DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - KÜÇÜK ÖMER FARUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DÜN Muğla\'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı memleketi Samsun\'da toprağa verildi.

Dün Bodrum\'un Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 8 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Küçük çocuğun son sözleri ise \'Anne üzülme benim bir şeyim yok\' olmuştu.

Küçük Ömer Faruk\'un cenazesi Samsun\'un Terme ilçesi Sakarlı Gökçeağaç Mahallesi\'ndeki Sahil Yolu Cami\'nde Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çaybaşı Kozluk Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Küçük Ömer Faruk\'un cenazesine Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, babası Murat Odabaşı ayakta durmakta zorluk çekti.

Görüntü Dökümü-HD

---------------------------

-Tabutun başında dua edilmesi

-Terme Belediye Başkanı Şenol Kul\'u baba Mustafa Odabaşı ile konuşması

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi

-Cenazenin omuzlarda cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/TERME (Samsun), (DHA)

(SÜRE: 02.15 DK.)-(BOYUT: 253 MB)

===============

2 - TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ BİTİREN HAMZA’YA ÖZEL KARŞILAMA

HIRVATİSTAN’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda 60 kilo erkek serbest stilde Türkiye’nin 5 yıllık altın madalya hasretini sona erdiren Hamza Alaca, hemşerileri tarafından özel olarak karşıladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’ndan Türkiye’ye altın madalya ile dönen milli sporcu Hamza Alaca Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda karşılandı. Dünya Şampiyonu Hamza Alaca’nın uçaktan inmesiyle beraber davullar çalmaya başladı. Havaalanında ailesi ve yakınlarıyla duygusal anlar yaşayan Hamza Alaca \"Çok duyguluyum. Anlatılmaz yaşanır. İstiklal Marşımızı dünyaya dinletmek çok heyecan verici, çok gurur verici bir duygu. Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Yarışmada atmosfer çok yüksekti. Hocalarımız da başaracağımıza inanıyorlardı. Rakiplerimi yenerek Allah’a şükür altın madalyayı ülkemize kazandırdım. Dünya Şampiyonu olmayı da bekliyordum. Şampiyon olacağıma inanıyordum ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim\" dedi.

Ayrıca baba Hasan Alaca ve anne Aysun Alaca da oğullarının başarısından dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.

Şakirpaşa Havalimanı’ndan alınan dünya şampiyonu memleketi Tarsus’a götürüldü. Alaca burada kendisi için hazırlanan üstü açık otobüse bindirilerek Tarsusluları selamladı. Onlarca aracın oluşturduğu konvoyla beraber polis eskortları ve anonslar eşliğinde Mersin’in Akdeniz İlçesi’ne bağlı Huzurkent Mahallesi’nde ki baba ocağına götürüldü. Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonu Hamza Alaca’yı mahalleli havai fişeklerle ve sevinç gösterileriyle karşıladı.

TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONLUK HASRETİ SONA ERDİ

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye Hamza Alaca’yla beraber 5 yıllık altın madalya hasretini sona erdirdi. 60 kilo erkek serbest stilde rakiplerini mindere sığdırmayarak finale yükselerek, Yunan rakibi Georgios Koumioumtsidis ile karşılaşan 17 yaşındaki Hamza Alaca göz dolduran muhteşem performansıyla 2,5 dakikada rakibini 10-0 tuş ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Hamza alaca havalimanında krşılanması

- Hamza alaca\'nın sırtına Türk bayrağı konulurken

- Hamza alaca ile fotoğraf çektirenler

- Hamza alaca ailesi ve yakınlarıfotoğraf çekilmesi

- Konvoy görüntüsü

- Hamza alaca kendisini bekleyenlerle selamlaşması

- Hamza Alaca\'yı Karşılayan vatandaşlar

- Hamza Alaca ile röp

SÜRE:04\'05\" BOYUT:249,41 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)



========

3 - SU KANALINDA KİMLİĞİ BELİRSİZ CESET BULUNDU

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi, bir sulama kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda 30 ile 35 yaşlarında olduğu sanılan bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

