA AĞIR YARALANAN VOLEYBOLCU BEYZA, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde bisikletiyle gezmeye çıkan amatör voleybolcu Beyza Adalı (17), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç kız, yaşam savaşı veriyor.

Kaza, Saray\'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi ve Trakya Gelişim Voleybol Takımı oyuncusu Beyza Adalı, üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza\'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Beyza Adalı, otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Beyza, Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada Beyza Adalı\'nın duran kalbi doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Beyza ardından Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde Beyza Adalı\'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayı duyan genç kızın okul ve takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Otomobil sürücüsü A.Ö.\'yü gözaltına alan polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)-

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3)İZMİR\'DE YANAN ARAÇ DEHŞETİ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, çalındıktan sonra terk edilen ve yangın çıkmasının ardından kendiliğinden hareket eden kamyonet, bir evin duvarını yıktı. Kamyonet tamamen yanarken, duvarı yıkılan evdeki Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç yaralandı.

Poligon semti 123/5 sokak üzerindeki, park halinde bulunan bir kamyonette yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kamyonet kendiliğinden hareket edip, Mehmet Genç\'in evinin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç, yaralandı. Hastaneye kaldırılan, duvarın yıkılması bağlı travma ve yanık yaraları bulunan Genç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından terk edildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan kamyonetin görüntüsü

- Yaralananların fotoğrafı

- Kamyonetin yanmın ve eve çarpmış halinin fotoğrafı

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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4)ZONGULDAK\'TA SAHİLLER DOLDU

ZONGULDAK\'ta sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Kapuz plajında çocuğunu kaybeden Yasemin Alduman, kısa süre sonra cankurtaranların getirdiği kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Kentte hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşması, nemin de yüzde 70 seviyelerine yükselmesiyle halk sahilleri doldurdu. Kentin en gözde plajları Kapuz, Değirmenağzı, Ilıksu sahilleri, sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Özellikle 230 metre uzunluğundaki Kapuz plajındaki yoğunluk Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sahilleri aratmadı. Hafta sonunun keyfini çıkaran tatilciler gün boyu denize girerek serinledi. Tatilcilerden bazıları da sahilde uzanarak güneşlendi.

KALABALIKTA KIZINI KAYBETTİ

Kapuz plajında Yasemin Alduman, kalabalıkta kızı Ayşegül Alduman\'ı (6) kaybetti. Gözyaşlarıyla kalabalıkta kızını arayan Yasemin Alduman, cankurtaranlardan yardım istedi. Cankurtaranların çalışması sırasında küçük kız, anons görevlilerin yanına giderek annesini kaybettiğini söyledi. Yasemin Alduman, anons edilmesinin ardından kızının yanına gitti. Kızına sarılan Alduman, uzun süre gözyaşı döktü. Alduman, plaj görevlilerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Kaybolan çocuğun aranması

-Çocuğun bulunması

-Annesinin ağlaması

-Plajdan detay görüntüler

Süre: (4.17) Boyut: (136 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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