Korucuk Mahallesi\'nden geçen Denizli -Pamukkale Karayolu Laodikya Kavşağı yanındaki su kanalında bugün saat 12.00 sıralarında bir vatandaş tarafından ceset bulundu. Su kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda bulunan cesedin çıkarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri de kuyudaki suyu pompayla boşattı. Suyun boşaltılmasının ardından sudan çıkartılan cesedin yapılan üst aramasında çıkan cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri de cesedin bulunduğu bölgede detaylı araştırma yaparken, kuyudan çıkarılan 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu sanılan ceset otosi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na gönderildi. Polis, iki gündür kuyuda olduğu sanılan ve vücudunda kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan cesedin kimliğini tespit etmeye çalışırken, öldürüldükten sonra mı kanala atıldığı, yoksa düşerek mi öldüğünün tespiti için otopsi yapılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden detay ve genel görüntüler

-Polislerden ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin suyu tahliye etmesi

-Cesedin otopsi için götürülmesi

-Kuyudan detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

===============

4 - ÇEŞME\'DE 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmeye çalışan lastik bottaki 46 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Sahil güvenlik helikopterindeki göreviler, geçen çarşamba günü saat 23.07’de, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı\'nın güneyinde, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, durdurdukları lastik bottaki 18\'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 16\'sı Suriye, 4\'ü Togo, 4\'ü Filistin, 3\'ü Irak ve 1\'i Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan ve 9\'u çocuk, 11\'i kadın olan 46 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denizde lastik bottaki kaçaklardan görüntü

- Aralarında çocukların da bulunduğu kaçakların sahil güvenlik botuna alınmalarından görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

===========

5 - ADANA YANIYOR, TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTERDİ

ADANA\'da güneş altındaki termonetreler 45 dereceyi gördü. Adana’da bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda dinlenirken, çocuk ve gençler de boğulma riskine rağmen sulama kanallarında serinledi. Tarımsal arazilere su verilmesi amacıyla baraj kapaklarının kapatılması, Seyhan Nehri’nde kuraklık görüntüsü ortaya çıkarttı.

Hava sıcaklığının gölgede 37 derece olarak ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkan vatandaşlar dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara gitmeyi tercih etti. Sıcaktan bunalan bazı çocuk ve gençler, uyarı tabelalarına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinledi. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarındaki suyun tadını çıkarttı. Tarımsal arazilere su verilmesi amacıyla baraj kapaklarının kapatılması Seyhan Nehri’nde kuraklık görüntüsü ortaya çıkarttı.

Kentteki sıcaklığının hava hafta sonu da devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Termometre görüntüsü

- Dron görüntüsü

- Gölgede oturan vatandaş

- Güvercinler serinlerken

- Kanala atlayan çocuklar

- Sıcaktan bunalan kedi

Haber:Nuri PİR-kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

SÜRE: 01\'22\" BOYUT: 154 MB

================

6 - MERSİN SAHİLLERİNE 11\'İNCİ MAVİ BAYRAK

MERSİN Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı çalışma sonrasında Silifke ilçesindeki Susanoğlu Halk Plajı\'na kazandırılan kentin 11\'nci Mavi Bayrağı göndere çekti. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olan Mavi Bayrak, Büyükşehir Belediyesi\'nin titiz çalışmaları sonucu Kızkalesi\'nin ardından Susanoğlu Sahili\'ne kazandırılırken halk plajında düzenlenen törene Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile diğer ilgililer katıldı. Burada konuşan Başkan Kocamaz, Mavi Bayrağın Mersin sahilleri için oldukça önemli bir konu olduğunu belirterek, \"Susanoğlu Halk Plajına kazandırılan bu Mavi Bayrak Mersin genelindeki 11\'inci Mavi Bayrak. Deniz Kızı Turizm A.Ş \'nin Kızkalesi\'nden sonra kazandırdığı ikinci Mavi Bayrak oluyor. Bu Mavi Bayraklar her yıl denetlenerek yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarını engelsiz hale getirerek vatandaşların kullanımına sunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz 60 Mavi Bayrağa ulaşmak\" dedi.

Türkiye\'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Mersin\'in Anamur\'dan Tarsus\'a kadar yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifada eden Kocamaz, \"Mersin, inşallah ilan edilen turizm bölgeleri ile turizmde belli bir kapasiteye sahip olacak. Maalesef sahillerimizin büyük bir kısmını geçmişte 1980\'li yıllardan sonra 2\'nci konut olarak perişan edilmiş. Bizim temennimiz en azından bu ikinci konutların bir kısmının turizme açılması. Vatandaşlarımızın da bu tür projelere destek vermesi gerekiyor. El birliği ile gönül birliği ile bu mekânlardan faydalanan vatandaşların bu Mavi Bayrağın korunması için destek vermesi gerekiyor\" diye konuştu.

Kızkalesi\'nin tarihi özelliği olan ve turizm potansiyeli açısından verim alınabilecek bir bölge olduğunu kaydeden Kocamaz, şunları söyledi:

\"Kızkalesi\'nin mutlaka bir işlev verilerek halkın kullanımına açılması gerekiyor. Bugüne kadar sadece görsel olarak hizmet vermiş. Biliyorsunuz oranın aydınlatmasını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. İnşallah ilerideki yıllarda kara bölgesindeki yani sahildeki kalenin de restorasyonu ile birlikte her ikisi Türkiye\'nin turizmine katkı sağlar. Biz bunu UNESCO Kültürel Miras listesine de aldırmak için çalışıyoruz. İnşallah kültürel miras listesine alındıktan sonra Mersin\'e ve Türkiye\'ye çok büyük bir değeri kazandırmış olacağız.\"

Konuşmaların ardından Kocamaz, Susanoğlu Plajın Mavi Bayrağını göndere çekti ve ardından sahilde bir inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Sahilden genel ve detay

- Denize girenler

- Mavi Bayrak görüntüsü

- Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bayrağı göndere çekmesi

- Başkan Kocamaz konuşması

SÜRE:03\'59\" BOYUT:300 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)



==============================================================

7 - ALIŞVERİŞ SİTELERİNE \'GÜVEN DAMGASI\' GELİYOR

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği\'nce (TOBB), e-ticaret sitelerine \'güven damgası\' verilecek. TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, \"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'mızın e-ticaret sitelerine güven damgası verilmesi konusundaki tebliği yayımlandı. Önümüzdeki günlerde, bakanlığımızdan aldığımız yetkiyle TOBB olarak \'güven damgası\' vermeye başlayacağız\" dedi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, internet üzerinden alışveriş yapanların, kredi kartları ve sitelerle ilgili güvensizliğinin olduğunu söyledi. Büyüksimitci, e-ticaret sitelerine \'güven damgası\' verileceğini belirterek, \"En önemli sorunların başında güven eksikliği geliyor. Bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'mızla e-ticaret sitelerine güven damgası verilmesi konusunda yaptığımız çalışmanın sonucu tebliğ olarak yayınlandı. Önümüzdeki günlerde, 1 aya kadar bakanlığımızdan aldığımız yetkiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak güven damgası vermeye başlayacağız\" diye konuştu.

\'GÜVEN PROBLEMİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ\'

\'Güven damgası\' olan sitelerle dünyada ve Türkiye\'de e-ticaret sektörünün çok daha hızlı büyüyeceğini kaydeden Büyüksimitci, \"TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45\'inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları görüldü. Bu nedenle bakanlığın \'Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ\' 6 Haziran 2017\'de Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan istatistiklere göre internetten alışveriş dünyanın yaklaşık yarısı 3\'te 1\'i civarında. Yani toplam ticaret oranı dünyada yüzde 8-9 iken Türkiye\'de yüzde 3,5. Niçin daha az alışveriş yapılıyor, araştırmasında özellikle güven problemi olduğu, özellikle kredi kartlarında güven problemi olduğu tespit edildi\" dedi.

\'1 AY İÇİNDE BAŞVURULAR ALINIR\'

\'Güven damgası\'nın nasıl alınacağını anlatan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, şunları söyledi:

\"Şu an isteyen, direkt satış yapan, kendi ürününü satan veya portal hizmeti olarak ürün satmayıp, buna aracılık eden tüm e-ticaret siteleri TOBB\'a başvurup, bu güven damgasını alabilecekler. Doğruluğunu tespit edebilmek için güven damgasının üzerine tıklandığında ilgili siteye bağlanacak. \'Güvenlidir\' ibaresini gördükten sonra gönül rahatlığıyla kullanacak. Tabi ki güven damgası alabilmenin belli şartları var. Özellikle ciddi güvenirlik testleri var. Özellikle dışarıdan gelen internet korsanlarının ataklarına karşı bu sitelerin güvenilir olduğunu ispat etmesi ve bu önlemleri aldığını belgelemiş olması gerekiyor. Bu anlamda güven damgası olan internet sitelerinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilecek. Bununla da aşağı yukarı 2 katı civarında internetten alışverişin geliştirileceği planlanıyor. Başvurular yakın zamanda alınacak. Ondan sonra da verilmeye başlanacak. Yani önümüzdeki 1 ay içinde başvurular alınır, diye düşünüyorum. E-ticaretin hızlanması aslına bakarsanız bir tarafta sadece yurt içi pazarın ve ekonominin canlanması değil, aynı zamanda yurtdışına satışı da kolaylaştırır. Biliyorsunuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'mız geçtiğimiz yıl ciddi düzenlemeler yaptı. E-ticarette en önemli şey, müşteriye koşulsuz memnuniyet desteği vermesidir. Bu anlamda iade ürünlerin olması meselesi vardı. Bununla ilgili gümrükte gerekli düzenlemeler yapıldı. E-ticaret üzerinden yapılan satışlarda müşterinin memnun olmaması halinde bunların tekrar ithalatının kolaylaştırılması işi de yapıldı. Dolayısıyla şu anda bütün yönleriyle e-ticaretin ben hem iç ticaretimizi hem de dış ticaretimizi geliştireceğini düşünüyorum.\"

GÜVEN DAMGASI NEDİR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından \'Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ\' Resmi Gazete\'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. E-ticarette \'güven damgası\' yeni çıkmış olsa da henüz sağlayıcısı bulunmuyor. \'Güven damgası\' uygulamasının amacı, tüketicilerin haklarını koruyup, internet üzerinden daha rahat ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak olacak. \'Güven damgası\', yasa gereğince uygulanacak asgari güvenlik ve hizmet standartlarını sağlayan e-ticaret firmalarına ve hizmet sağlayıcılarına verilecek sembole deniliyor. E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol, o sitede belli başlı güvenlik tedbirlerinin alınmış, güvenilir site olduğunun kullanıcılara gösterilmesi için kullanılacak. \'Güven damgası\'nın sitesine ilgili sitenin doğrulama bağlantısı eklenerek, o sitenin gerçekten bu damgaya sahip olup olmadığı da kontrol edilebilecek. E-ticaret firmalarınca \'güven damgası\' alınabilmesi için verilen hizmetle ilgili yerine getirilmesi gerekenler şöyle:

\"?Güven Damgası başvurusunda en fazla 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırılacak. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içersin tüm işlemlerin SSL ile gerçekleştirilecek. E-ticaret üzerinden satışı yasak olan veya bir şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun tasarlamaya riayet edilecek. E-ticarette ilgili ürünün içeriği, stok bilgisi, malzemeleri ve ölçü bilgilerinin yanı sıra teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da yer verilecek. Ayrıca, ilgili ürünün kimler tarafından kullanılabileceği ve teknik bir desteğe ihtiyaç duyulduğunda kimler tarafından bu desteğin sağlanacağının da belirtilecek. Ürünlerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını sağlayan görsellerin kullanılması, kargo ve teslim sürelerinin bilgilendirmelerinin yapılması sağlanacak. Sunulan hizmetin kim tarafından sağlandığının gösterilmesini, kapsamı ve süresi ile ilgili bilgiler sunulacak. Tüketicinin aldığı ürün / ürünler ile ilgili şikâyet ve taleplerini iletebilmesi için site üzerinden iletişim bilgilerinden telefon aracılığı ile ulaşabileceği müşteri hizmetleri olacak.\"

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

\'Güven damgası\' almak isteyen e-ticaret firmalarının sahipleri, başvurularını GDS\'ye (Güven Damgası Sağlayıcıları) yapacak. GDS tarafından tebliğde belirtilen şartların uygunluğu kontrol edilecek. Sitedeki eksik maddeler tespit edilirse ek süre verilecek. 30 gün içinde yapılması gereken başvuru olumlu sonuçlanırsa e-ticaret sitesinin ana sayfasında ve iç sayfalarında kullanılmak üzer GDS sitesi ile bağlantılı sembol yerleştirilecek. Bu bağlantıya tıklanıldığında e-ticaret sitesi ile ilgili bilgilerin olduğu sayfa açılacak.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile röportaj

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

320 MB

================

8 - SİYAH GİYEN KADINLAR ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdem ÖZCAN / Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kadınlar, ‘çocuklara yönelik cinsel istismarın son bulması’ için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın siyah renkli elbise giyerek katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı ve Haydar Çavuş Mahalle Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu, çocuklara yönelik şiddet ve istismarın her yönüyle araştırılması gerektiğini belirterek konunun tekrar TBMM’ye gelmesini beklediklerini söyledi. Hancıoğlu, şöyle konuştu:

“TBMM’ye sunulan ‘çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve önlenmesi önergesi’nin reddedilmesini aklımızın almadığını, konunun tekrar Meclis gündemine gelmesi gerektiğini halkımızın ve ülkeyi yönetenlerin dikkatlerine sunar, bu toprakların seçilmiş kişileri, mülki amirleri olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz. Bu arada, ekranlarda meclis kürsüsünde sarf edilen cümlelerin önemine de dikkatlerinizi çekmek, çocuklar ve kadınlar ile ilgili açıklamalarda sözcüklerin titizlikle seçilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ cümlesinin ifade özgürlüğü sayılmasının, ‘Annen de olsa dizkapağının üstü tahrik eder’, ‘Genç kayınvalide şehvet uyandırır’ gibi içinde çocuk ve anne kelimeleri ile yanyana olmaması gereken çirkinlikte sözcüklerle dolu cümlelerin ekranlarda pervasızca sarf edilmesi, bu ve benzer durumların normalleştirilmeye çalışılması, bugünkü yaşadıklarımızın kapısını aralamıştır. Denetleme sistemi devreye girmeli, ekranlarda pedagog, psikolog, ya da çocuk gelişimi uzmanı olmayan kişilerin görüş beyan etmesinin önüne geçilmelidir.ö dedi.

\"CEZALAR ARTIRILMALI\"

Açıklamasında çocuklara yönelik suçlarda ceza artırımı yapılması gerektiğini savunan Hancıoğlu, şöyle devam ettti:

“Bir diğer önemli husus da bu meseleye cezai müeyyidelerin artırılması açısından bakılması. Çocuk kaçırmak başlı başına suçtur. Bu ülkede failler adalete teslim edilmeli ve mevcut hükümlerle yargılanarak ceza indirimi verilmemelidir. Çocukları ve kadınları korumanın yolu budur. Yol bellidir; Çocuk Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmalıdır. Evrensel bütün haklarımızı almak için hep birlikte mücadeleye devam edelim. Dillendirilen yöntemler insan haklarına aykırıdır. İnsan haklarına aykırı yöntemlere başvurmak çözümden kaçmaktır. Çözüm için mevcut cezalar uygulanmalıdır. Mevcut cezalar uygulanmazken, insan haklarına aykırı yöntemlere başvurmak sorunun çözümü yerine büyümesine sebep olacaktır. Çözüm, indirimlerin uygulanmayacağı yasal düzenlemelerdir. Bu yasal düzenlemeler için kapsamlı ve bütünlüklü politikalar geliştirilmelidir. Biz kadın muhtarlar olarak çocukların, kadınların tacize tecavüze istismara uğramadan güvenlikli bir yaşam sürmeleri için önleyici tedbirler üzerinde durulması gerektiğini savunuyoruz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Etkinliğe katılanlar

Muhtar Nur Demir Hancıoğlu konuşması



113 mb, 1.44 dakika

======================

9 - YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 259 KİŞİDEN 4\'ÜNÜN DURUM AĞIR

KONYA\'da özel bir yemek firmasının çıkardığı öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 259\'a ulaştı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan; çorba, pilav, tavuk ve salatadan oluşan 400 kişilik tabildot, dün çoğunluğu sanayi esnafı anlaşmalı iş yerlerine öğle yemeği için dağıtıldı. Yemekleri yiyen 150 kişi kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerle kent merkezindeki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan kişilere serum tedavisi uygulandı. Gece boyunca hastanelere başvuranlarla birlikte rahatsızlananların sayısı 259\'a ulaştı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tedaviye alınan işçiler, \"Öğle tavuk, pilav, salata ve çorba yedik. 1 saat sonra mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi yaşadık. Hemen hastaneye geldik ve burada serum tedavisi uyguladılar. Bizim gibi birçok arkadaşımız yemekler nedeniyle zehirlendi\" ifadelerini kullandı.

Yemek firmasına gelen Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune aldı. İncelemelerin devam ettiği belirtilirken, zehirlenmeye tavuğun neden olabileceği ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

-----------------------------------------------------------------

-Zehirlenenlerle röp

-Hastaneden ve yemek şirketinden detay

Haber-Kamera; Tolga YANIK/KONYA, (DHA)